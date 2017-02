A mayor igualdad, las sociedades son ms sanas

Examinemos la salud de dos bebs nacidos en dos sociedades distintas. El beb A ha nacido en uno de los pases ms ricos del planeta, Estados Unidos, donde reside ms de la mitad de los milmillonarios del mundo. Es un pas que por s solo gasta del 40 al 50 % del gasto total mundial en asistencia sanitaria, pese a que solo alberga a menos del 5 % de la poblacin mundial. El gasto en tratamientos farmacolgicos y escneres de alta tecnologa es particularmente elevado. Los mdicos de este pas ganan casi el doble que los de otros pases, y la atencin mdica se considera a menudo la mejor del mundo.

El beb B ha nacido en una de las democracias occidentales ms pobres, Grecia, donde la renta media no es mucho mayor que la mitad de la de EE UU. Mientras que EE UU gasta alrededor de 6 000 dlares por persona y ao en asistencia sanitaria, Grecia invierte menos de 3 000 dlares. Estas cifras se expresan en trminos reales, teniendo en cuenta los costes diferentes de la asistencia mdica. Y Grecia tiene seis veces menos escneres de alta tecnologa por persona que EE UU.

Diramos que las probabilidades del beb B de vivir una vida larga y sana son menores que las del beb A? De hecho, el beb A, nacido en EE UU, tiene una esperanza de vida de 1,2 aos menos que el beb B, nacido en Grecia. Y el beb A corre un riesgo un 40 % ms alto de morir en su primer ao de vida que el beb B. Si el beb B hubiera nacido en Japn, el contraste sera incluso mayor: los bebs nacidos en EE UU tienen el doble de probabilidades de morir en su primer ao de vida que los bebs nacidos en Japn. Al igual que en Grecia, en Japn la renta media y el gasto medio en atencin sanitaria son mucho ms bajos que en EE UU.

En promedio, los niveles de renta no influyen (al menos en los pases desarrollados, relativamente ricos), y el gasto en asistencia sanitaria de alta tecnologa tampoco hace una gran diferencia. Cul es el factor determinante? No podemos afirmarlo con certeza, pero parece que la desigualdad es el factor clave. Grecia no es tan rica como EE UU, pero desde el punto de vista de la renta, es ms igualitaria, como Japn. Existen actualmente muchos estudios sobre desigualdad de renta y salud que comparan pases, Estados de EE UU u otras regiones ms amplias, y la mayora de estos estudios muestran que las sociedades ms igualitarias suelen ser ms sanas. Esta vasta literatura cobr impulso gracias a un estudio de uno de nosotros, publicado en el British Medical Journal en 1992. En 1996, el editor de esta revista, al comentar otros estudios posteriores que confirmaban el vnculo entre desigualdad de renta y salud, escribi: La gran idea es que lo que importa a la hora de determinar la mortalidad y la salud en una sociedad no es tanto la riqueza global de esta sociedad, como el grado de igualdad con que se reparte esta riqueza. Cuanto ms equitativamente se reparta la riqueza, tanto mejor es la salud de esta sociedad.

La desigualdad se asocia con una menor esperanza de vida, mayores tasas de mortalidad infantil, menor estatura, peor estado de salud subjetivo, bajo peso al nacer, sida y depresin. Sabiendo esto, nos preguntamos qu ms puede verse afectado por la desigualdad. Para comprobar si hay muchos ms problemas que son comunes en los pases ms desiguales, recopilamos datos comparables a escala internacional de docenas de pases ricos en materia de salud y sobre todo los problemas sociales para los que pudimos encontrar cifras fiables. La lista definitiva incluye:

Nivel de confianza

Enfermedad mental (inclusive drogodependencia y alcoholismo)

Esperanza de vida y mortalidad infantil

Obesidad

Rendimiento educativo infantil

Nacimientos de madres adolescentes

Homicidios

Porcentaje de poblacin encarcelada

Movilidad social

En ocasiones, lo que parecen ser relaciones pueden deberse a errores o casualidades. Para poder confiar en que nuestros hallazgos eran slidos, tambin recogimos datos sobre los mismos problemas de salud y sociales o lo que ms se les pareciera de cada uno de los 50 Estados de EE UU. Esto nos permiti comprobar si los problemas se relacionaban o no de modo consistente en estos dos contextos independientes. Por decirlo en pocas palabras: el resultado es que s, y ello de modo irrefutable.

Para presentar el cuadro general hemos combinado todos los datos sobre problemas de salud y sociales de cada pas, y separadamente de cada Estado de EE UU, para formar un ndice de problemas de salud y sociales de cada pas y Estado de EE UU. Cada concepto tiene el mismo peso; as, por ejemplo, el ndice de salud mental incide tanto en el ndice global de una sociedad como la tasa de homicidios o de nacimientos de madres adolescentes. El resultado es un ndice que muestra hasta qu punto son comunes todos estos problemas de salud y sociales en cada pas y cada Estado de EE UU. Cuanto mayor sea el ndice de problemas de salud y sociales, tanto peor es la situacin. (Algunos conceptos, como el de esperanza de vida, se puntuaron inversamente, de manera que en cada medicin una puntuacin ms alta refleja un resultado peor.)

Empezamos mostrando, en la figura 1, que existe una fuerte tendencia de los problemas de salud y sociales a ser menos frecuentes en pases ms igualitarios. A medida que aumenta la desigualdad (a la derecha del eje horizontal), tambin aumenta la puntuacin en nuestro ndice de problemas de salud y sociales. En efecto, los problemas de salud y sociales son ms comunes en pases con mayor desigualdad de la renta. Ambos tipos de problemas estn muy estrechamente relacionados, y el azar por s solo no producira una distribucin en que los pases se alinearan de este modo.

Para confirmar que la prevalencia de los problemas de salud y sociales en pases ricos est relacionada efectivamente con la desigualdad ms que con el nivel de vida medio, en la figura 2 mostramos el mismo ndice de problemas de salud y sociales, pero ahora relacionado con las rentas medias (renta nacional per cpita). El grfico muestra que no hay una clara tendencia a obtener resultados mejores en los pases ms ricos. Los datos de EE UU confirman el cuadro internacional. En todos los Estados de la Unin, los problemas de salud y sociales se relacionan con la desigualdad de ingresos, pero no con los niveles de renta medios.

Es notable que estas mediciones de los problemas de salud y sociales en los dos cuadros apunten hasta este punto en la misma direccin. Los problemas en los pases ricos no se deben a que la sociedad no sea suficientemente rica (o a que sea demasiado rica), sino a que las diferencias materiales entre las personas que conforman cada sociedad son demasiado grandes. Lo que cuenta es nuestra posicin en comparacin con otros miembros de nuestra propia sociedad.

La desigualdad, lgicamente, es un potente factor de divisin social, tal vez porque todos tendemos a emplear las diferencias de nivel de vida como indicadores de las diferencias de estatus. Solemos elegir a nuestras amistades entre las personas ms cercanas a nuestro propio nivel y apenas tenemos nada que ver con las que son mucho ms ricas o mucho ms pobres. Nuestra posicin en la jerarqua social determina a quines incluimos en nuestro grupo interior y a quines en el grupo exterior nosotros y ellos, lo que afecta as a nuestra capacidad para identificar y empatizar con otras personas.

La importancia de la comunidad, de la cohesin social y de la solidaridad para el bienestar humano se ha demostrado repetidamente en la investigacin, indicando lo beneficiosas que son la amistad y la implicacin en la vida comunitaria para la salud. La igualdad aparece como una condicin necesaria para que las otras dos encajen. Las grandes desigualdades no solo generan problemas asociados a las diferencias sociales y los prejuicios de clase causantes de divisin que comportan, sino que tambin debilitan la vida comunitaria, reducen la confianza y favorecen la violencia. Puede parecer evidente que los problemas asociados a la privacin relativa deberan ser ms comunes en las sociedades ms desiguales. Sin embargo, si se pregunta a la gente por qu la mayor igualdad reduce estos problemas, el supuesto ms comn es que la mayor igualdad ayuda a los de abajo. Lo cierto es que la amplia mayora de la poblacin se ve menoscabada por una mayor desigualdad.

En el conjunto de poblaciones enteras, las tasas de enfermedad mental son tres veces ms altas en las sociedades ms desiguales que en las menos desiguales. Asimismo, en las sociedades ms desiguales las personas tienen casi diez veces ms probabilidades de ser encarceladas y dos o tres veces ms probabilidades de ser clnicamente obesas, y las tasas de homicidio pueden ser muchas veces mayores. El motivo de que estas diferencias sean tan grandes es, sencillamente, que los efectos de la desigualdad no se limitan a los ms desfavorecidos, sino a la vasta mayora de la poblacin. Por ejemplo, tal como seala a menudo el epidemilogo Michael Marmot, si se eliminaran todos los problemas de salud especficos de los pobres, la mayora de los problemas de salud causados por las desigualdades permaneceran intactos. Para ver un ejemplo ms detallado, veamos la relacin entre desigualdad y analfabetismo.

A menudo se supone que el deseo de aumentar los niveles nacionales de rendimiento en terrenos como la enseanza tiene poco que ver con el deseo de reducir las desigualdades educativas en el seno de una sociedad. Sin embargo, lo cierto puede ser casi lo contrario. Parece que el logro de niveles ms altos de rendimiento educativo en un pas depende efectivamente de la reduccin del gradiente social de rendimientos educativos. Douglas Willms, profesor de educacin en la Universidad de Nueva Brunswick en Canad, ha aportado sorprendentes datos que lo ilustran. En la figura 3 mostramos la relacin entre las tasas de alfabetizacin de adultos halladas en el Estudio Internacional de Alfabetizacin de Adultos y el nivel educativo de sus progenitores en Finlandia, Blgica, el Reino Unido y EE UU.

Esta figura viene a mostrar que incluso si nuestros progenitores gozan de un alto nivel de educacin habiendo alcanzado probablemente un elevado estatus social, el pas en que vivimos marca alguna diferencia con respecto a nuestro xito educativo. Para quienes se hallen en un peldao ms bajo de la escala social, esta diferencia es mucho mayor. Un importante aspecto a sealar, contemplando estos cuatro pases, es la pendiente del gradiente social, que es ms empinada en EE UU y el Reino Unido, donde la desigualdad es alta, y ms plana en Finlandia y Blgica, que son ms igualitarias. Tambin est claro que un factor importante que influye en el grado medio de alfabetizacin de cada uno de estos pases es la pendiente del gradiente social. EE UU y el Reino Unido tienen promedios bajos, empujados hacia abajo a lo largo del gradiente social. En cambio, Finlandia y Blgica tienen promedios elevados, que ascienden a lo largo del gradiente social.

Willms ha demostrado que el patrn que muestra la figura 3 se repite ms ampliamente, a escala internacional, en 12 pases desarrollados y en provincias canadienses y Estados de EE UU. La tendencia a la divergencia tambin se repite; Willms observa de forma general mayores diferencias en la parte baja del gradiente social que en la parte alta.

Lo ms fascinante de nuestro estudio es que demuestra que reduciendo la desigualdad se aumentara el bienestar y la calidad de vida de toda la poblacin. Lejos de ser inevitable e imparable, el deterioro del bienestar social y de la calidad de las relaciones sociales es reversible. Comprender los efectos de la desigualdad significa que de pronto contamos con una herramienta poltica para influir en el bienestar de sociedades enteras.

Hubo un tiempo en que la poltica se consideraba un medio para mejorar el bienestar social y emocional de las personas mediante el cambio de las circunstancias econmicas. No obstante, en las ltimas dcadas parece que se ha perdido la visin general, al menos en EE UU, el Reino Unido y varios pases ricos ms, en los que la desigualdad ha aumentado drsticamente. Actualmente, la gente tiende ms a considerar que su bienestar psicosocial depende ms de lo que puede hacer en el plano individual, recurriendo a terapias cognitivas del comportamiento una persona cada vez, o del apoyo prestado en la primera infancia, o de la reafirmacin de valores religiosos o familiares.

Se considera que cada problema necesita su propia solucin, sin relacin con otros. Se anima a la gente a hacer ejercicio, a no mantener relaciones sexuales sin proteccin, a decir no a las drogas, a intentar relajarse, a equilibrar su vida laboral y familiar y a dedicar a sus hijos tiempo de calidad. Lo nico que tienen en comn muchas de estas polticas es que a menudo parecen basarse en la creencia de que los pobres necesitan que se les ensee a ser ms razonables. Desaparece del campo visual el hecho evidente de que estos problemas tienen races comunes en la desigualdad y la privacin relativa. Sin embargo, ahora est claro que la distribucin de la renta proporciona a los polticos un medio para mejorar el bienestar psicosocial de poblaciones enteras. Los polticos tienen una oportunidad para hacer el bien de verdad.

En vez de proponer un plan de conjunto particular de polticas para reducir las diferencias de renta, probablemente es mejor sealar que existen muchas maneras distintas de alcanzar el mismo objetivo. Pese a que los pases ms igualitarios logran a menudo una mayor igualdad mediante una fiscalidad redistributiva y prestaciones sociales, y mediante un amplio Estado de bienestar, pases como Japn consiguen alcanzar bajos niveles de desigualdad antes de impuestos y prestaciones. Las diferencias de ingresos brutos (antes de impuestos y prestaciones) son menores, de modo que hay menos necesidad de proceder a una redistribucin a gran escala.

Lo que importa es el nivel de desigualdad que se establece al final, no la manera de llegar a l. Sin embargo, los datos encierran tambin una clara advertencia para quienes pretenden reducir el gasto pblico y los impuestos: si no se consigue evitar un alto nivel de desigualdad, se necesitarn ms crceles y ms policas. Habr que gestionar mayores tasas de enfermedad mental, abuso de drogas y cualquier otro tipo de problemas. Si mantener bajos los impuestos y las prestaciones comporta un aumento de las diferencias de renta, los males sociales consiguientes pueden forzar al Estado a incrementar el gasto pblico para hacer frente a las consecuencias.

Puede que haya que elegir entre utilizar el gasto pblico para mantener baja la desigualdad o bien para hacer frente a los problemas sociales cuando la desigualdad es elevada. Un ejemplo de una mala eleccin en este sentido se puede observar en EE UU durante el periodo que comienza en 1980, cuando la desigualdad de renta aument de forma especialmente rpida. En esa poca, el gasto pblico en crceles aument seis veces ms rpidamente que el gasto pblico en enseanza superior, y una serie de Estados han llegado ahora a un punto en que gastan tanto dinero pblico en crceles como en enseanza superior. Aparte de que sera preferible vivir en sociedades en que se gasta dinero en educacin en vez de en crceles, una poltica de apoyo a las familias como la prestacin de enseanza preescolar de alta calidad, financiada pblicamente habra dado lugar a que muchos de los que estn en la crcel podran haber estado trabajando y pagando impuestos en vez de ser una carga para el Estado.

Las sociedades modernas dependern cada vez ms de su creatividad, su adaptabilidad, su inventiva, del hecho de estar bien informadas y de su flexibilidad, debiendo ser capaces de responder con generosidad a las necesidades y problemas de cada uno de sus miembros. No son caractersticas propias de sociedades endeudadas con los ricos, en que las personas actan en funcin de la inseguridad de su estatus social, sino de poblaciones acostumbradas a cooperar y respetarse mutuamente como iguales.

Este artculo es un extracto de The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger, de Richard Wilkinson y Kate Pickett, publicado en 2009 por Bloomsbury Press. Richard Wilkinson es profesor emrito de epidemiologa social en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nottingham, profesor honorario de la Universidad College London, y profesor invitado en la Universidad de York. Kate Pickett profesora de la Universidad de York y cientfica de carrera del Instituto Nacional de Investigacin sobre la Salud del Reino Unido. Wilkinson y Pickett son cofundadores del Equality Trust. http://evonomics.com/wilkinson-pickett-income-inequality-fix-economy/

Traduccin: VIENTO SUR

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12177#sthash.wCATsDV0.dpuf