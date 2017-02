Irn y 38 aos de lucha soberana y digna (Parte I)

La Repblica Islmica de Irn vive un contencioso que ha marcado toda una generacin, que ha visto transitar casi cuatro dcadas desde el triunfo revolucionario, con una guerra de agresin que oblig a la denominada santa defensa contra Irak. Aos de bloqueos y sanciones por el frreo convencimiento de asumir su soberana y dignidad a toda prueba. Una poca que en julio del ao 2015 generara un punto de inflexin, con la firma de los denominados Acuerdos Nucleares o Plan Integral de Accin Conjunta JCPOA por sus siglas en ingls que reconoce en Irn su derecho a desarrollar su programa nuclear pacfico y con ello poner fin a sanciones econmicas, polticas, cientficas y diplomticas, que mostraron no slo su carcter injusto, sino que estriles para doblegar la resistencia iran.

Hoy, tras cumplirse 38 aos del triunfo de la Revolucin iran, en un escenario regional complejo, donde el papel de Irn ha significado romper el mito de la invisibilidad de Occidente y sus socios sionistas y wahabitas, se hace ms necesario que nunca resaltar el enorme y trascendental papel que cumple la Repblica Islmica de Irn, en el logro de la defensa de la soberana y la autodeterminacin de los pueblos de la regin. Hoy en Irn se conmemora un triunfo histrico, en un periodo comprendido entre el 1 y el 11 de febrero que se denomina la Dcada del Alba signada por ceremonias, homenajes y actos conmemorativos, que dan cuenta del regreso del exilio del Iman Jomeini alentando al pueblo iran a intensificar su lucha revolucionaria de manera que el da 11 de febrero se logra la cada del rgimen monrquico de los Pahleves y la victoria de la Revolucin Islmica de Irn y con ello el sacudirse definitivamente el yugo estadounidense. Pero ese triunfo no ha hecho desaparecer el peligro de un pas que ha generado fuertes tensiones contra la nacin persa y una campaa de desestabilizacin con el objetivo de cercar a Irn y sacar de en medio una espina que tiene atravesada la triada conformada por el imperialismo estadounidense, el sionismo israel y el wahabismo saud.

Desde esa fecha histrica del ao 1979, hasta el da de hoy, la historia de relaciones entre Irn y Estados Unidos a lo que sumamos a socios de este ltimo pas como Inglaterra, Francia e Israel, principalmente ha estado teida de tensiones. Ya sea a travs de una guerrilla verbal, como tambin enfrentamientos que han puesto en alerta a los ejrcitos de ambos pases y una serie de acontecimientos, que sitan a este contencioso como uno de los ms complejos en el rea del Oriente Medio, con claras influencias al Asia Central y el norte africano.



A 38 aos del triunfo de la revolucin he querido reeditar mis palabras, expresadas hace un par de aos en el contexto del concurso internacional Fayr llamado por la Radio Voz Exterior de Irn y as signar y resaltar el papel que cumple Irn, no slo en el plano regional, que brilla con ms fuerza que nunca, a partir del triunfo en la firma de los acuerdos nucleares, su decidido apoyo a la causa del pueblo palestino contra el sionismo en lucha por su soberana. Como tambin el sostn otorgado a los pueblos de Siria, Irak, Yemen y Bahrin. Slo la Repblica Islmica de Irn ha logrado frenar, en mltiples frentes, los mpetus del terrorismo global. Un terrorismo impulsado por Washington y sus socios europeos, junto a la entidad sionista, Arabia Saud, Turqua y las monarquas ribereas del Golfo Prsico.

Irn lidera as un Eje de la Resistencia que ha ganado el prestigio y el apoyo de los pueblos de Oriente Medio, junto a la labor de Hezbol, fuerzas del gobierno sirio, milicias palestinas y chitas en los pases, que sufren la agresin del sionismo en alianza con el wahabismo saud y que tratan de presentar a Irn como patrocinador del terrorismo ocultando con ello el papel que cumple Washington, Tel Aviv, Riad y sus socios en el patrocinio, apoyo, financiamiento y sostn de los grupos terroristas que operan en Siria, Irak, Afganistn, Libia... como Daesh, Fath al Sham ex frente al Nusra, Al Qaeda en el Magreb, Boko Haram, Al Shabab, Ahrar al Sham. Ha sido occidente y sus aliados los que han permitido el nacimiento de estas criaturas monstruosas y su desarrollo a la par de la muerte de cientos de miles de seres humanos. No ha sido Irn, Palestina, Siria, Irak o Rusia quienes han propiciado el accionar del terrorismo takfir que va en apoyo de los objetivos hegemnicos de occidente.

Existen una serie de mitos sobre Irn, que es necesario desmontar. Ello, porque constituyen no slo una demonizacin de Irn, sino que demuestran cmo se desvirta la riqueza cultural de un pas milenario; la demonizacin y aislamiento de Irn forma parte de una campaa integral y polifactica, cuyo propsito es vilipendiar y condenar al ostracismo al mundo musulmn. Proceso intensificado desde los atentados el 11 de septiembre del ao 2001 en Estados Unidos, de los que se culp a los musulmanes y que pusieron en marcha la denominada por Occidente, como guerra global contra el terrorismo.

Irn ha sido acusado de terrorismo por parte de Estados Unidos, siguindole en ello pases como Francia e Inglaterra y sin embargo la nacin persa, desde hace 276 aos no ha invadido ni hostigado a pas alguno. Sin embargo, Estados Unidos, slo en las guerras de agresin contra Corea, Vietnam e Irak ha ocasionado la muerte de 7 millones de personas y 20 millones de heridos, amn de la destruccin casi total de esos pases. Sumemos a ello las guerras y acciones de agresin contra Cuba, Nicaragua, Panam y Granada. La conducta subversiva para derribar gobiernos en Chile, Brasil, Guatemala, Venezuela, entre otros. Sus intervenciones, a travs de sus socios occidentales en pases africanos y las mortales guerras de liberacin nacional, que enfrent a los Movimientos de Liberacin africanos contra metrpolis que se resistan a perder el poder en sus colonias. El resultado? Millones de muertos, como el milln de vctimas en Argelia en la defensa ante Francia.

Sigamos sumando con el milln de muertos en Angola, en una guerra civil donde el apoyo a la contrarrevolucin vena de Sudfrica y el Zaire de Mobutu, con el gran hermano mirando desde su atalaya en la Casa Blanca. El apoyo irrestricto a Israel, desde el ao 1948 a la fecha, como tambin en todas las agresiones contra el pueblo palestino por parte de la entidad sionista, sin que exista disposicin alguna, que concrete sanciones, bloqueos o aislamiento del rgimen sionista frente a sus crmenes y la violacin constante a las resoluciones de las Naciones Unidas. El apoyo a movimientos terroristas de raz takfir, para derrocar al gobierno de Bashar al Assad o permitir la represin contra el pueblo yemeni y bahrein. Y, sin embargo, la idiotez discursiva de los medios de comunicacin de Estados Unidos suelen calificar a Irn como un pas incivilizado, desconociendo su cultura milenaria y sus contribuciones inestimables a la cultura en la ciencia, economa y estilos de vida del mundo pero, sobre todo, el apoyo sostenido a la lucha por la autodeterminacin de los pueblos y seguir teniendo, como eje principal de su poltica exterior, la defensa del derecho del pueblo palestino a su libertad, como ningn otro en el mundo.

Objetivo? Destruir a Irn

Estados Unidos, desde el triunfo de la revolucin iran el ao 1979, se ha empeado en destruir la nacin persa, a la cual no perdona haber escapado de sus garras. Para ello ha atizado el motor de la ignorancia, de las denuncias sin pruebas, de las acciones desestabilizadoras, el mundo de las sanciones y el bloqueo para causar malestar en la poblacin. Todo ello en el marco de lo que el autor francs Jean Michel Vernochet, en un valiossimo libro titulado Irn: la destruccin necesaria, sostiene que es necesario ver, analizar con mirada lcida las fuerzas que impulsan, no slo a Israel, sino a todo el sistema occidental dominante (liderado por Estados Unidos) en la decisin poltica estratgica de implementar una guerra contra Irn.

Para Vernochet, ese occidente predador sostiene que hay que destruir a Irn claro que s! No slo para impedir su eventual acceso al arma atmica (algo improbable) no slo porque la independencia de Irn puede poner en entredicho la preeminencia regional de Israel, atalaya occidental en el oriente medio, y como dicen algunos, el estado 51 de los Estados Unidos, a le vez que el ltimo miembro de la Unin Europea. Es que hay que mantener, a toda costa, la posicin dominante de Israel en la regin, que depende de su monopolio regional del arma atmica. Ventaja que trata de defender a toda costa, as se haya constituido en lo que ha sido Israel desde su proclamacin en noviembre del ao 1948: una entidad colonialista, racista y criminal.

Esta es la prueba de la doble moral occidental, que rasga vestiduras frente al programa nuclear iran, sin embargo viste de oropeles y joyas a su aliado, triste amante regional, atrincherado en el Levante Mediterrneo, sojuzgando a la poblacin palestina, agrediendo a vecinos y creando el caso mediante el apoyo a movimientos terroristas como Daesh, Ahrar Al Sham o Fath Al Sham ex Frente Al Nusra -. Asesinando a dirigentes opositores y a cientficos nucleares iranes, apoyando con operaciones de bandera falsa a Israel, en una clara alianza con el mundo takfir, ha decidido incendiar Medio Oriente y para ello las vctimas, por cientos de miles, las ponen los pueblos de Siria, Irak y Palestina.

Los desacuerdos entre Irn y Estados Unidos son numerosos y en ello los gobiernos de Washington, sin excepcin, han contado con el apoyo incondicional de pases como Inglaterra, Francia y el rgimen de Israel, a los que hay que adicionar a Turqua y las monarquas rabes del Golfo Prsico, para ofrecer un frente comn contra la revolucin iran. La participacin de Estados Unidos en materia de intervenciones directas e indirectas en la sociedad iran se remonta al periodo posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el marco de la Guerra Fra, el guila estadounidense coloc sus ojos y sus garras en el pas persa, tratando de situarlo como una pieza de contencin contra el avance sovitico en la zona y construir una estabilidad a lo estadounidense en Oriente Medio. Es as que desarroll una cercana relacin con Mohammad Reza Pahlavi, quien sucedi a su padre, simpatizante de la Alemania nazi durante los aos de la 2GM y que fue obligado a abdicar en agosto del ao 1941. Durante el perodo que dur la 2GM, Irn fue ocupado por britnicos y soviticos.



El ao 1951 se elige como Primer Ministro de Irn a Mohamed Mosadeq, quien intent en agosto del ao 1953 nacionalizar la industria petrolera. Ese mismo mes el Shah firma un decreto por el cual destituye a Mossadeq, decisin que es resistida por la poblacin obligando a Mohammad Reza a huir con destino a Roma. Durante el transcurso de este proceso el jefe de la CIA, Allan Dulles, arriba a la capital italiana, para as coordinar las acciones que condujeron al derrocamiento de Mossadeq. El Shah retorna a Irn, tras una brevsima estada en la capital italiana y comienza desarrollar una poltica de profunda represin apoyado por la polica secreta fundada el ao 1957, la SAVAK (Sazeman-e Ettelaat va Amniyat-e Keshvar) Organizacin de Inteligencia y Seguridad Nacional), cuyos fundamentos, entrenamiento y direccin estuvo en manos de la CIA.

El reinado opresivo del Sah continu sin grandes contratiempos, a punta de represin, muerte y exilio de sus opositores, convirtindose en el ttere y ms fiel aliado de Estados Unidos, junto a Israel en la zona, con quienes trabajaron en conjunto desde la instauracin de la entidad el ao 1948 a costa de los territorios palestinos. Ms an, Mohammad Reza reconoce a Israel, como no lo haba hecho ningn pas de la regin, quien se convierte en un asesor permanente en materia de seguridad y entrega de informacin sobre el mundo opositor en un trabajo conjunto con la CIA y la SAVAK. Era tan estrecha esta relacin que funcionarios de la monarqua persa solicitaron el ao 1979, a oficiales del Mossad asesinar al Iman Jomeini, convencidos que de esa forma podran detener la revolucin iran.

Un par de aos antes, en 1977, el presidente demcrata estadounidense Jimmy Carter visita la nacin persa y declara que Irn bajo el gran liderazgo del Shah es una isla de estabilidad. Una declaracin, no slo desafortunada, sino que llena de complicidad con los crmenes cometidos por la polica secreta iran y, sobre todo, con millones de hombres y mujeres que exigan un cambio poltico profundo. La isla de estabilidad comenz a hundirse por el cansancio de una poblacin hastiada de la brutalidad, la corrupcin, la autocracia de un gobierno que haba hundido a Irn y sometido su soberana a las manos estadounidenses e israeles. Una profunda crisis econmica fue el prembulo para que el pueblo iran derrocara a Mohammad Reza, y se lograra el retorno del Ayatol Ruhola Jomeini, lder espiritual iran, desde el exilio en Francia, dando comienzo a una nueva etapa en la milenaria historia de la nacin persa.

Fuente original: http://www.hispantv.com/noticias/opinion/332214/revolucion-islamica-iran-1979-shah-pahlavi-eeuu