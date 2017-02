Donald Trump: el sistema soy yo!

Me cansa escuchar esa palabra cursi que define a Donald Trump como un outsider. Es lo ms absurdo que he escuchado desde que G. Bush Jr, con esa inteligencia sobrenatural que caracteriza a su familia, propona desforestar la tierra para acabar con los incendios forestales . Trump no est afuera de nada. Al contrario, es el producto ms nefasto que este sistema pari, encarna cada clula del modo de vida que llevamos sobre la Tierra. Es el Frankestein que lleva aos gestndose en el vientre de este sistema que somete al mundo.

Dicen que es un outsider porque proviene de un reality show -donde jugaba a despedir gente- y no de los partidos tradicionales, como si el universo de la poltica no fuera un inmenso show meditico repleto de figuraciones pblicas y los partidos monopolizarn la representacin poltica.

Su muro en la frontera con Mxico para aislar a los inmigrantes no est para nada fuera del sistema, al contrario, es otro signo de los tiempos, lo que pasa es que poco se habla de otros muros y vallas, como, por ejemplo, el muro de Cisjordania, que permite la ocupacin israel en tierras palestinas. O la valla que Grecia construy en la frontera con Turqua, que oblig a los refugiados a llegar hasta Bulgaria, hasta que Bulgaria erigi su propia valla. Hungra construy una valla de 174 km en la frontera con Serbia, y otro de 40 km en la frontera con Croacia. Espaa tambin erigi dos vallas alambradas en las ciudades africanas de Ceuta y Melilla. Y no olvidar el muro de Marruecos, que permite al reino marroqu el sometimiento de la patria saharaui y, rayos y centellas, es sesenta veces ms largo que el Muro de Berln!

Se retuerce el espritu ilustrado de los neoliberales alrededor del mundo evidenciando como el bueno de Donald cumple lo que prometi. Pues bien, Trump no es ms que el producto de su propio modelo poltico, econmico y cultural. Es el engendro de un sistema que permite a ocho personas poseer la riqueza que tiene la mitad de la humanidad , todo fundado en ese mito neoliberal de que los mercados funcionan solos y los hombres actan racionalmente y los pobres (los loser) son pobres porque son flojos, y bla, bla, bla. Sistema que permite a un pas como Estados Unidos, que dicta el men de la comida planetaria mientras la obesidad ya es pandemia entre su poblacin, desperdiciar 40 millones de toneladas de comida al da, lo necesario para alimentar a los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Mismo sistema donde un tercio de la humanidad vive con menos de un dlar al da, y mientras sobrevive aquel tercio de la humanidad, una vaca europea, con sus gases de metano que envenenan el aire (sobre esto, ver el documental Cowpiracy), recibe cuatro dlares de subvencin diaria.

Trump, camarada de Putin, es el punto culmine donde el capitalismo y los que queda de comunismo se muestran como dos caras de la misma moneda. Trump, todo un winner, es un engendro ms de la civilizacin del tambor: mucho ruido pero vaca por dentro. Y no es casual que su espritu vengativo, xenfobo, homofbico, codicioso, soberbio y ostentoso, germine desde lo ms genital del sistema de valores estadounidense. Es decir, del pas hegemon que, tras la Segunda Guerra Mundial, arm un mundo a su medida, con un control militar (OTAN), un control econmico financiero (Gatt, FMI, Banco Mundial) y poltico (Consejo de Seguridad). Fue ese modelo internacional el que permiti su irrupcin.

Dicen que Trump es un outsider porque viene del mundo de los negocios, como si existiera alguna frontera entre ese mundo y el mundo poltico. Hace rato que ambos terrenos se enredaron en una misma trenza, terrenos donde sus habitantes se pasan muy campantes desde empresas que envenenan la tierra a cargos de representacin popular, como si fuese igual el administrar pesticidas que el representar a personas. Un botn de muestra: corra el ao 2004 y Donald Rumsfeld era Secretario de Defensa (o de Ataques) del gobierno de Estados Unidos. Por entonces, G. Bush haba encontrado un nuevo enemigo para reafirmarse como presidente del mundo, pero ahora no era el dragn del comunismo mundial ni los dueos de su petrleo germinado en otras tierras, sino que un virus, el virus responsable de la gripe Aviar. Esta vez no salvaran al mundo inyectando plomo en las heridas en nombre de la democracia o la libertad, sino que a travs de un frmaco llamado Tamiflu. Un detallito, nada importante: D. Rumsfeld era directivo desde hace 20 aos del laboratorio Gilead Sciences, la firma que fbrica y tiene los derechos de Tamiflu. De bien poco sirvi el Tamiflu repartido en las Farmafias del mundo, lo que si sirvi fue el miedo: el valor de las acciones de Gilead Sciences aumentaron en un 807%, y las ganancias de la compaa pasaron de 254 millones el 2004 a ms de 1.000 millones el 2005. Nada mal el negocito para el campen de Donald Rumsfled, que, otro detallito, segua siendo el Secretario de Defensa del gobierno Estadounidense.

Sobre las mujeres, Trump ha dicho que son, en esencia, objetos estticamente agradables, que todas las mujeres odian el acuerdo antes del matrimonio porque quieren cazar fortuna, o que el mejor momento de las pelculas es cuando hacen callar a las mujeres. Su machismo es un signo ms de la mitologa bblica que lleg a Amrica desde Europa, en particular del mito de Adn y Eva, donde la mujer es creada de una costilla del hombre y, tras escuchar que una serpiente la aconseja (sic), tienta al hombre con una manzana. Para castigarla, dios, el dios de Trump, no encuentra nada mejor que condenarla por los siglos de los siglos, dicindole: te dar ms trabajo y multiplicar tus embarazos; y con todo y tu duro trabajo, tendrs tambin que dar a luz a los hijos. Desears estar con tu marido, pero l te dominar a ti . Por la impureza de esa voz que tent e Adn, la iglesia catlica prohibi durante siete siglos y medio que las mujeres cantarn en los templos. El machismo de Trump, que jur como presidente con dos Biblias bajo la mano, es parte constitutiva del sistema patriarcal, capitalista y etnocntrico que domina el mundo.

Lo nica caracterstica que convierte a Trump en un outsider es que, a diferencia de los polticos del sistema tradicional, este canalla si est cumpliendo lo que prometi. Y si algn da, preso de su clera y venganza, decide apretar el botn, el botn final, y se desatan las bombas atmicas y qumicas, y el cielo se cubre de rojo, y ya nada queda de nuestra civilizacin, entonces nuestra especie, sus lderes, habrn alcanzado lo que buscan hace siglos: la extincin de la raza humana y el aniquilamiento de la Madre Tierra, nuestro nico hogar conocido. Trump sera el verdadero artfice del fin de la historia. Y la aniquilacin vendra de adentro, de muy adentro, desde las tripas del sistema.





