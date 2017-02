El 61% de la Unin Europea est de acuerdo con que se haga

Otro ao ms sin gravar las transacciones financieras?

El salmn contracvorriente

En el mes de enero se han cumplido cuatro aos desde que el Consejo Europeo, apoyndose en la Directiva de un sistema comn de Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF) redactada por la Comisin Europea, aprob el Mecanismo de Cooperacin Reforzada para aplicar el impuesto en once pases, entre ellos Espaa. La Directiva, muy insuficiente para muchos, al menos borraba de un plumazo la falacia de la imposibilidad tcnica de un impuesto a las compraventas de activos financieros. Han sido cuatro largos aos en los que la banca de negocios y el gran lobby financiero han maniobrado para dificultar que esos once gobiernos europeos se pusieran de acuerdo en una propuesta operativa de ITF aplicable a sus territorios.

Foto: ATTAC

Felizmente la respuesta a esta pregunta ya est cada vez ms clara para la mayora de la ciudadana gracias a que desde hace quince aos organizaciones como ATTAC han difundido razones contundentes por las que es socialmente saludable y urgente atacar el casino financiero a travs del ITF y frenar la gran orga de la especulacin. As lo prueban los resultados del Eurobarmetro en 2011. A la pregunta est usted a favor del Impuesto a las transacciones financieras a nivel global o europeo, si solo se aplica a las transacciones entre operadores financieros y no a los ciudadanos en general? el 61% de los encuestados de los 27 pases de la UE [1] respondi afirmativamente. Porque resulta difcil entender y justificar que en todos los pases del mundo los impuestos indirectos graven cualquier compraventa que se haga salvo las de activos financieros (acciones, bonos, divisas, derivados). Sera muy oportuno que el Eurobarmetro 2017 incluyera de nuevo una pregunta similar para confirmar el avance del apoyo ciudadano a la propuesta de ITF.

Pese a esa clara voluntad popular favorable al ITF, 2016 ha sido otro ao en el que una vez ms lo nico conseguido por los diez Ministros de Finanzas de la Unin Europea, que negocian actualmente el impuesto (Estonia ha abandonado el grupo), ha sido marear la perdiz. En el ECOFIN de octubre de 2016, el Comisario de Asuntos Econmico, Pierre Moscovici, declar que el acuerdo nunca ha estado ms cerca, pero Luis de Guindos reconoci a continuacin que, de producirse, la entrada en vigor del ITF no sera antes del 1 de enero de 2018. Algo parecido se dijo el ao pasado. Y el anterior. La banca de negocios y el gran lobby financiero ven con satisfaccin como una propuesta a la que se oponen frontalmente se debilita al seguir empantanada en estriles discusiones entre los responsables de Finanzas de Austria, Blgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Espaa, los diez pases que negocian la implantacin del impuesto. Una propuesta que en su versin ms ambiciosa aplicara un tipo impositivo bajo (0,1%) a la compra y venta de acciones y bonos, y otro mucho ms bajo an (0,01%) a los productos derivados, quedando sin gravar la descomunal especulacin con divisas.

Hay alternativa a este bloqueo para aplicar de inmediato el ITF en Espaa? S hay alternativa y pasa por el Parlamento espaol. Con voluntad poltica, escasa en quienes nos gobiernan, podra conseguirse en unos meses una mayora suficiente para que los grupos parlamentarios, que defienden el ITF, tramiten y aprueben una ley que aplique el impuesto en Espaa, como ya lo han hecho otros pases como Francia e Italia. La propuesta tendra que asumir los presupuestos de la Directiva europea, pero ir ms all en tipos impositivos y base imponible, algo muy factible dado el carcter de mnimos del ITF europeo. Por ejemplo, los tipos impositivos sobre acciones y bonos podran acercarse al 0,5% (en Francia lo acaban de subir del 0,2 al 0,3%). Y las divisas tendran que ser gravadas y entrar en la base imponible del impuesto.

Es cierto que establecer un ITF como el propuesto sera solo parte de solucin a la actual desregulacin y caos financiero. Caos provocado por la posibilidad de apalancamiento financiero sin lmites, la colusin entre banca comercial y de negocios, la ausencia de una banca pblica, la especulacin desenfrenada con derivados de materias primas y productos energticos, la penalizacin fiscal discriminatoria del trabajo respecto al capital Pero el ITF es una herramienta poderosa para combatir la especulacin financiera por reduccin de las transacciones a muy corto plazo y el consiguiente freno a la inestabilidad de los precios de activos a largo plazo. Y conseguir su aplicacin inmediata es un objetivo al alcance de la sociedad espaola que en los ltimos cinco aos ha tomado conciencia de la responsabilidad de la banca de negocios y de los grandes lobbies financieros en la larga crisis que afecta al sistema.

Pero una cosa debe quedar claro a esta ciudadana que se ha declarado a favor del ITF. Sin aumentar la presin popular sobre nuestros representantes polticos, el Impuesto a las Transacciones Financieras seguir durmiendo en un cajn a mayor gloria de las lites financieras.

Notas

[1] EUROPEAN UNION PUBLIC OPINION MONITORING UNIT (2011) Europeans and the crisis; European Parliament Eurobarometer; EB Parlemeter 75.2 Summary; Europen Union Directorate General for Communication.

Ricardo G. Zaldvar, ATTAC.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Otro-ano-mas-sin-gravar-las