El trabajo no dignifica, dignifica la existencia material garantizada

Daniel Ravents (Barcelona, 1958) trabaja de profesor de Economa en la universidad y es, sobre todo, un partisano de la Renta Bsica Universal (RBU). Terco, lleva ms de quince aos investigando, dando charlas y peleando para popularizar esa idea que ya asom en el programa electoral de Zapatero, en 2004, pero fue descartada cuando los socialistas alcanzaron el Gobierno. Podemos recuper este sueo de cara a las elecciones europeas aunque, poco despus, abraz propuestas de subsidio ms moderadas: un paso atrs que no pocos reprochan al partido de Pablo Iglesias.

Este debate ha vuelto a la vida en tiempo de elecciones, en que se dirime pblicamente qu ayudas son mejores para acabar con la pobreza o paliar las peores consecuencias de la crisis. Ravents defiende la RBU desde el Comit de Redaccin de SinPermiso, la presidencia de la Red Renta Bsica, el comit cientfico de ATTAC y la Basic Income Earth Network (BIEN) una suerte de internacional de la RBU.

Qu es la Renta Bsica?



Es una asignacin monetaria incondicional a toda la poblacin. Cualquier tipo de subsidio, de los que tenemos en Espaa, pero tambin en Europa, est siempre sujeto a unas condiciones: ser pobre, no llegar a determinado nivel de renta, estar en el paro. Tenemos que demostrar que estamos en una situacin concreta para tener derecho a l. La RBU es como el derecho al sufragio universal all donde existe, sin condiciones: hombre o mujer, rico o pobre, heterosexual u homosexual, catlico o ateo.

Qu aporta esa incondicionalidad?



No tiene casi costos de administracin, o son simblicos. Los costos de cualquier subsidio son muy grandes. Hay estudios que dicen que en un subsidio a la pobreza, incluso siendo este eficiente, por cada euro que va a un pobre otro va a parar a la administracin del sistema, porque hace falta un personal y una estructura que controle los requisitos.

Se podra dar, entonces, que el costo de administracin fuese igual o incluso superior al del subsidio condicionado?



Podra darse. En cualquier caso, uno de los datos contrastables de las rentas condicionadas de todas las comunidades autnomas es el pequeo porcentaje de los receptores respecto a los que tendra que llegar. Un caso que me impresiona es el que explica en un artculo Iaki Irrubari sobre las rentas mnimas de Euskadi; son las ms generosas, no cabe duda. Despus de 26 aos, no han llevado a los objetivos de reduccin de la pobreza marcados.

Por ello, creo que no es una buena idea trasladarlas, como pretende Podemos, al conjunto de Espaa. Incluso para el objetivo de acabar con la pobreza es mejor la Renta Bsica. Pero la RBU y aqu podramos establecer aunar las razones polticas, filosficas y tcnicas va mucho ms all que las rentas de insercin: incrementa la libertad de la mayora de la poblacin, como han puesto de manifiesto muchas feministas como Carole Pateman.

Por qu aumentara nuestra libertad?



No hace falta tener mucha imaginacin para entender que, si todas las personas tuvieran garantizada una asignacin, estas podran enfrentarse al mercado laboral con un poder de negociacin superior: hay quienes ven en la RBU una caja de resistencia, que es la nica manera de aguantar largas huelgas.

Despus de los cambios de discurso del 15M, qu oportunidades prev para la adopcin de medidas de este tipo?



Cada vez hay ms gente interesada en la RBU, de hecho el 15M ha supuesto una revitalizacin. Juan Ramn Rallo, un ultraneoliberal de la escuela austraca ha escrito un libro contra la Renta Bsica de 500 pginas. Yo le pregunt por qu y el me dijo: Es una idea que est cogiendo fuerza y dentro de poco ser imparable. Intento desde ya, frenarla. De hecho, lo que me sorprende es la cantidad de gente de Podemos favorable a la Renta Bsica y lo frustrada que se ha quedado por eso que han ofrecido a cambio.

Por qu cree que Podemos lo abandon? Es por la dificultad de defenderla pblicamente, por su carga utpica?



Algunos dirigentes de Podemos me han asegurado que han abandonado la idea por un motivo poltico, no por ninguna razn tcnica. Es muy fcil hacer demagogia con la RBU. Cuando se ha discutido en los parlamentos autonmicos, y ya dos veces en el Parlamento espaol, el nivel de demagogia ha sido impresionante. Algo increble ocurri en el Parlamento Vasco, cuando un diputado del PNV pregunt all: Quin de ustedes trabajara con una renta bsica?. Nadie levant la mano. Con la cantidad de pasta que tiene la inmensa mayora de los que estn all! Demagogia de la ms despreciable.

Esa es una crtica que le suelen hacer sus detractores: que mucha gente dejara de trabajar.



La RBU no desincentiva el trabajo como pueden hacer otros subsidios condicionados. Porque un subsidio condicionado lo pierdes cuando encuentras un trabajo, e igual es un trabajo para dos meses. En cambio con la RBU claro que pagaras ms impuestos a partir del euro nmero uno que ganas por encima de la RBU, pero en total, no pierdes.

Qu cree que despierta una reaccin tan visceral contra la RBU?



La RBU implica que toda la gente tiene la existencia material garantizada. Evidentemente, como dicen algunos crticos, no acaba con el capitalismo, como tampoco acaba con el capitalismo un buen convenio, ni unas mejores condiciones laborales. Pero viviramos en un capitalismo diferente al que conocemos ahora. Esto es lo que la derecha poltica entiende perfectamente. La izquierda, o alguna izquierda, no. Una parte cree que el trabajo dignifica, pero lo que dignifica es tener la existencia material garantizada y no, por ejemplo, tener un trabajo de mierda mal pagado y en unas condiciones asquerosas. Habr trabajos gratificantes, pero no es la norma. Marx consideraba, siguiendo a Aristteles, que el trabajo asalariado es esclavitud a tiempo parcial. Y otro tema del que hablan todos los economistas ortodoxos y heterodoxos: de aqu a veinte aos no habr an pleno empleo.

Cmo se podra defender pblicamente, entonces?



A Pablo Iglesias le decan que era imposible financiarla, pero eso se responde muy fcilmente. Se puede financiar mediante una reforma fiscal, y mediante la integracin de la poltica fiscal con la poltica social. Esto es lo que hemos demostrado en un proyecto de financiacin. No tocaramos ni un cntimo de partidas fundamentales, como las de sanidad y educacin, pero s otras, como la de la Casa Real. Las prestaciones inferiores a la renta bsica desapareceran, pero no las superiores: los beneficiarios de estas cantidades no ganaran ni perderan. La reforma significara una gran redistribucin de la renta de los sectores ms ricos al resto de la poblacin. Lo contrario de lo que se ha producido a lo largo de las ltimas dcadas, especialmente en los ltimos aos.

Hay una encuesta de Catalua cuyos resultados son impresionantes, porque un 80% de los entrevistados est a favor. Y en esta encuesta hay otra cosa interesante, porque se preguntaba: Segn su situacin actual, usted dejara de trabajar si la recibiese? Y haba el doble de hombres que mujeres que con una RBU dejaran el trabajo y es un tanto por cien muy pequeo.

Otra objecin clsica es que podra producir un desembarco de emigrantes masivo.



Los inmigrantes que vienen desde pases pobres no lo hacen porque conozcan las condiciones que van a encontrar al llegar, sino porque no tienen las condiciones de existencia material garantizadas en sus pases de origen. Con renta bsica o sin ella, van a seguir viniendo.

Qu partidos la tienen en su programa?



Uno que la llevaba, y que yo sepa no ha renunciado, es Anova, en Galicia, y Bildu.

Todas las propuestas de renta bsica son progresistas?



Una mera defensa de la renta bsica, sin mencionar ms qu cantidad, cmo la va a financiar, a cambio de qu, no est encuadrada polticamente. Yo no estara de acuerdo en que a cambio de la RBU se socavaran servicios pblicos, como la sanidad o la educacin. Ahora, que se suprimiese parte del ejrcito o de la Casa Real, ah no tendra ningn problema.

