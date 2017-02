Regreso de los torturadores: vuelta de las escenas criminales del pasado

El Gobierno de Trump ha mostrado que est dispuesto a regresar a los atroces crmenes de las ltimas dos dcadas, incluyendo la tortura, el abuso, las prisiones secretas y las ejecuciones ilegales. El nombramiento de Gina Haspel como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia indica claramente que el uso de la tortura, incluido el submarino, respaldada por el Presidente, el asesor de seguridad nacional y el director de la CIA, podra volver a ser una parte importante de la campaa estadounidense contra el terrorismo internacional.

Haspel fue una figura central en el comportamiento criminal de la CIA durante la administracin Bush. Dirigi la primera crcel secreta de la CIA en Tailandia, donde ocurrieron los brutales interrogatorios de Abu Zubaydah y Abd al-Rahim al-Nashiri. No se obtuvo ninguna informacin de inteligencia con eluso de la tortura en esos interrogatorios. Cuando el jefe del Centro de Contraterrorismo Jos Rodrguezorden la destruccin de los videos de las torturas fue Haspel quien redact el cable que orden la destruccin. Fue una prueba evidente de obstruccin a la justicia en vista de que ya haba comenzado la investigacin de la tortura y el abuso.

Cuando el exdirector de la CIA John Brennan trat de nombrar a Haspel como subdirectora de operaciones en 2013, la presidenta del comit de inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, bloque su designacin. Actualmente el comit de inteligencia del Senado est bajo la administracin del senador Richard Burr, quien ha bloqueado todos los intentos de hacer circular el informe autorizado de Feinstein sobre el programa de tortura de la CIA. Y el actual director de la CIA, Mike Pompeo, ni siquiera cree que el submarino sea un acto de tortura y se ha referido a los que dirigieron esa tortura como "patriotas".

Haspel tambin fue la voz principal para las ejecuciones ilegales que implicaron la "captura" o el secuestro de individuos sospechosos de actos de terrorismo. Cuando la CIA concluy que esas vctimas no tenan informacin importante que revelar las entregaron a los servicios de inteligencia extranjeros, como los de Siria y Jordania, que llevaban a cabo sus propios mtodos de tortura y abuso.

Sin embargo el New York Times se refiere a la promocin de Haspel como un ejemplo de la "actitud ambivalente" de la CIA hacia la tortura y el abuso porque los exfuncionarios de inteligencia, como el zar de la inteligencia James Clapper y el director interino Michael Morell, han elogiado el nombramiento. Pero Clapper ha sabido mentir al comit de inteligencia del Senado sobre el programa de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional y Morell utiliz su propio libreto para mentir sobre la denominada "inteligencia" que se obtuvo de las mencionadas "tcnicas extraordinarias de interrogacin".

No hay ambivalencia aqu. Este es simplemente un ejemplo ms de la CIA promoviendo a los oficiales que cometieron crmenes en nombre de la agencia. Los oficiales de inteligencia responsabilizados en el informe del Inspector General por el fracaso de la inteligencia en el 11-S finalmente recibieron promociones y recompensas de la agencia. Los oficiales de inteligencia que participaron en la politizacin de la inteligencia en los aos 80 tambin recibieron promociones y recompensas. Y ahora tenemos otro ejemplo de lo "peor de lo peor": la CIA se convierte en el segundo funcionario ms importante de nuestra principal agencia de inteligencia civil. No hay mejor manera de promover el cinismo dentro de la comunidad de inteligencia y de la comunidad poltica ms grande que recompensar a las mismas personas que empaan la brjula moral de la CIA.

El personaje del ttulo de John Le Carr de The Honorable Schoolboy nunca quiso ocuparse de los problemas de la tica y la moral. "Sealadme y me marchar", le dijo al espa encubierto George Smiley. "Cuenta los disparos, los har", agreg. Una vez ms, la CIA est dirigida por funcionarios que nunca han aceptado o entendido la decisin de la Corte Suprema en Hamdan v. Rumsfeld, del ao 2006, cuando declar que el programa de tortura de la CIA era una violacin de los Convenios de Ginebra. Esta decisin debera haber sometido a quienes cometieron la tortura a la Ley federal de crmenes de guerra. Tal vez si el expresidente Barack Obama hubiera investigado la responsabilidad de los crmenes de tortura no seramos testigos del regreso de criminales de guerra a puestos de responsabilidad.

Melvin A. Goodman es miembro del Center for International Policy y profesor de poltica en la Universidad Johns Hopkins. Exanalista de la CIA, Goodman es el autor de Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA, National Insecurity: The Cost of American Militarism, " La inseguridad nacional: El costo del militarismo americano " y el siguiente The Path to Dissent: A Whistleblower at CIA (City Lights Publishers, 2015) .Adems es columnista de seguridad nacional para counterpunch.org.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2017/02/03/return-of-the-torturers-back-to-the-crime-scenes-of-the-past/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, ala traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.