Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre "Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal"

"La experiencia es un hecho vital, subjetivo, esto es, personal, histrico"

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de

-Sigo abusando. Aprovechando un comentario crtico de Monedero -"Marx era de Ciudadanos" http://www.comiendotierra.es/2016/11/22/marx-era-de-ciudadanos/ ("Por envenenar el alma de los jvenes hicieron beber cicuta a Scrates. La editorial Santillana se forra por sus contactos con el poder y por escribir estas cosas. Lo de la cicuta es excesivo. Pero seguro que entre eso y no hacer nada Luego nos llamarn enemigos de la libertad de expresin"), aadiste este comentario (que no es breve):

"S; es de ese emporio. Pero ahora quiero aprovechar el comentario crtico del informante periodista para situar que Hegel a penas nunca menciona eso de lo de tesis anttesis sntesis, que est dado por el periodista como propio de Hegel. Y cuando lo menciona es para decir que es un disparate. Creo que es fcil de explicar que Hegel parte del "espritu" que es denominacin idntica a "sujeto", sujeto social, claro, y sujeto social en interaccin social para generar actividad: praxis que crea mundo. Este espritu o intersubjetovidad activa no tiene proyecto innato y debe crearlo, crear el saber hacer intersubjetivo que oriente la praxis que se objetiva en un mundo histrico, en una civilizacin, un ethos. Ese mndo es idntico al sujeto que lo crea. Identidad sujeto objeto.

Bueno ahora un segundo paso:

Existen dos maneras de comprender el mundo creado por el espritu. Una, propia del sentido comn, y de la que parten las ciencias, es como si eso creado no fuera en absoluto producto nuestro, producto que se sustenta en la medida en que proseguimos como intersubjetiviad prxica, producindolo y reproducindolo tan creativo, tan creacin es la primera creacin como las siguientes reproducciones; ejemplo: segn los creyentes, dios me crea a mi a cada instante, y no solo "en un principio", cuando insufl mi alma a un adn, porque si dios dejara de pensar un momento en mi yo dejara de existir, de ser creado y recreado: pues lo mismo: eso es una interpretacin "a divinis" de la realidad social creadora, humana, de la creatividad intersubjetiva denominada "espritu"- Volvamos: Esa otra forma propia del sentido comn, sin embargo, en todo lo creado por la comunidad ve cosa, cosas, ve lo que es producto prxico comunitario como naturaleza, como natural. A esa forma de pensamiento Hegel lo denomina ENTENDIMIENTO, forma parte de l l pensamiento ilustrado mayoritario no Rousseau, que cree que somos volont general creadora- el sentido comn, tal como he dicho, las ciencias, que adoptan disposicin objetivamente naturalizadora pero que si lo tenemos en cuenta, nos pueden proporcionar buen saber- etc. Y a esa forma de interpretar al mundo como cosa, a ese ver cosa en lo hecho, en verlo como inamovible, a esa forma d e ver la realidad la denomina REALITT, con diresis y la REALITT est formada por cosas particulares, y a esas "cosas" las denomina "ding". Ding es la palabra para "cosa" como Piedra, rbol, etc es el uso usual cotidiano de "cosa".

Existe la otra forma de ver la realidad, en la que eso creado es comprendido como creacin de nuestra-mi comunidad intersubjetiva religada por una religio de relaciones sociales que es un saber que forma parte de todo el saber hacer que hemos creado para poder hacer. En ese hacer en comn tambin creamos nuestra antropologa, la praxis comn crea el "fuera" objetivo y el "dentro" subjetivo: identidad subjetividad comunitaria-saber hacer creado-praxis objetivada con ese saber hacer. No hay un dentro y un fuera,lo uno y lo otro es autoidntico y creado por la misma praxis. A ese pensamiento que comprende que el mundo producido es "nosotros en praxis intersubjetiva", Hegel le llama "RAZN frente a "ENTENDIMIENTO"-. A ESA forma de comprender la realidad que elabora la RAZN , a ese comprender que la realidad es nosotros y es actividad nuestra, Hegel le denomina "WIRKLICHKEIT", o sea "realidad verdadera" o "Realidad efectiva". Y la forma que tiene de considerar cada parte de su hacer, es considerarlo como actividad emprendida, como hacer emprendido concreto, que en tanto hacer tiene una objetivdad, pero que no es cosa- piedra, "DING" sino objetividad prxica concreta, "cosa" como objetivacin prxica, hacer concreto comunitario en marcha, que es real, y al que Hegel llama "SACHE"

O sea, ENTENDIMIENTO-REALITT- DING: nuestro mundo visto como mundo natural ah enfrente

Y RAZN- WIRLICHKEIT- SACHE: nuestro mundo visto como autoproducido por nosotros en comunidad

Ahora, ya podemos ir a lo de TESIS-ANTTESIS-SNTESIS. Esta forma de hablar de la realidad, del mundo social humano, suena a ENTENDIMIENTO- REALITT- DING; o a RAZN-WIRLICHKEIT- SACHE?

ES UNA INTERPRETACIN EN LA QUE NOSOTROS NO ESTAMOS CONSIDERADOS COMO SUJETO AGENTE, Y QUE OBSERVA INTELECTUALMENTE EL OBJETO DE ESTUDIO PROCESO SOCIAL COMO COSA INDEPENIDENTE DE NUESTRO HACER, Y QUE EST AH, CO0N UNA DINMICA PROPIA AL MARGEN DE LO QUE QUERAMOS NOSOTROS. ES ENTENDIMIENTO, REALITT, DING. Es error, equivocacin fetichismo, enajenacin, ajenidad de nosotros respecto de nuestro hacer en comun que es juzgado como ajeno, cosa, naturaleza. Bueno ahora, ya , si est explicado. Hegel usa muy poco de esa tripleta tesis anttesis sntesis, porque la considera elemento del pensamiento errneo, cosificador

No solo lo veo y explico yo; cito un autor, Rubn Dri, hegellogo y marxista: "Esto es lo que ve el sentido comn guiado por el entendimiento . hay dos fuerzas de las cuales una acta sobre la otra (.) Para el entendimiento hay, por una parte, accin frente a la cual, hay otra fuerza que reacciona Se trata de dos fuerzasnque se enfrentan. Tesis y anttesis. La razn interviene para corregir el espejismo del entendimiento . La fuerza que reacciona no es otra fuerza que parece estar afuera, en el exterior. En realidad es la nica fuerza [de la subjetividad comunitaria o intersubjetiva] la cual se exterioriza [se objetiva], se expone como exterior (.) en realidad es la misma fuerza que desde s misma sale (se exterioriza) y vuleve, retorna desde el "exterior". Hegel la doctrina de la esencia. Las contradicciones en el camino de la creacin del sujeto y el estado. Biblos Buenos aires, 2015. Bueno, creo que queda claro que Dri piensa eso, que tesis- anttesis-sintesis es error.

-El lector o lectora estar agotado.

-Pues hay ms. Cambio de tercio. Ha corrido por la red un comentario que lleva por ttulo "Dicen dicen dicen". Tampoco es de olvidar tu comentario:

"[este amigo, Errejn, que se atreve a opinar expeditivamente sobre lo que es un partido comunista, sin haber conocido ninguno,] No sabe distinguir entre lo que vive y lo que no ha visto. Un partido comunista tradicional tiene una base que organiza tejido social; Juan Mena en UH. Hay detrs de l, una sociedad, una micro sociedad, la fbrica, con unos trabajadores que son el mundo cotidiano, no el partido. Y un grupo o clula del partido, formada por gente que se ha sumado a la poltica porque es la que era ms activa y constante en la actividad de lucha de la empresa, y era la que daba continuidad a la memoria de la praxis de lucha de la empresa, y llegado el momento, necesitan discutir y poder sostener continuidad de forma estable, con ayuda, con reflexin conjunta sobre lo que viven y han vivido con un grupo que, como el sienta inters en pasar el legado. Entonces, si hay un instrumento interno y unido, continuidad sin ruptura respecto del tejido humano de la fbrica, del rgano fabril denominado asamblea, etc, sea cual sea ese organismo, pues se suman a l. Se llame como se llame, sea el que sea, pero un organismo interno a su microcosmos concreto, que no considere a su mundo como un instrumento que no considere a su lucha como un medio para otra cosa, si se llama PSUC, pues PSUC. La principal fidelidad es con los compaeros de trabajo, sus luchas, la responsabilidad de dar salida a las luchas, sostenerlas, guardar memoria interna crear ethos, costumbres, "no lo saben pero lo hacen". Esta gente, cuando se relacione con el resto del partido, no va al partido comer de l, a buscar cargo, ni nada de ese tipo profesional. Es ms, todo lo que es profesional, politolgico, no le sirve, el no trabaja desde las instituciones, ni lo pretende. Cuando discute, no lo hace a partir de una recepcin de discurso, el del CC o el del secretario, porque l va a discutir sobre su experiencia, para dar salida y continuidad a una lucha concreta, y busca otras experiencias, y apoyo en otras luchas, y no un blablabl. Un oblato es un miembro de la corporacin iglesia, vive de ella, y su futuro est en la estructura de la iglesia, un activista vive en su micro organismo prxico y su fin el sentido de lo que hace est en ese organismo. Cuando discute en la asamblea lo hace con dureza de asamblea y sin fantasas, cuando discute en el partido lo hace con dureza y crtica, porque exige que se le ayude en lo que hace no que se le venga con monsergas. A partir de aqu, se ve que este hombre no ha tenido ninguna experiencia mas all de juntarse con gentes que son base de estructuras, esos partidos cuyas bases elaboran programas electorales, cuya actividad es los congresos. Y que no sabe qye la palabra partido ha tenido mltiples modelos organizativos. Incluso los PC, las siglas PC, son un nominalismo, no son lo mismo segn sea su esquema de organizacin, ni un PC, -uno verdadero, esto es, uno que est arraigado a su mundo- de una u otra sociedad, cada una de las cuales posee una composicin social determinada, y su propia tradicin cultural histrica, particular, dentro de la cual se enmarca una propia, singular, histrica, tradicin de actividad social de izquierda, y, tambin, una historia poltica no reductibe a la actividad social de la izquierda, ni, solo, a la poltica de la izquierda-s es lo mismo este amigo y los miembros de un PC que estn en el profesionalismo poltico, cuya carrera, cuyos sueldos dependen de esoy debera leer un poco a Gramscisolo un poco, para no cansarse".

-Ya est bien, no abusemos ms de la paciencia -forzosamente limitada aunque generosa- de las buenas gentes.

-La ltima pregunta, esta vez s (o eso espero). En un artculo de Santiago Alba Rico ("Y en esto se fue Fidel" http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219694 ), publicado poco despus del fallecimiento del revolucionario cubano, encontr esta reflexin sobre la experiencia de un helenista marxista, Luciano Canfora, muy admirado por ti (y por m). Como hemos hablado del tema a lo largo de estas conversaciones te copio el fragmento -"el impulso revolucionario no se transmite, ni por va gentica ni por va pedaggica. Simplemente se pierde. Ya que la experiencia a lo sumo se puede explicar, pero no transmitir: es individual e irrepetible. Cuando obstinadamente se intenta prolongar por va pedaggica su vitalidad de generacin en generacin, muy pronto esa pedagoga es percibida como retrica y, por tanto, rechazada" y te pregunto: qu te sugiere esta reflexin del gran helenista italiano?

-Creo que el texto nos plantea dos interrogantes, una sobre la intercambiabilidad de la experiencia generacional otra sobre los legados intelectuales, y dentro de los mismos, de un determinado legado intelectual, el legado praxeolgico, los legados de las filosofas que han reflexionado conscientemente sobre las praxis del pasado, praxis coetneas suyas y han elaborado filosofar con consciencia de lo que es praxis.

-Bien visto. Efectivamente, eso creo yo tambin que plantea.

-La experiencia es un hecho vital, subjetivo, esto es, personal, histrico. Subjetivo porque es la subjetividad la que experimenta; histrico porque no solo hablamos de la subjetividad individual, que es la que lo registra, sino de la intersubjetividad constituida por la interaccin de todas las subjetividades individuales, dentro de la cual, dentro de cuya intersubjetividad, est la ma. En ella, de ella, coparticipo yo. Esta subjetividad social, este anudamiento de miles y cientos de miles de acciones organizadas segn unas u otras relaciones sociales, en interaccin, en proceso de generarse, de afirmarse o de desvanecerse; de ascender, las unas, de ser derrotadas las otras, es lo que denominamos historia, y es el "fondo", el "paisaje", aparentemente fijo, desde el que actuamos y sobre el que actuamos y en cuya interaccin generamos nuestra experiencia: en cuya interaccin, nos construimos como sujetos prxicos, y generamos una experiencia consecuencia del vivir y hacer en interaccin intersubjetiva.

Por tanto, la experiencia es histrica. Y en esto estoy de acuerdo con Canfora.

-Un punto de coincidencia.

-No s si lo estoy cuando habla del fracaso de los intentos de su transmisin.

-Tus razones.

-En un sentido muy elemental, en primer lugar: no conozco de proyectos que hayan tratado de realizar esa tarea descomunal de transmitir por va intelectiva una experiencia. Todos lo sabemos: cmo se transmite, como se explica, se cuenta, la experiencia de entusiasmo o de enamoramiento? S conozco, en cambio, proyectos, diversos entre s, de trasladar, de hacer perdurar legados; en este caso, legados polticos. De diversa ndole.

-Por ejemplo.

-"ndole uno": Sabemos de las fuerzas derrotadas que tratan de preservar un determinado proyecto poltico tal como fue elaborado en su momento originario. Por ejemplo, los exilados de la repblica jacobina francesa en la Inglaterra de 1840. Los que preservaban la primera repblica, y queran instaurar nuevamente eso en Francia. Los que disputaban entre ellos por los cargos en el exilio, dedicaban su tiempo al culparse unos a otros de la derrota, etc. Ese tipo de proyecto poltico que ha quedado fuera de la actividad poltica, y por eso se preserva tal como fue, es una inutilidad. Solo sirve para producir rencillas entre los miembros de los crculos que conservan esos elementos. Pero esos elementos, constituciones, presidencias de la repblica en el exilio, gobiernos en el exilio, no son experiencia, no son fruto de una experiencia.

-Qu son entonces?

-Son una elaboracin, terica en parte, en parte institucional, orgnica de una experiencia que pas y que se conserva fija por estar fuera del proceso experiencial de lucha. Proceso experiencial de lucha, que, de existir, de proseguir, de estar siendo generado por algunos individuos en el mundo donde se originaron esas instituciones en el exilio, precisamente por ser verdadero proceso de lucha, praxis que genera experiencia, dicta a la experiencia viva de los que sigan operando que hay que elaborar otras alternativas, las inmediatamente sugerentes a la praxis que exista en el momento, a la praxis viva, a la experiencia viva.

Muy probablemente lo que se elabore a veces dentro de esa corriente de experiencia en acto, existente si es que existe, la existente si existe- adolece a veces de ideologismo, de exceso, de fantasa.

-Por ejemplo

-Por ejemplo, se organiza un partido. Y se le dota de estatutos, de programa, de "estrategia"se le dota de principios teorticos, de justificaciones pero el partido, un partido que sea real, es algo ms, algo distinto y algo no recogido en esos textos: es el hacer cotidiano de gentes en sus mundos de vida. Ni tan siquiera un partido institucional que es un sindicato de profesionales de la poltica institucional, y, por lo tanto, no abarca procesos de accin enraizados con la vida cotidiana de la gente, ni siquiera ese tipo de partido de tan exiguo grosor queda reflejado, est reflejado, se gua por sus normas congresuales, por los acuerdos escritos, por las prescripciones normativas... Esas se escribenLuego la cosa va por otro lado.

Pero s creo que existe otro tipo de tradicin intelectual.

-Te pregunto a continuacin por ese otro tipo de tradicin intelectual.

