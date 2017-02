Entrevista con Yasser Munif, miembro de la junta editorial de la "International Socialist Review"

Siria tras la conquista de Alepo

Socialist Worker

Huida de residentes en el este de Alepo durante el ataque final del rgimen de Asad

-Ashley Smith (AS): Las fuerzas del dictador sirio Bashar al-Asad, junto a las de Rusia e Irn, reconquistaron el este de Alepo a finales de 2016. La ciudad era muy importante para la Revolucin siria tanto a nivel estratgico como simblico. Qu fue lo que sucedi y cules son las consecuencias de la victoria de Asad?

-Yasser Munif (YM): Los revolucionarios sirios liberaron el este de Alepo en mayo de 2012. Los activistas formaron consejos revolucionarios y empezaron a crear instituciones vitales para aliviar el sufrimiento de la poblacin y conseguir que su ciudad fuera habitable.

Conservaron algunas de las instituciones existentes, por ejemplo, las del sistema educativo y del ayuntamiento, y crearon otras nuevas, como medios de comunicacin, hospitales provisionales y tribunales revolucionarios. En determinados casos abolieron las instituciones ms coercitivas, como las prisiones y las cmaras de tortura, abrindolas al pblico para recordarles las atrocidades del rgimen sirio.

Desde entonces, el rgimen ha tratado siempre de recuperar Alepo no slo por su importancia simblica, sino tambin porque es un importante enclave econmico y, posiblemente, la mayor ciudad siria en otro tiempo.

Asad y sus aliados estuvieron bombardeando Alepo durante cuatro aos. La principal arma utilizada por el rgimen fueron las bombas de barril, que es un arma no guiada que slo sirve para destruir infraestructuras y matar civiles. El principal objetivo de esa campaa de bombardeos era castigar a la poblacin civil por su rechazo al rgimen y por permitir que el Ejrcito Libre Sirio (ELS) operara en la ciudad.

La campaa de bombardeos del rgimen asesin a muchos civiles, destruy la mayor parte de los hospitales y vol los mercados. Barriadas enteras quedaron destruidas y la inmensa mayora de la poblacin tuvo que abandonar el este de Alepo.

El desplazamiento interno de los alepinos no slo fue una tragedia para ellos, tambin provoc una crisis grave en las regiones liberadas que les iban recibiendo. El rgimen de Asad estuvo empujando deliberadamente a gran nmero de personas hacia las zonas liberadas para agobiar esas regiones y agotar sus recursos.

Adems, el uso masivo de bombas de barril vaci barriadas enteras, hacindolas ms vulnerables y fcilmente accesibles para las milicias de Asad. Ms recientemente, Rusia se incorpor al ataque contra Alepo, ayudando al rgimen a imponer un asedio y bombardear todo lo que quedaba en pie de las instituciones ms vitales de la ciudad. La poblacin sufri bajas masivas, los restos que quedaban de hospitales no podan tratar a los heridos y los que no estaban heridos empezaron a pasar hambre.

Asad, Rusia e Irn consiguieron finalmente recuperar la ciudad y volver a imponer el brutal gobierno del rgimen. Sabemos que mataron a muchos civiles. Algunos se suicidaron ante el temor a lo que pudiera hacerles el rgimen. La ONU public un mapa que muestra la escala de la devastacin de la destruccin en el este de Alepo. Y muestra tambin que el oeste de Alepo, bajo control del rgimen, est prcticamente intacto.

Algunas de las personas que intentaron escapar de la ciudad fueron arrestadas y encarceladas, mientras otras fueron obligaron a incorporarse al ejrcito sirio. Y miles de ellas fueron forzosamente reubicadas en otros lugares de Siria.

--AS: Gran parte de la izquierda que defiende a Asad afirmaba que los rebeldes de Alepo eran de al-Qaida o de algn otro grupo yihadista similar. Cul es la verdad?

YS: Pongamos las cosas claras: el Frente Nusra, afiliado a al-Qaida en Siria, no estaba en la ciudad antes del asedio. Incluso los mapas utilizados por los medios prorgimen muestran que al-Qaida no estaba en este de Alepo antes del asedio de la ciudad.

La ciudad estaba mayoritariamente controlada por el Ejrcito Libre Sirio (ELS) y algunos otros grupos yihadistas por ejemplo, Ahrar al-Sham- que no estaban afiliados a al-Qaida. Los grupos presentes en el este de Alepo se oponan a cualquier alianza con al-Qaida. Por esa razn haba dos ejrcitos en la provincia de Alepo: Jaish al-Fatah, que luchaba fuera de Alepo y estaba dirigido por al-Nusra, y Fatah Halab, presente en la ciudad pero que no perteneca a al-Nusra.

Por lo tanto, al-Qaida estuvo ausente de la ciudad hasta febrero de 2016, cuando Rusia inici una campaa de bombardeos masivos sobre Alepo.

Al-Qaida envi combatientes a Alepo poco antes del asedio. La presencia de al-Nusra es un resultado directo del asedio y no puede utilizarse como pretexto para justificar la guerra del rgimen contra Alepo. Al-Nusra controlaba ciertas instituciones en la ciudad, pero no tena una presencia real en la lnea del frente en el interior de Alepo.

A principios de agosto de 2016, el Frente al-Nusra ahora renombrado como Fateh al-Sham y supuestamente independiente de al-Qaida- entr en la ciudad de nuevo tras romper el asedio impuesto por las milicias del rgimen. El asedio qued roto durante un mes, a lo largo del cual Fatah Halab permiti que permanecieran en la ciudad entre 300 y 900 combatientes de al-Nusra. El resto de los 8.000-10.000 combatientes pertenecan en su mayora el Ejrcito Libre Sirio. Por eso, incluso despus de entrar al-Nusra en la ciudad, al-Qaida representaba un pequeo porcentaje de la resistencia al rgimen dentro de Alepo.

Sin embargo, el rgimen sirio y sus partidarios describieron siempre a toda la resistencia, tanto civil como militar, como compuesta por yihadistas y terroristas de todo el mundo. Bashar al-Asad y sus medios de propaganda han venido haciendo estas afirmaciones desde los primeros das de la revolucin. Pero no podan estar ms lejos de la verdad.

En 2012 y hasta mediados de 2013, los activistas civiles tuvieron mucha fuerza sobre el terreno en Alepo. A pesar de las muchas dificultades, organizaron elecciones, crearon un sindicato revolucionario de estudiantes y formaron un consejo revolucionario y otras instituciones para gestionar la ciudad y apoyar el proceso revolucionario.

Pero esa situacin, con el paso del tiempo, cambi por varias razones.

La principal fue que el rgimen se dedic a atacar a los activistas civiles y a las instituciones revolucionarias, permitiendo que los grupos yihadistas ms radicales actuaran como les vino en gana. Hasta finales de 2014, el rgimen sirio evit cualquier tipo de enfrentamiento con el ISIS, mientras el grupo yihadista iba tomando a la oposicin ciudades y pueblos liberados en el norte de Siria. En resumen, fue la estrategia del rgimen lo que facilit que los yihadistas entraran en Alepo en 2013.

A principios de 2014, los activistas civiles y sus fuerzas militares expulsaron al ISIS. Al-Qaida haba dejado tambin la ciudad porque no fueron bien recibidos.

Desde luego, haba otras fuerzas fundamentalistas islmicas que operaban en la ciudad y formaron alianzas con la oposicin popular y el ELS. La campaa de bombardeos rusa result eficaz a la hora de debilitar a ciertos grupos militares en Alepo mientras fortaleca al Frente al-Nusra.

A esas relaciones no se lleg por acuerdo poltico, sino por desesperacin y autodefensa contra la carnicera del rgimen. Esto est muy lejos de la propaganda pro-Asad que descartaba como yihadista a toda la oposicin. Dicho eso, tenemos que admitir que esas alianzas eran compromisos de principios en las primeras fases de la revolucin.

-AS: Qu implicar la victoria de Asad en Alepo? Y cul es su valoracin del alto el fuego que el rgimen, Rusia, Turqua e Irn han acordado con algunas de las fuerzas rebeldes?

-YM: Supone una derrota devastadora para lo que queda de la revolucin. Es tambin una derrota para los yihadistas reaccionarios, que han empaado la imagen de la revolucin y han vuelto a grandes sectores de la poblacin civil en su contra. Es una victoria para Asad y sus patrocinadores, desde Irn a Rusia a Hizbollah y a las milicias iraques.

Es esencial que los segmentos democrticos y progresistas de la oposicin siria, as como los movimientos populares, denuncien el papel desastroso de los grupos de la oposicin no democrticos y yihadistas. Adems, es fundamental que esas fuerzas democrticas contrarresten a la oposicin oficial siria y a los grupos militares que han entregado el destino del pueblo sirio a fuerzas regionales e internacionales.

El alto el fuego impuesto por Rusia y Turqua tiene pocas posibilidades de mantenerse por varias razones.

El objetivo ltimo de Rusia es empujar a la oposicin a unir fuerzas con el rgimen y luchar contra al-Nusra y el ISIS. A Turqua le gustara que la oposicin le ayudara a reforzar la zona-tampn que est creando en el norte de Siria combatiendo a los kurdos y al ISIS. Estos objetivos son obviamente incompatibles con las aspiraciones de millones de sirios que llevan casi seis aos combatiendo para derrocar al dspota sirio.

Hay otros factores diversos que socavan el alto el fuego. El rgimen ha demostrado que no est dispuesto a alcanzar compromisos o compartir el poder con la oposicin. Tras la cada de Alepo, y con el apoyo incondicional que el rgimen sirio est teniendo de Mosc e Irn, se muestra ms envalentonado y desafiante que nunca.

Adems, la oposicin est extremadamente fragmentada y debilitada tras la prdida de Alepo. Ha perdido el apoyo de Turqua y sabe que, a pesar de su lamentable peticin para que Trump apoye el alto el fuego, el papel de la entrante administracin estadounidense ser ms perjudicial para la revolucin que la de Obama.

Lo que har que sea ms difcil an mantener el alto el fuego es la fuerte oposicin de algunas de las principales facciones de la oposicin. En el caso de Ahrar al-Sham, el mayor grupo yihadista, el alto el fuego podra dividir el grupo en dos debido a que un segmento radical se opone a los trminos del acuerdo.

-AS: Este parece ser el momento para sacar algunas lecciones de la marcha hasta ahora del proceso revolucionario. Cules son las principales?

-YM: Este debera ser un momento importante para que la oposicin reflexionara sobre lo sucedido, elabore nuestras estrategias y aprenda de los errores. No podemos limitarnos a luchar hasta que el ltimo hombre quede en pie. Tenemos que tomarnos un tiempo para sacar lecciones y volver a pensar nuestra estrategia.

Una de las lecciones es que las fuerzas de la oposicin fracasaron en el intento de unirse. Secciones enteras de la misma perdieron tambin su independencia y se encontraron vinculadas a diferentes Estados de la regin y a varias potencias imperiales en vez de permanecer leales, ante todo, a la poblacin siria y a sus intereses.

Y ahora hemos visto cmo los Estados que irnicamente se denominaban a s mismos Amigos de Siria estn slo preocupados por sus propios intereses.

Al permitir la cada de Alepo, Turqua ha demostrado que su nico objetivo en Siria es reprimir a los kurdos e impedir la aparicin de una entidad kurda independiente, en absoluto apoyar el proceso revolucionario. Por ejemplo, hizo un trato con Rusia en funcin del cual impedira que llegaran armas a la asediada Alepo a cambio de que Mosc le ayudara a contraatacar la autonoma kurda en el norte de Siria.

Esto est directamente conectado con la cuestin de la financiacin de la revolucin. Ha quedado muy claro que el apoyo de cualquiera de las potencias regionales o de los Estados imperialistas nunca sale gratis y s vinculado a un montn de condiciones.

Hemos visto cmo los supuestos Amigos de Siria cortaban la financiacin y el flujo de armas para pasar a financiar a otros grupos que les eran ms leales y, a menudo, ms corruptos. Es un recordatorio a la oposicin militar y poltica de que no pueden tomar decisiones sobre el destino de su pas sin conseguir antes la aprobacin de sus patrocinadores. Muchas luchas revolucionarias palestinos, kurdos, nacionalistas rabes, etc.- se enfrentaron a retos similares en el pasado.

Necesitamos desarrollar nuestros propios recursos para proteger nuestra autonoma poltica. No podemos confiar en los gobiernos reaccionarios de la regin ni en las potencias imperialistas en Occidente.

Necesitamos reafirmar la naturaleza democrtica de la revolucin original. Necesitamos una oposicin poltica elegida por la gente sobre el terreno, no la designada por los gobiernos extranjeros. Esa oposicin patrocinada desde el exterior no es representativa de nuestro pueblo y este, francamente, no les reconoce como lderes.

En los prximos meses y aos, el movimiento de base puede y debe generar un nuevo liderazgo que luche por los intereses del pueblo sirio y de su revolucin.

-AS: Una de las cuestiones clave a la que los revolucionarios tendrn que enfrentarse no va a ser slo la reconstruccin de la lucha popular en las zonas liberadas restantes, sino tambin en las zonas ocupadas por el rgimen de Asad y sus aliados. Cul es la opinin popular en esas reas? Ha podido el gobierno ganarse a la gente con su propaganda de que la revolucin es un complot terrorista?

-YM: Llevan dcadas reciclando esa lnea, diciendo que cualquiera y todas las oposiciones a Asad son terrorismo sectario. Y lo han utilizado para dividir y conquistar a la poblacin creando miedo entre las minoras tnicas y religiosas respecto a los yihadistas sunnes.

Pero no creo que hayan ganado muchos apoyos reales a menos que estn a nmina del rgimen. Los sirios que viven en las zonas controladas por el rgimen no lo apoyan activamente. Lo que intentan es evitar cualquier confrontacin para poder sobrevivir.

La dependencia nica del rgimen de la violencia hizo que no necesitara realmente producir una narrativa persuasiva para contrarrestar la revolucin. Esta podra ser una estrategia viable en tiempos de guerra, pero no va a funcionar cuando la guerra termine. El rgimen perdi la poca legitimidad que tena antes de 2011, y le va a resultar imposible recuperarla.

Eso no significa que la mayora de la gente que vive en las regiones controladas por el rgimen apoye a la oposicin. Creo que ven al rgimen sirio como una mejor opcin que la oposicin.

Hay tambin una divisin real entre quienes viven en la ciudad y los que viven en ciudades pequeas y en el campo. Fuera de las grandes reas urbanas, la opinin popular es slida en contra del rgimen porque sus polticas neoliberales les han empobrecido y slo respondi con represin ante sus demandas de cambio.

En las grandes reas urbanas, el sector ms acomodado de la poblacin tiende a rechazar la revolucin. Temen que la venganza del rgimen les haga perder sus negocios y hogares. No quieren tener que pasar por el tipo de violencia que el este de Alepo y otras partes de Siria han padecido. Por ello, adoptan una posicin pragmtica y se acomodan al rgimen, pero eso no significa que lo apoyen.

Esta no es una base estable para que el rgimen gobierne a largo plazo. En realidad, Asad est debilitado, el poder simblico de su Estado est muy agotado; y su poder real depende enteramente de fuerzas extranjeras. Puede que derrote a la oposicin en los principales centros urbanos, pero la rebelin persistir en las pequeas ciudades y en el campo, especialmente entre la poblacin sunn.

El ejrcito sirio y sus partidarios estn sobrecargados y no pueden controlar las zonas ms all del lmite de esos importantes centros urbanos. Baste considerar lo que han tenido que hacer para volver a tomar Alepo. Primero tuvieron que retirarse de Palmira, entregndosela prcticamente al ISIS, para poder redesplegar sus fuerzas hacia Alepo.

Eso significa que cuando tienen que tomar territorios, ya sea de las fuerzas revolucionarios o de reaccionarias como el ISIS, son incapaces de mantenerlos. Por eso el rgimen se enfrenta a una crisis a largo plazo por falta de apoyo popular y una debilidad muy real.

-AS: Uno de los grandes desafos en todo el proceso revolucionario ha sido forjar la unidad entre la poblacin rabe y la minora kurda de Siria. El rgimen ha intentado separar la lucha por la liberacin kurda de la revolucin, y los Estados vecinos, especialmente Turqua, han exacerbado esta divisin prometiendo ayudar a los diversos grupos rebeldes a condicin de que no apoyen las demandas kurdas. Qu debe hacerse para forjar una unidad mayor entre la lucha kurda por la liberacin y la Revolucin siria?

-YM: Creo que es extremadamente importante construir una relacin orgnica con las fuerzas kurdas para derrocar al rgimen de Asad. Pero forjar esa relacin va a ser algo realmente difcil.

Como Vd. ha dicho, una de las cosas que el Estado turco hizo a mediados de 2013 fue decirle a la oposicin siria: Abriremos las fronteras para vuestros combatientes y os daremos armas, etc., si impeds que las fuerzas kurdas puedan establecer un Estado independiente en Siria. Algunas fuerzas de la oposicin aceptaron la proposicin de Turqua. Eso abri una divisin entre ellas y los kurdos.

Al mismo tiempo, tenemos que recordar que haba varias brigadas kurdas en el Ejrcito Libre Sirio. Y que haba una movimiento prorrevolucionario de base muy importante en las reas kurdas, que acab destruido por el rgimen sirio y el Partido de la Unin Democrtica (PYD), el partido sirio hermano del Partido de los Trabajadores del Kurdistn (PKK). Fue algo trgico que el PYD trabajara contra la unidad con la revolucin siria en 2012. De hecho, llev a cabo la represin de algunos de los revolucionarios kurdos que se haban incorporado a la oposicin.

La consecuencia es que hay una divisin muy real que ser difcil de superar, pero que no quedar ms remedio que salvar en aras de la revolucin.

Y eso va en inters de ambos grupos. Por parte rabe, los revolucionarios tendrn que reconocer las demandas de autodeterminacin de los kurdos y rechazar la trampa de Turqua. Y hay necesidad de un vibrante movimiento de base kurdo que sea independiente del PYD y del PKK.

El PYD est intentando construir una regin semiautnoma en Rojava. Pero lo est haciendo de arriba a abajo. Hay tambin importantes fuerzas de base que estn actuando sobre el terreno. Estas fuerzas democrticas debera posicionarse contra el rgimen de Asad, apoyar la revolucin ms abiertamente y mostrarse crticas respecto a las prcticas dictatoriales y chauvinistas del PYD.

Hay personas, tanto entre los rabes como entre los kurdos, que defienden esta solidaridad estratgica, pero por el momento son marginales. Extender esta idea entre la mayora de los miembros de ambos grupos ser una tarea poltica fundamental en la renovacin de las fuerzas revolucionarias.

-AS: Gilbert Achcar ha sostenido que las revueltas de Oriente Medio se han enfrentado a dos fuerzas contrarrevolucionarias: los regmenes de la regin y sus oponentes fundamentalistas islmicos. Ambos rechazan la democracia y las aspiraciones emancipadoras de la revolucin. Cmo ha influido esto en Siria?

-YM: La gente que se levant contra Asad estaba realmente luchando por una alternativa a ambas caras de la contrarrevolucin. La mayora del pueblo sirio no siente afinidad alguna ni con el ISIS ni con al-Qaida. Los que se unieron a los diversos grupos fundamentalistas islmicos o al-Qaida o al ISIS lo hicieron ante todo por dos razones principales:

La primera razn es sencillamente econmica. Los yihadistas de todo el mundo y los salafistas nacionales tenan mltiples patrocinadores estatales y devotos burgueses. Proporcionaron a sus miembros una fuente estable de ingresos. La segunda consiste en que, debido a sus apoyos internacionales, estaban mucho mejor equipados con armamento para combatir al rgimen.

Pero en su gran mayora, el pueblo se opona a los grupos fundamentalistas islmicos. Por esa razn ha habido innumerables protestas y oposicin en su contra, en zonas liberadas y en zonas controladas por el ISIS. Levantaron las pancartas de la revolucin y ondearon la bandera de la revolucin siria, y en muchos casos esas personas fueron secuestradas y torturadas por esas fuerzas.

El rgimen de Asad ha hecho cuanto estaba en su poder para aplastar ese movimiento democrtico y emancipador. Quieren debilitar la su lucha para que los fundamentalistas se conviertan en la nica cara de la revolucin.

Por ese motivo los aviones de combate del rgimen bombardearon el mercado de verduras en Maarat al-Numan el 19 de abril de 2016, matando a varias docenas de civiles. La ciudad se haba convertido en el smbolo de la resistencia contra al-Qaida y, como tal, poda socavar la narrativa oficial del rgimen, segn la cual las zonas liberadas estaban dominadas por yihadistas. Los cuarteles de al-Nusra estn fuera de la ciudad, pero no fueron atacados ese da. El rgimen quiere poner a la gente en manos de grupos como al-Qaida.

Eso es lo que el rgimen est haciendo en las postrimeras de la cada de Alepo. Est desplazando forzosamente a los combatientes del ELS y a los grupos islamistas a la provincia de Idlib, donde al-Qaida es hegemnica. Entonces retratar su batalla contra Idlib como una guerra contra el terrorismo yihadista.

Adems, mediante esta separacin geogrfica de las comunidades sunn y chi, el rgimen est creando nuevas realidades sobre el terreno. Y, por desesperacin, la gente que se halla en Idlib podra no tener otra opcin que la de incorporarse a la batalla con los fundamentalistas contra el rgimen.

Por esa razn, creo que es importante que la oposicin desarrolle una postura muy clara hacia al-Qaida, del mismo modo que lo hizo con el ISIS. No es aceptable ser neutral o quedarse en silencio sobre ellos. Son fuerzas contrarrevolucionarias y han sido perjudiciales para la revolucin desde el primer momento.

En 2013, el presidente de la Coalicin Nacional Siria, George Sabra, defendi a al-Nusra diciendo: Los rifles de todos los revolucionarios son sagrados.

Pero tenemos que matizar esta cuestin. No todos los grupos islmicos son fundamentalistas islmicos. Algunos pueden jugar, y han jugado, un papel progresista en la lucha.

-AS: Permtame preguntarle sobre la cambiada situacin geopoltica. Muchos creen que la sorpresiva victoria de Trump significar un cambio en la poltica estadounidense hacia Siria. Cul es su punto de vista sobre su impacto?

-YM: En realidad, creo que la posicin de Trump sobre Siria es una continuacin de la de Obama.

En muchos sentidos, contina lo que Obama hizo durante los ltimos cinco aos, que ha sido, bsicamente, atacar al ISIS y a al-Nusra y socavar la revolucin. Permiti la continuacin de una guerra de desgaste, que en ltima instancias beneficia a Israel. Por eso, los objetivos principales de Trump son los mismos: apoyo a los aliados en la regin (Turqua, Arabia Saud, etc.), derrota del ISIS y al-Qaida, y socavar el proceso revolucionario en Siria y en el mundo rabe.

La administracin Obama trabaj muy estrechamente con Putin. En abril de 2016, tres meses antes de que se completara el asedio de Alepo, el portavoz de la Operacin Resolucin Inherente liderada por EEUU, el coronel Steve Warren, anunci: Es principalmente el frente al-Nusra el que sostiene Alepo. EEUU produjo un discurso que justificaba la masacre de Alepo del rgimen y sus aliados.

La coordinacin de Trump con Rusia ser ms intensa y por tanto ms preocupante, pero no ser diferente. EEUU no tena mucho inters per se en Siria. Estaba interesado en derrotar la oleada revolucionaria que se extenda por la regin porque le preocupaba que esto pudiera afectar a aliados como Arabia Saud o Jordania.

En el mejor de los casos, pretenda utilizar a Siria para forzar a Irn y a Hizbollah a una guerra de desgaste que les debilitara a largo plazo. Pero nunca apoy la revolucin popular y estaba ms que dispuesto a cerrar un acuerdo con Asad, Rusia e Irn. La principal diferencia entre EEUU y Rusia/Irn es que la primera quiere un asadismo sin Asad, mientras que la segunda prefiere un asadismo con Asad.

Una de las principales razones por las que Obama estaba interesado en Siria fue por el uso que Asad hizo de su arsenal de armas qumicas. Esto se consider como un desafo al monopolio de Israel en las armas de destruccin masiva. Una vez que los rusos consiguieron que Asad renunciara a ellas, Siria pas a ser una prioridad mucho menos urgente para la administracin Obama.

Algunos activistas sirios pensaron que EEUU estaba confuso respecto a Siria y no tena una poltica clara. Como he explicado antes, eso no es exacto.

La poltica de Trump est llena de contradicciones. Por una parte, quiere unir fuerzas con Rusia, Irn y Hizbollah para combatir al ISIS en Siria e Iraq. Eso entra en obvia contradiccin con su objetivo de deshacer el acuerdo nuclear de EEUU con Irn e imponer nuevas sanciones.

Mi mayor preocupacin es que intensifique el racismo antirabe y la islamofobia, especialmente contra los refugiados sirios. Por qu? Porque no tiene soluciones para los problemas a que se enfrenta la sociedad estadounidense, desde la desigualdad econmica, el desempleo y la atencin sanitaria a la violencia policial y la grave situacin de los inmigrantes.

Slo empeorar todos estos problemas. Y la nica forma de esconder su fracaso ser echar mano de lo que mejor sabe hacer: intensificar su odiosa retrica contra la gente de color.

Se dedicar por tanto a fomentar ese tipo de binario simplista, ya sea fuera o dentro de EEUU, de que hay un choque de civilizaciones. Segn esta narrativa maniquea, los islamistas fundamentalistas odian a los cristianos, a los blancos y a las sociedades occidentales por lo que son y por lo que representan. Este discurso simplista polarizar a la poblacin e impedir los debates polticos racionales. A eso es a lo que aspira exactamente Trump.

As pues, instrumentalizar la llamada guerra contra el terrorismo en EEUU para asustar a la mayora de la sociedad estadounidense y maltratar a las comunidades de color. Fuera de EEUU, llevar la guerra contra el terror a un nuevo nivel de destruccin y violencia. Por lo que podemos esperar ms de la poltica del miedo, racismo e islamofobia que est al alza en Europa con la aparicin de partidos fascistas y de extrema derecha.

-AS: Siria se ha convertido en un test real de la responsabilidad de la izquierda para oponerse al imperialismo y construir solidaridad con la revolucin desde abajo. Lamentablemente, muchos en la izquierda y en el movimiento antibelicista han suspendido ese test al apoyar al rgimen de Asad con el torpe razonamiento de que se opone al imperialismo. Qu lecciones piensa que hay que sacar respecto a una reestructuracin de la izquierda que supere esta experiencia?

-YM: La izquierda no slo en Occidente, sino tambin en el mundo rabe e incluso partes de ella en Siria- ha traicionado a la revolucin siria. Esto es muy trgico, porque de todas las revueltas de Oriente Medio, la revolucin siria era la ms radical.

La revolucin siria fue la que lleg ms lejos en su intento de liberar zonas del pas y construir instituciones democrticas, crear una cultura nueva, unos medios de comunicacin nuevos y otras instituciones vitales. Lo que ha sucedido en Siria en los ltimos seis aos es algo monumental. Y pienso que la generacin siguiente va a aprender mucho de las prcticas y narrativas e historias que estn surgiendo de Siria.

Por desgracia, la izquierda malinterpret lo sucedido en Siria. En muchas ocasiones no estaba preparada para entender lo novedoso de los procesos revolucionarios en la regin. Y est utilizando un marco terico arcaico combinado con un pensamiento mecnico para dar sentido a esos levantamientos.

Esta es la causa de que grandes sectores de la izquierda terminaron formulando discursos vergonzosos que abrieron la puerta a alianzas con dictadores rabes contra su poblacin. Afirmaron que la revuelta en Siria responda a un complot del imperialismo estadounidense o israel. No consiguieron entender que las dictaduras rabes estn llegando al final de un ciclo de vida y desaparecern de toda la regin en una o dos dcadas.

Esta izquierda pro-Asad no consigue ver que el imperialismo no es slo estadounidense, sino que tambin es caracterstico de muchos Estados. No fueron capaces de reconocer el hecho obvio de que Rusia intervino en Siria para salvar a Asad de la derrota y asegurar sus intereses imperiales en el Oriente Medio.

Deberan haber observado todo lo que estaba realmente sucediendo una verdadera revolucin- en vez de aferrarse a sus viejos prejuicios. Traicionaron a la poblacin siria y reciclaron la propaganda asadista.

Tendran que haber combinado el antiimperialismo y el antisionismo con la oposicin al despotismo en Siria y en el mundo rabe. Esto tendr que ser parte de la nueva izquierda que deberemos construir a nivel internacional y de abajo a arriba.

Y hay, ciertamente, base para poder hacerlo. En medio de la crisis en Alepo, vimos una oleada de preocupacin internacional por el pueblo sirio. Esa solidaridad internacional entre fuerzas progresistas populares por todo el mundo es la base para la reconstitucin de la izquierda en Occidente y ms all.





Ashley Smith es miembro de la junta editorial de la International Socialist Review, en la que es frecuente colaborador. Sus trabajos aparecen tambin en Znet, Dissident Voice, CounterPunch y Socialist Worker. Ayud a fundar la Coalicin Antibelicista de Burlington.

Fuente: https://socialistworker.org/2017/01/25/syria-after-the-conquest-of-aleppo

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.