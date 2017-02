El refugiado eritreo Dawit Demoz obtiene la residencia en Canad, pero pide ayuda para los solicitantes de asilo que viven en condiciones extremas en Israel

Un refugiado empuja a Canad a ayudar a los solicitantes de asilo en Israel

Middle East Eye

Solicitantes de asilo africanos, en su mayora procedentes de Eritrea, toman parte en la protesta contra la poltica de deportacin de Israel frente a la Knesset el 26 de enero (AFP)

TORONTO, Canad.- "No ms crcel !Somos refugiados!", coreaba la multitud fuera del Parlamento israel en Jerusaln esta semana, ya que ms de 1.000 solicitantes de asilo africanos se unieron para exigir que sus solicitudes de asilo sean atendidas.

Los refugiados, en su mayora procedentes de Eritrea y Sudn, han estado luchando durante aos para que Israel alivie sus restricciones severas en su vida cotidiana y ponga fin a la detencin indefinida y a las amenazas de expulsin.

"Ustedes, los jueces del Tribunal Supremo, son los nicos que tienen la autoridad para salvar a Israel de cometer la injusticia de la deportacin de los vulnerables solicitantes de asilo, en violacin de todos los acuerdos internacionales," dijo en un comunicado al peridico Jerusalem Post el grupo que organiz esta semanala protesta "Marcha por la Libertad".

"Nuestro destino est completamente en sus manos", dijo el grupo.

La protesta se produjo tan slo unas semanas despus de que un refugiado de Eritrea, que est ahora a miles de kilmetros de distancia viviendo en Canad, comenz a trabajar una vez ms para exponer el trato duro al que estn sometidos en Israel los solicitantes de asilo africanos.

Dawit Demoz dej Israel en marzo pasado, despus de ms de seis aos en Tel Aviv, donde se convirti en una activista en la lucha para proteger los derechos de los solicitantes de asilo africanos marginados y difamados del pas.

Ahora, a sus 30 aos, es un residente permanente de Canad, estudia psicologa en la Universidad de York en Toronto y trabaja a tiempo parcial en una tienda de comestibles.

Pero no puede olvidar a las decenas de miles de solicitantes de asilo africanos que an permanecen en Israel.

"No puedo venir aqu y olvidar todo lo que dej atrs. Es difcil. Pienso en ellos todo el tiempo, dijo Demoz a Middle East Eye en un caf en el extremo oeste de Toronto, a principios de este mes.

"No puedo olvidar a la gente que he dejado atrs. La situacin es cada vez peor all, no hay esperanza de que la situacin en Israel vaya a cambiar. Me dije, 'tengo que hacer algo' ".

Abusos de derechos humanos

Las duras condiciones de vida de los solicitantes de asilo africanos en Israel han sido ampliamente reportadas desde que decenas de miles de refugiados, principalmente eritreos y sudaneses, comenzaron a hacer el viaje a Israel en la ltima dcada.

Ms de 40.000 solicitantes de asilo viven actualmente en Israel, la gran mayora de ellos son originarios de Eritrea y Sudn. Muchos refugiados llegaron a Israel despus de un peligroso viaje a travs del desierto del Sina egipcio.

En su historia Israel ha reconocido menos del uno por ciento de todas las solicitudes de asilo. El ao pasado se concedi la condicin de refugiado por primera vez a Mutasim Ali, lder nacional del Sudn, joven activista y lder de la protesta.

Durante aos el Gobierno dio a los solicitantes de asilo procedentes de Eritrea y Sudn "proteccin temporal" en forma de visados ​​de corta duracin, lo que le permiti al Gobierno evitar efectivamente la tramitacin de sus solicitudes de asilo.

Hoyla mayora de los solicitantes de asilo africanos debe renovar visas temporales de estancia en el pas y viven bajo el riesgo de ser convocados a Holot, un centro de detencin construido en el sur del desierto del Negev.

Israel tambin firm un acuerdo secreto para deportar a los solicitantes de asilo a terceros pases. El Gobierno israel dice que el acuerdo no supone ningn riesgo para los deportados; un representante del ministerio de Justicia de Israel dijo el ao pasado que al menos 3.000 personas haban sido enviadas a Ruanda y Uganda.

Pero es una poltica que, segn dicen defensores de los refugiados, pone a los solicitantes de asilo en peligro y los deja en unlimbo legal. Algunos solicitantes de asilo han informado de que Israel los repatri a sus pases de origen donde pueden sufrir el encarcelamiento, la tortura y otros abusos.

Proceso de inmigracin 'urgente'

Demoz, que recientemente organiz la proyeccin de una pelcula y la recaudacin de fondos en Toronto en beneficio del Centro de Mujeres de Eritrea en Tel Aviv, dijo que se siente alentado por el deseo de los canadienses de ayudar a los eritreos.

El primer objetivo del evento fue sensibilizar y proporcionar informacin de cmo los eritreos pueden ser patrocinados para venir a Canad, dijo.

"Quiero que se enteren de la situacin de los eritreos, pero al mismo tiempo, hay cosas que se pueden hacer ahora. Si usted est listo o si le interesa ayudar, usted puede patrocinar a eritreos", dijo Demoz, que fue patrocinado privadamente por un grupo canadiense.

El nico programa de patrocinio privado de Canad permite a los grupos comunitarios (conocidos como patrocinadores privados) patrocinar a las personas en necesidad de reubicacin. Estos grupos son, entonces, responsables financieramente del primer ao de los refugiados en Canad.

Oficialmente la Divisin de Proteccin de los refugiados dentro de la Junta de Inmigracin y Refugiados de Canad (IRB) se encarga de la realizacin de audiencias y tramitacin de las solicitudes de los refugiados con necesidad de proteccin en el pas.

Recientemente se dio a los eritreos acceso a un "proceso acelerado" para atender sus reclamos. Los ciudadanos sirios e iraques son los nicos otrosque tienen acceso a este proceso en Canad.

Esto significa que el IRB ha reconocido un "patrn de violaciones de los derechos humanos" y se puede conceder la condicin de refugiadas a las personas de estos pases con mayor rapidez, dijo Janet Dench, directora ejecutiva del Consejo Canadiense para los Refugiados.

"Un proceso acelerado es bueno para ellos para tratar de mover [a travs de] reclamaciones evidentes rpidamente", dijo Dench a Middle East Eye. "Desde el punto de vista de los demandantes se puede [entender] que se sientan a salvo durante lo que puede ser un proceso de audiencia muy traumatizante. Esto hace que sea una ms fcil, ms amable y, potencialmente, un proceso un poco ms rpido".

Entre enero y agosto del ao pasado 3.081 eritreos recibieron la residencia permanente en Canad: 2.773 refugiados fueron con patrocinadores privados, mientras las 308 personas restantes fueron patrocinadas por el Gobierno. Eso es un aumento a partir de 2015, durante el cual 1.648 eritreos recibieron residencia permanente canadiense.

Pero Dench dijo que Canad tambin debe actuar para poner una suspensin de las deportaciones de sus connacionales de Eritrea, dada la grave situacin de los derechos humanos en su pas de origen.

En 2015 las Naciones Unidas dijeron que el Gobierno de Eritrea era responsable de "violaciones sistemticas, generalizadas y graves de los derechos humanos" que pueden constituir crmenes contra la humanidad.

Los eritreos se ven obligados en su pas a un servicio militar indefinido donde son sometidos a trabajos forzados, la tortura, el abuso fsico y sexual. La disidencia es sofocada, el encarcelamiento y las desapariciones forzadas estn muy extendidos y cientos de miles de personas han huido del pas.

"No es la ley quien gobierna a los eritreos, sino el miedo", inform la ONU.

Tener una poltica clara que bloquee las deportaciones a Eritrea permitira a los refugiados obtener permisos de trabajo y estar en una mejor posicin que simplemente estar esperando la deportacin a Ottawa.

"Est comprobado que hay abusos masivos contra los derechos humanos y sin embargo hay muy poca cobertura internacional de ello", dijo Dench. "Creo que esa es una de las razones por las que no tenemos una suspensin temporal. Si la gente hubiera prestado ms atencin habra salido hace mucho tiempo".

Puede Canad ayudar a los eritreos en Israel?

Los individuos no pueden llegar directamente al reasentamiento en Canad, deben tener una referencia, ya sea de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) u otra organizacin o de un patrocinador privado, explic Rmi Larivire, portavoz de Inmigracin, Refugiados y Ciudadana de Canad (IRCC).

En el caso de los eritreos que viven en Israel Larivire dijo que Canad no tiene ningn acuerdo especfico con Israel para reubicarlos y el departamento de IRCC no ha pedido referencias a ACNUR de los refugiados en Israel.

"Sin embargo Canad permanece siempre abierto a considerar casos urgentes o vulnerables que el ACNUR puede identificar, como estar en necesidad de reasentamiento en cualquier lugar en el mundo", dijo Larivire.

Desde 2012 Canad ha establecido lmites en el nmero de nuevas aplicaciones que aceptar cada ao a los usuarios con acuerdo de patrocinio.

El ao pasado se puso en marcha un tope de 350 nuevas aplicaciones en Tel Aviv, debido a una acumulacin creciente de aplicaciones y asuntos de largos tiempos de espera," dijo.

Este ao, el cupo de aplicaciones de patrocinio privado se ha fijado en 7.500 personas en todo el mundo y Canad espera reasentar a 40.000 refugiados en situacin de personas protegidas.

Larivire aadi que Canad se ha comprometido a dar la bienvenida a 4.000 refugiados eritreos patrocinados por el Gobierno, que se encuentran actualmente en Sudn y Etiopa, antes de finales de 2018.

Segn Dench hay consideraciones polticas involucradas en cmo Canad se aproxima a la posible reubicacin de los eritreos que viven actualmente en Israel.

"Si al reasentar a alguien fuera de su pas se est reconociendo indirectamente que el pas donde se encuentra no est proporcionando una proteccin adecuada y una solucin duradera a los refugiados all, un pas como Israel podra no tomar a bien a eso", dijo.

Mientras tanto Demoz dijo que su nueva vida en Canad le ha mostrado cun injusta es la situacin en Israel en realidad.

"Canad es un pas de inmigrantes y tanto el Gobierno canadiense como el pblico canadiense vern esto como un beneficio... Dicen que la diversidad es nuestra fuerza", dijo.

"En Israel es completamente diferente. [Ellos dicen] "no eres parte de nosotros, eres de un color diferente, eres de un origen tnico diferente, eres de una cultura diferente por lo que no formasparte de nosotros. Nosotros os queremos".

"Olvdate de la condicin de refugiado... dnde est la humanidad?"

Fuente: http://www.middleeasteye.net/news/refugee-pushes-canada-help-asylum-seekers-israel-821337504

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.