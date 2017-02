La "fabricacin" del presidente Trump

Apenas transcurridos dos meses de su eleccin y a menos de uno luego de su toma de posesin, ha comenzado a circular en Estados Unidos el libro La fabricacin del Presidente 2016: Cmo Donald Trump orquest una revolucin. Su autor, Roger Stone, es asesor y amigo de muchos aos de Trump, estratega poltico republicano y autor de varios best sellers anteriores. Al estilo de Theodore White, quien enrealizara libros similares a pocas horas de la eleccin de todos los presidentes estadounidenses desde 1960, Roger Stone presenta su sesgada versin de lo ocurrido y su pronstico de lo que traer la eleccin de Donald Trump para el presente y el futuro de Estados Unidos y el mundo.En las primeras horas del nueve de noviembre de 2016, una de las contiendas electorales por la presidencia ms discutidas, disolutas y polarizadas en la historia de la nacin lleg a un abrupto e inesperado colofn cuando la fuertemente favorecida candidata presidencial del partido demcrata, Hillary Clinton, telefone a su oponente para reconocer su derrota, impactando con ello a una nacin que pareca no haber dado crdito hasta entonces a las posibilidades de victoria de Donald Trump. Fue la mayor sorpresa en la historia poltica de Estados Unidos, considerando el torrente de invectivas y rechazos en los medios masivos de comunicacin que haba acompaado a la campaa de Donald Trump.Stone observa que el resultado de la eleccin presidencial a favor de Donald Trump en los estados presuntamente afines a los demcratas de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, fue lo que le dio a la postre la victoria al aspirante republicano. Considera este fenmeno como la primera confirmacin convincente que se tiene de la capacidad que posee una "mayora silenciosa" de cambiar un corolario electoral en Estados Unidos. Como ntimo asesor y confidente de Trump, Stone brinda en su libro toda una novela acerca de cmo ste, casi solo, contando apenas con el apoyo de un equipo de campaa de base de estilo guerrillero, aprovech la exasperacin que reinaba entre los "norteamericanos olvidados" y gracias a ello pudo competir con el depurado funcionamiento de la maniabierta y bien engrasada maquinaria poltica de Hillary Clinton y vencerla.Desde el principio, la campaa de Trump se diferenci de la prctica habitual en el escenario Usamericano por su combatividad, rebelda y audacia. Segn Stone, su nominacin constituy una toma de posesin en condiciones de hostilidad dentro de su propio partido (republicano) y fue rechazada por el liderazgo de ambos partidos, cuyas polticas haban conducido a la nacin al borde del colapso financiero y puesto en peligro la seguridad nacional. En su libro, Stone describe cmo Donald Trump demostr una habilidad poltica superior en todas las situaciones que tuvo que enfrentar. Revela cmo Trump fue brillante en la seleccin de las debilidades de Hillary, particularmente su reputacin de corrupta, con lo que encendi las pasiones de tantos hombres blancos sin trabajo en un momento cuando millones de estadounidenses desesperadamente pedan cambios.Stone tambin ofrece su versin acerca de cmo y por qu los medios de comunicacin se equivocaron en sus pronsticos sobre los resultados electorales. Trump hizo alarde de grandes habilidades para ofrecer a los votantes aquello que pedan. Se present como el candidato opuesto a la apertura de las fronteras y defensor de la soberana nacional Usamericana. Stone narra el triunfo de Trump en los tres debates que tuvo con Clinton, en los que asegura- se mostr ms hbil que su oponente: la corrupcin de la Fundacin Clinton, su mal manejo del correo electrnico oficial en asuntos privados y su incompetencia en el desempeo del cargo de Secretaria de Estado durante el segundo perodo de mandato de Obama. Fueron situaciones en las que se mostr ms convincente, segn el escritor.Stone revela en su libro interioridades relacionadas con los casos de Julian Assange y Wikileaks; el jefe de la campaa de Clinton John Podesta; el vicejefe de campaa de Hillary, Huma Abedin; el poltico demcrata acusado por delitos de pornografa infantil, Anthony Weiner; el ex representante tres veces acusado por escndalos sexuales Carlos Danger; el ex consejero de Bill Clinton Doug Band; el billonario Jeffrey Epstein, y acerca de los esfuerzos por ocultar debilidades y problemas de salud de la ex primera dama. Stone desmiente la falsa narrativa que acusaba a Trump de estar confabulado con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y sobre el suministro a Wikileaks de mensajes provenientes de los rusos. Tambin argumenta en el libro su criterio de que la eleccin de Trump ha evitado una guerra con Rusia sobre Siria y ha promovido el rechazo a las polticas neoconservadoras de Obama y Clinton.Febrero 3 de 2017