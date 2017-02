Atisbos Analticos No 255

Un nuevo Estado para una nueva Colombia

Ensayo

El papel de redunipaz y de las universidades

En la construccin de paz en y desde los Territorios comunitarios.

Hacia una Propuesta de Educacin, de Autoformacin y de Ayuda sicosocial de los Excombatientes.

ABSTRACT

Al iniciarse el 2017, EN QU VA EL PROCESO DE LA HABANA?





QU ENTENDER POR CONSTRUCCIN DE PAZ TERRITORIAL EN COLOMBIA? * texto borrador para desarrollo colectivo.





CUL PODR SER EL APORTE MS SUBSTANTIVO Y CONCRETO DE REDUNIPAZ Y DE LAS UNIVERSIDADES, PBLICAS Y PRIVADAS, A LA CONSTRUCCIN DE PAZ EN Y DESDE LOS TERRITORIOS COMUNITARIOS? * Texto borrador para el desarrollo colectivo.





UNA PROPUESTA DE EDUCACIN, DE AUTOFORMACIN Y DE APOYO SICOSOCIAL DE LOS EXCOMBATIENTES FORMULADA POR EL NODO DE REDUNIPAZ DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO (VALLE, CAUCA, NARIO Y PUTUMAYO).





Nota: (Este documento en su desarrollo ha sido congelado hoy 31 de enero del 2017 cuando los todavía guerrilleros de las Farc, en medio de los pocos avances y muchos retrasos que presenta la adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin ZVTN, en nmero ya listado de unos 6.3000 estn dando el paso más decisivo en el proceso de dejacin de las armas. Por encargo del Nodo Regional de REDUNIPAZ del suroccidente colombiano he escrito los acpites II Y III, que presento como BORRADORES a desarrollar, desde las especificidades histricas de cada Nodo o Red Regional, por todos los profesores de Universidades Pblicas Y Privadas que estn investigando y trabajando en torno a la construcción de paz. Entonces a partir de este nmero 255, Los Atisbos Analticos, que en este enero han cumplido 17 años, se despersonalizan, y, en una primera etapa, abren sus pginas a todas las posiciones y desarrollos que los universitarios colombianos tengan sobre el complejo pero prioritario tema de la construcción de paz en y desde los territorios. Las colaboraciones pueden ser enviadas a Cali a cualquiera de los siguientes correos de miembros del Nodo Regional del suroccidente, Alvaro Sierra, alsierra66@hotmail.com , Jorge E. Salomn, templarius066@gmail.com , Luis Eduardo Torres, edotot1@yahoo.es y Humberto Vlez R, humbertovelezr@gmail.com , En nuestro Nodo Regional de Redunipaz pensamos que sin un reordenamiento territorial del pas, inoficioso es pensar en una posible transformacin del pas a partir de un cambio estructural en las relaciones sociales en el campo. Sobre la materia nos hemos casado, de modo crtico, con la propuesta que, al respecto, nos dej Orlando Fals Borda muy enhebrada alrededor de la creacin de los Estados Regionales y las Provincias. Precisamente teniendo como horizonte a desarrollar esta versin democrática de reordenamiento del territorio, hemos visto en ella la oportunidad para invitar a una reactivacin de Redunipaz creando 9 Nodos Regionales en cada uno de los todava hipotticos Estados Regionales. Creamos entonces un Comit de Impulso de la iniciativa conformado por los 4 compaeros ya citados. La idea es que, 1. se desarrollen los dos acpites borradores desde las especificidades de cada uno de esos posibles Estados Regionales; 2. que desde esa misma ptica, se levante una Propuesta de Educacin y Autoformacin y Apoyo sicosocial de los Excombatientes teniendo como referente crtico la apuesta que hemos levantado para el posible Estado Regional del suroccidente colombiano; y. 3 que en unos dos meses, digamos finales de marzo, nos podamos reunir en Cali para balancear el estado del trabajo y proyectar el quehacer hacia adelante. No se trata de atravesarnos al IX Congreso Nacional de Redunipaz, que debe realizarse en Medelln, sino, de preparar una de sus Mesas sobre el papel de los Nodos en la construcción de la paz en y desde los territorios).





Al INICIARSE ESTE 2017 EN QU VA EL PROCESO DE LA HABANA?

De entrada, digamos que, dentro de los lmites estrechos en que se pact la agenda inicial, el proceso mirado en su conjunto, en su pasado, presente y futuro, marcha ms bien que mal, ni tan bien como lo pregonan algunos sectores cercanos al gobierno ni tan mal como desearan vigorosas fuerzas opositoras.

El pasado 24 de noviembre en el teatro Coln de Bogot, gobierno y farc, tras varios fallidos intentos, por fin firmaron los Acuerdos levantados en la Habana. En una ahora s sencilla ceremonia, el histrico evento tuvo como contexto, primero, una situacin de aguda polarizacin entre la ciudadana contrastante con un fuerte apoyo internacional, y segundo, una todava ms intensa polarizacin entre dos sectores polticos del bloque en el poder, el uribismo y el santismo, que aunque en la coyuntura no se pueden ver entre s en materias relacionadas con el abordaje del cincuentenario conflicto interno armado, sin embargo, no logran disimular ni ocultar su identificacin con el neoliberalismo como ideologa inspiradora en la orientacin de las polticas pblicas. Como para resaltar que ahora cuando ya se encuentra ad portas lo que ms teman, la conversin de las Farc en partido o movimiento poltico institucional, los oposicionistas han redoblado su estrategia de dilatar y dilatar, de molestar y molestar, de inventar e inventar seguramente hasta el ao electoral del 2018. Y as ser pues los lderes del Centro Democrtico piensan que todava tienen ao y medio para borrar de un tajo lo construido en cinco aos en la Isla de Mart mediante el acceso de Uribe, o de interpuesta persona, a la presidencia para el perodo 2018/2022.Hasta entonces, continuarn afirmando que tambin estn con la negociacin pacificadora pero que la que ellos impulsarn ser la ms nacionalista y afianzadora de la institucionalidad, pues no le harn concesin alguna a las terroristas Farc.

Firmados el 24 de noviembre los Acuerdos en el Teatro Coln y tras iniciar el proceso de concentracin en las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin que fueron seleccionadas por una Subcomisin Tcnica de las Fuerzas Militares, se inici ya el conteo regresivo para que las Farc ejecuten en 180 das, como mximo, la dejacin de las armas. Se concentrarn en distantes veredas muy por fuera de las cabeceras municipales y de reas de reserva forestal con una extensin adecuada, que garantice el monitoreo y verificacin de la ONU, as como la seguridad interna y externa de los guerrilleros. Aunque en este momento, 10 de enero, con la colaboracin de los propios guerrilleros y de las autoridades locales y municipales se est trabajando con vigor en la adecuacin logstico/comunicativo/sanitario/subsistencial de esas zonas, la situacin es muy desigual entre una y otra Vereda y, en general, casi todas presentan un tipo u otro de problemas. Todava existen temas centrales sobre los que no ha habido acuerdo: al recibir, por ejemplo, productos descompuestos, se acord que para cada Zona Veredal se contratar un proveedor elegido por gobierno y farc; como por enfermedades ya han muerto en esas zonas un guerrillero y una guerrillera, el gobierno propuso incluir en el Sisben a todos los guerrilleros mientras que las Farc han sido partidarios de la creacin de un rgimen especial a travs de una ley aprobada fast trak; y en materia habitacional, mientras el gobierno seala que las Carpas es la mejor manera de evidenciar con claridad la temporalidad de la concentracin, la guerrilla, que inicialmente habl de casas prebabricadas, ahora, alegando que muchos guerrilleros permanecern en esas Zonas en la fase de la reincorporacin, demandan la construccin de viviendas de madera y cemento.

En esta primera semana de enero, como resultado de las visitas que el Defensor del Pueblo ha hecho a varias de esas Zonas, se ha dirigido al Presidente para decirle,

Se debe agilizar el trabajo logstico en las zonas veredales para garantizar las condiciones mnimas de vida de los guerrilleros.

Todos los das han surgido, y surgirn, variopintos problemas: que recepcin de alimentos descompuestos por fallas en la cadena de fro, que dificultades para llegar a esa zonas, que negativas para alquilar esos terrenos, que fugas de algunos guerrilleros, que falta de transporte y que conductas inadecuadas de algunos de los observadores de la ONU. A este respecto destacamos lo siguiente, que va ms all del conductismo objetivista. Las personas de la ONU, a quien se las han encargado de una delicada misin, han llegado a esas lejanas regiones tal como los ha hecho su propia historia humana y biogrfica con sus ideas, sentimientos, valores y emociones personales, que no dejaron guardadas en sus pases de origen. Por lo tanto, no se les podr reprochar que en un da especial, como el de la noche de navidad, se hayan tomado un trago o que hayan bailoteado un ratico con guerrilleras o con personas de regiones, que haca 50 aos no celebraban una navidad sin la amenaza de fusiles y tiros de verdad. Es en otro plano y escenario donde se pondr a prueba su objetividad, profesionalismo y real neutralidad: que en el desempeo de su misin de monitoreo, observacin y verificacin ni de palabra ni en sus prcticas realicen acciones que evidencien que estn a favor o en contra de alguna de las dos partes en pugna, o gobierno o guerrilla. Por eso, el Movimiento Caribe de Artistas por la Paz invit a un baile por esta causa en las plazas, calles y caminos del pas, especialmente en Conejo, corregimiento de Fonseca, Guajira. Para ellos

bailar es una expresin de alegra y de vida indispensable para el ser humanoLa Comunidad que en algn momento, de forma jocosa, vio y defini a las personas de la ONU como seres distantes y aburridos, se sorprendi gratamente al momento donde evidenciaron integracin creando un ptimo referente humano y social.

Con su solo ttulo la sicloga Olga Luca Mera, FARISEOS, caracteriza lo que somos:

Cmo es posible que el gobierno de la paz y la ONU formen semejante escndalo? Cmo es posible que este acto de alegra y celebracin sea estigmatizado? Cmo es posible que los veedores hayan sido sancionados? Tenemos que tener la mente muy torcida... y creo que s la tenemos. Dnde empieza la reconciliacin? Es un decreto que pone a los veedores de carceleros sin alma, guardando distancia para no contagiarse, y a esos jvenes, que estn en proceso de ingresar a nuestra civilizacin, mantenerlos en cuarentena indefinida y asptica? Dnde est el verdadero espritu del reencuentro? Qu pasa con las ilusiones de los acuartelados que ansan aprender algn oficio, abrazar a sus padres, besar a lo mejor al hijo que tuvieron que entregar, poder maquillarse, comprar una camiseta play, si los siguen tratando como gangrena? Dnde est el perdn? Acaso no fuimos nosotros, los buenos, los que hemos nacido con todo y se supone que estamos educados para el liderazgo y el progreso del pueblo, muchsimas veces los responsables de que cientos de hombres y mujeres hubieran escogido el camino del monte y las armas porque no tenan ms oportunidades? Fariseos. Eso es lo que somos. Una sociedad farisea que se deja llevar por el tsunami de la ultraderecha retrgrada que se rasga las vestiduras porque un grupo de jvenes, ya rotulados como veedores y guerrilleros, se juntan para celebrar y bailar la oportunidad de una vida mejor. Me solidarizo con el reencuentro, el baile, la celebracin y la foto. Me hubiera gustado participar!.

En relacin con otro lema, el de probable actos de indisciplina de los guerrilleros, el gobernador de Antioquia, Luis Prez - a quien se le ha criticado su papel poco activo en el proceso, ms de veedor que de acompaante, as como sus cercanas con el ambiguo vicepresidente Vargas Lleras- comision a un grupo de personas para que evaluaran las condiciones de las zonas de concentracin de las guerrillas. Al respecto seal:

Hemos tenido muchos beneficios con este proceso de paz resaltando al respecto que en su ao de gobierno los enfrentamientos con las Farc haban sido nulos y que las extorsiones haban desaparecido; pero aadi que haban encontrado que ninguna zona tena vigilancia, verificacin y control siendo, por otra parte, muy deficiente la infraestructura para recibirlos; por lo tanto, Si no corregimos esos procesos de indisciplina, eso se multiplica y convierte el proceso en una guachafita donde no hay orden ni nadie tiene el control.

Es cierto que Prez est gobernando el departamento con ms vctimas del pas- 1.650.000 de las que 1.360.000 se han visto obligadas a dejar sus tierras. Ms en concreto, dos analistas le han formulado crticas especficas al gobernador de Antioquia: 1. Su papel hasta ahora es algo ambivalente, s pero no.(Jorge Giraldo, Decano de la Universidad Eafit); y 2. Lo que pasa es que el gobernador ha sido muy activo en sealar las falencias del proceso, que son ciertas, pero poco activo en el acompaamiento. Slo en los ltimos das se le ha visto ms comprometido.(Jaime Fajardo Landaeta, hasta hace poco gerente de paz de Antioquia). Sin embargo, de acuerdo con el Informe de la Comisin, para el 14 de enero la situacin en tres Zonas Veredales era la siguiente: Vereda de Santa Luca-Ituango (la adecuacin del lugar slo estaba en un 10%; Vereda La Plancha-Anor (no haba Sede para la Comisin de Monitoreo ni sistema de comunicaciones, aunque en un 70% haba avances en adecuacin de explanaciones, de agua y de pozo sptico); Vereda Carrizal- Remedios, (sin avances en la adecuacin, slo en un 10%; sin electricidad ni agua potable, con problemas de mercurio y de minera ilegal en la regin).

Ya para el 22 de enero, El Mdico Jaramillo, miembro del Secretariado de las Farc, dijo que el gobierno los segua tratando como enemigos, que en los puntos de concentracin haba muchas dificultades para atender los problemas de salud, que esperaban que se cumpliera lo pactado, que los embarazos se haban multiplicado y, para explicarlo, aadi,

Los muchachos estn viviendo un problema muy intenso. En medio de la guerra era difcil pensar en la maternidad, pero firmado el acuerdo muchas mujeres han querido cumplir un sueo aplazado y otras han dejado de planificar. As como en un momento la decisin de todos era no tener bebs, ahora cada quien est en libertad para decidir sobre su maternidad y paternidad. Es natural que muchos sientan el llamado de la procreacin en estos tiempos de esperanza.

En medio de la discusin sobre el no alistamiento de las Zonas Veredales Catatumbo dijo que listas no estaran para el 31 de enero - y estando ya de visitante en una de ellas el Presidente de Francia, distintos sectores contraatacaron cuestionando a los farquianos por su incumplimiento en la entrega de menores y hasta el casi siempre sereno Humberto de la Calle dijo, con no disimulada rabia, que las Farc deben dejar de tomar el pelo. No se est mamando gallo, respondi Pablo Catatumbo, reconociendo, al mismo tiempo, que aunque la entrega no se haba hecho en su totalidad, Gobierno y Farc haban pactado crear una Comisin encargada de iniciar e impulsar ese proceso de entrega, lo que haba quedado recogido en el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre y que en esa Comisin, al lado de Pastor Alape, estaba Sergio Jaramillo en representacin del gobierno. Conviene recordar, que aunque en septiembre de 2016 hubo un primer proceso de entregas, primero 8 menores fueron puestos en las manos de La Cruz Roja Internacional, CICR, y poco despus otros 8, el asunto de entregar la totalidad de menores- para las Farc 21 pero para el Gobierno 170- qued en manos de la ya citada Comisin.

Entonces, mayores o menores s han existido problemas en casi todas las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin; y en algunas de ellas sobre la marcha se ha venido improvisando con ms buena que mala voluntad. De todas maneras, para la ltima semana de enero despus de la visita exitosa del Presidente de Francia a una de las Zonas, la de Caldono/Cauca, y tras una reunin de Santos con Pablo Catatumbo, la situacin cambi un poco, y el dirigente de las Farc pudo decir,

Acordamos con el gobierno ponernos las pilas y cumplir los compromisos adquiridos: el 31 de enero las Flas Farc estarn en las zonas veredales.

Para esta fecha ya se haba acordado que no iba a haber una EPS especial para la guerrilla sino que, a travs del Rgimen Subsidiado iran a una nueva EPS, cercanas a las zonas veredales, que ya haba recibido 6.247 solicitudes.

De todas maneras, para el 31 de enero el Informe de la Fundacin Paz y Reconciliacin elaborado por Ariel Avila es ms pesimista que optimista: consideradas el conjunto de las 26 Veredas, la adecuacin solo ha alcanzado entre un 30 y un 35% de avance,

Es vergonzosa la improvisacin en las zonas, ha declarado el muy experto en el tema Ariel Avila; las Farc han dejado 242 municipios para concentrarse en 26 veredas quedando libre ms del 90% del territorio que antes ocupaban. Qu ocurrir el da 180? . Identific 5 tipo de zonas postfarc: 1. Aquellas donde el ELN busca expandirse-subregin de SAN juan en el sur del Choc, municipios de Norte de Santander y Arauca; 2. Aquellas zonas donde las Bandas ilegales han realizado homicidios selectivo en una especie de guerras civiles locales- Ituango y Briceo Antioquia; 3. Zonas donde la delincuencia comn ha reiniciado el abigeato; 4. zonas donde m{as que disidencias habido deserciones de grupos entre 20 y 40 personas; y 5. Aquellas zonas donde ha habido avances significativos en la adecuacin Anor y Guajira- y donde el Estado h concentrado ms sus esfuerzos- Sur del Tolima y departamento del Huila-.

Entonces, aunque haya habido buena voluntad en un sector del alto gobierno, sta se ha quedado enredada en la mala voluntad de una fraccin de los Mandos Medios que han dejado la adecuacin con varios meses de atraso; atraso que se trasladar a los grandes obstculos que se le estn gestando al proceso de construccin de paz en y desde los territorios; y aunque el gobierno le haya concedido a las Farc una adecuada y equilibrada Jurisdiccin Especial para la Paz, son mayores las renuncias que los farquianos han hecho que lo que ha aportado el gobierno. Precisamente ahora, no obstante lo atrasado de la adecuacin, las Farc han decidido cumplir lo acordado.

Estos han sido los sitios que funcionarn en un primer momento como ZONAS VEREDALES TRANSITORIAS DE NORMALIZACIN (ZVTN,





1. LOS ENCANTOS , La Paz Cesar;

2. CAO INDIO, Tib Norte de Santander;

3. CARRIZAL , Remedios Antioquia;

4. SANTA LUCA , Ituango Antioquia;

5. LLANO GRANDE , Dabeiba Antioquia;

6. EL CARMN , Anor Antioquia;

7. EL JORDN , Planadas Tolima;

8. EL CERAL-ROBLES , Buenos Aires Cauca;

9. LOS MONOS , Caldono Cauca;

10. BETANIA-LAPALOMA ,Policarpa Nario;

11. LA VARIANTE , Tumaco Nario;

12. LA PRADERA , Puerto Ass Putumayo;

13. LA ESPERANZA , Cartagena del Chair Caquet;

14. EL CARMEN , Montaita Caquet;

15 .GUANACAS ,Villa Rica Tolima;

16. BOCAS DEL ELE , Arauquita Arauca;

17. LA GUAJIRA , Mesetas Meta;

18. LA REFORMA , Vista Hermosa, Meta;

19. YAR , La Macarena, Meta;

20. CHARRAS , San Jos del Guaviare, Guaviare;

21. La COLINA, El Retorno Guaviare.





Por su parte, en un segundo momento stos son los 7 sitios donde confluirn en llamadas ZONAS TRANSITORIAS DE NORMALIZACION (ZTN,

1. PONDORES - Fonseca Nario;

2. EL CARMN , Anori Antioquia;

3. VIDRI , Viga del Fuerte Antioquia;

4. BRISAS/LA FLORIDA , Rosucio Choc;

5. GALLO , Tierra Alta Choc;

6. COMINERA , Corinto Cauca;

7. MIRA VALLE, San Vicente del Cagun Caquet.





Ya se han levantado las rdenes de captura de los guerrilleros que se concentrarn en todava difciles condiciones. De acuerdo con Timochenko, miles de guerrilleros se movilizan hacia estas zonas y Sergio Jaramillo ha advertido que los disidentes, aquellos que se aparten de las filas de las Farc en medio del proceso, sern perseguidos por las autoridades aunque en este momento, el cronograma que haba sido pactado por el Gobierno no se ha cumplido a cabalidad; sin embargo, Jaramillo sostuvo que a 180 das contados desde la refrendacin del Acuerdo se habr terminado el proceso de dejacin de las armas y se entrar a la fase de la reincorporacin. Una vez que todos los miembros de las Farc se encuentren concentrados en las zonas veredales, se iniciar el proceso de dejacin de armas que se cumplir en tres fases. Se espera que en el da D+90, las Farc hayan almacenado el 30 % de las armas en los contenedores que estarn dentro de estas zonas bajo la supervisin de la ONU; hasta el da D+120, se deber haber almacenado otro 30 %; y al da D+150, el 40 % restante deber ser puesto en los contenedores. Entonces, el 100 % de las armas estar bajo control de las Naciones Unidas. Si todo marcha medio bien, para esas kalendas estaremos a mediados del 2017 aunque la oposicin aprovechar la menor falla para maximizarla. Por estos das de principios de enero, por ejemplo, varios presidentes europeos, ms en concreto los de Francia y Alemana, han manifestado el deseo de visitar algunas de esa zonas y as tener informacin de primera fuente que les permita un apoyo ms slido y orgnico al proceso en lo poltico y financiero. El 8 de enero Uribe tuite,

Hollande presidente francs que no ha sabido enfrentar el terrorismo yadahista visita Colombia entregada a las Farc;

y tras l se vino una retahla de seguidores. La senadora Thania Vega, por ejemplo, le pregunt a Hollande,

Seor Hollande, tanto las Farc como el Estado Islmico (lsis) son asesinos y terroristas. Usted visitara un campamento de lsis? O exigira verlos en la crcel?

Independientemente de la capacidad o no de Hollande para combatir el terrorismo, digamos que se trata de dos situaciones muy distintas, pues Isis es un grupo religioso terrorista y guerrerista que en nombre de su Dios hace la guerra mientras que las Farc est saliendo de ella por una va civilista. Tambin el mximo jefe del Estado alemn llegar a Colombia el 13 de enero y visitar una zona veredal, la de Mesetas Meta; esta visita la hace en el marco del lanzamiento del Instituto Colombo/Alemn de la Paz, que es una iniciativa bilateral tras la firma del Acuerdo el 24 de noviembre en el Teatro Coln. Como decir que tanto Francia como Alemania, que ya ha aportado 26 millones de euros en Cooperacin Internacional, quieren reafirmar con informacin de primera mano su apoyo a la pacificacin del pas. De todas maneras, as fue una no deseada respuesta del Embajador de Francia a la salida en falso del expresidente Uribe Vlez,

No tengo que contestar nada a un senador (Uribe) () las afirmaciones del presidente Uribe adems muestran una gran desinformacin sobre el comportamiento de Francia y el presidente Hollande y su lucha contra el terrorismo..

Dejadas las armas, se entrar entonces en el proceso de aplicar los Acuerdos levantados en la Habana. Se habr logrado as una primera e importante pacificacin, los guerrilleros podrn instalarse en los zonas que elijan para iniciar su reincorporacin a la vida civil y como resultado de todo ello en una dificultosa y larga etapa al pas se le podr ir abriendo el horizonte de iniciar el proceso de construccin de la paz territorial en y desde los territorios comunitarios o sea en y desde las 33.000 veredas existentes en Colombia. De ser as, en este pas que en los ltimos 6 aos se ha evidenciado, como lo ha concluido Alfredo Molano, ms rural de lo que se pensaba, se podr abrir la posibilidad de inducir un importante cambio a partir de una cualificacin y un reordenamiento de las relaciones sociales rurales.

Recordemos la ndole y los alcances del Pacto originario de la Habana dado a conocer el pasado 26 de septiembre del 2016. Ms all de los deseos de cada quien y de cada grupo, se trat de un Acuerdo, que aunque limitado en sus contenidos- solo cubra una de las dimensiones substanciales de la paz, la de la pacificacin o el dejar de matarnos - as como en sus protagonistas- ante todo, Gobierno y Farc-, sin embargo, es muy preciso y delimitado y orgnico en sus temas substanciales pues, no obstante lo abultado del texto, la mayor parte de las 297 cuartillas no son ms que el detalle ideolgico-poltico-tcnico de 7 componentes interrelacionados muy concretos:

el dejar de matarnos -o sea el inicio de la pacificacin mediante la dejacin de las armas- con la guerrilla ms antigua, importante e impactante siendo la pacificacin apenas una de las cinco dimensiones substantivas de la construccin de paz; mediante su conversin en un partido poltico, la transicin de las Farc de la poltica a tiros a la poltica inscrita en el juego democrtico de las ideas y los proyectos variospintos de construccin de nacin; la puesta en marcha de un Acuerdo Agrario que, sin implicar una reforma agraria ni un freno a la agricultura capitalista y hacendataria pero s un castigo constitucional al componente improductivo del latifundismo, en nuestra opinin, permitir reposicionar y proyectar y sacudir las para el pas muy importantes economas campesinas, sobre todo en materia de marchar hacia la soberana alimentaria; la gestacin de condiciones institucionales, fiscales y subjetivas para impulsar la vigencia de la muy constitucional democracia de participacin; la ruptura de las Farc con todas las formas de relacin con el narcotrfico, as como su vigorosa cooperacin para un manejo humanitario del problema sobre todo en lo relativo con un campesinado empobrecido partcipe en una u otra dimensin del problema de las drogas ilcitas; la colombianizacin de la Justicia Transicional bajo la novedosa forma de una Jurisdiccin y un Tribunal Especiales de Paz, semiestatal y ad hoc y transitoria, orientada a colocar a todos los Victimarios en condiciones objetivas y subjetivas propicias para poder cumplir su obligacin moral y poltica de reparar a 8 millones de vctimas impulsando acciones y definiendo medidas y recursos dirigidos a garantizar la realizacin efectiva de sus derechos; para esos efectos se pact que para los Mximos responsables de delitos atroces no habra crcel pero si sanciones alternativas pudiendo, por otra parte, las Farc crear su propia partido para participar en poltica; el acompaamiento de las Naciones Unidas, sobre todo, para hacer el monitoreo y la verificacin de la dejacin de las armas, para iniciar acciones conjuntas con miembros del Ejrcito orientadas a reparar a las vctimas, para garantizar la seguridad de los miembros de las Farc y para facilitarles su incorporacin a la vida civil.

No olvidar que estos 7 puntos se vieron enredados por los aportes que se recibieron de los incumplidos partidarios del No Plebiscitario:





La reafirmacin del principio de la sostenibilidad fiscal; como decir que habr construccin de paz territorial si el fisco posee dinero para hacerlo; La prohibicin de crear nuevas Zonas de Reserva Campesina; El enfoque idealizado de una relacin amigable entre la visin empresarial de la tierra y la modernizacin de las Economas Campesinas; La prevencin contra la posibilidad de que la improductividad de los latifundios constituya una razn vlida para decretar la extincin de dominio; La animosidad contra el requisito de que las comunidades estn atentas al impacto ambiental de las obras a realizar; La eliminacin de jueces extranjeros, por lo menos, en la seleccin de los Magistrados de la JEP.





Firmados los Acuerdos el 24 de noviembre en el Teatro Coln de Bogota, El Congreso, un poco a las volandas procedi a juridizar o asignarle validez jurdica a los acuerdos, aprob la ley de Amnista y en primer debate el acto legislativo con los 10 puntos clave de la Jurisdiccin Especial para la Paz, que ser el disco duro de la implementacin del proceso de paz. A la hora de la verdad, uno de los puntos ms problemticos ha resultado ser el de La Responsabilidad de los Mandos. Se trata de una figura del Derecho Internacional, aplicable a todo Ejrcito, estatal o irregular, que establece que un Comandante Militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos aunque el Superior no las haya ordenado ni mucho menos participado en ellas y lo es, sobre todo, cuando pudiendo hacerlo no evit que ocurriera o si se abstuvo de sancionar a los responsables. De acuerdo con Rodrigo Uprimny la Jurisdiccin Especial para la Paz, evitando toda cacera de brujas, debe aplicar con especial cuidado esta figura, pues, 1. Sin ella habr impunidad, y 2. el tema no est siendo manejado de modo poco adecuado en el proyecto de reforma constitucional, que busca integrar la JEP al orden jurdico interno. Siempre habr quien se cargue o a los Mandos Militares o a los de La guerrilla. No olvidar lo que ha reiterado Miguel Vivanco, Director de Human Rihgs Wat,

Me preocupan numerosas disposiciones del Acuerdo de Justicia alcanzado en diciembre pasado. En primer lugar, discrepamos con que los responsables de crmenes de guerra y de lesa humanidad puedan evitar pasar siquiera un solo da en prisin si confiesan sus delitos. Pero, adems, nos preocupa que las sanciones alternativas del acuerdo estn plagadas de vacos y ambigedades que pueden tornarlas en sanciones meramente nominales o de servicio a la comunidad. En segundo lugar, nos preocupa la definicin de responsabilidad de mando incluida en el acuerdo, pues sta podra permitir que los generales y los comandantes eviten su responsabilidad por los crmenes cometidos por sus subalternos. En este sentido, un aspecto que nos preocupa es la extensin de los beneficios negociados en La Habana a los agentes del estado y el peligro que esto significa, entre otros, para la rendicin de cuentas por casos de falsos positivos.





QU ENTENDER POR CONSTRUCCIN DE PAZ TERRITORIAL?

1. La discusin sobre la llamada Paz Territorial .

1.1. El Enfoque TERREPAZ de las Farc.

1.2. Distintas versiones del Enfoque Gubernamental de construccin de Paz.

1.3. Propuestas provenientes del Movimiento Social de Paz.

Cmo y por dnde ha venido ganando vigencia en el pas la olvidada cuestin agraria?

2.1. Aproximaciones a una Estrategia de reconstruccin del pas a partir de un Reordenamiento de las Relaciones sociales en el campo.

2.2. Hacia una definicin ms moderna de las Economas Campesinas.

2.3. La construccin de la Paz territorial y los tres tipos de Empresas Agrarias existentes en Colombia.

2.4. El neoliberalismo y el resurgimiento del neoparamilitarismo relocalizado como los mayores obstculos a los procesos de construccin de Paz en y desde los territorios comunales.

El reordenamiento territorial de Colombia: hacia la creacin de los Estados Regionales y de las Provincias.(Constitucin de 1991).

3.1. Hacia una mirada crtica de las 9 Regiones propuestas por Orlando Fals Borda.

Los posibles Estados Regionales, REDUNIPAZ y las Propuestas de Educacin, de Autoformacin y de Ayuda sicosocial de los Excombatientes. Veintiun Territorios Tipo-Ideal de Guerra, de Violencia estructural y simblica y de Construccin de Paz.





No es que por el mero hecho de que se haga la dejacin de las armas, lo que le da forma al inicio de la construccin de las paz negativa o de que se hayan firmado y se estn ejecutando unos Acuerdos, por lo que el pas se vaya a colocar cara a cara a la posibilidad de empezar a construir una paz positiva muy concreta asociada a la construccin de paz en y desde los territorios comunitarios donde habita el 80% de los pobladores rurales (mestizos, indgenas y negros en condiciones de pequeos y precarios propietarios de la tierra , as como de una gran masa de arrendatarios). Lo que pasar ser que si se aplican los 7 Acuerdos, y sobre todo el Acuerdo Rural, aparentemente tan inocente e inane, stos tendrn el virtuosismo de destapar y hacer visibles muchas cosas, que sacudirn al pas por encontrarse asociadas a la creacin del Fondo de tierras, a la formalizacin de la propiedad rural, a la restitucin de tierras, a la reforma del Catastro, as como a la obligacin de los latifundios de cumplir la funcin social de la propiedad privada, que no fue acordada en la Habana, sino que se encuentra consagrada en la propia Constitucin de 1991.

Tal como est el panorama actual, se podr entrar en los meses venideros a una etapa de ofensiva estratgica por parte de la oposicin orientada a frenar la posibilidad de impulsar y sacar avante la construccin de paz territorial en y desde los territorios comunitarios. Desde el 29 de diciembre del 2016 ha venido circulando un documento HAY QUE PASAR A LA ACCIN- que recoge el espritu pero tambin la materialidad operativa de una nueva Estrategia de golpe de Estado en Amrica Latina. Lo firman conocidos y destacados personajes: La Fowler - Ricardo Puentes Melo - Eduardo Mackenzie - Jos Flix Lafaurie - Jess Vallejo Meja - Rafael Uribe Uribe - Jos Alvear Sann - Oscar Alberto Daz Garca - Nelson Roberto Pardo Giraldo - Hctor Hoyos - Jaime Eduardo Botero Gmez - Ariel Pea - Ricardo Angoso - Sal Hernndez Bolvar. En sus contenidos centrales, este documento, que es extenso y que ha pasado casi desapercibido, est dirigido al Centro Democrtico, al que valorizan pero critican por haberse quedado corto en el abordaje de la coyuntura,

La protesta ciudadana contra las vas de hecho que viene utilizando Juan Manuel Santos para imponer un nuevo rgimen poltico y una nueva Constitucin favorable a las Farc no ha sido respaldada en forma clara y oportuna por el Centro Democrtico. El CD sigue creyendo que estamos al borde del abismo institucional. En realidad, ya estamos en el fondo del abismo. De aqu hasta mayo de 2018, el Centro Democrtico, principal partido de oposicin al rgimen de Santos, no puede cometer errores ni ser dbil. Lo que est en juego en estos momentos no es slo una eleccin presidencial dentro de 17 meses. Tenemos un desafo mucho ms grande y fundamental en este periodo: el de saber si a corto plazo nuestro pas puede salir del atasco institucional, poltico, moral y de seguridad en que el gobierno de Santos lo ha metido Pero ese no es el nico reto. Tenemos que obrar rpidamente, de manera organizada, disciplinada y ofensiva, para frenar la entrega del pas a fuerzas comunistas. Sin embargo, falta algo decisivo. La movilizacin popular no ha estado a la altura de las rupturas que est viviendo la democracia colombiana Nunca se ha abordado en el CD la discusin sobre las formas que debe adoptar la resistencia ciudadana contra Santos, es decir el combate poltico decidido y de masas contra los objetivos de la camarilla gobernante.

Los que estiman que basta con dar la batalla ideolgica hasta la eleccin presidencial de 2018 parecen ignorar que la tenaza Farc-Santos, ya instalada, tratar de destruir, mucho antes de esa fecha, toda oposicin con los mtodos ms salvajes e ilegales: expulsar del pas, meter en la crcel, calumniar, desmoralizar y hasta liquidar fsicamente a los opositores ms importantes. Quienes hablan de oposicin moderada parecen no saber que Santos acab con el Congreso utilizando el grupo de magistrados de la Corte Constitucional que aprob la impostura del fast track y, sobre todo, que expropi brutalmente a los colombianos de su derecho de pronunciarse en las urnas acerca de un plan de cambio institucional del pas que afectar la vida de los 48 millones de habitantes de la Repblica. La derrota de los planes totalitarios de las Farc no la lograremos con la sola fuerza de la discusin parlamentaria

Hay que pasar a la accin directa pacfica. Hay que quitarle la careta a Santos, y mostrar ante el mundo tanto la represin violenta que ejerce contra la oposicin como sus operaciones para destruir el Estado de Derecho en Colombia. Nadie debe olvidar que la represin puede ser mucho ms brutal y descarada en el perodo que viene, una vez cerrado el captulo del premio Nobel, que pona a Santos bajo la mirada de la opinin internacional. La represin que se viene ser ms dura pues la implementacin de los planes de las Farc, es decir la puesta en pie del gobierno de transicin, y del cogobierno que exigi Timochenko en el teatro Coln, abrir una fase muy dolorosa para el pas, el cual ver a sus victimarios protegidos, mandando y humillando a sus vctimas.Para quebrar la colonizacin marxista del pas no queda sino la lucha masiva e irrevocable de la ciudadana en las calles, el combate poltico en todos los escenarios posibles, la lucha contra la desinformacin, la duplicacin de los esfuerzos de agitacin y de propagada y de alerta internacional y el logro de compromisos militantes con los partidos de centro y de derecha de Estados Unidos, Amrica Latina y Europa.

Entonces, a esta oposicin derechista radical, de avanzada democrtica, segn los firmantes del documento, habr que agregar las realidades y tendencias que el ao que termin le ha transferido al 2017 y que, consolidados, se extendern hasta agosto del 2018 cuando habr un cambio de guarda en la Casa de Nario: los reiterados intentos de ocupacin por parte de los neo-paramilitares de los espacios dejados por las Farc en su proceso de dejacin de las armas tal como vimos atrs al hablar de la dbil adecuacin de las zonas veredales; ms de una centena de defensores de los derechos humanos asesinados, en su mayora lderes sociales campesinos, masacre que no terminar hasta que La Fiscala no abandone la tesis de la no sistemacidad como si los grupos ilegales armados en Colombia no hubiesen venido actuando de modo federado con organizaciones ya consolidadas; los fieros ataques de un sector de los terratenientes tanto a la restitucin de tierras, as como al Acuerdo segn el cual el latifundio improductivo debe someterse o a un adecuado impuesto predial o a la expropiacin del componente de tierra ociosa que tengan en sus manos; los estorbos para iniciar una negociacin con el ELN aunque y se anunci que el 3 de febrero por fin se iniciara la etapa pblica de ese proceso de negociacin; y el vaco fiscal en que se ha colocado el Estado dada la orientacin neoliberal de sus polticas.

De todas maneras, en nuestra opinin, con las Farc ya alejadas de 221 municipios, el mayor obstculo que, a partir de este 2017, van encontrar los procesos de construccin de paz desde y en las localidades comunitarias van a ser

A. la reorganizacin que desde hace meses ha venido teniendo, relocalizado, el crimen organizado bajo la forma de un neo-paramilitarismo reencauchado en Autodefensas Gaitanistas de Colombia, algunos remanentes del Epl y Los Puntilleros etc;

B. la extensin a la mayor parte de los ms de mil municipios colombianos de las bandas organizadas del micro-trfico de drogas ilcitas;

C. la ya consolidada y en buena parte secreta pero dolorosa y perversa violencia intrafamiliar; y

D. los miles de asesinatos inexplicados que se cometen en el pas ya para presionar ya para tapar la catedralicia corrupcin.

Estos cuatro fenmenos, conjugados en sus causas y consecuencias, van a ser en adelante la causa principal tanto de la violencia como de la inseguridad ciudadana.

Enormes, entonces, van a ser las vacas muertas que se le atravesarn a la construccin de paz territorial para que el Estado pueda cumplir un papel proactivo y robusto en su desarrollo y por eso, todo el problema, sobre todo el del financiamiento, se lo estn tirando a la Cooperacin Internacional para cuya recepcin los mismos grupos interesados del establecimiento vienen creando y creando ONGs, gran parte de ellas de carcter mercantil.





LA DISCUSIN SOBRE LA LLAMADA PAZ TERRITORIAL

Como nunca urge la historizacin de la nocin de territorio de tal manera que podamos hablar de Tipos Ideales de Zonas o Localidades en materia de, 1.el grado en que han sido impactadas por el conflicto interno armado; 2.los niveles en que han sido afectadas por las violencias y por la inequidad social; y 3.el grado de urgencia de la ms activa y pluridimensional presencia del Estado, de las Organizaciones Comunitarias y de la Comunidad Internacional. Los tipos ideales sern los municipios o zonas ms impactadas y afectadas y en las que es ms urgente y prioritaria la intervencin estatal, comunitaria e internacional. El Tipo Ideal es un enfoque metodolgico weberiano que entiende un fenmeno como un modelo que lo recoge en forma pura en sus notas y singularidades ms definitorias para despus precisar la medida en que ese fenmeno como realidad se acerca o se aleja del cuadro ideal. Quizs, sin referirse a Weber, ese enfoque de los tipos ideales ya ha sido ensayado en Colombia por la Fiscala en los estudios realizados sobre Delitos Tipos Ideales de los actores del conflicto interno armado. Una primera aproximacin al enfoque nos ha permitido delimitar en Colombia 22 territorios como Zonas Tipo Ideal de guerra, de violencia estructural y simblica y de urgente y prioritaria construccin de paz, as,

1. Los Montes de Mara; 2. La Mojana; 3. Magdalena Medio; 4. Municipios del Oriente antioqueo; 5. El Urab antioqueo; 6. Subregin del Bajo Cauca antioqueo; 7. Un grupo de municipios del Eje Cafetero; 8. Un grupo de municipios del Choc; 9. Once Municipios del Catatumbo; 10. El Magdalena Medio santandereano; 11. Ciudad Bolvar (Bogot); 12. Sumapaz; 13. El Sur del Tolima; 14. Trece Municipios del Norte y Centro del Huila; 15. La Subregin de Tulu y Cartago; 16. Buenaventura y la Subregin montaosa de Dagua; 17. El Sur del Valle (Florida y Pradera) y cuatro Municipios del Norte del Cauca (Santander de Quilichao, Miranda, Caloto y Corinto); 18. Las cinco Provincias del Cauca; 19. Tumaco; 20.El Pata y Tquerres; y 21. Los 13 Municipios de la Regin amaznica de Nario; y 22. Los municipios del Putumayo.

Estas Zonas, priorizadas, en sus territorios y con sus protagonistas, entre los que con seguridad estarn los exguerrilleros exfarianos y exelenos- , con sus culturas, tipos de cultivos y formas de producir, constituirn el referente central de la construccin de paz en y desde los territorios comunitarios.

En este captulo del Atisbos No 255 retomamos, precisamos y desarrollamos algunas de las tesis levantadas en el No 239 titulado Qu puede ser ese asunto llamado Paz Territorial? Importantes respuestas se han venido perfilando al respecto. Entonces, para empezar a bajarle a este trmino su tono indiferenciado y abstracto, en adelante hablaremos de paz construida en y desde territorios comunitarios histricamente diferenciados, pero que poseen muchas notas comunes. Como centrales, tres puntos se abordan en esta reflexin. En el primero se habla de la necesidad de historicizar la nocin de paz territorial, que ha sido acogida, de modo acrtico, en la mayor parte de enfoques muy diferenciados sobre el tema; en segundo lugar, se reflexiona cmo, tras casi seis aos de dilogos en la Habana, en Colombia se han insinuado una serie de horizontes promisorios, que podran colocar al pas de cara a un indito proceso de reordenamiento socio-poltico-cultural a partir, ya no de los centros geopolticos llamados Bogot, Medelln, Cali y Barranquilla, sino a partir de una transformacin estructural de las relaciones sociales en el agro y sobre todo, de las llamadas economas campesinas; finalmente, se sealan algunas ideas sobre cules seran las condiciones objetivas y simblicas necesarias para que Colombia pueda acceder a esa indita e histrica etapa, que todava es ms un preanuncio y un enorme deseo que una realidad. De no afirmarse y consolidarse esas perspectivas de futuro, nadie, por adivino o profeta que sea, lograr precisar qu podr suceder en el pas una vez se produzca la dejacin de las armas.

El mircoles 24 septiembre del 2014, previo aviso del presidente Santos desde Nueva York, en la Habana fueron divulgados los borradores de los Acuerdos parciales de los puntos 1, 2 y 4 de La Agenda General del 2012: 68 pginas de las que 22 estaban dedicadas al tema agrario, 20 a la participacin poltica y 26 a las drogas ilcitas. Alrededor de ellas haba 28 salvedades por parte de las Farc. Mientras que las dos partes estuvieron de acuerdo en que haba habido un avance efectivo, sin embargo, reiteraron que nada estaba aprobado mientras el conjunto no lo estuviese, y las Farc precisaron que para ellos el alma de los acuerdos, que tenan un carcter vinculante, era el prembulo. En esos Acuerdos se destaca un eje central: El tema de los Territorios y los Derechos de los Pobladores. Con el primer Acuerdo se defini que iba a haber una reforma rural integral; que habra acceso gratuito a la tierra de los campesinos que careciesen de ella o que la tuviesen insuficiente y que eso ira acompaado de subsidios y crditos; que deba haber un uso ms racional del suelo; que el Catastro legalizara las propiedades de los campesinos que de hecho hubiesen accedido a su posesin; y que habra participacin de los pobladores ciudadanos en la planificacin y en el ordenamiento territorial. Tambin se defini la frontera agrcola y se acordaron medidas para enfrentar la pobreza rural; y especial importancia evidenci la propuesta de crear Circunscripciones transitorias de paz en las zonas ms afectadas por el conflicto interno armado.

Esa centralidad del acuerdo en lo rural territorial le permiti a Sergio Jaramillo, miembro de la Delegacin de Paz del gobierno en la Habana, levantar y poner a circular la frase PAZ TERRITORIAL: en su opinin, la construccin de la paz territorial era la nota ms definitoria del proceso de la Habana. Ms temprano que tarde, el vocablo empez a alcanzar amplia cobertura en el lenguaje cotidiano, pero, por desgracia, su novedad, por lo general no ha venido acompaada de propuestas concretas en cuanto a las notas y componentes que lo definiesen y precisasen. De ah en adelante, en un debate todava en marcha, se han venido configurando sub-enfoques, as como otras visiones sobre la construccin de la llamada paz territorial.

De entrada habra que decir que toda nocin de territorio, as como de sus dimensiones centrales, se muestra vaga y abstracta mientras no se la defina en relacin con los sujetos o actores histricos concretos que lo han poblado y socializado. Como decir entonces, a la manera de Mario Sosa Velasquez, que

el territorio no es solamente una porcin de tierra delimitada con su complejidad biofsica (relieve, condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo y ante todo, un espacio construido socialmente, es decir, histrica, econmica, social, cultural y polticamente.

En general, el territorio son los espacios (biofsicos y biohumanos, terrestres y areos, rurales y urbanos, continentales y acuticos, geopolticos y mentales) en los que la poblacin de una sociedad desarrolla la vida social correspondindole al Estado, de clase o de ciudadana, la regulacin de su apropiacin y utilizacin. Nada tan vital y existencial como un territorio y por eso la poblacin que lo habita, goza del derecho a participar en las formas de su apropiacin, utilizacin y disfrute, pues stas no son un simple problema tcnico ya que siempre tienen como contexto las relaciones de poder en las que se inscribe su ordenamiento.

Ejemplifiquemos con una sola de las dimensiones del territorio, la relativa a las condiciones ambientales, a la manera como la confrontacin interna armada ha afectado durante medio siglo a la mayor parte de los territorios rurales, sobre todo a aquellos con predominancia de las que hemos llamado economas campesinas. Afirmar que como all durante medio siglo, en distintos grados, se ha desarrollado la guerra interna, entonces ser all donde habr centrarse en la construccin de paz territorial, es una tesis de valor general, pero que muy poco aporta para entender el carcter y los alcances de los cambios esperados despus de la firma de los Acuerdos. Como han sealado varios autores, es necesario que

ese vocablo- el de paz territorial- se llene de contenido y luego, establecido su significado podamos debatir con conocimiento de causa nuestras concepciones sobre este perodo posterior al final del conflicto interno armado que algunos han llamado de transicin.

En buena medida fue eso lo que hicieron los miembros de la Comisin de Historia del Conflicto y de las vctimas: bajo distintos enfoques terico-metodolgicos, bien que mal, desentraar las causas del conflicto armado en distintas territorialidades de guerra, de su permanencia as como sus impactos precisando responsabilidades colectivas.Es aqu donde se ubica el problema del meollo del conflicto interno armado como conflicto regional-local-territorial. No slo los insurgentes han tenido claras estrategias de guerra territorial orientadas a derrotar al Estado, sino que tambin las han tenido el Estado y el gran capital hacendista y terrateniente. An ms. El conflicto interno armado no ha sido el nico que ha afectado a las economas campesinas, pues el agro, en general, ha sufrido, de modo particular, los efectos de dos rasgos centrales de la historia de la sociedad colombiana: de un lado, la existencia desde 1886 de un Estado estructuralmente contrario a adelantar y aceptar reformas sociales de hondo calado social y, por eso, la nuestra, no obstante poseer un desarrollo econmico-tecnolgico de renta media alta, es una de las sociedades del mundo donde ms inequitativa ha sido la distribucin de la tierra y, en general, de la riqueza y de los ingresos; y del otro, desde los mismos mediados del siglo XIX, cuando antes de la configuracin del Estado-nacin surgieron los dos partidos liberal y conservador, cada uno de ellos, con respecto al adversario, enhebr a sus militantes en la relacin amigo-enemigos, y de ah, la historia de odios y venganzas que ha atravesado la historia de esta sociedad. Por lo tanto, para la etapa que se puede avecinar, habr que estudiar y precisar el impacto que histricamente han tenido sobre los Territorios Tipo Ideal no slo el conflicto interno armado sino las cuatro deshonestidades de las que, en magnfica sntesis, nos habl Alejandro Reyes Posada,

El sistema de guerra hecho caer a Colombia en una trampa de deshonestidad en cuatro dimensiones fundamentales: la seguridad, la poltica, la justicia y la captura de la riqueza. En seguridad la dirigencia nacional se ali con ejrcitos mercenarios privados para combatir a las guerrillas y sumi al pas en la barbarie paramilitar y la guerra sucia contra los movimientos sociales y los derechos humanos. En la poltica, la simbiosis de los partidos con las mafias de la corrupcin pblica y privada impide abrir la puerta a los intereses sociales y comunitarios en la toma de decisiones y derrocha la inversin social en manos de contratistas que financian campaas. La justicia se preteliz al crear un mercado ilegal de decisiones judiciales que se venden a quienes pueden comprarlas, mientras la congestin deja sin solucin la gran mayora de los litigios y los crmenes quedan impunes. La captura de riqueza se inclin a favor de los mercados ilegales y la violencia de robo, mientras el rgimen de propiedad favorece a los rentistas que han secuestrado la tierra que por ser balda estaba destinada a los campesinos, expulsados a la periferia sin economa ni estado.

Un ejemplo muy ilustrativo de lo que podra suceder en Colombia en esa posible futura etapa posacuerdos la Habana, es lo que por esos das de finales de mayo del 2016 acaeci en el Catatumbo- representativo territorio-tipo ideal de guerra- a propsito de la desaparicin o retencin o secuestro de la periodista Salud Hernndez. Al recordar el verso de Kavafis y qu ser ahora de nosotros sin brbaros?, el comunicador Mario Morales ha sealado,

Hasta la primera semana de junio del Hay que dejar de hablar, an con firma en La Habana, de la paz en sentido genrico, para referirnos solo a la negociacin con las Farc, si reconocemos que esa paz, como el pas, el territorio, el poder y hasta las armas no existen de modo integral, sino que estn hechos de pedazos, intereses particulares y bajas pasiones. No son apenas giros idiomticos o conceptuales. Se trata de comenzar a reconocer nuestra precariedad sin tanto jbilo inmortal. Moraleja: Muestra de ese pas con conflictos reciclados son los ros que se desvan por intereses carbonferos, casas por crcel a empresarios deprimidos, falsos dilemas entre narcotrfico o secuestro, nios muertos por inanicin o parataxistas que toman justicia por propia mano. Triste radiografa.

Pero, por qu hablamos de priorizados territorios tipo-ideal de guerra, violencia y de paz y no del conjunto de territorios que configuran el mapa nacional? Porque en la primera etapa posacuerdos La Habana, inviable sera pretender construir paz, lo que, como ya hemos insinuado en Colombia es algo ya muy complejo, abordando el conjunto de las territorialidades histricamente afectadas por la confrontacin armada interna, as como como por la violencia estructural y simblica que ha caracterizado a la sociedad colombiana. Habra que comenzar por aquellas territorialidades en la que estos factores han hecho presencia por ms tiempo, con ms persistencia y con mayores impactos y consecuencias.

Variopintas han sido las propuestas de construccin de paz en los territorios y desde los territorios siendo aqu donde se encontrar el meollo de los postacuerdos. Hasta ahora ha habido tres tipos de Enfoques sobre la construccin de la Paz Territorial: 1. El Enfoque TERREPAZ de las Farc; 2. Distintas versiones de un Enfoque gubernamental; y 3. Las propuestas de paz territorial provenientes del Movimiento social.

1.1 .El Enfoque TERREPAZ de las Farc .

Uno de los primeros enfoques distintos de los del gobierno fue el de las Farc, por ellos denominado TERREPAZ, muy legtimamente ajustado a sus lgicas histricas de movimiento con poder territorial en zonas histricas dadas, as como a su actual situacin de fuerza en transicin de la guerra a la pacificacin. La Revista Semana calific esta propuesta como con algunos aspectos interesantes y otros preocupantes; en resumen las Farc propusieron,

a) Que se reconozca su presencia en espacios donde ellos han estado histricamente y tienen apoyo social;

b) Que esos territorios deben ser espacios para que se materialice el cese de hostilidades y la dejacin de armas as como la reparacin de las vctimas y, por tanto, las sanciones restaurativas que se deriven de la jurisdiccin especial para la paz;

c) Que en estos territorios pudiesen vivir tanto los excombatientes y sus familiares, las vctimas, exmilitares e incluso exparamilitares, y construir un proyecto autogestionario de desarrollo sostenible y una activa participacin poltica a travs de cabildos populares;

d). Que estos territorios tuviesen proteccin constitucional y sean excepcionales, extraordinarios y transitorios; y

e) Que tuviesen acompaamiento internacional y veedura ciudadana.

De cara a los cuestionamientos que suscit esta propuesta (sobre todo, el de que las Farc buscaban fracturar territorialmente el pas reviviendo las llamadas por Alvaro Gmez Repblicas Independientes), los farianos sealaron que ms que reinsertarse o incorporarse a la antigua con taxis en una u otra ciudad y con proyectos productivos ac y acull, optaban por construir dentro de la institucionalidad una nueva forma de llegada a la vida social, que recogan en la propuesta TERREPAZ.

1.2. Distintas versiones del Enfoque Gubernamental

Desde las lgicas del gobierno y del establecimiento de poder se han insinuado tres posiciones distintas. Como sealamos en nuestro libro borrador, que hemos venido citando, para una primera postura, las ms frvola de las tres, bastara hacer una o dos obras ms, de cierto impacto, en los municipios ms afectados e incrementar cuantitativamente lo que, de modo marginal, el Estado siempre ha hecho en el campo coadyuvado hasta hace pocos aos por el hasta entonces para-estado Federacion Nacional de Cafeteros: ms escuelas y puestos de salud y algunos caminos vecinales y distritos de riego y ciertos crditos y asesoras tcnicas. Eso estara bien como complementos pero lo que se requiere, entre otras muchas cosas, es la ms efectiva, slida, robusta y auto-sostenida ruralizacin de la accin del Estado hasta unos lmites a los que ste nunca ha llegado en la historia rural colombiana ni siquiera con programas como DRI y PNR. Un horizonte ms cercano a lo debera ser se despunta desde el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio para hablar de una estrategia en la que el protagonismo de organizaciones e instituciones de las sociedades civiles arrastraron al Estado a la accin.

Una segunda postura ha sido la liderada por Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, quien, de distintos modos y con diversos discursos expositivos, siempre ha resaltado dos puntos: que la paz tiene que empezar a construirse desde las regiones y que el gobierno debe estar abierto a escuchar las voces que desde ellas emerjan ya se trate de los derechos de las vctimas o de los de los pobladores; en Conferencia dictada en La Universidad de Harvard en abril del 2014 enfatiz, primero, que garantizar esos derechos bajo un enfoque territorial exiga instituciones fuertes no slo en trminos de organizaciones sino tambin de prcticas y normas indispensables para la cooperacin y la convivencia, y segundo, que en Colombia no iba a haber otra oportunidad para la paz; y en algunas oportunidades insinu, de modo suelto, algunos temas, pero sin que hubiese presentado una propuesta orgnica y de conjunto al respecto. Por su parte, el Ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, en una tercera posicin ms amplia, seal que el esquema de Paz territorial

lo tenemos que construir entre todos. Cada da el pas est ms centralista. Nosotros los que estamos aqu, hallamos que tenemos la salida para las regiones. Termino con un llamado al realismo. En este pas nos encantan las discusiones jurdicas, las discusiones constitucionales y yo pido que no caigamos en esa falacia constitucional. En este proceso de paz de lo que se trata es de cambiar las cosas, de cambiar la realidad, de hacer las transformaciones necesarias para que la paz signifique algo trascendental, algo para cada habitante de Colombia. Si no lo hacemos ahora, entonces cundo?. De todas maneras, aunque Rafael Pardo parti de un enfoque de paz territorial, lo llev ms all: que el conflicto iba a reactivar la economa; que no se poda limitar a algunos municipios ni a otorgar beneficios para los desmovilizados ni a las zonas donde haba conflicto; que deba ser transversal integrando el agro a la economa; que tambin deba cubrir a los municipios donde haba conflicto, an a zonas deprimidas de las grandes ciudades; que un pas en posconflicto es un pas donde todo el mundo est en las mismas condiciones de oportunidad; que para iniciar la construccin se deba comenzar con la parte institucional y que, por eso, en el Ministerio de Agricultura se acababa de crear La Agencia de Desarrollo Territorial encargada de ejecutar los temas del posconflicto como un paraguas del Fondo que recibir recursos nacionales e internacionales.

De todas maneras, no obstante sus elaboraciones sobre la Paz Territorial, ms conceptuales que programticas, los personajes del gobierno ha sido muy poco lo que han avanzado, o, por lo menos, publicitado, sobre el carcter, alcances y contenidos concretos de la Paz Territorial. Desde los inicios del 2016, en un mensaje a todos los gobernadores y nuevos alcaldes, Santos les dijo que este era el ao de la paz y ustedes sern los encargados de consolidarla, porque sabemos bien que la paz se construye en las regiones; poco despus, El Departamento de Planeacin Nacional les record a los mandatarios locales y regionales que deban incluir en sus respectivos planes de desarrollo los pilares de paz, equidad y educacin y el 21 de enero durante el Cuarto dilogo para la planeacin regional de un nuevo pas que se realiz en Valledupar, Planeacin Nacional entreg a los territorios los lineamentos para la construccin de los planes para el prximo cuatrienio. El lmite legal para la aprobacin de esos planes venci el martes 31 de mayo. El gobierno recibi 24 respuestas y en todas ellas la palabra paz, como una palomita vaga y vaporosa y voltil aterriz por todas partes como una especie de sanalotodo envuelto en otras palabras genricas ya sobre la seguridad y convivencia ya sobre la reparacin de las vctimas, pero en medio de una enorme confusin sobre la manera de concretar la paz dentro de los planes de desarrollo. Sin embargo, hubo casos que denotaron esfuerzos, y as se evidenci en las respuestas de Arauca, Valle del Cauca, Santander y Tolima. Al ir un poco ms all, slo el gobernador del Cauca expres que el enfoque de todo el instrumento de planeacin se deba hacer desde el concepto de paz asumido desde cuatro ejes estratgicos, aunque tampoco los tradujo en contenidos concretos,

1. territorio de paz y para el Bien Vivir;

2. generacin de condiciones para la riqueza colectiva;

3. Cauca, cuidador de agua; y

4. fortalecimiento de lo pblico, el buen gobierno y la participacin.

Por su parte, el senador Ivn Cepeda en carta al Ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, le seal que la mayora de los departamentos.

lo que expresan es confusin sobre la manera como debera concretarse la paz; que no exista una verdadera preparacin institucional para la aplicacin de los acuerdos ni una preparacin para trabajar en torno a lo que ser la refrendacin de los Acuerdos de la Habana y la participacin de la ciudadana en el proceso de conversaciones con el Eln; que aunque algunos haban manifestado que la paz era un eje transversal, su contenido pareca ms una declaracin de buena voluntad; que con la sola excepcin de Santander, no existan referencias precisas de una planeacin que permitiese identificar qu tipo de nfasis de la poltica tendran las gobernaciones y, sobre todo, que permitiese identificar cmo se destinaran los recursos para aplicar lo acordado en la Habana; y que el caso de Bogot, era un captulo aparte, pues, convertida ya en centro de recepcin de vctimas y excombatientes, no era suficiente incluir slo de nombre dentro de su plan de desarrollo un programa denominado Bogot mejor para las vctimas, la paz y la reconciliacin, pues el anlisis de la propuesta entregada sealaba que la preparacin para el cumplimiento especfico de los acuerdos no es prioridad y ni siquiera existe un alistamiento para ese propsito.

El 29 de febrero del 2016, a iniciativa de Sergio Jaramillo, con la asistencia de 800 personas se realiz en Bogot La Primera Conferencia Internacional sobre Paz Territorial con la presencia de destacados estudiosos como Vijayendra Rao de la India, Jean Paul Lederach y Jonathan Fox de Estados Unidos y James Robinson de la Gran Bretaa. En general, el horizonte alrededor del cual se enhebraron las Ponencias fue alrededor de la tesis construir paz para fortalecer la democracia y la confianza y la convivencia, as como para construir una nueva institucionalidad. De todas maneras, el evento en s rebas, aunque tambin cay en algunas generalidades, rebas con amplitud la tacaera de hacer algunas obras en los territorios ms afectados, pues como evalu la Revista Semana, en Colombia el llamado postconflicto est siendo tratado slo en trminos ,

de crecimiento del PIB, de las carreteras que se construirn y del empleo que tendrn los desmovilizados. Pero, el verdadero reto de la construccin est asociado a otras trminos, esencialmente polticos: la confianza, la participacin de las comunidades, la democratizacin de las instituciones y la vigilancia de los recursos y de las polticas pblicas.

1.3.Propuestas provenientes del Movimiento social por la Paz

Cabe destacar que tambin ha surgido un paquete importante de terceras propuestas de Paz Territorial asociadas a distintos sectores del movimiento social por la paz.

En el ya citado documento de Campo Elas Galindo hay una tesis explcita, el territorio en todos los niveles es objeto de ordenamiento por el capital y por los gobiernos, pero tambin hay una tesis implcita, el territorio en todos los niveles puede ser objeto de ordenamiento por las fuerzas sociales. Respecto al macro-ordenamiento del territorio que ha habido en Colombia seal:

ste no ha sido ms que la despoblacin del espacio rural para llenarlo de pastos y de negocios capitalistas, acumulando de paso inmensos poderes locales siendo ste el contexto donde el conflicto armado , a partir de empujar campesinos a los centros urbanos , se ha convertido en funcional a las necesidades del capital y sus negocios; si la guerra en Colombia, de acuerdo con Campo Elas Galindo, se le hubiese atravesado en forma drstica al proyecto del capital, se habra resuelto mucho tiempo atrs, se hubiese pactado la paz a cambio, como hoy, de cumplir parcialmente la legislacin agraria. Por lo tanto, de acuerdo con este autor, para hablar de paz territorial, primero es necesario desentraar el proyecto territorial que subyace a la guerra y no est hablando de sta como mera pugna socio-territorial por controlar, de-controlar y re-controlar territorios, que lo ha sido, sino de aquella guerra, que, al vaciar campesinos en los centros urbanos, result funcional al capitalismo agrario. Es hora pues de, sincerar el debate sobre el significado del fin del conflicto y del perodo que abre, si es que de verdad va a abrir un perodo nuevo; lo otro es seguir con la habladura de la paz territorial como una suma de paces pequeas, localizadas y de escala reducida. Claro que cada regin y subregin ofrecen particularidades que es necesario atender, pero la intervencin mayor, estratgica, sera un reordenamiento general del territorio que permita rehacer la sociedad rural sobre bases de equidad y de reconocimiento de derechos.

Desde el observatorio Violencia y Gobernanza, varias organizaciones campesinas, indgenas y afro-descendientes han impulsado un importante debate-reflexin sobre la construccin de paz en Colombia y sobre los retos de la Mesa de la Habana. Han impulsado tres lneas de trabajo: 1. La necesidad de pasar en Colombia de un modelo multicultural de derechos diferenciados, que los asla, a un modelo intercultural que permita las relaciones entre las distintas comunidades tnicas; 2. La necesidad de un anlisis profundo del modelo de desarrollo nacional sin creer que el final de la guerra buscado en la Habana signifique ya un cambio estructural cuando no sera si no su comienzo ; y 3. La importancia de que las propuestas que se elaboren para construir paz territorial tengan en cuenta las iniciativas y ejercicios de paz que en mltiples territorios ha habido en el pas.

Cmo y por dnde ha venido despuntando y ganando vigencia en el pas la cuestin agraria?

En septiembre del 2013 hubo en el pas un robusto paro agrario, que ms all de los muy visibles capitalismo agrario y hato ganadero le record al pas que, al otro lado de stos, todava existan en el pas una masa de campesinos y unas economas agrarias, que no obstante su relativo atraso tecnolgico y su silenciamiento por los Medios, eran las que le producan al pas el 50% del componente alimentario de la canasta familiar. En apretada sntesis, as analizamos en el Atisbos Analticos 179 ese formidable e inesperado paro agrario.

Entre 29 de agosto y la tercera semana de septiembre del 2016 hubo en Colombia un inslito paro agrario frente al que, de cara a sus resultados, as reaccion Angel Bastenier del Pas de Madrid:

Uno se pregunta qu ha ocurrido? Colombia, la impertrrita, la que lo asimila todo, se ha desarticulado aparentemente por el eslabn ms dbil, el campo, provocando una agitacin que no se conoca desde dcadas.

Para acercarse al anlisis de este paro, como contexto, ayuda conocer el diagnstico que en el 2011 se present sobre Colombia en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de la ONU:

En Colombia el modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales y conduce a un uso inadecuado y a la destruccin de los recursos naturales.

La progresiva e histrica concentracin de la propiedad rural ha sido una de las notas centrales de ese modelo: en un extremo, el 13% de los propietarios acapara el 77% de la tierra y, entre stos, el 3.6% posee el 30% del suelo rural; en el otro extremo, el 87% de los propietarios, posee solamente el 23% de la tierra. Al aplicarle a la Poltica rural de Santos el Enfoque de lo Poltico- aquel que permite visibilizar fenmenos de la vida social, que no obstante que se han venido politizando, sin embargo, no alcanzan a ser visibilizados ni por ciencia ni por la historia polticas como monodisciplinas- se evidencian tres conclusiones importantes:

A. Que su gobierno ha manejado, lo que ha sido algo casi comn en el ltimo medio siglo, dos Polticas encontradas: Una, robusta y visible, para el capitalismo agrario y el hato ganadero, y otra, raqutica y marginal y subordinada a la anterior y casi invisible, para las llamadas economas campesinas donde habita el 80% de la poblacin rural; y

B. que este paro agrario termin por convertirse en un fenmeno macro condensador de los problemas y conflictos y contradicciones del sector rural colombiano en esta etapa de su existencia; y

C. que en los meses por venir, los asuntos de este paro agrario, orientado a construir paz positiva por la va de las luchas sociales, al lado de los acuerdos de la Habana, sobre todo del Acuerdo Agrario, van a ser ejes centrales del actual debate nacional.

Conviene destacar que en las ltimas cuatro dcadas el movimiento social colombiano ha sido un movimiento, tanto en lo urbano como en lo rural, de peridicas luchas de resistencia y de protestas pero que, en materia de huelgas de gran calado, ha sido, ms bien, precario. La ms robusta expresin al respecto fue el paro cvico del 14 de septiembre de 1977 cuando hubo un paro-huelga-movimiento-social-ciudadano-popular de honda y airada protesta de un solo da frente al gobierno de Lpez Michelsen, que tantas expectativas haba despertado en las masas con su MRL, Movimiento Revolucionario Liberal.

Haca, pues, 36 aos que en Colombia no haba un paro social de envergadura Este Paro del 2013 nos asombr a muchos, pues no sospechbamos que subyacentes a la economa campesina no capitalista hubiese una cantidad tan enorme de resistencias calladas, las de Boyac y Nario, por ejemplo, que fueron emergiendo al escenario poltico en la misma medida en que se evidenciaba el fracaso de la estrategia clsica del Estado y del Establecimiento para enfrentar las protestas sociales. En general, el gobierno siempre jug con la legitimidad constitucional de las protesta, pero, al mismo tiempo, siempre trat de deslegitimarla ante uno u otro desborde no armado. En un principio el gobierno esper que las protestas se fuesen agotando por si mismas bajo el peso de sus propias inercias. Pero, no, aqu y all y acull se potenciaron nuevas rebeldas campesinas. En un segundo momento, Santos busc minimizar la importancia del paro hablando, de modo despectivo, del tal paro, o llamndolo parito o, peor, desconociendo su existencia. Y la respuesta que recibi fue el de una acelerada generalizacin de las protestas en otros sectores rurales productivos y en otras regiones del pas. Entr entonces en accin el ESMAD cuya fuerza y vigor y rabias represivas, como nunca antes haba sucedido en tan gran escala, fue recogido por las redes sociales, es decir, por el nuevo periodismo de un sector de la gente del comn. Fue as como los medios alternativos pudieron retratar y filmar de cuerpo entero las violaciones de los derechos humanos y decir las verdades que siempre ocultaba la gran prensa. Eso fue posible gracias a las redes sociales, a la proliferacin de cmaras fotogrficas y filmadoras en manos de manifestantes o de simples ciudadanos. En esta ocasin, un importante sector de la prensa alternativa digitalizada le plante al periodismo tradicional subordinado a los conglomerados poltico-econmicos, una batalla contra sus mentiras y verdades a medias.

Cuando este paro se produjo ya estaban avanzando los dilogos de la Habana existiendo, aunque con salvedades, un buen nmero de acuerdos parciales sobre temas relativos a una reforma rural integral. Poco a poco se fueron cayendo, o, por lo menos, debilitando, los mecanismos de silenciamiento que sobre la cuestin agraria los poderes institucionales y para-institucionales del establecimiento haban impuesto desde 1972 cuando en los inicios del gobierno de Misael Pastrana con el Pacto de Chicoral el Estado y los terratenientes frustraron la tercera posibilidad histrica que haba habido en Colombia de sacar avante una reforma agraria. A partir de entonces, casi nadie volvi a hablar de este tema, dado que se consideraba algo obsoleto, pues la salida natural a la cuestin agraria era la capitalista, entonces, los campesinos tenan que convencerse de que tierra sin capital nada significaba. Pero, en los ltimos cuatro aos los colombianos como que hemos redescubierto el campo. Hubo el ya citado y trascendente paro agrario; el 30 de mayo del 2016 empez otro con 100 puntos de concentracin en 27 departamentos como protesta contra el ZIDRES y el incumplimiento del gobierno de 5 de los ocho puntos acordados en el paro agrario del 2013; hay ya en la Habana mltiples acuerdos informales sobre una reforma de la estructura de tenencia y de uso social del suelo; se han conocido las seis estrategias de La Misin para la Transformacin del campo; se han publicado importantes resultados parciales sobre el Censo Agropecuario del 2014; pero no obstante todo esto y a pesar de los Acuerdos de la Habana, el gobierno continu en contrava sacando avante Los ZIDRES, que refuerzan la poltica rural central del Estado- grandes proyectos agroexportadores y nada de asignacin de tierras para los pequeos campesinos, aunque stos, como enorme cosa, son asumidos como socios de grandes emprendimientos agro-empresariales en calidad de aparceros.

Por todo esto y, sobre todo, por lo que ha acaecido en la Habana en los ltimos 6 aos y por los resultados del Censo Nacional Agropecuario del 2014, que con nueva informacin nos ha evidenciado que Colombia es ms rural de lo que se pensaba, los asuntos agrarios han reentrado a la agenda nacional como tema central. Pero el asunto ahora no se asocia a la tensin o capitalismo agrario o reforma agraria sino, ms bien a, o un reordenamiento del pas a partir de las economas campesinas o crisis in crescendo de la sociedad nacional.

Aproximaciones a una Estrategia de Reconstruccin del pas a partir de un Reordenamiento de las Relaciones sociales en el campo..

De acuerdo con los resultados del Censo agropecuario del 2014, el estudio macro ms complejo e inclusivo (98.9) en la historia de la produccin de estadsticas por parte del DANE, as es el uso de las 111.5 millones de hectreas censadas, 1. Bosques Naturales, 63 millones de hectreas (63.2%); 2. con uso agropecuario, 43 millones de hectreas (38.6%); 3. con uso no agropecuario, 2.5 millones de hectreas (2.2); y con otro uso, 2.8 millones hectreas (2.8%). Slo 43 millones de has tienen un uso agropecuario, adecuado o inadecuado. Por lo tanto, en la actualidad as estn usando esos 43 millones de hectreas cada uno de los tres tipos de Unidades de produccin agropecuaria existentes en Colombia, 1. Empresas agropecuarias capitalistas (9 millones de has o sea el 21% de las 43.1% de las unidades de uso agropecuario dedicadas, sobre todo, a la produccin para la exportacin); 2. Latifundios de ganadera extensiva (36 millones de hectreas sembradas de pastos y rastrojos o sea el 79% del 43.1 de las unidades de uso agropecuario); y 3. Economas Campesinas (7millones de has, estadsticamente ya recogidas en el anterior punto 2, especialmente dedicadas a la produccin de alimentos para la subsistencia de los productores y sus familias y, en la actualidad, en importante proporcin, orientadas al mercado.

Pero, los problemas empiezan a brotar a borbotones cuando se asume la problemtica de la tenencia de los predios: de un lado, la histrica tendencia a la concentracin de la propiedad de la grandes predios, fortalecida, ha continuado; de otro, tambin ha continuado la fragmentacin de la propiedad de los pequeos predios, donde funcionan las Economas campesinas; y, en tercer lugar, todos esos predios estn siendo revolcados por lo que se mueve en el subsuelo: en concesiones, a Empresas Transnacionales, sobre todo, se han entregado 5 millones de hectreas en 12 mil ttulos, que podran ascender a 25 millones de hectreas si se aprueban las solicitudes en estudio en los despachos de la burocracia estatal. Escandalosa se revela ya la concentracin de la tierra en Colombia con un gini que, al medirla, en 1964 alcanzaba 85.1% alcanzando en 1999 el 91.3% , uno de los ms inequitativos en el mundo: mientras el 0.4 de los propietarios de predios de ms de 500 hectreas-27.818 de 2.531.O24- poseen el 46% de las 106 millones de hectreas censadas, en el otro polo contrastante, el 60% de los pequeos propietarios 1.764.000- slo poseen el 7% o sea 6.360.000 hectreas.

En Colombia, en nuestra opinin, la llamada Paz territorial debe tener como referente central una profunda reforma estructural de las Economas Campesinas a partir de un reordenamiento territorial de Colombia, que asuma como eje directriz la creacin en el pas de ocho Estados Regionales segn el modelo que dej esbozado, y hasta bastante avanzado, Orlando Fals Borda. Ya se volver sobre este asunto del reordenamiento territorial del pas, clave, como punto de partida, para poder operacionalizar la paz territorial.

Pero, Qu entender en lo econmico por Economas Campesinas?

La reflexin y debate al respecto ha sido muy amplia destacndose en la materia tres Enfoques de anlisis: 1. Chayanov las asume como un sistema econmico propio y especfico cuya racionalidad y funcionamiento es inexplicable bajo conceptos como salario, precio, ganancia y renta de la tierra presentando como caracterstica bsica la unidad produccin/consumo; se trata de un concepcin anticapitalista en el que se las valora como fuerza moral de la sociedad; 2. Para la Economa Poltica marxista (Marx, Kaustky, Lenn) se trata de las economas parcelarias en las que , con nulas o escasas relaciones entre s, una gran masa de campesinos, propietarios de la tierra, viven en condiciones muy similares, estando todos condenados a proletarizarse con el desarrollo de las fuerzas productivas destacndose as la inevitabilidad del capitalismo; 3. El enfoque neoclsico dual aborda el anlisis de las economas de los pases llamados subdesarrollados bajo el ngulo de lo tradicional-moderno en el que lo tradicional es lo campesino. Por lo moderno entienden la agricultura comercial y de exportacin abierta a los cambios tecnolgicos y por lo tradicional lo atado a una produccin con exceso de fuerza de trabajo y baja rentabilidad. Se trata de un Enfoque ms liberal de la Sociedad que presupone la organizacin de lo tradicional llamado Economa Campesina.

Aunque estos tres enfoques en lo terico son diferentes, sin embargo, presentan en comn, por un lado, el uso de la fuerza de trabajo familiar, segundo, la unidad bsica produccin/consumo (subsistencia), y tercero, la idea de la necesidad de transformar las economas campesinas o familiares.

De todas maneras, han sido muchos los estudios que se han preguntado por las razones de la persistencia de las economas campesinas en este mundo globalizado; en casi todos se ha destacado la importancia de estas economas en materias como la produccin de alimentos de buena calidad, para la conservacin de la biodiversidad gentica, en abastecimiento de alimentos en zonas alejadas, as como el fortalecimiento de la cooperacin en zonas alejadas. En nuestro Enfoque de construccin de paz en y desde los territorios aunque esas distintas importancias hacen presencia, sin embargo, el punto central es el de asegurarle a Colombia la Soberana Alimentaria, asunto que cada ao ha estado en retroceso. Recordar que con la apertura econmica en los aos 90, se afect gravemente el sector agropecuario, en particular el agrcola. Se redujo el rea cultivada en ms de 2 millones de hectreas, que no ha sido posible recuperar. Desde entonces, la importacin de alimentos ha sido creciente; en 2014, super los US$ 8.000 millones, que correspondieron a ms de 10 millones de toneladas. En Colombia se ha sobreimpuesto el imaginario de que las Economas campesinas, dadas las bajas tecnologa, la reducida asistencia tcnica y la pobre adecuacin infraestructural que poseen, son altamente improductivas. Sin embargo, han sido muchos los estudios que han demostrado que en materia de produccin de alimentos, consideradas en su conjunto, son ms productivas que buena parte de las empresas agrcolas capitalistas. De acuerdo con Berry (2014), la agricultura pequea utiliza ms mano de obra y tiene una mayor capacidad para generar empleo por hectrea que la gran empresa ; y sobre la materia precis Fernando Barbieri en conferencia dictada en el 2011 en la Universidad Nacional de Colombia,

Barbieri explica que los productores campesinos participan slo con el 33% del rea agropecuaria utilizada en el pas, no obstante, contribuyen con el 51% de rea cosechada y con el 49% de la produccin agropecuaria, lo que permite concluir que la productividad por hectrea en la pequea produccin campesina es muy alta. En este aspecto, Corrales (2004), seala que el campesinado colombiano ha venido introduciendo profundos cambios en sus sistemas productivos para adaptarse a la creciente demanda de productos, tanto a escala nacional como internacional, en contraposicin con los autores que consideran que el campesinado es arcaico y reacio al cambio.

Por una parte, en las ltimas dcadas, las Economas han tenido importantes cambios y aunque los productores presenciales no busquen ganancias y acumulacin de capital, al trabajar lo propio para mejorar la subsistencia, agregan un plus de fuerza de trabajo casi excepcional. GRAIN, pequea organizacin internacional que trabaja apoyando a campesinos y a movimiento sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios bsicos basados en la biodiversidad y en el manejo comunitario, lo ha destacado:

a muchos, ha sealado, puede parecerles contradictorio, menos tierra pero ms productividad; es lo que se ha llamado la paradoja de la productividad. Un ejemplo cercano es Brasil donde el 84% de las fincas son pequeas y slo poseen el 24% de la tierra, y as y todo, producen el 84% de la mandioca, el 69% de los frjoles, el 67% de la leche de cabra, el 59% de los cerdos, el 58% de la leche de vaca, el 50% de los pollos, el 46% del maz, el 38% del caf, el 33.8% del arroz y el 30% del ganado; y en el Ecuador, donde el 56% de los agricultores son pequeos con el mero 3% de la tierra, producen el 46% del maz, ms de un tercio de los cereales y las legumbres y el 30% de las papas.

Hacia una definicin ms moderna de Economa Campesina

En su acepcin ms clsica por Economa Campesina se puede entender una masa crtica de pequeos predios, que tienen en comn la unidad produccin/consumo de subsistencia, el uso de la fuerza de trabajo familiar y, por lo menos, la posesin de los predios para cuya explotacin la tecnologa es muy rudimentaria, y casi nulos los crditos, la asistencia tcnica y la maquinaria. Eso en lo econmico, pues dentro de una definicin ms interdisciplinaria esos poseedores se encuentran atados a lo rural como espacio vital de produccin y de reproduccin y como forma predominante existencial- cultural de vida: en ese espacio el campesino habita y produce y consume y distribuye y comete errores y los rectifica o los repite y piensa y siente y duerme y come y goza y llora durante las 24 horas del da. Sin embargo, en su historia se han producido cambios importantes como una buena apertura al mercado, al uso temporal de trabajadores asalariados, al empleo de una tecnologa menos atrasada, as como a la aceptacin de alguna asistencia tcnica.

De acuerdo con el Censo Agropecuario del 2014, en Colombia hay 2.7 millones de productores entendiendo por tal, a la persona natural, casi todos, o jurdica que toma las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cra de animales, los proyectos agropecuarios, el uso de medios de produccin y la venta de los productos . De esos 2.7 millones, 725.000, el 26.7%, son productores residentes en el campo, lo que interesa, de modo especial, pues all se encuentran los sujetos de las economas campesinas, productores, indgenas y afrocolombianos. De los productores residentes, el 57.4% posee educacin bsica primaria pero el 16.8% no sabe leer ni escribir; el 95% est afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud aunque con seguridad con una atencin redoblada en dificultades en relacin con la que en este 2017 se observa en los sectores urbanos; por otra parte, el 24.2% seal que en el 2013 s haba s recibido algn tipo de asesora o asistencia tcnica mientras que un 16.3 % manifest que haba solicitado crditos o para compra de insumos y animales o para el pago de mano de obra; un 29% posee algn tipo de maquinaria mientras que un 28.5% dispone de cierta infraestructura para la actividad agropecuaria; finalmente, de acuerdo con los productores residentes mientras el 22.8% de lo producido lo destinaban al autoconsumo, el 70.7% lo orientaban al mercado.

La Construccin de la Paz Territorial y los tres Tipos de Empresas Agrarias existentes en Colombia.

El eje central de la construccin de paz en Colombia en y desde los territorios se encuentra en una reforma estructural de las Economas Campesinas, as como en la gestacin de un cambio de base en las relaciones de stas con las Empresas Agroindustriales y con las Empresas ganaderas extensivas, sobre todo. De entrada habr que anticipar de que no se trata de que el Estado no tenga o deponga o debilite unas Polticas robustas y coherentes para las empresas rurales de tipo capitalista sino de que, de modo simultneo, por primera vez en la historia, respetando la participacin de los pobladores rurales, levante otras iguales de robustas para las economas campesinas independizndolas de las primeras. Hasta ahora, las precarias y marginales Polticas estatales de economa campesina o familiar, en alta proporcin, han estado y estn orientadas a buscarles formas de subordinacin al capitalismo agrario, y, al respecto la ltima prueba emprica han sido los ZINDRES, proyecto con los que, asumiendo a los campesinos como aparceros, lo que buscan es legalizarle a los empresarios el acceso a la propiedad de tierras baldas, a las que por ley slo pueden acceder los campesinos

De entrada, la construccin de paz territorial se encuentra atada a la necesidad de disear, impulsar y aplicar una estrategia robusta y coherente de transformacin de los campesinos y de las economas campesinas que, desde hace ms de cuatro dcadas, vienen bailoteando en el vaco o auto-consumindose en su propio pellejo o arrastradas hacia afuera por peridicos intentos de colonizacin, que no han hecho otra cosa que apretar los nudos que las han mantenido atadas y subordinadas al capitalismo agrario sobre todo en materia de atender a sus demandas peridicas de mano de obra asalariada en las pocas de cosechas, de siembras y de desyerbe. Ya se hizo referencia a los resultados parciales del Censo del 2014, dados a conocer en agosto del 2015, que reafirman el carcter histrico, y, por lo tanto, movible, de los dos extremos de la concentracin-fragmentacin de la propiedad de la tierra en Colombia: en primer lugar, entre 1960 y el 2014 la frontera agrcola se ampli, de modo considerable, al pasar de 27 millones de has a 111.5, crecimiento que fue absorbido por la gran propiedad , pues las explotaciones de 500 has, en manos del 0.4 de los propietarios, ocuparon el 41% del rea sembrada, pero con una mayor participacin de las unidades con ms de 1000 hs; como contraste, las pequeas explotaciones se fragmentaron an ms hasta representar casi el 70% de las unidades de explotacin con una superficie que slo alcanza el 7% del rea sembrada. Estas cifras sobre la distribucin de la propiedad se complementan con las de sus usos: del total del rea para uso agropecuario, el 79% se dedica a pastos y solamente el 21% a cultivos lo que explica la dependencia alimentaria de Colombia donde se tiene que importar el 50% del abastecimiento alimentario. Recordar ahora que en los latifundios ganaderos de explotacin extensiva el 50% de la tierra est subutilizada, pues de los 35 millones de hectreas ocupadas, slo el 19.3% tienen vocacin ganadera, amn de que, en general, no slo generan bajo empleo sino que, adems, la tecnologa que utilizan no va ms all de algn desyerbe peridico, de echarle sal a los bebederos y de pasar el ganado de un potrero a otro. El mismo gremio ganadero ha reconocido el actual uso ineficiente de la tierra y, y por eso, como aporte a la sustentabilidad ambiental del pas, ha ofrecido devolver, antes del 2019, a la Reserva Forestal 10 millones de hectreas. Es aqu donde se encuentra la base material para replantear las relaciones entre las Economas Campesinas y las Empresas del Hato Ganadero, pues esa tierra sobrante y ociosa por una razn constitucional ligada a la funcin social de la propiedad privada, y no porque eso haya sido acordado en la Habana, debe ser objeto o de un nivel adecuado de impuesto predial manejado por Impuestos Nacionales y no por las Alcaldas o de una declaratoria de extincin de dominio entrando a engrosar el Fondo de Tierras contemplado en el Primer Acuerdo sobre Reforma Rural integral, con el que se defini que, entre otras muchas cosas, se dotara de tierra a los arrendatarios, as como los campesinos residentes en el campo que la tuviesen de modo insuficiente. Es bien sabido que en Colombia, el uso que se le ha dado a la tierra, sobre todo cuando ha tenido un carcter de muy visible subutilizacin, ha sido una de las fuentes principales de los conflictos sociales en el campo destacndose en la materia la economa ligada al Hato ganadero.

Sorprendido se mostr el presidente Santos al escuchar el 11 de agosto del 2014 al director del DANE presentando los resultados del Censo, y por eso, olvidadizo de la lgica de los ZIDRES, no pudo ms que decir,

La paz comienza en el campo. El conflicto armado es producto del campo, ah naci, y por eso, si queremos alcanzar la paz en el largo plazo, tenemos que prestarle mucho ms atencin al campo .

Es cierto que las Economas campesinas para que puedan ser el soporte o eje de la construccin de paz territorial requieren de una clara y slida modernizacin, pero sin que pierdan su esencia ms ntima, que se encuentra ligada, a la forma de produccin,

a que el productor campesino residente sea el propietario de predios adecuados; a que en ellos labore una buena parte de la fuerza de trabajo familiar ; y a que no se quiebre la unidad produccin-consumo, si no que toda mejora tcnica se traduzca, no tanto en ganancias y capitalizacin, sino, ms bien, en la cualificacin de la subsistencia familiar y comunitaria y a la creacin al lado y en funcin de ellas, de Asociaciones productivas y sociales complementarias.

A partir de estas notas comunes, de territorio a territorio, habr ya muchas diferencias entre economa campesina y economa campesina, asociadas a particularidades del territorio en que se inscribe, a tipos de cultivo, etnia y cultura tnica, a adecuaciones infraestructurales, a formas organizativas de las bases sociales que las soportan y mueven, al tipo de relaciones con el capitalismo agrario y con el Hato ganadero extensivo. Por lo tanto, aunque posean algunas notas comunes, no se puede tipificar un modelo de Economa Campesina que sea vlido para todo el pas.

Finalmente, no se puede olvidar que es en las Economas Campesinas donde habita el grueso del campesinado: segn Informacin del DANE para el 2013, 2l 25% de la poblacin colombiana era rural, o sea 11 millones y de ellos, 8 millones eran genuinos campesinos, que le dan forma al 12% de los hogares colombianos y al 90% de la mano de obra agrcola, que, no obstante las condiciones de pobreza en que vive el 64%, cosecha la mitad del rea sembrada de cultivos. Ante todo y sobre todo, ser, entonces, sta la poblacin sujeto de una estrategia de construccin de paz en y desde los territorios.

El Neoliberalismo y el fortalecimiento del Neoparamilitarismo Relocalizado como los mayores obstculos a los procesos de construccin de Paz en y desde los territorios.

No es que con la mera dejacin de las armas el pas, de modo automtico, se vaya a poner ad portas de un proceso de trasformacin de las relaciones sociales en el campo a partir, sobre todo, de las economas campesinas. Los obstculos son grandes, siendo los mayores, 1.la recolocacin, localizada, del neoparamilitarismo, y 2. la inspiracin tercamente neoliberal de las polticas pblicas del Estado colombiano.

En relacin con el grado de afectacin por el conflicto interno armado (y por las violencias estructural y simblica) Mauricio Garca ha distinguido en el mapa de Colombia cuatro tipos de municipios :

El primero es el que denominamos Estado local en disputa , en donde uno o varios actores armados compiten con el Estado en la regulacin econmica, social y poltica del territorio. El segundo es el Estado local paralelo , en donde un actor armado, por lo general la guerrilla, domina la parte rural y el Estado se impone en el casco urbano municipal. El tercero es el Estado local cooptado , en donde, a pesar de las apariencias de normalidad, las instituciones municipales han sido capturadas por la mafia o por un poder terrateniente o paramilitar. Por ltimo est el Estado local abandonado , en donde no hay actores armados, pero las instituciones municipales no tienen ninguna capacidad tcnica, poltica o administrativa para regir los destinos del municipio.

Como para decir que estas cuatro modalidades de Estado Local, de distintos modos, se encuentran implicadas en el actual y obsoleto ordenamiento territorial del pas, que arrancando desde principios del siglo XX con el gobierno de Rafael Reyes, entre otras muchas, en la actualidad presenta la importante novedad de la paramilitarizacin del pas por la va de ejrcitos privados, que tienen su propio ordenamiento territorial fctico muy en funcin de sus intereses estratgicos.

Por otra parte, en una muy actual entrevista al socilogo francs Frederic Levaron , ayudante de Pierre Bourdieu, aquel ha declarado que, debido sobre todo a la crisis financiera global, el neoliberalismo y los proyectos en l inspirados, han entrado en una crisis intelectual de creencia: habran perdido gran parte de su vigencia y vigor, pues los supuestos de la eficiencia natural del mercado y de un progreso relacionado con un crecimiento econmico liberalizado se estaban dando de bruces en muchas partes del mundo; pero, por desgracia, seal, los que los promueven siguen estando en posiciones de poder y continan intentando promover sus polticas o, agregamos nosotros ahora, tras un conjunto de gobiernos progresistas de orientacin post-neoliberal, stos han venido regresando , mediante golpes de Estado de nuevo tipo, a un manejo neoliberal del poder tal como ha estado acaeciendo en Amrica Latina. Al terminar la entrevista Lebaron seal que en las ciencias econmicas se han venido aproximando dos sectores- de un lado, Pikety, y del otro, post-keynesianos, neo-institucionalistas y marxistas, que en alianza y de cara a la honda crisis en que han entrado el capitalismo financiero y el neoliberalismo, pueden ser portadores de un cambio en las instituciones y polticas econmicas; pero su aproximacin slo puede ser eficaz si encuentra expresin en el campo poltico: en definitiva, precis, son los movimiento sociales, los pueblos, los que todava tienen la llave de la Historia.

Por otra parte, ahora al iniciarse la era Trump- su Secretario de Estado ha dicho que quiere revisar el acuerdo con las Farc alcanzado por Colombia, uno de nuestros aliados ms cercanos en el Hemisferio, el Nobel de Economa Joseph Stiglitz ha recordado que, como explic en su libro del 2002, Los Malestares de la Globalizacin, las polticas neoliberales que se han utilizado para manejarlas han sembrado las semillas del descontento generalizado y que, por eso, de cara a un Trump que pregona para su pas un sofisticado proteccionismo hiper-industial, los demcratas tendrn un futuro slo si rechazan el neoliberalismo.

Ni mandado a hacer este anlisis para el caso colombiano. Aqu en Colombia en concreto, pas donde en las ltimas dcadas el neoliberalismo se ha reforzado mantenindose vigente en medio de gobiernos latinoamericanos anti-neoliberales, la pacificacin acordada en la Habana, slo lograr medio sostenerse con ciertas pequeas excepciones aplicadas por el Estado a un manejo neoliberal de las polticas pblicas; entonces, la nica salida slo podr ser la de unos movimientos sociales territoriales, tan robustos y auto-sostenidos como para arrastrar al Estado a la construccin de paz en y desde los territorios. He ah el gran reto de la etapa pos-acuerdos la Habana.

Mantenindonos todava en un nivel de aproximaciones sucesivas, precisemos ahora cules podran ser los ejes centrales para gestar una transformacin en la sociedad nacional a partir de un cambio importante en la estructura social rural colombiana.

El REORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PAS: LA CREACIN DE LOS ESTADOS REGIONALES Y DE LAS PROVINCIAS . (Constituci n de 1991)

Fantasioso y disfuncional e inorgnico se evidenciar todo esfuerzo por construir paz en y desde las regiones mientras en Colombia no haya un importante reordenamiento de sus territorios. Desde la aprobacin de la Constitucin de 1991, que tericamente posibilit la creacin de los Estados Regionales y de las Provincias, al Congreso Nacional han llegado a dormir el sueo de los justos muy variadas propuestas, desde las ms simplistas y mecnicas pasando por otras ms instrumentales hasta llegar a unas terceras ms complejas y dificultosas pero funcionales como fue la ardua y colectivamente trabajada por Orlando Fals Borda, que es una, entre las que hay que levantar y desarrollar en esta etapa postconflicto interno armado. Dificultoso empeo, por cierto, pues por ejemplo, la dirigencia antioquea no va soltar fcil a Urab, ni el Valle al Pacfico, ni Bogot a las regiones. Y as ser, pues no se trata simplemente de redefinir lmites departamentales ni de ajustar y reagrupar municipios, sino como ya lo condens desde hace una dcada Alvaro Camacho Guizado, desde un principio la base estaba,

en el desarrollo de la autonoma regional, el control ciudadano del poder y la participacin ciudadana en las decisiones.

No olvidar, por otra parte, que un nuevo ordenamiento territorial ser el necesario contexto para la territorializacin de las Polticas y Estrategias de desarrollo de las localidades o sea El Ordenamiento territorial bajo su Enfoque Planificador tal como lo ha venido trabajando desde tiempo atrs y ahora desde el UPRA del Ministerio de Agricultura, el acadmico de la Universidad Pedaggica Nacional Angel Massiris Cabeza con textos como Determinantes de los Planes de Ordenamiento Territorial y, siendo ste el ms funcional y til como contexto operativo para las Estrategias de Construccin de Paz Territorial, Modelo territorial agropecuario y Estrategia de ocupacin y uso del territorio rural agropecuario en Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.

Por otra parte, el ao pasado Amilkar Acosta, presidente de la FND, Federacin Nacional de Departamentos escribi un artculo donde destaca la urgente necesidad de que las regiones alcancen ms poder para poder alcanzar la paz, as,

Definitivamente, tenemos que concluir que el mayor desequilibrio de poderes no es entre las ramas del Poder pblico, sino entre el poder arrollador y absorbente del Gobierno central y el poder territorial reducido a un capitis diminutio. Firmado el Acuerdo en la Habana se impondrn muchas reformas, pero la principal de ellas es el reajuste institucional, pues la actual arquitectura institucional no es la ms adecuada para construir la paz y que esta sea estable y duradera. Ser menester acometer cambios en la forma de gobernar, de hacer poltica y en el relacionamiento del Estado y la poltica con los ciudadanos. El columnista Francisco Gutirrez Sann dice algo muy cierto: hay problemas muy serios en la configuracin de nuestro sistema poltico y en la manera en que partidos y Estado se instalan en las regiones. Se impondr, por fuerza de las circunstancias, un re-equilibrio de poderes, en donde las regiones tengan ms poder, al tiempo que este se ejerza con mayor transparencia y probidad, pues, como bien lo ha dicho el general Naranjola corrupcin es el peor enemigo de la paz.

Despus de la Constitucin de 1991, al Congreso fueron presentadas 17 proyectos de reforma del ordenamiento territorial del pas, que, al quedar congelados en los anaqueles de los congresistas, este tema qued por fuera de toda agenda hasta que se present al Congreso un muy especial proyecto para una ley orgnica de ordenamiento en procura de la descentralizacin en el manejo del Estado en la que lo territorial slo tena que ver con el uso del suelo y los procesos de urbanizacin de los municipios. Pero, el proyecto del 24 de agosto del 2007 no pas de ser ms que una ley ordinaria que se sobrepuso, de modo desarticulado, a un ordenamiento territorial vigente que, bajo la idea matriz de departamento, vena desde el gobierno de Rafael Reyes a principios del siglo XX as como como a la dispersa y amplia pero precaria legislacin ya existente en procura de institucionalizar la descentralizacin desde lo departamental y lo municipal. Dada esta situacin, la direccin de El Tiempo no pudo ms que destacar,

Mientras siga el pas en el limbo en materia de aprobar una ley orgnica de ordenamiento territorial, LOOT, seguramente el ordenamiento seguir en manos de los grupos al margen de la ley, que han realizado su propia reforma agraria imponiendo con violencia el uso y propiedad del suelo, creando su propio modelo de desarrollo local, basado en el crimen y el narcotrfico.

En esta ocasin el tono y el contenido de esta declaracin de la Direccin del Tiempo nos permite explicitar una hiptesis que seala que el ordenamiento territorial de un pas no es un simple asunto tcnico sino que las relaciones de poder entre los actores que se beneficiarn de los distintos espacios de lo territorial siempre han sido un fenmeno actuante central. En un marco de relaciones de poder no es lo mismo que el sujeto central del ordenamiento territorial lo sea la dirigencia del establecimiento residentes en Bogot a que lo sean los pobladores comunales de los territorios regionales, subregionales y locales.

Para esa fecha del 2007 ya ramos muchos los que en Colombia rastrebamos las dificultades y obstculos para hacer realidad la posibilidad abierta por la Constitucin de 1991 de reordenar territorialmente el pas bajo un Enfoque de Regin como matriz poltica, y no simplemente administrativa, reguladora de la distribucin del poder y los poderes en los territorios. Al salirle al paso a las crticas que se formulaban sobre las dificultades para sacar avante una Ley Orgnica de ordenamiento territorial, desde el 2003 Juan Martn Caicedo haba sealado que no haba sido por falta de voluntad poltica del Congreso sino que el texto constitucional era muy ambiguo, que si el Estado Federal o el Departamental o el de Provincias o el Municipalista, y que por eso en la ANC se haba producido esa polarizacin entre regionalistas liderados por Fals Borda y departamentalistas bajo la conduccin de Rodrigo Lloreda y Gustavo Zafra. As se pueden condensar las crticas recogidas por Juan Martn Caicedo: que no haba sido mala voluntad del Congreso sino que la imprecisin de la Constitucin sobre la materia era enorme; que los costos de la creacin de los Estados Federales no eran financiables; que si se aproximaba un dialogo con la guerrilla haba que discutir con ella un asunto que, por otra parte, no apareca en su agenda dado que el tema no le interesaba en la medida en que buscaba hacer presencia en todo el territorio nacional; y finalmente, que la cultura departamental vigente socialmente estaba tan asentada que, por ejemplo, la gente poda gritar Viva el Valle! pero no, Viva el Suroccidente colombiano!

Pero en el 2011, en el primer ao del presidente Santos, lleg efectivamente una as llamada Ley Orgnica de Ordenamiento territorial (LOOT) . Por dcima octava vez retorn al Congreso ese proyecto de ley, por la cual se dictan normas orgnicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Como central apareci una nocin, la de regin, pero no como matriz de un nuevo ordenamiento territorial del pas, sino bajo una concepcin instrumental: la Regin como espacio para la Planificacin y la Gestin. Sobre la materia, esto fue lo que escribi El Ministro de Interior y de Justicia, Germn Vargas Lleras,

Las regiones que deseen convertirse en entidades territoriales, previamente deben transitar, de conformidad con el espritu de la Constitucin, una etapa de preparacin como Regiones Administrativas y de Planeacin.

Para justificar esa sacada del cuerpo a un efectivo y progresista reordenamiento territorial, el gobierno movi la frenada tesis de que se trataba de una ley de mnimos que requera otros mnimos; haba que dejar para ms adelante el Enfoque de Regin desde lo poltico, por ahora haba que ensayar con la nocin como asociacin de departamentos, como Regin Administrativa para la Planeacin y la Gestin. En el 2014 cinco departamentos, que cubran el 14% del territorio nacional y posean el 40% de la riqueza- Cundinamarca, Bogot, Boyac, Tolima y Meta- animados por ese espritu asociativo y despus de 10 aos de reuniones, se unieron para crear La Regin Central como Regin Administrativa y de Planeacin, RAPE ; el suceso no tuvo mayor impacto y como que, desde un principio, careci de nervio poltico an en su misma etapa de despegue. En un substancioso documento, Luis Fernando Acevedo, arquitecto de la Universidad Nacional de Manizales y candidato a doctor en Urbanismo, escribi,

La verdad es que la historia de la legislacin sobre ordenamiento territorial se ha construido bajo esa concepcin asociativa de departamentos, aplazando siempre la visin integral y de lineamiento estratgicos que la articulan. Bajo ese criterio, este proyecto de ley no alcanza a ser orgnico y mucho menos de ordenamiento territorial, pues como se demostrar, el territorio brilla por su ausencia. Por variadas razones caracteriza la iniciativa legislativa como apresurada y sin fundamentos conceptuales, amn de que iba a ser fuente de nuevos conflictos socio/territoriales, sobre todo ambientales; sobre todo cuestiona: 1. La ausencia de una visin integral sobre la sostenibilidad como eje estructural de las relaciones entre la naturaleza y la cultura, lo que es base de la conformacin de territorio; 2. Hay una ignorancia explcita sobre el reconocimiento de la diversidad del territorio colombiano; 3.La negacin de hecho y de derecho de la diversidad cultural de la nacin en cuanto a sus caractersticas multiculturales; 4. la persistencia en ignorar la regin como tendencia y expresin universal de una nueva manera de ordenar y administrar el territorio; 5.Mientras el gobierno abre todas las posibilidades de relacionamiento de la nacin con el capital privado global garantizando una especie de supraestadocondena a los connacionales como incapaces de encontrar nuevas y flexibles formas de organizacin regional; 6. El acercamiento a un nuevo centralismo al darle prerrogativas especiales a la Regin Administrativa entre Bogot, Cundinamarca y departamento contiguos; y 7. No parece ser una caracterstica de buen gobierno despachar una ley de tanta trascendencia con un proyecto que por sus caractersticas, se parece ms a una alternativa burocrtica. ..Pareciera que despus de 200 aos de independencia, el pas seguir siendo la gallinita de los huevos de oro del mundo industrializado. Entre tanto, la posibilidad de contar con una LOOT que entienda la importancia del territorio como una oportunidad para lograr la paz en Colombia, parece que seguir aplazada.

Destacable es la dimensin poltica tanto de los territorios como del asunto de la propiedad, uso y disfrute de tierra; cuando hablamos de estos fenmenos siempre estamos asumiendo la existencia de actores que ejercen sobre ellos actos de domino y de poder. Claro que el Estado es el regulador de esa posibilidad de ejercicio de acciones de poder y como ningn Estado, ya sea de clase o de ciudadana, es neutro o asptico, siempre se mover considerando el poder real de los sujetos que se benefician de una u otra parcela de los territorios. Por ejemplo, en Colombia ha sido el Estado el que apretado por el poder real de la gran propiedad territorial, ha aceptado que sus propietarios gocen de tan bajos niveles impositivos como ha sido tambin el que, de cara al bajo poder de las economa campesinas, ha aplicado fuertes castigos fiscales a los colonos que han buscado formalizar la propiedad de tierras que ellos han valorizado producto de su trabajo. Digamos, entonces, como hiptesis que empricamente podramos encontrar probada en el conjunto del trabajo de Daro Fajardo, nuestro mejor investigador interdisciplinario de la cuestin rural -, que la vigencia y perpetuacin en Colombia de un ordenamiento territorial en el que la matriz es la nocin obsoleta de departamento, ha sido muy funcional a la imposicin en el agro colombiano de las siguientes movimientos tendenciales: 1. a la progresiva concentracin y minifundizacin de la propiedad rural; 2. al incremento del rea de tierra dedicada a la ganadera extensiva; 3. a la disminucin progresiva del componente de alimentos de la canasta familiar nacionalmente producidos; y. 4. al vaciamiento poblacional del campo dada la expulsin- por lo general con despojo de la tierra- sufrida por las economas campesinas.

Entonces, en la posible etapa de postacuerdos La Habana, una de las vas para empezar a enfrentar estos cuatro problemas centrales,

A.concentracin/minifundizacin; B. hato ganaderos subutilizados; C. alejamiento progresivo de la meta de la seguridad alimentaria; y. C.vaciamiento masivo de campesinos en los barrios pobres de las ciudades ,

es por la de un nuevo ordenamiento territorial que, al crear los Estados Regionales y las Provincias como matriz del proyecto, propicie la organizacin democrtica de los territorios recogiendo todas las experiencias acumuladas a travs de las cuales muchas comunidades- en Caquet, Putumayo, Catatumbo, Meta, Valle del ro Cimitarra etc- han realizado ya un excelente aprendizaje en materia de asuntos relacionados con el reordenamiento territorial bajo un enfoque de Planificacin (democratizacin del acceso a la tierra, produccin de alimentos, proteccin de los suelos y de las semillas y de las fuentes de agua etc.)

Hacia una mirada crtica de las 9 REGIONES propuestas por Orlando Fals Borda.

Como resultado del intenso trabajo realizado por la Comisin de Ordenamiento territorial entre 1991 y 1994, Orlando Fals Borda plante la urgencia de crear OCHO REGIONES SOCIODEMOGRFICAS, que daran base para la creacin de las Regiones y Provincias, aunque para la Regin No 8, la de La Amazona donde predominan las Comunidades Indgenas, seal que

all no puede haber Estado al estilo occidental.

Para Fals los criterios culturales e histricos asociados a las bases sociales de los poblamientos son esenciales para definir Regiones cuya delimitacin no puede quedar simplemente a merced de razonamientos puramente econmicos, ecolgicos o desarrollistas y por eso, al conceptuar, un ordenamiento territorial recoge una concepcin integral basada en tres componentes,

el poltico-administrativo(la organizacin de los poderes pblicos en funcin del territorio); el ambiental- que liga la idea de territorio a la de medio ambiente y paisaje, as como a factores ecolgicos en una especie de regin natural; y el geopoltico tomando en cuenta los criterios culturales e histricos asociados a las bases sociales de los poblamientos. En sntesis precisa, 1. lo ms esencial de aquello que caracteriza a cada regin como producto de la decantacin sociocultural de nuestra historia;2. el equilibrio regional que busca combinar los recursos, potencialidades y talentos humanos de departamentos ricos y pobres para impulsar el progreso de los pueblos; y 3.reitera lo histrico cultural que cohesiona todas las regiones, lo que puede seguir unindonos dentro del todo colombiano: la certeza de que la diversidad es vida y de que Colombia, entre los pases del mundo, tiene la inmensa ventaja de esa pluralidad, riqueza que hay que defender y estimular . .

Esto no obstante, en el ya citado texto en el que presenta las 9 Regiones privilegia el criterio asociado a lo histrico cultural, el Ethos, haciendo tambin referencia al equilibrio regional. De todas maneras, la propuesta de Fals Borda debe ser recogida para reflexionarla y desarrollarla sobre todo si, como es el caso nuestro, se est pensando pensando en la creacin de los Estados Regionales. Estas son las Regiones de Fals:

Regin CARIBE :

(En principio conformada por los departamentos continentales de la Costa Atlntica- Guajira, Magdalena, Cesar, Atlntico, Bolvar, Sucre y Crdoba y Asociado San Andrs, Providencia y Santa Catalina ).

All hay por lo menos 10 Subregiones, incluida San Andrs con su herencia anglosajona y protestante. Los caribeos son distintos, pero a todos subyace un ethos expansivo y eufrico amn de que, para muchos costeos, el presente es lo ms importante en la vida, pues el futuro no sera planeable. A veces da la sensacin de alegre e irresponsable, pero no es as, es, ms bien dejao, un ser realista que se adapta al ritmo de la vida inmediata, que sabe vivir y dejar vivir. Son, adems, creativos e imaginativos y proclives a la autonoma y al separatismo, pero miran al Caribe como regin afn. De la apertura cultural y econmica hacia los componentes de nuestro mar interior va a depender en gran medida el futuro de la Regin Caribe y su fuerza como unidad territorial, una vez se d va libre a la ley orgnica.

Regin PACFICO NORTE :

(En principio conformada por los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindo, a los que se aadira el Choc por el principio del equilibrio regional).

Como pueblo emprendedor, migrador y comerciante caracteriz en 1934 Luis Lpez de Mesa a sus paisanos; en muchos mbitos , desde el cultural hasta el del sicariato, desde la fonda hasta la parroquia y el pueblo, se puede observar que la mujer-madre es la columna vertebral de la cultura antioqueo destacndose tambin un cierto individualismo equiparable a la tica empresarial calvinista. Hay, pues, egosmo y altruismo, atomismo y comunalidad, lo sacro y lo profano compartidos en la personalidad del paisa, de all su dinamismo emprendedor y la tensin vital que despliega. Esa multiplicacin antioquea y la difusin de su cultura han tocado todos los entornos del departamento original, entre ellos el sur de Crdoba y el vecino Choc donde a los paisa les espera un reto particular: modificar substancialmente la filosofa de la colonizacin salvaje del hacha y la motosierra por otra respetuosa de la selva y de los tradicionales habitantes de sta.

Regin ANDINA NORTE :

(En principio conformada por Santander del Norte y del Sur).

En esta Regin el prototipo es el del hombre valiente y guerrero que es, al mismo tiempo, radical, independiente y laborioso rasgos que tambin comparte la mujer. All se iniciaron las guerras civiles ms duras del siglo XIX, pero tambin se expidieron las Constituciones ms idealistas e innovadoras. La regin presenta muchas diversidades subregionales porque all las provincias- Ocaa, Pamplona, Ccuta, Vlez, Girn, Socorro, San Gil, Rovira y Mares- nunca murieron. Tambin all todava se encuentran expresiones de una masculinidad cruel y violenta que se manifiesta hasta en la familia, pero, de todas maneras, los santandereanos han creado un ethos inconfundible como conciencia poltica de la nacin).





REGIN ANDINA CENTRAL

(En principio conformada por Bogot, Cundinamarca y Boyac.

Con los herederos del imperio muisca se trama una psicologa especial que, segn observadores, hace del hispano chibcha un ser reservado y montuno de risa asordinada, que cultiva sus pasiones calladamente; de ah la hiptesis de la melancola de la raza indgena, que no h dejado de influir en la historia de esta regin. Sin embargo, esta hiptesis h perdido fuerza, pues es bien conocida que tienen los boyacenses de buenos trabajadores: son gentes de minifundios productivos que se han venido pulverizando por la herencia familiar y el monopolio de las haciendas. En la actualidad, La sabana de Bogot se siente amenazada por nuevas fuerzas de concentracin de tierras y la destructiva tecnologa de la floricultura. Bogot se ha convertido en un monstruo y sus tentculos multiformes y caticos amenazan no slo a la sabana circundante sino tambin al ethos hispano-chibcha que le infunde personalidad e identidad propias. Por eso hay que producir otro tipo de matrimonio entre el departamento y el distrito, distinto al antifuncional connubio existente.





REGN ANDINA SUR

(En principio conformada por antiguo Gran Tolima o sea los actuales departamentos de Tolima e Huila).

Dicen que el pueblo opita es apacible pero no bobo, puede llegar a iracundo cuando se lo hiere en su concepto del honor. Pero, tambin el pueblo grandotolimense es el ms celoso guardin de la msica y el folclor nacionalesEl equilibrio inestable entre la paz y la guerra, en el que milagrosamente ha tendido a prevalecer la primera, se ha percibido en momentos crticos como en el de la violencia de 1948. Entonces hubo destellos de hidalgua y altruismo, como el de los liberales que escondieron en sus casas a conservadores perseguidos.





REGIN PACFICO SUR

(En principio conformada son los herederos del Gran Cauca, Valle, Cauca y Nario).

De todas maneras, no tienen, en el lenguaje de Fals Borda, un ethos comn, pero es un mosaico cultural de los ms ricos de Colombia: Se trata de un cinturn de litoral del Pacfico habitado por afrocolombianos en su mayora; una zona tritnica en la serrana y por todo el Valle del Cauca; y una zona indio-mestiza que e extiende por la Cordillera Occidental y Central y llega hasta el Tolima. De ah surge el mito del valluno alegre y del caucano serio, adems del recato ingenuo y servicial del pastuso.

REGIN ORINOQUIA

(En principio conformada por la Regin llanera, esencialmente por Arauca, Casanare, Meta y Vichada, y marginalmente la selva amaznica al sur Guaviare y Vichada).

Con dos grandes pocas en su conformacin territorial: La primera se remonta a la Colonia, y all se enraza la cultura llanera clsica, la de los joropos de tres das, pisillo de carne seca, el arpa y el cuatro introducidos por los misioneros, l pltano topocho y el chim de tabaco para espantar culebras; La segunda, la contempornea, ha sido descrita por Alfredo Molano como una colonizacin-crisol de pueblos diversos, que van formando desde el piedemonte una compleja sociedad emergente. Aqu se empieza a desdibujar la cultura llanera clsica, con la llegada de campesinos andinos, especialmente los desplazados por la violencia, y con empresarios que introducen lA agroindustria (sorgo, palma, arroz), la acerca de alambre y la coca. El crisol de Orinoquia todava es muy dinmico. Nuevos recursos-petrleo y gas-se descubren, lo que le lleva a articularse ms con el resto del pas. Siguen llegando colonos y trabajadores dispersosPero de los llaneros autonmicos depender que persista el sello propio de la Orinoquia, el de la lucha histrica por la libertad, por la siempre sern recordados en el resto de la comunidad colombiana.

REGIN AMAZONA

( Se trata de los departamentos del Caquet, Amazonas, Putumayo, Vaups, Guaviare y sur de la Guana).

En lo histrico marcados todos por sufrimiento tnico infringido por horripilantes masacres de la peruana Casa Arana por el control del caucho y las desecraciones de territorio indgena por invasores blancos de alma depravada. Desde el punto reorganizativo, all no puede haber Estado al estilo occidental. Otra filosofa territorial, que es al mismo tiempo ambiental y cultural, est la orden del da para llegar a lo que se ha dado en llamar `desarrollo sostenible; no conviene ver a la Amazona fragmentada por lmitesarbitrarios, como en los actuales departamentos. Se trata de un pasado que deber superarse con la ley territorial, al permitir reorganizar entidades territoriales indgenas adems de los viejos resguardos para alrededor de 100 etnias y 100.000 habitantes por all dispersos o viviendo en malocas. La defensa del bosque hmedo tropical es un imperativo universal, en lo que los indgenas son los ms competentes. Debemos aprender de ellos y de su formas de vida, y respetar lo que saben. Antroplogos respetables como Reichel-Dolmatoff lo han investigado, para concluir que tribus como la de los Desana o Tukano tiene una concepcin del cosmos, del tiempo y de la humanidad que admiran por su coherencia y belleza simblica.

LOS POSIBLES ESTADOS REGIONALES, REDUNIPAZ Y LAS PROPUESTAS DE EDUCACIN Y AUTOFORMACIN DE LOS EXCOMBATIENTES.

En este Ensayo en su captulo III, se est pensando en la reactivacin de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ, solicitndole a sus Nodos Regionales la definicin y puesta en accin en 9 Regiones del pas de Propuestas diferenciadas de Educacin y Autoformacin de las distintas categoras de Excombatientes; en la etapa postconflicto interno armado, una vez hecha la dejacin de las armas, sera se el aporte de las Universidades Pblicas y Privadas a la construccin de paz en y desde los territorios comunales. Entonces, aunque todava no se haya iniciado proceso alguno de reordenamiento territorial, se ha pensado que sera en las zonas donde se fundaran esos potenciales y posibles Estados Regionales desde donde los Nodos Regionales de REDUNIPAZ podran lanzar y aplicar sus propuestas de educacin y de autoformacin. En consecuencia, esos posibles Estados Regionales podran ser,

Estado Regional del CARIBE (Guajira, Magdalena, Csar, Atlntico, Bolvar, Sucre y Crdoba). Estado Regional del EJE CAFETERO (Caldas, Risaralda y Quindo). Estado Regional de ANTIOQUIA (Antioquia y Choc). Estado Regional de SANTANDER (Santander del Norte y del Sur). Estado Regional del CENTRO (Cundinamarca, Boyac y Bogot). Estado Regional del GRAN TOLIMA (Tolima y Huila). Estado Regional del SUROCCIDENTE COLOMBIANO (Valle del Cauca, Cauca, Nario y Putumayo). Estado Regional de la Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta, Vichada y sur de Guaviare y de Vichada). Estado Regional de la Amazona (Caquet, Amazonas, Vaups, Guaviare y sur de la Guana).

Entonces, desde esos territorios, cada uno de los 9 Nodos Regionales de REDUNIPAZ, a travs de las Universidades pblicas y privadas que los conforman, podr formularse preguntas nodales como:

Cmo desarrollar, de modo crtico, el presente documento sobre el significado y los alcances de la construccin de paz territorial en Colombia? qu significa construir paz territorial en cada uno de los Estados Regionales? De acuerdo con las experiencias investigativas y prcticas acumuladas de cada Universidad, qu puede aportar cada Nodo y cada Universidad a la construccin de paz territorial? Y En materia de levantar una Propuesta de Educacin y de Autoformacin de las distintas categoras de Excombatientes, qu ejes de accin puede ofrecer cada uno de los Nodos Regionales?

LOS ESTADO REGIONALES EN MOVIMIENTO

Entonces, hecha la dejacin de las armas, algn tipo de reordenamiento territorial se evidencia como necesario para poder abrirle una puerta de entrada prctica y operativa a la construccin de paz territorial en y desde los territorios comunales. En este Ensayo ya nos casamos con una que encierra la creacin de Estados Regionales, que aseguren la autonoma de las Regiones, es decir, el poder real de la poblacin comunal.

En nuestra opinin, en las dos primeras dcadas del postconflicto interno armado, los posibles Estados Regionales en s y a travs de sus Provincias deben tener, con la ms vigorosa participacin de la poblacin comunal, de la que harn parte los Excombatientes, como nica y prioritaria misin la de disear y ejecutar las Estrategias y las Polticas orientadas a alcanzar el desarrollo integral de aquellos territorios priorizados como Zonas Tipo-Ideal de Guerra, de Violencia Estructural y de construccin de Paz.

Entre los componentes de esas Estrategias y Polticas conviene destacar,

La aplicacin del componente de reforma rural integral del Acuerdo de la Habana para dotar de tierra suficiente a la masa de arrendatarios y de pequeos productores que la tienen insuficiente bajo la forma de Unidades Agrcolas Familiares y Plurifamiliares, UAFP; que, por lo menos, un milln y medio de productores/propietarios residentes, distribuidos en unos 2.5 millones de hogares, lleguen a ser los sujetos proactivos de las nuevas Economas Campesinas. La puesta en accin, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, de un Programa de Estado enhebrado alrededor de las Economas Campesinas orientado a lograr la meta de la Soberana Alimentaria hacindole cumplir un papel central a la Planeacin Indicativa as como a estrategias de mercadeo que abrevien y racionalicen los pasos entre los productores rurales y los consumidores urbanos; entonces, que a partir de una situacin en la que estos campesinos, y no las empresas agrcolas , estn produciendo el 40% del componente alimentario de la canasta familiar y en la que el otro 60% se est importando, se avance a otra en la que el noventa o casi el ciento por ciento lo produzcan los campesinos colombianos.

En relacin con este eje, ahora es momento de que el movimiento alimentario entienda la llegada de Trump al poder como un reflejo de lo que est mal con nuestro sistema econmico y poltico. A escala internacional, le ha surgido pues otro gran obstculo a la construccin de paz en y desde los territorios,

S, Donald Trump es un asalto atroz a los derechos humanos y a la mnima decencia pero el problema no es l. El problema es el sistema que permiti que llegue Donald Trump y otros como l y que siga trabajando a favor de sus intereses. Como movimiento alimentario debemos evaluar las formas en las que nuestras luchas por la seguridad alimentaria, por la soberana econmica local, y por la justicia alimentaria, racial y agrcola estn conectadas estructuralmente dentro del sistema alimentario capitalista. Este sistema no est roto est funcionando justamente como debe funcionar: consolida la riqueza y el poder y transfiere los costos econmicos y ambientales a la sociedad. Bajo la administracin de Trump tenemos una oportunidad profunda para reflexionar y para luchar no solo por tener ms mercados campesinos, seguridad alimentaria, igualdad racial, y justicia agrcola sino que debemos trabajar juntos para la transformacin alimentaria y para la construccin de un sistema completamente distinto que sirva a los trabajadores, agricultores, mujeres, personas de Color, y dems. Tendremos que pelear las mismas batallas que siempre hemos peleado pero bajo circunstancias nuevas. Las viejas formas de hacer las cosas, incluyendo las peticiones, cartas firmadas, esfuerzos vinculando granjas y escuelas, huertos comunitarios y otras alternativas, no funcionan si estn aisladas .





El fomento, al lado como complementarias de las Economas Campesinas, de un conjunto de ASOCIACIONES PRODUCTIVAS Y SOCIALES, autogestionarias ojal todas ellas, orientadas a fortalecer el logro de la meta de la soberana alimentaria, as como el servicio colectivo y/o compartido de tecnologas costosas, asimilables a las condiciones de las Economas familiares, pero no financiables mediante el esfuerzo personal individual. La creacin en zonas estratgicas de cada uno de los 9 Estados Regionales de Programas Pilotos de educacin y autoformacin orientados a vivir y enraizarse en el campo en mbitos formales como Primera Infancia, Primaria, Bachillerato e informales como Turismo Rural, Artesanas Campesinas, Escuelas Rurales de Formacin Deportiva, Recuperacin y Conservacin del Medio Ambiente Rural, Recreacin Rural, La creacin artstica y el mundo rural, Talleres y Avifauna .

La creacin en cada uno de los Estados Regionales de una Secretara encargada de la construccin y reconstruccin de la Vivienda Rural .

El Impulso a la RURALIZACIN de las Polticas Pblicas, sobre todo en materia de educacin, salud, seguridad social, deporte turismo rural y recreacin.

Es el Estado el que tiene que ir al campesino y no el campesino el que tiene que venir a las ciudades a buscar el Estado As, pues, que entre muchas de las cosas que exigirn los procesos de construccin de PAZ TERRITORIAL EST STA LA DE LA RURALIZACIN DE LAS POLTICAS PBLICAS DEL ESTADO, pues hasta ahora ste ha atendido al campesinado pobre con las sobras que le han quedado. Y no se trata de alimentar el estatalismo distribucionista sino de recordar que gobernar es atender las demandas, necesidades e intereses de los gobernados pactando con estos, por ejemplo, estrategias de construccin de paz territorial en las que se destaque, por medio de un sistema de estmulos materiales y morales, la contribucin efectiva de las ciudadanas campesinas a la construccin de lo social rural. Y

ahora s, sobre una base as o sobre otra ms slida, que venga, pero fortalecido, lo que el Estado Central casi siempre ha hecho en las regiones y municipios de manera tacaa, obras de arquitectura y de distritos de riego, algunos caminos vecinales y carreteras, ciertos puestos de salud y escuelas, uno que otro crdito descontinuado; s, todo eso, pero de mejor calidad y con una muy amplia cobertura campesina territorial.





VEINTIUN TERRITORIOS TIPO-IDEAL DE GUERRA, DE VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y SIMBLICA Y DE CONSTRUCIN DE PAZ.

Este acpite no es ms que una primera aproximacin al problema.

Para la delimitacin de un Territorio Tipo-Ideal de guerra, violencias y paz se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 1. Sobre todo y ante todo, la presencia regular de actores armados ilegales condicin en que han cado los miembros de las Fuerzas cuando han hecho guerra por fuera de la Constitucin y las Leyes; 2.existencia de centros de produccin de drogas ilcitas; 3. abandono o baja presencia social del Estado; 4.agudos niveles de pobreza expresados en altos ndices de necesidades bsicas insatisfechas NBI; 5.existencia de territorios voltiles hoy en manos de un actor y maana en las de otro , y 6. sobre todo, en lo ltimos cuatro aos, fuertes protestas sociales.

En este acpite aproximativo no nos detenemos en los criterios 3 y 4 porque estudiado ha sido ya con suficiencia el carcter residual de las Polticas rurales del Estado as como la situacin de pobreza social generalizada de los 8 millones de campesinos que habitan en el campo. No es que esta situacin sea la causa del conflicto armado pero s es un importante teln de fondo que lo ha acompaado y alimentado. En lo referente a las protestas sociales, los dos substantivos paros agrarios que ha habido no han sido obra de agitadores urbanos. Y en cuanto al criterio 2 sobre la existencia de centros de produccin de droga, habra que decir que en las ltimas cuatro dcadas casi no ha habido porcin de los territorios de guerra en los que, bajo algn forma, no haya hecho presencia el asunto del narcotrfico. Al respecto una sola indicacin: si se toman en cuenta los 22 departamentos que en el 2014-2015 fueron trabajados en el Censo de la Coca, slo en tres Caldas, Cundinamarca y Guajira- no se detectaron cultivos. Entre Nario que en el 2015 ocup el primer lugar con 17.285 hectreas sembradas y Choc que con 1741 ocup el noveno, en los puestos intermedios estuvieron Putumayo, Santander del Norte, Caquet, Cauca, Guaviare, Meta y Antioquia; el puesto 10 lo ocup Bolvar con 1566 hs correspondindole el 15 al Vaups con 109 encontrndose en los intermedios Valle del Cauca, Crdoba, Vichada y Amazonas; finalmente, poca significacin tuvieron Guana con 66 has, Santander del Sur y Boyac. Entre el 2013 y el 2014 reducciones drsticas en la produccin, hubo en Vichada (-28%) y Santander del Norte (-66%).

Estos han sido los espacios que, en una primera aproximacin, hemos priorizado como Territorios Tipo-Ideal de guerra, de violencia estructural y simblica y de construccin de Paz:

En el posible Estado Regional del CARIBE, en una primera aproximacin podemos, priorizar cuatro territorios:

(a). LOS MONTES DE MARA : subregin compuesta por 8 municipios de Sucre- Ovejas, Los Palmitos, Morroa, Coloso, Chaln, Toluviejo, San Onofre, San Antonio de Palmito- y 7 de Bolvar- Carmen de Bolvar-municipio epicentro del conflicto- , San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Mara la Baja, Zambrano y Crdoba; esta regin es conocida como Serrana de San Jacinto cubriendo unos 2.677 K2 de Bolvar y Sucre.

(b). LA MOJAN A: esta Subregin est integrada por 13 municipios, as: Caucacia y Nech (Antioquia), Ach, Magangu y Montecristo (Bolvar), Ayapel (Crdoba), Caimito, Guaranda, La Unin, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, Sucre (Sucre) . Y

(c). MAGDALENA MEDIO : son 30.177 Kts2 o sea el 2.64% del rea total del pas para un total de 35 municipios pertenecientes a los departamentos Magdalena, Antioquia, Bolvar, Cesar y Santander, aunque tambin toca en menor escala a Caldas, Boyac, Cundinamarca y Tolima. Se trata de un extenso Valle interandino formado por ro Magdalena entre los rpidos circundantes de Honda y la entrada del ro a las llanuras costeras del Mar Caribe o sea entre La Gloria Cesar en el norte y Puerto Nare Antioquia en el sur. Comprende 35 municipios con muchas diferencias culturales, as: Antioquia (Caracol, Maceo, Puerto Berro, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yond; Bolvar (Arenal, Cantagallo, Morales, Norosi, Regidor, Ro Viejo, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simit); Boyac (Puerto Boyac); Cesar (Aguachica,Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martn); Santander: Barrancabermeja, Betulia, Bolvar, Cimitarra, El Carmen de Chucur, El Pen, Landruzi, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres y Simacota). Desde hace 20 aos sea venido hablando de la creacin del departamento del Magdalena Medio.

(d). LA SERRANA DE PERIJ: cubre 475 kilmetros en el Cesar y la Guajira en los lmites con Venezuela; linda regin con una avifauna extraordinaria est habitada por el pueblo Yukpa y por numerosas comunidades indgenas. Ha sido fuerte la presencia del ELN, pero, sobre todo dela Farc (macizo andino-zona de frontera).

En el posible Estado Regional de ANTIOQUIA hemos priorizado 4 Territorios:

(a). MUNICIPIOS DEL ORIENTE ANTIOQUEO. En municipios ubicados en la autopista Medelln-Bogota como Puerto Berro, Granada, La Unin, Sonsn, San Carlos, Nario, Argelia y San Rafael, no obstante con un panorama actual un poco distinto, demorada va a ser la reconstruccin de su tejido social dada la intensidad del impacto que sufrieron entre los dos milenios en materia de desplazamiento forzado- ms de cien personas entre 1995 y el 2006- secuestros, minas antipersonales, falsos positivos, reclutamiento de menores y furibunda confrontacin armada entre las guerrillas, los paramilitares y el ejrcito .

(b). EL URAB ANTIOQUEO. En Kato Urab significa tierra prometida y sus 11 municipios Arboletes, Apartad, Carepa, Chigorod , Mutat, Murind, Neclocl, San Juan de Urab, San Pedro de Urab, Turbo y Viga del Fuerte- lo sern cuando gestada la paz, el Estado regional democrtico en el que quede inscrito en el futuro potencialicen las inmensas posibilidades y riquezas y empujes humanos actuales de una subregin donde han tenido lugar las mayores barbaridades de la guerra; en las ltimas dcadas en Colombia ha sido el ms perfecto Estado Ideal de guerra y de barbarie.

(c). REGIN DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEO: ubicada en Antioquia en los lmites con Crdoba y Bolvar por all pasa el corredor que une el Catatumbo con el Urab antioqueo. Ha tenido como epicentro los municipios de Taraz, Bagre y Cceres con mltiples actores desde los aos 70 y en el 90 llegaron los paramilitares y luego el Bloque de Mineros y el Bloque central de las AUC. Desmovilizados los paramilitares, hicieron presencia los Rastrojos, Paisas y Urabeos quienes, con las Farc y el Eln, en la actualidad se disputan el control territorial de la regin.

(d) MUNICIPIOS DEL CHOC: una Regin que en sus cinco subregiones tiene a 21 de sus 31 municipios impactados, en distinto grado, por el conflicto interno armado, no puede sino ser un importante Territorio Tipo Ideal de guerra. Estos son esos 21 municipios: a. Bajo Atrato o Urab Chocoano (Acand, Ungua, ); b. Litoral Pacfico (Jurad, Baha Solano, Nuqui, Alto Baud, Bajo Baud); c. Medio Atrato(Quibd, Riosucio); d. Alto Atrato(El Carmen, Llor, Bagad); Alto, Medio y Bajo San Juan (El Cantn de San Pablo, Itsmina, Tad, Condoto, Nvita, San Jos del Palmar, El Litoral de San Juan).

En el posible Estado Regional del EJE CAFETERO,

Hasta mediados de la dcada del 90, en Colombia el Caldas Grande (Caldas, Risaralda y Quindo), gracias al casi paraestado llamado Federacin Nacional de Cafeteros, fue sinnimo de calidad vida, pues presentaba los ndices nacionales ms bajos de necesidades bsicas insatisfechas hasta que por esos aos vinieron la crisis cafetera y un agroturismo que no despegaba, y entonces lleg tambin la pauperizacin acelerada de una hasta entonces slida clase media. En ese contexto, a partir de 1995, llegaron las Farc y el Eln y el Elp cuyo impacto ms fuerte sobre la regin estuvo dado por el desplazamiento forzado de la poblacin. Desde el conjunto de la Regin cafetera podan afectar a la economa colombiana mientras en el Quindo buscaban controlar la va al Pacfico y la transversal vial ms importante del pas en los lmites con el Tolima. Notorio y notable fue el impacto de un desplazamiento que, en el Caldas Grande se quedaba, sobre todo, en el propio eje cafetero. En el nororiente de Caldas los municipios de Saman, Pensilvania, Norcasia y las zonas de San Diego y Florencia fueron los ms afectados y en Riosucio en el occidente caldense el mayor impacto lo sufri el pueblo indgena Ember; en Pueblo Rico Risaralda lo fue la poblacin afrocolombiana mientras que en el mismo departamento Quincha fue el municipio ms afectado.

Para el posible Estado Regional de SANTANDER, hemos priorizado dos territorios,

(a). LOS 11 MUNICIPIOS DEL CATATUMBO : El Tarra, Tib, San Calixto, Convencin, Teorama, El Carmen, Hacar, Sardinata, Zulia, La Playa y Ocaa: en esta extensa y rica Regin, hermanados se encuentran todos los das los cinco factores que ms pueden incidir en la configuracin de un Territorio Tipo-Ideal de guerra: a. presencia de todos los grupos armados ilegales; b. existencia de centros de produccin de drogas ilcitas; c. abandono del Estado; d. agudos niveles de pobreza; d. existencia de territorios voltiles hoy en manos de un grupo y maana de otro; y d. y en los ltimos aos fuertes protestas sociales.

(b).EL MAGALENA MEDIO SANTANDEREANO: Aunque en nuestra tipologa de Territorios Ideales de Guerra Bucaramanga y zonas contiguas ya aparecieron como parte del Magdalena Medio, sin embargo, creemos que por la importancia central que el conflicto armado ha tenido en esta subregin, este puerto debe ser objeto de un tratamiento especial como territorio de guerra, violencia y paz; en el casco urbano de la ciudad, 10 de sus barrios han sido el disco duro de esa pugna territorial.

Para el posible Estado Regional del CENTRO, hemos priorizado 2 Territorios,

(a). CIUDAD BOLVAR (Bogot) como Territorio Tipo-Ideal de desplazados y de Construccin de Paz. En Bogot una de las principales expresiones del Conflicto interno armado es la recepcin de poblacin en situacin de desplazamiento. Se trata de una masa crtica de 400.000 personas que, re-victimizadas, discriminadas y rechazadas, deambulan por las calles de Ciudad Bolvar (17%), Kennedy (10%), Bosa (10%) Usme (7%), as como por las de Suba y Rafael Uribe Uribe. ; 11

(b). SUMAPAZ: Poblacin convulsionada entre 1930 y 1940 por las luchas agrarias, un sector de Sumapaz se amnisti al llegar a la Presidencia El General Rojas Pinilla, pero otro sector, el llamado de los comunes, impuls la guerra de Villarrica, que produjo los primeros desplazamientos hacia territorios de retaguardia, que en 1960 fueron llamadas Las Repblicas Independientes. Entre 1970 y 1990 las Farc lograron posicionarse en la zona, que se constituy en el epicentro militar y poltico del llamado sitiamiento farquiano a Bogot. Cuando Uribe Vlez lleg a la presidencia en el 2002 Sumapaz fue la punta de lanza del inicio de la Poltica de Seguridad democrtica . De todas maneras, enorme ha sido el significado simblico, militar y poltico de Sumapaz y zonas contiguas.

6. Para el posible Estado Regional del GRAN TOLIMA, hemos priorizado 2 Territorios,

(a) EL SUR DEL TOLIMA: esta subregin sur, tanto suroriental como suroccidental, contina siendo un bastin de gran relevancia simblica- all se encuentra Marquetalia vereda de Planadas donde fueron fundada las Farc- como estratgica- por all pasan las cordilleras oriental y occidental, que son dos corredores estratgicos de acceso al Paramo de Sumpaz el primero y al Huila, Eje cafetero, Valle y Cauca el segundo. Entonces, los 26 municipios de esta subregin del Tolima (Alpujarra, Dolores, Villarrica, Prado, Purificacin, Cunday, Icononzo, Melgar, Carmen de Apical y Surez en la zona surororiental, as como Rovira, San Antonio, Ronsosvalles, Chaparral, Planadas, Ataco, Natagaima, Coyaima, Ortega, San Luis, Valle de San Juan, Saldaa, Flandes, Guamo, Espinal y Coello en la parte suroccidental) deben ser objeto de un trabajo especial de construccin de paz en y desde los territorios. Y

(b) TRECE MUNICIPIOS DEL NORTE Y CENTRO DEL HUILA : en este 2016 , por lo menos, trece municipios de esta parte del Tolima Grande, hacen parte del actual territorio de guerra: Neiva, Gigante, Pitalito, Garzn, Acevedo, Barichara, Suaza, Colombia, Tello, Rivera, Campoalegre, Algeciras y Hobo; en especial hacen parte del norte y centro del departamento siendo Neiva, Colombia, Algeciras y Palermo, los cuatro municipios ya seleccionados para el trabajo de construccin de paz en la por el gobierno mal llamada etapa postconflicto. Las Farc han sido siempre el grupo preponderante. En lo estratgico la subregin es muy importante, pues es el cruce d cuatro corredores estratgicos, que comunican el sur y el Pacfico con el centro del pas.

7. Para el posible Estado del SUROOCIDENTE COLOMBIANO, hemos priorizado siete territorios,

Pero, antes advirtamos que de acuerdo con algunos clculos , de los 276 municipios sugeridos como cabeza para trabajar la etapa post-acuerdos la Habana 52 estn ubicados en Valle, Cauca, Nario, o sea el 18.8%, con vulnerabilidad extrema 19, con alta 11 y con media alta 22. De acuerdo con nuestro Enfoque de ordenamiento territorial, el de la creacin de los Estados Regionales, el Putumayo, por razones poltico-administrativas y geopolticas y de equilibrio regional debera hacer parte del Estado del suroccidente colombiano, aunque respetando el criterio de Fals de que esta subregin, por el peso de que en ella tienen las comunidades indgenas y afro-descendientes no se ajustara al Modelo de Estado occidental. De ser as, ese porcentaje del 18.8% se elevara de modo considerable, pues habra que incluir, por lo menos a 9 de los 13 municipios de ese departamento con lo que el porcentaje se elevara a al 22%.

(a). LA SUBREGIN DE TULUA Y CARTAGO: a partir del proceso de confrontacin que se exacerb en el Valle a finales del siglo XX, en esta regin fueron tomando forma tres importantes subregiones . La va Panamericana ha interconectado la Regin plana que se extiende entre Cali y Cartago pasando por Palmira, Tulu, Bugalagrande, Buga y Zarzal con alta densidad demogrfica, un desarrollo econmico superior al nacional e importante control territorial por parte del Estado y sus aliados; pero paralela a la regin plana est la Regin montaosa situada sobre las Cordilleras Central y Occidental: baja densidad demogrfica, dbil desarrollo econmico con predominio de la economa campesina cafetera y una poblacin rural diseminada han sido notas que han posibilitado una mayor actividad de la guerrilla, del narcotrfico y de los paramilitares. Como ha analizado un estudioso aunque suene extrao, el conjunto de esta regin cubre las zonas montaosas de todos los municipios del Valle del Cauca. La implicacin es fuerte: en la zona montaosa de todos los municipios del Valle es probable que la guerrilla, en especial las Farc, puedan localizarse, actuar y reproducirsey, dependiendo de las condiciones, crecer. H sido por lo que el conjunto de municipios situados en esa SUBREGIN MONTAOSA -El Aguila, Versalles, Ansermanuevo, La Unin, El Cairo, Argelia, Toro, El Dobio y Trujillo le han dado forma a un Territorio Tipo-Ideal de guerra y paz.

( b) BUENAVENTURA Y LA ZONA MONTAOSA DE DAGUA como Territorio Tipo-Ideal de guerra y de paz: Esta tercera Regin del Valle es como si no fuese del Valle, constituye un mundo aparte el departamento y del pas. Por diversas razones- amplitud espacial, dificultades del terreno, combinacin de selvas y montaas, fuerte ausencia de los gobiernos departamental y nacional y enorme pobreza de la poblacin con ndices muy elevados de necesidades mnimas insatisfechas, Buenaventura ha estado casi siempre por fuera del control de Estado convirtindose en espacio de permanentes confrontaciones de las guerrillas y las distintas versiones de paramilitarismo como de bandas enredadas en los ms execrables crmenes.

( c) SUR DEL VALLE (FLORIDA Y PRADERA) Y NORTE DEL CAUCA (SANTANDER DE QUILICHAO, MIRANDA, CALOTO Y TORIBO) : no por estar sus cascos urbanos a media hora de Cali, 35 Kilmetros, Pradera y Florida han estado bajo la mirada de los actores del conflicto armado; ha sido la ubicacin estratgica de sus zonas rurales- fcil acceso desde el Valle a Tolima y Huila, condiciones propicias de sus territorios geogrficos para el cultivo ilcito y existencia de una poblacin rural indgena y campesina con ndices muy altos de necesidades bsicas insatisfechas- lo que las ha hecho muy atractivas como subregiones de guerra. Desde hace ya varios aos, las Farc y hasta autoridades civiles han pensado en ellas como posibles zonas de despeje para un intercambio humanitario. Por otra parte, los alcaldes de esos dos municipios ms cuatro del norte del Cauca- Santander de Quilichao, Miranda, Caloto y Corinto- en el ltimo ao han estado muy activos en la construccin y aplicacin de una Agenda sobre paz con Enfoque local.

( d) LAS CINCO PROVINCIAS DEL CAUCA COMO TERRITORIOS DE GUERRA, VIOLENCIAS Y DE CONSTRUCCIN DE PAZ: es algo ya bien sabido que El CATATUMBO Y EL CAUCA, en sus extremos, son el disco ms duro del actual territorio de guerra. Ubicado en el macizo colombiano con los valles de los ros Cauca y Pata, el conjunto del departamento del Cauca- por todas las razones habidas y por haber que claman por la necesidad de construir paz integral en el conjunto de sus cinco provincias- debe ser asumido como un Zona Tipo-Ideal de guerra, de violencia estructural y simblica y de construccin de paz; as se ubican sus 42 municipios: Norte: Buenos Aires, Corinto, Caloto, Guachen, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Surez, Villa Rica. Centro: Cajibo, El Tambo, La Sierra, Morales, Piendam, Popayn, Rosas, Sotar y Timbo. Sur (La Bota Caucana): Almaguer, Argelia, Balboa, Bolvar, Florencia, La Vega, Mercaderes, Pata, Piamonte, San Sebastin, Santa Rosa, Sucre. Occidente: Guapi, Lpez, Timbiqu. Oriente: Caldono, Inz, Jambal, Pez, Purac, Silvia, Toribo, Totor.

( e) TUMACO, LA CORDILLERA ANDINA Y LA VERTIENTE AMAZNICA : El departamento de Nario es similar al Cauca, pues en esa regin estn presentes todos los factores que pueden incidir en la delimitacin de un Territorio de guerra y paz. Nario est conformado por tres regiones muy distintas: 1. La llanura del pacfico con su exuberante vegetacin, temperaturas elevadas y Tumaco como epicentro con su particular y muy rica cultura afro/descendiente; 2. La Cordillera andina con dos subregiones, de un lado, El Pata y, del otro, Ipiales y Tquerres; y La Vertiente amaznica, subregin bajamente poblada en los lmites con el Amazonas y unas tierras difciles tanto para vivir como para aprovechar.

( f) EL PATA, TQUERRES E IPIALES, que hacen parte de La Regin andina montaosa de Nario.

(g) : EL PUTUMAYO COMO MUY ESPECIAL TERRITORIO DE GUERRA, VIOLENCIA Y PAZ: ya en varios acpites de este texto hemos hecho referencia a Putumayo y sus 13 municipios como territorio de paz y guerra.

8 . Para el posible Estado de la ORINOQUIA, todava no hemos seleccionado ni priorizado unas Zonas Tipo/Ideal de guerra, violencias y construccin de paz. En una primera aproximacin esos territorios deben estar ubicados en Arauca (Fortul, sobre todo) y Meta en donde el conflicto interno armado y las violencias han sido muy elevadas; de todas maneras sera muy importante para cumplir con el criterio falsiano del equilibrio, que se diera en estos territorios, as como en el de la Amazona, la presencia de un Estado que pudiese empujar ms.

9 . Para el posible Estado Regional de la AMAZONA, con la excepcin de Caquet, regin altamente impactada por eventos de conflicto y violencia mereciendo tambin especial atencin Guaviare donde los eventos de conflicto y violencia no son altos, pero una guerrilla con mucho control territorial y escasa confrontacin aparenta ser dbil, tampoco hemos seleccionado zona alguna prioritaria, pues los otros departamentos que lo conforman- Amazonas, Vaups y Guana o presentan pocos eventos perturbadores del orden pblico o la estructura informativa sobre ellos es muy precaria.

***********************************************************





III. CUL PODR SER EL APORTE MS SUBSTANTIVO Y CONCRETO DE REDUNIPAZ Y DE LAS UNIVERSIDADES, PBLICAS Y PRIVADAS, A LA CONSTRUCCIN DE PAZ EN Y DESDE LOS TERRITORIOS COMUNITARIOS?

Para encontrarle algunas respuestas a esta pregunta retomemos lo ya adelantado en el acpite 4. de este Ensayo, LOS POSIBLES ESTADOS REGIONALES, REDUNIPAZ Y LAS PROPUESTAS DE EDUCACIN Y AUTOFORMACIN DE LOS EXCOMBATIENTES .

REDUNIPAZ ha sido quiz la experiencia ms importante y auto/sostenida que ha habido en Colombia de trabajo conjunto entre las Universidades pblicas y privadas cuando antes del ao 2000 cada grupo de instituciones educativas actuaba, casi por principio, de espaldas el uno del otro. A partir de este ao ha realizado ya nueve Congresos Nacionales y tres Internacionales y sobre una u otra dimensin del complejo e interdisciplinario tema de la evolucin del conflicto interno armado cada Universidad ha llevado sus ponencias con total libertad temtica e interpretativa. Los dos ltimos Congresos Nacionales se realizaron en Ibagu en el 2014 y en Popayn en el 2016. Redunipaz ha auspiciado la convergencia entre profesores, alumnos universitarios y miembros de sectores de la administracin universitaria y desde su nacimiento ha impulsado la conformacin de NODOS REGIONALES, autonmos en sus temticas investigativas y en su orientacin prctica contando solo con una Coordinadora Nacional, pues en ningn momento ha habido una Direccin Nacional.

En el mes de mayo del ao 1.997, por iniciativa de acadmicos de varias universidades del pas (Universidad Nacional de Colombia , Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad de Antioquia, entre otras) se reuni en la Universidad del Valle un Grupo Fundante que dio origen a la Red Universitaria por la Paz y la Convivencia REDUNIPAZ, como un espacio creado con el propsito de visibilizar y proyectar los diferentes aportes de las academias colombianas a la construccin de la paz: Somos una red social de acadmicos y estudiantes universitarios colombianos comprometidos con el estudio y anlisis de la paz en Colombia de forma que se estimulen propuestas, investigaciones y pedagogas para propiciar una cultura de paz para la reconciliacin nacional como elemento fundamental del desarrollo de nuestro pas , fue lo que se seal desde un principio al definir su Misin. Y desde un principio se precisaron as sus tres objetivos:



Creacin de condiciones para el encuentro de acadmicos y realizacin de dilogo acadmico, pblico, interdisciplinario y plural sobre problemas, perspectivas y propuestas para la construccin de la paz en Colombia.

Fomento de la interlocucin continua y sistemtica con todos los actores constructores de paz. Y



Impulso de ese dilogo a partir de las prcticas de la vida universitaria a travs de la investigacin, la docencia, y las proyecciones de la universidad en la sociedad (acciones, reflexiones pblicas, foros, publicaciones).

Reiteramos ahora lo que dijimos en un Atisbos Analticos escrito en enero del 2011:

En la actualidad sabemos que las Universidades que investigan pueden adelantar y asentar una muy buena proyeccin social orientada a contribuir a la creacin de Pensamiento Estratgico en torno a un fenmeno o conjunto orgnico de fenmenos. Por este, siguiendo a Bourdieu, se puede entender aquella especie de Than Thing, o Tanque de Pensamiento, que permite llevar los resultados de la investigacin terica y analtica a los problemas de la vida social. Es lo que ha sucedido en Colombia: ha sido tanto lo que se ha escrito- y a ello ha contribuido en buena medida en los ltimos 20 aos REDUNIPAZ- sobre el conflicto interno armado y sobre la construccin de paz, que si se sistematizase, de modo orgnico, lo investigado, Colombia ante el mundo podra mostrar el mejor Banco de pensamiento sobre la Paz. Como para recordar ahora lo que dijo en 1999 el profesor Adolfo Alvarez en el Primer Congreso de REDUNIPAZ celebrado en 1999: en La Universidad es donde mejor se reciclan los conflictos sociales en el mbito de las ideas y por su funcin intelectual y por su esencia crtica, la Universidad es uno de los espacios ms sensibles a los conflictos y luchas polticas. Y para finalizar la condensacin de este Atisbos, importa recordar que en l decimos que un TANQUE DE PENSAMIENTO SOBRE LA PAZ es lo que mejor se ajusta al espritu, la lgica y la cultura de los universitarios.

Al haber sido todo as, se impone la respuesta a la pregunta planteada en este acpite del Ensayo. Ser una Propuesta de Educacin y Autoformacin de los Excombatientes la que mejor podr contribuir al papel que se espera de ellos de cara a la construccin de Paz en y desde los territorios comunales. Que en cada uno de los 9 Nodos Regionales de Redunipaz se levante una Propuesta Formativa, que recoja las especificidades de las distintas categoras de Excombatientes. En este Ensayo El Nodo Regional de REDUNIPZ presenta una no como vlida y obligada sino como mero referente ilustrativo.





*******************************************************





IV. UNA PROPUESTA DE EDUCACIN, AUTOFORMACIN Y DE APOYO SICOSOCIAL DE LOS EXCOMBATIENTES FORMULADA POR EL NODO DE REDUNIPAZ DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO (VALLE, CAUCA, NARIO Y PUTUMAYO).

Esta propuesta ya est vaciada en 17 cuartillas de marco lgico tanto para el cumplimiento de sus objetivos como para efectos de su presupuesto encontrndose en trmite una u otra opcin de financiamiento nacional-internacional. En una primera etapa, podra empezar a aplicarse durante tres aos a partir de la coyuntura de la dejacin de las armas. INCOPAZ - Instituto Colombiano de la Paz y para La Paz, resultado del trabajo conjunto de dos Organizaciones sin nimo de lucro, ECOPAS Y ESCUELA CIUDADANA- ser la Organizacin responsable de la aplicacin y la administracin de la apuesta, cuya aplicacin sin situ con la ms amplia participacin de los pobladores en las Zonas Comunales de construccin de Paz y de Reincorporacin- exigir una compleja red de alianzas con: Nodo Regional de REDUNIPAZ del occidente colombiano; con Regionalizacin de la Universidad del Valle y otras Universidades de la Regin; con las Secretaras de Educacin y de Desarrollo social de los Departamentos del suroccidente colombiano; con la Agencia colombiana para la Reintegracin; con algunos Colegios de Bachillerato de las subregiones claves; con Bienestar Familiar; con el SENA; con las Organizaciones de Profesionales comprometidas con la causa de la paz; con las Organizaciones sociales, sindicales, comunitarias y empresariales, que tienen importantes acumulados de iniciativas y experiencias de paz; con las Iglesias de distinto signo religioso que jalonan y continan jalonando entre las comunidades procesos de reconciliacin y perdn; y con las Asociaciones productivas y sociales y solidarias y autogestionarias creadas por las distintas categoras de Excombatientes.

Veamos, entonces, un resumen de la propuesta:

Nombre de la Propuesta: Formulacin de emprendimientos laborales, solidarios y polticos de los Excombatientes del conflicto interno armado por medio de acciones formativo-educativas y de apoyo sicosocial en el mbito de los Acuerdos pos Habana en el suroccidente colombiano.

Cuatro son sus objetivos especficos:

1. posibilitarles el acceso a un empleo digno:

2. dotarlos de dispositivos que les permitan formular proyectos solidarios;

3. ponerlos en condiciones propicias para que cada quien, de modo consciente y voluntario, haga la transicin de actor de guerra a agente de paz comprometido con una o varias de las dimensiones de lo que puede entenderse por una paz integral ( A. nuevas pacificaciones; B. lucha social por construir una robusta equidad social; C. impulso de procesos y dinmicas ligadas a la reconciliacin y el perdn; y D. creacin de condiciones que permitan gestar en Colombia y sus Subregiones y Localidades una cultura democrtica propicia para abordar, de un modo creativo, la inevitable y hasta necesaria y deseable conflictividad social). Y

4. Asesorarlos, acompaarlos y brindarles ayudas sicosociales para que puedan hacer una reincorporacin menos traumtica o sea ms funcional y bondadosa a la vida social.

Y cuatro son los medios estratgicos para lograr esos objetivos,

Entonces, para ayudarles al logro de esos objetivos especficos, la propuesta les ofrece cuatro medios estratgicos :

1. Un programa de 20 cursos con horizonte rural de Educacin para el Trabajo y el Desarrollo Humano;

2. Implementacin del acceso a Planes de Educacin Formal en los niveles de:

2.1 . Albatetizacin (el Censo agropecuario del 2014 nos dijo que en el campo colombiano todava subsiste una masa de analfabetas que alcanza el 11.5%);

2.2. Primaria (Cul es la situacin educativa de los nios y adolescentes implicados, por las razones que fuesen, en las confrontaciones armadas?);

2.2. Secundaria (oferta de validacin de un bachillerato bajo un Enfoque de construccin de paz territorial);

2.3. Tecnolgico y/o Profesional (oferta de Programas Universitarios de estudio bajo un enfoque de paz territorial; (una experiencia pasada exitosa al respecto fue la de la Universidad el Valle con su Programa de Estudios Polticos y Resolucin de Conflictos);

3. Creacin de Talleres de Asesora y Ayuda Psicosocial ; y

4. La implementacin de ayudas sicosociales asociadas a terapias individuales y grupales, as como de Encuentros de las Comunidades territoriales, las Vctimas y los Excombatientes.

La POBLACIN OBJETO-SUJETO DE LA PROPUESTA:

Con esta propuesta en los tres primeros aos de aplicacin-sumando Exguerrilleros, Exmilicianos, Menores implicados, Exparamilitares, Agentes del Estado y Civiles incursos en crmenes de guerra con motivo del conflicto interno armado, Analfabetas, Mujeres Jefes de Hogar y Lderes Comunales- se espera llegar con uno o varios de sus Componentes, de modo sistemtico y directo, a una poblacin de unas 20.000 personas.

AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIN

Entre los ms de 125 municipios existentes en el suroccidente colombiano y de acuerdo con el criterio levantado, expuesto y sustentado en el captulo central de este Ensayo- que los municipios priorizados sean Zonas Tipo/Ideal de guerra, violencias estructurales y de construccin de paz- se delimitaron 31 localidades presentando todas ellas como denominador comn un grado variable de persistencia de agentes ilegales armados (1.de alto y persistente impacto; 2. de alto pero intermitente impacto; y 3. de bajo impacto pero por encima de la media nacional). Como referente de contraste tambin se deben definir 3 municipios del suroccidente colombiano donde no se ha sentido el conflicto armado o la accin ciudadana lo ha aislado. Recordar que de 357 municipios sin muertes violentas en Colombia en el 2012, slo 19, el 8.1%, pertenecan al suroccidente colombiano, as Valle (1), Putumayo (4), Choc (9) y Nario (15). Para todos estos efectos, fue muy importante la informacin proporcionada por Organizaciones como OCHA y CERAC.La priorizacin qued as,

CAUCA : Popayn (1), El Tambo (2), Pata (3), Santander de Quilichao (4) , Toribo (5), Caloto (6), Miranda(7), Lpez de Micay (8), Guapi (9) ,Buenos Aires(10), Jambal (11) Y Tatar (12). NARIO :Barbacoa(13),Tumaco(14),Pasto(15),Policarpa(16),Picante(17) Y Samaniego(18). PUTUMAYO : Puerto Ass (19), (Mocoa(20), Orito(21), Puerto Leguzamo (22), Valle del Gamuz (23). VALLE DEL CAUCA : Cali (24), Buenaventura (25), Florida (26), Pradera (27), Tulu (28), Cartago (29), Buga(30) Y Palmira (31), Pradera (32).

FINALMENTE, IMPORTA DESTACAR QUE SEGN DISTINTOS TIPOS DE CLASIFICACIONES, LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO ES MUY IMPORTANTE: PARA LA ONU, DE LOS 125 MUNICIPIOS MS AFECTADOS EN COLOMBIA POR EL CONFLICTO, 38, O SEA EL 30%, SE ENCUENTRAN EN LOS DEPARTAMENTOS DEL SUROCIDENTE COLOMBIANO, AS (Argelia, Buenos Aires, Buenaventura, Caldono, Corinto, Caloto, Cajibo, El Rosario, El Charco, Florida, Guapi, Ipiales, Jamund, Jambal, Leiva, La Llanada, Leguzamo, Lpez, Mocoa, Miranda, Magui, Morales, Orito, Puerto Ass, Policarpa, Pasto, Pradera, Popayn, Palmira, Pata, Roberto Payn, Surez, Santander de Quilichao, Samaniego, Totor, Toribo, Tulu y Valle del Gamuz. De esos 38 municipios con la ONU nuestra priorizacin coincide en 24 municipios (Buenos Aires, Buenaventura, Caloto, Florida, Guapi, Jambal, Leguzamo, Lpez, Mocoa, Miranda, Orito, Puerto Ass, Policarpa, Pasto, Pradera, Popayn, Palmira, Pata, Santander de Quilichao, Samaniego, Totor, Toribo, Tulu y Valle del Gamuz). Esto significa que las dos priorizaciones deben ser objeto de una ms cuidadosa confrontacin, pues en nuestra opinin municipios como El Tambo, Barbacoa, Tumaco, Picante, Buga y Cartago, que no aparecen en el listado de la ONU, no pueden quedar por fuera de las localidades priorizadas.

LA METODOLOGA PEDAGGICA CENTRAL.

No slo por tratarse de una poblacin ms bien adulta, que llega marcada por muchas contrastantes experiencias de vida, sino por el valor de la metodologa pedaggica en s, sta se encuentra asociada a la idea de que todo proceso de enseanza-aprendizaje es una construccin colectiva producto del descubrimiento (Piaget-Fals Borda) en la que los normalmente llamados sujetos de la accin, docentes y discentes, al mismo tiempo ensean y aprenden. Entonces, sin hacer a un lado el papel de la memoria comprensiva, nada de conocimiento memorstico, pues no se trata de almacenar informacin sin nexo alguno con conocimientos previos sino, ms bien, de construir un conocimiento significativo; tampoco se trata de un conocimiento receptivo- aquel en que se adopta una actitud pasiva de mero receptor de conocimientos que no se poseen y que son presentados por quien presumiblemente los tiene, el docente. Lo que realmente interesa es el aprendizaje por descubrimiento o experiencial, que se basa en la asuncin de que el conocimiento se crea a travs de la transformacin provocada por la experiencia, que es trasladada a una conceptualizacin abstracta a travs de nuevas experiencias. Es claro que esta metodologa general es la que debe primar en los diversos dispositivos didcticos que se utilizarn (Cursos, Talleres, Conversatorios por Internet, Paneles, Conferencias Magistrales, Trabajos de Campo, Seminarios, Coloquios, Trabajos en Grupo).

Riesgos de la Propuesta

Variados son los riesgos para su operatividad: 1.asumirla como una accin aislada sin continuidad en el tiempo; segundo, olvidar que se trata de una investigacin aplicada para la accin y que, por lo tanto, siempre se debe indicar el cmo actuar; tercero, no someterla a una evaluacin peridica tanto comunitaria como extracomunitaria; y finalmente, olvidarse de manejarla de un modo flexible como un Programa de Construccin de paz, que debe ser sometido a ajustes y enriquecimientos continuos segn lo vayan indicando la dinmicas del trabajo.

Esbozados estos puntos de la Propuesta, NOMBRE-OBJETIVOS-MEDIOS-POBLACIN SUJETO-AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIN-METODOLOGA PEDAGGICA- RIEGOS, slo nos falta precisar algunas de sus notas ms importantes.

Diseo de una Estrategia operativa de Ejecucin de la Propuesta.

Aunque se trate de un Documento Interno de Trabajo, INCOPAZ lo debe tener listo en el momento en que se termine el proceso de dejacin de las armas y se tenga asegurado el presupuesto necesario poniendo el acento en 9 ejes de actividades a realizar,

1. En los territorios donde se evidencie necesario se impulsar UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIN bajo un enfoque de paz y reconciliacin;

2. En alianza con Bienestar Familiar se aplicar UN PROGRAMA DE VALIDACIN DE LA PRIMARIA, que aborde la situacin de los nios y nias excombatientes que, por las razones que sean, resultaron involucrados en la confrontacin armada;

3. Apelando a mltiples experiencias ya ensayadas por Universidades, Colegios y Alcaldas impulsar UN PROGRAMA DE VALIDACIN DEL BACHILLERATO de los Excombatientes; excelente es la Apuesta que sobre la materia ha realizado la Universidad Pedaggica Nacional.

4. En Alianza con la ACR, CON EL SENA, que ha sealado que tendr Programas Educativos para los exguerrilleros, y con las distintas Organizaciones Gremiales de Profesionales, sensibles a hacer su contribucin a la etapa de un postconflicto armado, ofrecer en zonas especiales que cubran a los 32 municipios ms afectados UN PROGRAMA DE 20 CURSOS Y/O TALLERES DE FORMACIN de 600 horas de duracin orientados a vivir, trabajar y enraizarse en el campo en el marco de las culturas rurales. En principio, aunque habr que hacer precisiones y ajustes, esos cursos pueden ser:

1. Panorama actual del Campo en su contexto socioeconmico y cultural.

2. Qu puede ser eso de transformar el pas a partir de un cambio estructural de las relaciones sociales rurales?

3. Cul es el Estado que los campesinos estn buscando?

4. El componente tcnico- gestionario de las Economas campesinas.

5. La Administracin del Municipio en la poca de la construccin de la paz territorial.

6. Un nuevo Maestro Rural en la poca de la construccin de paz en y desde los territorios. (Curso bsico para homologar y validar MAESTROS para la Primera Infancia y la Primaria en el Campo).

7. La salud en el campo y la formacin de Enfermeros Rurales. (Curso bsico para su homologacin y validacin de Enfermeros Rurales).

8. Opciones alternativas para la construccin de Vivienda rural.

9. El mercadeo rural/urbano y la construccin de caminos y carreteras veredales.

10. Re-planificando el Bachillerato para ir a la Universidad a formarse para trabajar en el campo.

11. La naturaleza y las floriaves: Curso de Jardinera.

12. La artesanilizacin del Campo: hacia una nueva etapa de la artesana rural.

13. Taller de formacin de Guas expertos en Turismo Rural.

14. Diseo y Administracin de Asociaciones rurales solidarias productivas y sociales.

15. El Deporte y la Recreacin en la vida cotidiana rural.

16. Re-enseando a leer: La literatura y el campo colombiano.

17. Formando Auxiliares de Investigacin en problemas rurales: Los Excombatientes reordenan territorialmente el pas en y desde sus zonas de reincorporacin.

18. Sin un papel proactivo de las mujeres y los nios, la construccin de paz territorial queda recoja.

19. La formacin de Mediadores en la resolucin-transformacin de conflictos rurales.

20. El CAMPO/NATURALEZA como la Catedralicia Iglesia del campesinado creyente: el papel de las religiones en el campo: a lo del Papa Francisco, ms asesora tcnico/espiritual y menos infierno y discursos misgenos.

5. En el corto y mediano plazo propiciar que UN CONJUNTO DE UNIVERSIDADES DEL SUROOCIDENTE COLOMBIANO OFREZCAN PROGRAMAS PROFESIONALES Y TECNOLGICOS especialmente diseados para atender a las necesidades productivas, comerciales, asociativas y tecnolgicas de las economas campesinas en esta etapa de construccin de la paz territorial; en esta materia recordar la experiencia de la Universidad del Valle que en el pasado ofreci a los Excombatientes el Programa Profesional de Estudios Polticos y Resolucin de Conflictos existiendo al respecto una importante tesis de grado. A escala nacional, la propuesta ms amplia e inclusiva al respecto la ha hecho el profesor Adolfo Atehorta, Rector de la Universidad Pedaggica Nacional, quien ha ofrecido que se los formar para que puedan ser docentes,

El rector de la Universidad Pedaggica, Adolfo Atehorta, le cont a Caracol Radio que la institucin educativa est dispuesta a recibir a los comandantes de las Farc que quieran capacitarse para ser docentes. Sin embargo seal que se deben cumplir unos requisitos mnimos para que puedan pertenecer a la universidad. Lo primero que deben hacer es acreditar su formacin, inscribirse en la universidad, pasar las pruebas y posteriormente se har la formacin para que sean docentes. Explic que no solo ser para los comandantes de esa organizacin porque tambin habr esa posibilidad para las vctimas del conflicto y los guerrilleros del ELN. Pero adems de esa capacitacin, los guerrilleros rasos que deseen cursar una carrera profesional tambin podrn inscribirse en los distintos programas del centro educativo. Garantizamos, declar finalmente, que de acuerdo a la implementacin del nuevo texto de La Habana, y cuando haya una desmovilizacin, podramos agilizar el proceso de admisin y formacin de los excombatientes.

Por otra parte, como se ha destacado en el Espectador del 29 de enero de 2017,

Uno de los aspectos que pondrn a prueba la coordinacin del Estado en la implementacin de los acuerdos ser la homologacin de los conocimientos de los guerrilleros en el sistema educativo, as como la puesta en marcha de los programas de alfabetizacin y prestacin de servicios. Esta es una de las claves de la reintegracin de quienes dejen las armas. El asunto de la homologacin de quienes se han desempeado como enfermeros, por ejemplo, requera convenios con las Universidades para que se adelanten programas de educacin formal que permitan validar la experiencia que en campo han construido los mdicos de las Farc. Y en el caso de la prestacin de servicios, el Estado tendr que brindar espacios para que los hijos de los guerrilleros menores de edad se desarrollen en un espacio propicio. All tendrn que llegar pedagogos especializados en nios, pediatras y psiclogos, y se tendr que llevar el sistema de vacunacin. Una serie de conciones que no harn de la noche a la maana.

Y ya que hablamos de homologacin de mdicos como para recordar ahora la rica experiencia del guerrillero odontlogo que intervino a un compaero en la enfermera construida en el campamento de los Llanos del Yar en Caquet; o como para traer a la memoria al para tantos ceudo Mono Jojoy cuando le deca a Uriel, un campesino llanero considerado uno de los ms especializados mdicos empricos del Bloque central, si los mdicos no quieren venir a nosotros, entonces vamos a volvernos mdicos; o hablemos de este ltimo Uriel que en 1998 tuvo su prueba de fuego en la medicina cuando en la toma de Miraflores, ese da, dijo, tuve que atender dos heridos graves por tiros en el trax, uno era guerrillero y el otro militar y ambos se salvaron; y por qu no traer a colacin a Laura Villa que con 9 semestres de medicina en la Universidad Nacional se fue a la guerrilla a formar centenares de enfermeros y que con Mauricio Jaramillo, el Mdico del Secretariado, crearon el sistema de medicina de las Farc, un modelo emprico sui generis, que recogiendo los saberes remediales populares salvaron a miles de compaeros apropindose, de modo sistemtico, de lo que la flora y la fauna selvticas tenan muy adentro de s para calmar fiebres y dolores y para atajar a la normalmente temida muerte.

6. Realizar en todos esos municipios UN PROGRAMA DE TALLERES ORIENTADOS DESENCADENAR PROCESOS DE RECONCILIACIN Y DE PERDN con la participacin de excombatientes, vctimas y poblacin civil;

7. Ofrecer a todos los excombatientes in situ EL MS SLIDO, ORGNICO Y CONTINUADO APOYO SICOSOCIAL, que les ayude a crear los espacios y las condiciones para poder hacer, auto/convocndose ellos mismos, la transicin de actores de guerra a actores constructores de paz integral dispuestos a gestar una nueva forma de presencia en la vida civil y social;

8. En alianza con las asociaciones empresariales, sindicales, comunales, ciudadanas, culturales y religiosas comprometidas con la causa de la paz levantar y mantener UNA BOLSA DE OFERTAS DE TRABAJO, sobre todo, RURAL.Y

9. Apoyar, mediante una asesora adecuada y una oportuna oferta de Cursos de Capacitacin para el trabajo y el desarrollo humano, todas las iniciativas desplegadas por los Excombatientes orientadas a poner en marcha Asociaciones solidarias rurales productivas y sociales bajo las distintas versiones en que se ha venido expresando la solidaridad popular en Amrica Latina, Talleres Laborales, Grupos de Autoayuda, Comprando Juntos, Huertas Familiares y Comunitarias, Ollas Comunes Populares, Grupos Pre-cooperativos de Vivienda y Ahorro , Crculos de Salud Popular, Agrupamientos Autogestionarios.





