El TPP, las transnacionales y Trump

La decisin del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de excluir a su pas del Tratado Transpacfico (TPP) no ha tomado por sorpresa a los otros 11 miembros, pero s ha creado muchas interrogantes sobre cmo respondern las grandes compaas transnacionales que aspiraban a controlar una parte importante del mercado mundial.

Trump cumpli su promesa pre electoral al firmar el decreto sobre el TPP, Tratado que ya haba sido suscrito, en febrero de 2016 por los 12 pases que lo integran (Estados Unidos, Japn, Australia, Brunei, Canad, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Mxico, Per, Singapur y Vietnam ) pero no ratificado an por algunos de los esos Parlamentos.

En total abarca el 40 % de la economa mundial, el 30 % de las exportaciones globales, el 25 % de las importaciones, y rene a 800 millones de consumidores.

El multimillonario pacto, conveniado en forma secreta desde 2006, beneficia a las grandes compaas transnacionales y a Estados Unidos pues la primera condicin es que pondra fin a los aranceles de 18 000 productos norteamericanos, entre estos, automviles, maquinaria, cigarrillos, tecnologa de la informacin, productos de consumo, el acceso a internet, la proteccin a los inversionistas, la propiedad intelectual, los farmacuticos y la produccin digital .

La gravedad de ese mega acuerdo consiste, adems, en que las transnacionales obtendran amplios poderes para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de gobiernos soberanos ante tribunales organizados por mecanismos internacionales controlados por el gran capital. Sus integrantes deben aceptar las reglas establecidas pese a que stas atenten contra la soberana nacional.

De esa forma, las corporaciones monoplicas pueden demandar a los gobiernos y solicitar millonarias indemnizaciones si estos no obedecen las prerrogativas obtenidas en los convenios.

Entre las poderosas compaas transnacionales que han laborado en la confeccin del acuerdo, aparecen Chevron (petrolera), Monsanto (afroindustrial) y Barrick Gold (minera), inform la organizacin empresarial Council of the Americas-Americas Society, con sede en Nueva York.

El ex presidente Barack Obama durante su mandato hizo todo lo posible por llevar a vas de hecho el Tratado pero sus acciones fueron bloqueadas en la Cmara de Representantes por miembros del Partido Republicano.

Obama, quien estaba decidido a detener el empuje econmico alcanzado en los ltimos aos por China y Rusia, declar en uno de sus discursos que con ms del 95 % de nuestros clientes potenciales viviendo fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que pases como China escriban las reglas de la economa global

Ahora Trump ha dado un giro de 90 grados hacia el proteccionismo econmico y dej claro que su gobierno no participar en los prximos cuatro aos en acuerdos de libre comercio, ya sean el TPP, el Acuerdo Transatlntico para el Comercio y la Inversin (TTIP) que se negociaba entre Estados Unidos y la Unin Europea, o el Tratado de Libre Comercio de Amrica (TLCAN) el cual pretende revisar con Mxico y Canad.

Algunos gobiernos han declarado que de todas formas buscarn ratificar el TPP, aunque comprendan que no sera lo mismo que con la participacin de la mayor economa mundial. Otros analistas aseguran que el beneficio mayor recaer en China que continuar incrementando su influencia no solo en la regin asitica sino tambin en Amrica Latina.

Pero la pregunta clave es qu harn las compaas transnacionales que despus de tantos aos de participar en las discusiones secretas en las cuales obtuvieron numerosas prebendas, ahora que de un solo plumazo vean volar jugosos y millonarios convenios?

Hasta el ao 2013, el principal negociador de Estados Unidos dentro el TPP sobre temas agrcolas fue Islam Siddiqui, ex cabildero de Monsanto. Siddiqui dej esas funciones tras asegurar plenamente la imposicin de futuras leyes a favor de las transnacionales.

Otra enorme prebenda obtenida por este negociador obliga a los pases a acatar la propiedad intelectual de las semillas que fue promovida por Monsanto en 1991, o sea, las naciones y los campesinos solo podrn utilizar semillas de esa multinacional.

Al salir Estados Unidos del TPP, esas compaas dejaran de explotar la flora y la fauna de varios pases sin tener que rendir cuentas por desastres provocados por la aplicacin de dainos pesticidas o por descontroladas explotaciones petroleras como el caso de la ex compaa Texaco (adquirida despus por Chevron) que afect miles de hectreas en la Amazona Ecuatoriana.

Ese Tratado tambin beneficia a las grandes farmacuticas porque impide que los laboratorios de genricos tengan el permiso para vender medicamentos para el VIH, cncer y vacunas que sean ms baratos y con la misma calidad. De esa forma, solo si cuentan con bastante dinero podrn adquirir medicamentos para mejorar o salvar sus vidas.

En Mxico, uno de los pases firmantes del pacto, el 84% de los medicamentos que se venden son genricos.

Toda esa realidad augura que se abrirn nuevos frentes de lucha econmica y poltica entre la Casa Blanca y las transnacionales.

Mientras tanto, si los dems integrantes insisten en continuar adelante con el TPP sin Estados Unidos, e invitar en su lugar a China, debern realizar una revisin completa del texto, hacerlo pblico y eliminar las enormes prebendas que se les otorgan a las transnacionales en contra de sus pueblos.

