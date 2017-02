Se beneficia el suelo, bajs los costos y mejors la calidad del alimento"

Greenpace

Jos tiene una certeza: no sirve hacer un solo cultivo. La tierra misionera, el clima y la historia sugieren, al menos para el pequeo productor, diversidad. Y l tom nota de eso. Por eso cultiva mandioca, avena, poroto, repollo, choclo, sanda, melones, lechuga, acelga y, claro, yerba. Y hasta cuenta con un estanque donde cra peces para autoconsumo y vende en la feria franca local.

Est frente a una planta de yerba. La mira. La analiza. Casi una radiografa sin siquiera tocarla. Hasta que se abalanza sobre ella y muestra una rama. Avisa que es un gajo maduro que est creciendo mal. Lo corta. Explica que es un trabajo metdico para que la planta crezca fuerte y produzca ms. Es uno de los secretos del productor agroecolgico.

Otra prctica que recomienda es dejar cobertura (avena, poroto) en los callejones entre las plantas y no senderos de tierra, como en las plantaciones industriales. As evita la degradacin del suelo. Y avisa que no usa qumicos.