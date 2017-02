Las personas presas del pas deben contar con garantas de participacin en la mesa de dilogos que promete iniciarse

Derecho del pueblo

La situacin carcelaria en el pas no da tregua. Sigue causando muertos por falta de atencin en salud o violencia intracarcelaria. Pese a ello, las propuesta procedente de algunos sectores sociales manifiestan que habr cadena perpetua y por consiguiente el temor a la muerte poltica, llegando al extremo de que el Proyecto de Ley 148 de 2016 que busca humanizar las condiciones de reclusin y replantear aspectos de la poltica criminal en Colombia, no ande con la celeridad requerida, lo cual conlleva a que pueda morir sin siquiera tener una ponencia para el debate.Por su parte, gobierno y ELN, hablan de la realizacin de gestos humanitarios y de hecho, algunas reconocidas voces desde la academia y las Ong han pedido a esta insurgencia la renuncia a las retenciones; mientras la realidad silenciosa en las prisiones y los escasos esfuerzos estatales para ponerle fin a la misma, le pasa altas cuentas de cobro a las y los presos tanto sociales como de la guerrilla y son pocos los que exigen del Estado el cumplimiento de sus obligaciones bsicas en materia de derechos humanos en contextos de encierro.En el marco de estos dilogos, celebramos la liberacin de dos presos polticos recluidos en la crcel de Palogordo quienes se encontraban en condiciones de vida indignas, cuya integridad fsica se encontraba en riesgo por literal abandono. Pero por coherencia, no podemos dejar de reiterar al Estado que su obligacin, con o sin proceso de paz, es poner fin al tratamiento degradante e inhumano que se deriva de la situacin carcelaria en general y en consecuencia hemos exigido que libere a quienes teniendo encarcelados no puede garantizar salud y vida digna (Ver ms sobre este tema https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/11/ejp-pide-corte-constitucional.html). No puede convocarse a la sociedad a creer de verdad en nuevo estadio del pas, cuando los derechos no dejan de ser un concepto abstracto que plasman los tratados internacionales, la constitucin y la jurisprudencia, pero en realidad totalmente ajenos a las mayoras.Menos an puede hablarse de gestos que construyan confianzas (que no slo pueden predicarse entre el Gobierno y la guerrilla), cuando en medio de los tensos y prolongados dilogos, presos polticos del ELN han sido sometidos a condiciones que dejan mucho que pensar del compromiso genuino de su contraparte. Varios de ellos, se presentan patologas que requieren tratamientos ininterrumpidos e integrales que nunca les han sido brindados. Tan slo en los dos ltimos meses Nelson Jaimes Quintero viene padeciendo una hemiplejia, fuertes dolores de cabeza y sangrado nasal y a pesar de la remisin a neurologa por parte del mdico tratante, sta an no se efecta (Ver sobre el caso https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2016/12/en-riesgo-la-vida-del-preso-politico.html); Jos Guillermo Acevedo ha mostrado una recada en su condicin de salud por la cual ha requerido un diagnstico con el que an no cuenta pese a existir un fallo de tutela a su favor. Norberto Manrique, se ha visto afectado por una parlisis facial que empeora a pesar de recibir algunas valoraciones mdicas. Por otro lado, Eufeminiano Nio Luque, se encuentra recluido en un patio donde su vida corre peligro y en condiciones infrahumanas (Ver ms en https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/01/comunicado-de-los-presos-politicos-la.html) , sin que las peticiones de sus compaeros y organizaciones defensoras de derechos humanos como la nuestra, hayan hecho mella en la garanta de los derechos vulnerados.En medio de este panorama, reiteramos, nos alegran los avances y prxima instalacin de la mesa de dilogos entre el gobierno y el ELN. Aunque nos mantenemos escpticos, hacemos un llamado a las y los presos del pas y sus familiares a participar como parte de la sociedad como parte de uno de los sectores ms excluidos de ella en la construccin de propuestas acordes con un pas en el que las condiciones que dieron lugar al levantamiento rebelde, sean superadas.Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2017/02/las-y-los-presos-del-pais-deben-contar.html