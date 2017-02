Modelo de exportacin arrasando e incendiado

Ningn habitante puede vivir tranquilo rodeado de pinos y eucaliptos, con una temperatura de 34 a 40 grados, cambio climtico generado por el capitalismo y a merced de polticas que no protegen el medio ambiente ni resguardan el bosque nativo, ni la flora, la fauna, ni acuferos, glaciares, lagos, islas, ros; hacen desaparecer montaas que salen por un tubo y entran a sus barcos al igual que el resto de los bienes comunes.

Hoy, en medio de una crisis incendiaria nos enteramos que nuestro Estado es el que subsidia a las empresas forestales, que son las principales causantes de esta catstrofe y, adems las beneficia con leyes idneas para que superexploten nuestra tierra instalando monocultivo de pinos y eucaliptus a gran escala, que acaba con nuestro bosques nativos, suelos y agua, y con eso generan la aridez necesaria para que estos tipos de rboles se constituyan en el verdadero combustible de los megaincendios que afectan a Chile.

Son miles las hectreas quemadas, hasta el momento se calculan que son seis veces la superficie de Santiago, y an no se dimensiona lo que ha de significar para la vida, las nuestras y las del resto de los animales y la de los que vienen.

El Estado chileno compra 16 aviones F-16, con un valor de 15 millones de dlares cada uno (para la parada militar o para pelear contra Bolivia?); invierte en miles de bombas lacrimgenas que se las compra a Israel -como queriendo seguir su ejemplo colonizador-, y tambin les compra carros lanza aguas y zorrillos. Por qu el Estado no se interesa en comprar aviones para el combate de incendios? falta de previsin? indolencia? irresponsabilidad poltica? O es que los que nos quemamos o perdemos nuestras casas somos parte de ese 80% de la poblacin excluida, a quienes les toca sufrir, luchar, trabajar y morir en los pueblos, barrios y comunidades, por terremotos, aluviones, temporales, tsunamis, allanamientos, represin o por este devastador incendio.

Han dicho que la mayora de los incendios, casi un 99% son intencionales, pero no han dicho que existe un modelo forestal que fortalece que todo se queme junto, vorazmente, pues hay puro monocultivo esperando arder, que es lo mismo que tener combustible dentro de una botella encendida.

Nos convirtieron en la zona de sacrificio del modelo, desde la vela encendida que mata a abuelos o nios al interior de una vivienda, hasta pueblos cercados y asfixiados por las celulosas, hasta la Araucana militarizada. Nos hicieron herederos de un modelo, donde siete familias son los patrones de un largo fundo con hidroelctricas, forestales, represas, salmoneras, mineras, pero sin educacin, ni salud, ni vivienda, ni trabajo digno. Vivimos en este fundo cercado con cmaras de vigilancia, controles de identidad y medios masivos que insertan el miedo y la desconfianza en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana. Pululamos y sobrevivimos apartados los esclavos de este siglo ya no compramos en sus pulperas como antao, pero lo hacemos en malls y supermercados, cambiaron las fichas redondas, por rectngulos magnticos de plstico e incluso, ahora nos dan crdito.

Todo cocinado por las siete familias y su lite de polticos, tecncratas e idelogos del Estado neoliberal. Ellos nos quieren as, encerrados, cansados, desencantados, apartados y sin fuerzas enfermos! amarrados al cepo de mentiras de la TV, subcontratados por las empresas forestales que en cinco aos acumularon ganancias superiores a 1.269 millones de dlares controlando 1,2 millones de hectreas, mientras el pueblo mapuche lucha por recuperar las nueve millones de hectreas que desde 1973 el Estado de Chile le arrebat para entregrselo a las forestales. Rodrigo Cisterna, trabajador de 26 aos, luch por un salario sobre los $60.000, y terminar con el subcontrato en las forestales, y muri acribillado por Fuerzas Especiales de Carabineros.

En los noticieros siguen buscando a los causantes de la tragedia, al parecer los sistemas de radares de los F 19, solo funcionan para ubicar pirmanos o personas en situacin de calle sindicados como los responsables, solo que la lgica indica que donde existen fortunas, hay intereses, y donde hay intereses tambin hay ingeniera comercial, o sea nmeros.

La catstrofe desnuda al modelo que ya tiene sus fisuras, pero el fuego no termina con l, es la junta de rabias y manos solidaridades, como ahora, las que abren ranuras que ellos tambin van taponeando con elecciones y represin. Por eso, no basta con solidaridad, ni en un cambio de gobierno, la crisis es profunda, estructural, y no se soluciona por arriba. Definitivamente, otra humanidad nos tiene que nacer si queremos sobrevivir a esta crisis terminal del capitalismo, otra relacin del gnero humano con el medio ambiente y ecosistema que nos rodea y nos alimenta. Es obligacin generar condiciones para que nosotros, los de abajo, los originarios, y otras generaciones retomen el sentido de lo social, lo humano y lo divino.

Aqu por abajo, en la tierra quemada doa Carmen, de Santa Olga, dice que desde los rescoldos nos levantremos, porque en los rescoldos esta nuestra historia, de ah venimos todos, y nos sonre cariosa.

Makito, Amrica Latina desde abajo

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.