Qu proponen los candidatos a la presidencia

De cara a las prximas elecciones generales del 19 de febrero, ocho formaciones polticas compiten para asumir la presidencia de Ecuador. Atrs de los vacos slogan de campaa y de algunas consignas que fcilmente se mediatizan, existe todo un conjunto de propuestas en lo poltico, en lo social y en lo econmico que son determinantes en la visin que tienen los candidatos respecto al futuro de Ecuador.

A continuacin, se presentan las principales propuestas de Lenin Moreno (Movimiento Alianza PAIS), Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano) y Guillermo Lasso (CREO SUMA), quienes actualmente encabezan los tres primeros puestos en las encuestas. Hasta el momento todos los sondeos dan como primero a Lenin Moreno, mientras los otros dos se disputan el segundo puesto.

Lo poltico.

En el programa de gobierno de Lenin Moreno, dos conceptos son fundamentales: el protagonismo de la sociedad frente al del Estado y la necesidad del establecimiento de una democracia radical. En el primer caso, se trata de lograr una mayor politizacin de la sociedad, nica garanta de que cualquier cambio programtico que realice la Revolucin Ciudadana, no sea pasajero. La irreversibilidad del proceso solo depende de una sociedad consciente de sus derechos y de la importancia de sus luchas histricas. En este sentido, se pone mucho nfasis en el territorio, en escuchar a la gente. Por su parte, el segundo eje plantea la radicalizacin de la democracia, es decir, gobernar los mercados, poner la economa al servicio de la ciudadana. Adems de incentivar los mecanismos de participacin ciudadana para que la poblacin pueda inmiscuirse de mejor manera en el gobierno.

Para los candidatos de la oposicin, lo poltico se reduce bsicamente a una crtica: el tamao excesivo del Estado y la necesidad de una racionalizacin administrativa del sector pblico. Aunque como lo afirma la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) Ecuador es el segundo pas con menor porcentaje de empleados pblicos en la regin[1]. Como lo muestra la infografa a continuacin, el 97 % de los empleados pblicos estn concentrados en el sector de la educacin y la salud. Razn por la cual el achicamiento previsto por Lasso y Viteri supondra la reduccin del nmero de mdicos y docentes.

Fuente: El Telgrafo. 13 de septiembre de 2015[1].

Bajo la premisa de racionalizacin del sector pblico, los candidatos de oposicin plantean la eliminacin de diferentes instituciones pblicas. En el caso de Lasso, la Secretara Nacional de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin (SENESCYT) y el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social (CPCCS). Mientras que Viteri, el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social.

Otro de los puntos es la derogacin de la Ley de Comunicacin en vigencia desde el ao 2014, cuyo objetivo consiste en consolidar un sistema de comunicacin ms equilibrado en actores, pluralidad y oferta televisiva[2]. Anterior al 2008, la asignacin de frecuencias de radio y televisin del espectro radioelctrico estuvo plagada de irregularidades y deficiencias por lo que uno de los puntos principales que establece la ley es la distribucin equitativa de frecuencias del espectro radioelctrico: 33% para los medios pblicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios. Lenin Moreno es el nico candidato que se refiere a la necesidad de avanzar en la democratizacin del acceso a frecuencias y evitar el monopolio de la propiedad de los medios de comunicacin. Por el contrario, Lasso es partidario de suspender el concurso de asignacin de frecuencias.

Con el Caballo de Troya de la libertad de expresin, los candidatos de la oposicin se han plegado a los pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que cataloga a la ley como la peor ley mordaza de Amrica[3] e insisten en la derogacin de la ley como va para garantizar la libertad de expresin, como es el caso de Viteri.

El tema de la corrupcin, otro de los tems privilegiados por los sectores de oposicin latinoamericanos frente a los gobiernos progresistas, ha calado profundamente en la campaa. En el caso de Viteri, afirma taxativamente que enviar a todo corrupto a la crcel mediante tres vas: recuperar las comisiones de la corrupcin y fusionarlas con comisiones internacionales para que puedan transparentar los contratos a nivel nacional, existencia de una veda civil en cada una de las empresas que estn relacionadas con actos de corrupcin y sealamiento especfico a cada uno de los involucrados[4].

En el caso de Lasso afirma que iniciar una comisin de investigacin y abrir las cuentas al escrutinio pblico. Llama la atencin que pese a sus declaraciones en contra del vicepresidente Jorge Glas por el tema de Petroecuador, donde afirm que no solo han endeudado al pas. Sino que adems se han beneficiado personalmente de esos dineros[5], Lasso se ha mantenido en silencio cuando el escndalo de Odebrecht salpic al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, con quien Lasso mantiene una alianza desde octubre. Consultado sobre el tema, solo respondi que el movimiento CREO tiene una alianza con el movimiento SUMA, no con el Municipio (de Quito), no con el alcalde[6].

Los candidatos tambin proponen una consulta popular con el objetivo de recuperar la democracia y la independencia de poderes. En el caso de Lasso destinada a que la poblacin se pronuncie sobre las reformas a la Constitucin.

Lo econmico

El programa de gobierno de Viteri contempla 16 propuestas vinculadas con la reduccin del gasto pblico improductivo, la generacin de estabilidad tributaria, la eliminacin de restricciones a importaciones, la autonoma en independencia del Banco Central y tasas de inters de acuerdo a la liquidez, la suscripcin de un tratado de comercio con Estados Unidos, as como con Asia y Europa adems de promover el ingreso de la banca extranjera.

Un tema que llama particularmente la atencin es su frmula de elevar los salarios mediante la reduccin de los costos de produccin. Algo que en la prctica raras veces funciona, ya que el ahorro en costos de produccin significa mejores ganancias para el empleador y no necesariamente se transfiere en beneficios para los empleados.

Respecto al tema tributario, en la ltima dcada la recaudacin tributaria se increment a 110.511 millones de dlares. Este rubro constituye entre el 50% y 60% del presupuesto del Estado y est destinado, en su mayora, a financiar las obras pblicas e inversiones sociales. Es decir que los impuestos son los que sustentan las obras de infraestructura, salud, educacin y seguridad. Si la recaudacin tributaria disminuye, necesariamente habr un ajuste en la inversin[7]. Adems, Ecuador es el segundo pas en el continente con menor carga tributaria para las empresas[8].

Tanto Lasso como Viteri coinciden en la necesidad de eliminar impuestos, entre los que se encuentran el impuesto a la salida de divisas, a la tierra agrcola, el impuesto verde, a la transaccin de vehculos, a los espectculos pblicos, el anticipo del impuesto a la renta, la reduccin del IVA, la eliminacin de sobretasas arancelarias y las restricciones a las importaciones. Un dato a tener en cuenta es que estos impuestos no abarcan al total de la poblacin ecuatoriana sino que estn destinados a beneficiar a los sectores empresariales, banqueros y exportadores. Claramente, un beneficio personal en detrimento de las mayoras.

Frente al interrogante de cmo contar con recursos econmicos para administrar el Estado, Lasso defiende que acudir al sector privado, local e internacional, capaz de reemplazar la inversin del gobierno nacional.

En esta materia, Lenin Moreno es partidario de un clima de estabilidad tributaria aunque reconoce que ser necesario revisar algunos impuestos de forma responsable. Para el candidato de la Revolucin Ciudadana, no existe manera de sostener un sistema pblico garantista de los derechos sociales si no es con soberana tributaria. Para Lenin, hay que seguir mejorando la actual matriz tributaria para que el sistema sea cada vez ms progresivo y eficiente.

Otro de los temas donde se concentran las propuestas de los candidatos son las ofertas de empleo. Viteri ofrece la libre contratacin de trabajadores, es decir que el empleado y el empleador podrn escoger el nmero de horas, das o meses de trabajo. Esto significa volver al viejo paradigma flexibilizador que tanto dao hiciera en el pasado. Por su parte, Lasso plantea perfeccionar las modalidades de contrato estacional y la contratacin por tarea. Vale tener en cuenta que la eliminacin de los contratos por horas es una de las grandes conquistas en materia laboral de la Revolucin Ciudadana. Anteriormente bajo esa figura no exista estabilidad para el trabajador e incluso se llegaba a pagar menos que el salario bsico, vulnerando los derechos de los trabajadores. Esta es otra de las medidas de los sectores de oposicin que termina por favorecer al sector empresarial.

La propuesta de Lasso es llegar a 1 milln de empleos en cuatro aos mediante la derogacin de impuestos, la creacin de zonas francas y la entrada de inversin extranjera. En este ltimo punto, el candidato promete traer al pas 10 mil millones de dlares en inversin, lo cual es poco probable si se tiene en cuenta que el Ecuador recibi en 2015 inversiones extranjeras por $ 1.060 millones, la mayor inversin en 20 aos. Adems, contrarrestando dicha propuesta, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INEC) el nmero de desempleados del pas es de 410.411.

En el caso de Lenin Moreno, es el nico candidato que menciona el reconocimiento del trabajo en la mujer en el hogar. Resalta adems el cambio de la matriz productiva para pasar de una economa primario exportadora a una diversificada y basada en el conocimiento adems de fortalecer la economa popular y solidaria. Respecto al empleo, el candidato propone la realizacin de un acuerdo nacional por el empleo y la produccin con el sector privado. Adems, considera que la construccin de viviendas, el turismo y el incremento de la capacidad exportadora sern las fuentes de empleo para los prximos aos. Y no basta con crear empleo, sino que ha de ser empleo de calidad.

Lo social

Lenin Moreno present su plan Toda una vida que cuenta con cinco ejes desde el nacimiento hasta la vejez[9]:

Plan de vivienda de inters social para la poblacin en situacin de riesgo o vulnerabilidad con una inversin de 900 millones de dlares.

Misin Ternura consistente en dar acompaamiento a las mujeres en periodo de gestacin y sus hijos con cuidados prenatales y estimulacin temprana.

Creacin de una lnea de crdito para los emprendimientos juveniles de 300 millones de dlares. De esta forma se crearn 200.000 nuevas plazas de empleo.

Incremento de los montos en el Bono de Desarrollo Humano desde 50 a 150 dlares con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en un plazo de dos aos.

Adultos mayores: Entrega de un bono mensual de 100 dlares y un seguro mdico gratuito destinado a aquellas personas en situacin de pobreza y vulnerabilidad.

En este ltimo punto vale destacar que, en el caso de Viteri no existe ninguna propuesta destinada a adultos mayores en su plan de gobierno. Mientras que Lasso reduce su iniciativa a los fondos de pensiones.

En el mbito de la reconstruccin del terremoto[10], para Lenin Moreno los ejes de la intervencin son: vivienda, empleo urgente y ambiente. Adems del fomento al turismo y la ampliacin del crdito para pequeos y medianos productores. Por el contrario, Lasso, de acuerdo a su programa neoliberal minimiza la intervencin del Estado nacional en el proceso de reconstruccin y delega dicha responsabilidad al sector privado y a la sociedad civil. Adems de la promesa de declarar zona franca a las dos provincias afectadas por el terremoto.

Viteri pese a haber votado en contra de la Ley Orgnica de Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstruccin y Reactivacin de las Zonas Afectada para los afectados por el terremoto, ahora en campaa propone un Plan Nacional de Vivienda Popular. Lo cual suena bastante extrao ya que, si se tiene en cuenta el ejemplo de Guayaquil, bastin del Partido Social Cristiano, en el 2012, se reportaban 15 casos de asentamientos humanos irregulares. Solo Monte Sina, territorio desconocido por la alcalda que no lo considera parte de los lmites geogrficos del cantn, tiene aproximadamente 1.200 hectreas donde habitan 274.000 personas.

La salud

El plan de Lenin Moreno se enfoca en la poltica de promocin sexual y reproductiva, otorgando prioridad a la prevencin del embarazo adolescente en tanto de acuerdo al Censo de 2010, el 18 % de todos los nacimientos provenan de mujeres entre 12 y 19 aos. Tambin se aborda la problemtica de la malnutricin infantil que afecta principalmente a los nios y nias en situacin de pobreza extrema, particularmente en las comunidades indgenas.

En el caso de los candidatos de la oposicin predomina una posicin xenfoba destinada a la defensa de los puestos laborales para los ecuatorianos, en detrimento de los mdicos de otros pases. Sin embargo, la vinculacin de mdicos extranjeros, especialmente de Cuba, ha seguido siempre un criterio de complementariedad, ubicados en aquellos espacios geogrficos donde los mdicos ecuatorianos o bien no llegan o bien no quieren ir[11].

Lasso confa en el sector privado para la construccin del modelo de Ciudadelas de la Salud. Adems de aplicar un esquema de remuneracin por incentivos a mdicos. Claramente, su propuesta es a favor de la privatizacin de este sector.

La educacin

Respecto al tema educativo, una de los Caballitos de Troya de la oposicin ha sido la eliminacin del Examen Nacional para la Educacin Superior (ENES) para garantizar el libre acceso a las universidades. Sin embargo, esta propuesta es irrealizable en tanto no se cuenta ni con la infraestructura suficiente ni el nmero de profesores necesarios.

Adems, esta promesa se ha quedado sin piso en tanto ya se anunci por parte del actual gobierno la puesta en prctica de un nuevo sistema para el ingreso a las universidades a partir de la unificacin del ENES junto con el Ser Bachiller[12].

En este punto es necesario recordar que Ecuador ha sido el pas que ms invierte en educacin superior en toda la regin. El plan de Lenin Moreno menciona la necesidad de fortalecer la calidad de la educacin, garantizar el acceso universal y la permanencia de nias, nios y jvenes en la escuela teniendo como prioridad la educacin bilinge e intercultural. Adems de impulsar la construccin de bibliotecas comunitarias, evitar la desercin escolar, impulsar la investigacin y vincularla con la economa popular y solidaria y profundizar el acceso a las TIC para reducir la brecha digital.

Lo internacional

El programa de Lenin Moreno plantea el fortalecimiento de los organismos de integracin regional, particularmente la UNASUR y la CELAC y de los mecanismos de cooperacin sur-sur. Tambin destaca la necesidad de concretar proyectos de integracin como el Banco del Sur y el Fondo del Sur e impulsar la creacin de un portal de noticias latinoamericano para contrarrestar el cerco informativo de los grandes monopolios mediticos nacionales e internacionales.

Viteri es la ms audaz en este punto afirmando la necesidad de lograr un replanteamiento de la poltica exterior que ha mantenido el Ecuador incluyendo la desvinculacin inmediata de organismos como el ALBA y UNASUR y la celebracin de Tratados de libre comercio con Estados Unidos y los pases de la Alianza del Pacifico. En este sentido, tanto Lasso como Viteri, han declarado que desean sacar del pas la actual sede de UNASUR.

La problemtica de gnero

En 2011, una encuesta determin que el 60, 6 % de las mujeres en Ecuador ha vivido algn tipo de violencia[13].

Las propuestas de los candidatos sobre este tema son escasas: El plan de Viteri se basa en cuatro ejes transversales: jueces y fiscales especiales; ms y mejor educacin a nios y jvenes; botn de pnico para casos urgentes; y, consulta para preguntar al pueblo sobre cadena perpetua para perpetradores de feminicidio[14]. Sin embargo, Viteri ha sido criticada por excluir de su plan de gobierno propuestas respecto a mejorar las condiciones laborales de las mujeres o garantizar el derecho al trabajo domstico remunerado. Por ser la nica candidata mujer a la presidencia se le cuestiona la ausencia de polticas especficas respecto a libertad reproductiva o aborto[15]. Lasso tampoco tiene propuestas concretas al respecto. Solo afirma que convocar a un dilogo para debatir el tema del aborto.

Por su parte, Lenin Moreno afirmo taxativamente que la problemtica de gnero ser una prioridad nacional. Para ello, se fortalecer el Plan Nacional de Erradicacin de la Violencia de Gnero adems de impulsar una Red Contra la Violencia de Gnero.

Lo agrario

El plan de Lenin Moreno coloca el nfasis en la necesidad de avanzar en la diversificacin productiva, mejorar el acceso a la tierra y al agua de riego y al crdito.

En esta temtica existen dos propuestas radicales: la de Viteri, quien ofrece eximir del pago de la energa elctrica a los campesinos y condonar las deudas a ciertos clientes de BanEcuador. Y la de Lasso, con su promesa de reformar la legislacin de tal forma que los campesinos puedan portar armas de fuego para la defensa de sus familias. Con un comentario claramente sexista, el candidato afirm Vamos a permitirles a los campesinos ecuatorianos que puedan defender a sus esposas, hijos, hijas como varones[16]. En este punto cabe destacar que gracias al Acuerdo Ministerial 749 del 2011, que prohbe importar armas a escala nacional y prohbe el porte de armas tuvo lugar una reduccin histrica de la tasa de homicidio[17].

