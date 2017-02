El "espionaje" sobre amianto, apunta a Canad, sealan los documentos judiciales

The Star

Un hombre que se haca pasar por un periodista comprensivo fue pagado para espiar a los grupos de derechos de los trabajadores que luchaban contra el amianto con un enfoque clave en las actividades en Canad, afirman documentos judiciales.

Segn un testimonio en la Corte Suprema de Inglaterra, un hombre britnico identificado como Rob Moore recibi ms de 700.000 dlares para llevar a cabo una campaa de espionaje de cuatro aos contra figuras clave del movimiento global para prohibir el amianto, reuniendo informacin confidencial sobre su "financiacin, objetivos, incluyendo estrategias de litigio ".

El subterfugio fue diseado para pasar informacin a una corporacin con intereses en la industria del amianto, afirman los documentos.

El tribunal escuch que Moore identific los planes de los grupos anti-amianto para Canad, as como para Tailandia y la India, como "reas claves de enfoque" en 2012, cuando fue contratado a travs de una firma de consultora de inteligencia, llamada K2, en nombre de una corporacin, cliente que se cree que est basada fuera del Reino Unido. Actualmente hay una prohibicin de publicacin de la identidad de ese cliente.

Los demandantes, que son figuras prominentes en el movimiento internacional contra el amianto, estn buscando daos agravados por incumplimiento de confianza y uso indebido de informacin privada. Moore, K2 y el cliente annimo, son todos los demandados en la demanda civil. Las acusaciones no han sido probadas en los tribunales.

El peridico The Guardian, de U.K., inform en diciembre, que se espera que K2 sostenga que la cantidad de informacin confidencial recolectada era pequea y slo tena la intencin de comprender mejor el movimiento anti-amianto.

En un correo electrnico a The Star, Moore llam a la disputa legal "desafortunada y complicada". Dijo que sera capaz de hacer frente a cualquier acusacin cuando ms detalles del caso fueron presentados por los reclamantes.

"Cuando pueda hacerlo, mi papel en las cuestiones contenidas en la reclamacin debera ser ms claro. En resumen, este caso an no ha comenzado adecuadamente y los hechos completos an no se conocen ", dijo.

"Tengo la intencin de seguir el proceso de la corte y el procedimiento. Mientras tanto, no sera correcto discutir el caso a travs de la prensa. Cualquier otro comentario sera prematuro".

Laura Lozanski, Oficial de Salud y Seguridad de la Asociacin Canadiense de Profesores Universitarios, y abogada contra el amianto, dijo a The Star que Moore la contact y se reuni con ella en septiembre, en su oficina de Ottawa. Dijo que afirm ser un cineasta con inters en producir un documental sobre la campaa contra el amianto, incluso envindole un enlace a un cortometraje en YouTube sobre las vctimas del amianto en la India, que aparentemente hizo para la Organizacin Mundial de la Salud.

"Pareca ser muy legtimo, as que no pensamos nada ms", dijo Lozanski, quien posteriormente lo refiri a otros activistas canadienses contra el amianto. Fue un perodo clave para el movimiento, ya que aument la presin poltica que finalmente dio lugar a que el gobierno federal decidiera prohibir de la sustancia causante de cncer, en diciembre.

"Hemos visto y odo hablar de las tcticas y la corrupcin que tienen lugar para mantener este producto circulando, por lo que no fue una sorpresa, pero ciertamente no fue algo que hubiramos ya experimentado", dijo Lozanski.

The Star ha investigado previamente el impacto de la exposicin al asbesto de los ex trabajadores de las fbricas que lo utilizaron en una variedad de procesos de fabricacin. Los efectos negativos sobre la salud, del carcingeno, una lucrativa exportacin canadiense hasta la ltima mina cerrada hace cinco aos, eran bien conocidos en la dcada de 1920, y vinculados al cncer de pulmn en 1955. El asbesto se ha relacionado con la muerte de 2.000 personas en Canad cada ao, segn estudios financiados por la Sociedad Canadiense del Cncer.

Rusia es ahora con mucho el mayor productor mundial de mineral carcingeno, seguido por China, Brasil y Kazajstn.

Lozanski dijo que ella y sus colegas haban hablado con Moore, en general, sobre su campaa para prohibir el asbesto. En diciembre, ella dijo que recibi un consejo: que haba "alguien, dando vueltas, entrevistando a personas, que ahora estaba siendo demandado en el Reino Unido, por ser un espa corporativo".

"Fue l. Era la misma persona", dijo.

Linda Reinstein dijo sentirse traicionada, cuando se enter de las acusaciones contra Moore, a quien conoci en su calidad de fundadora de la Organizacin de Concienciacin sobre Enfermedades por Asbesto de los Estados Unidos. Ella estableci el grupo, despus de que su marido Alan fue diagnosticado con mesotelioma - una forma agresiva de cncer de pulmn que casi siempre es causada por la exposicin al asbesto en el lugar de trabajo.

Reinstein le dijo a The Star, que invit a Moore, a quien ella entonces crea que era periodista, para asistir a la conferencia anual de ADAO, en 2013 y en 2015, incluso pagando 1,000 dlares por su vuelo, y renunciando a cobrarle sus cuotas de inscripcin.

Reinstein y Lozanski dijeron que no saban lo que Moore o su cliente podran haber obtenido con su presunto espionaje.

"Realmente no tiene sentido. No estamos escondiendo nada, y todo el mundo sabe lo que estamos haciendo", dijo Lozanski.

Los demandantes del caso, en el Reino Unido, incluyen a Laurie Kazan-Allen, coordinadora de la Secretara Internacional para la Prohibicin del Asbesto, y un abogado que trabaja con vctimas del asbesto, en un pas en desarrollo, y a quien se le ha concedido el anonimato, porque teme por su seguridad.

Segn una declaracin de un testigo, presentado a la Corte Suprema, en noviembre, por Richard Meeran, socio de la prestigiosa firma britnica de abogados, Leigh Day, Moore pareca estar tratando de "descubrir informacin que pudiera ser usada para sugerir que la red anti-amianto estaba siendo financiada por aquellos con un inters financiero adquirido en ella - a saber, los abogados y / o los que se encuentran en el mercado de sustitutos del asbesto".

El objetivo, dijo Meeran en su declaracin, era "manchar y desacreditar a la red, a los ojos de los estados y de las organizaciones en las que trataba de influir".

La declaracin del testigo tambin cita un informe supuestamente escrito por Moore, sobre el plan, codificado como Proyecto Primavera.

l escribi: "He sido capaz de identificar varias historias de noticias, ngulos, clavijas y temas que seran de inters genuino para un cineasta documental, y estoy seguro de que puedo entrar en este mundo con relativa facilidad y con un alto nivel de legitimidad y credibilidad".

Tambin sugiri que pretendi acercarse a los grupos con una serie de temas documentales, para "hacer que mi entrada parezca menos deliberada y menos sospechosa".

"Si usted lee el sitio web de IBAS, detecta muy rpidamente un grado de paranoia (justificada) sobre las solapadas tcticas desplegadas por la industria del amianto, para socavar y acosar a sus crticos".

Segn The Guardian, los abogados de la firma de inteligencia que contrat a Moore, le dijeron al Tribunal Supremo, que los activistas contra el amianto tambin podran ser despiadados y argumentaron que era necesario "contrarrestar la impresin de que se trata de un enfrentamiento entre la virtud ... y el vicio".

Lozanski dijo que su red de activistas canadienses era una coalicin amplia e inclusiva, formada por grupos laborales, expertos en salud y vctimas del asbesto. Dijo que el encuentro con Moore fue una leccin para ser "un poco ms cauteloso en el futuro, sobre alguien con quien no estamos familiarizados".

"Pero no van a detener nuestro trabajo", agreg. "No van a tener un impacto en nosotros, que continuaremos haciendo lo que necesitamos hacer".

Fuente: The Star, 20-1-2017