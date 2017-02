Una crtica a Grosfoguel, Dussel y otros intelectuales

Los extractivistas epistmicos y los francotiradores

En el 2013 Leanne Betasamosake Simpson, una mujer indgena del pueblo Mississauga Nishnaabeg de Canad puso en escena el concepto de extractivismo cognitivo. El cual ha sido revalorizado por algunos intelectuales bajo el nombre de extractivismo epistmico, especialmente por Ramn Grosfoguel en su artculo: Del extractivismo econmico al extractivismo epistmico y al extractivismo ontolgico: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. [1]

Las palabras extractivismo epistmico no son nuevas pero el concepto ya es antiguo, as por ejemplo, hay quienes han hablado de colonialismo interno o de anatopismo, sta ltima quiere decir: interpolar conocimientos de fuera de una realidad para leer e interpretar a otros pueblos, a fin de imponerles una concepcin del mundo desde la razn del dominador y hasta hacerlos aparecer como propio, bajo el argumento de que es por su bien o su progreso o su bienestar. Es decir, es una asimilacin de lo otro o de la alteridad al sistema estatuido, hacindole perder su carcter propio y por ende su espritu alternativo y alterativo. A esto muchos lo llaman interculturalidad pero en realidad es integrismo.

Al respecto Grosfoguel dice -en el referido artculo-: Este principio de asimilacin es epistemicida porque termina destruyendo los saberes y las prcticas ancestrales. () Si el ecologicidio destruye la vida, el epistemicidio y existencialicidio consiste en destruir los conocimientos y formas de vida asociadas a los artefactos, saberes y objetos extrados para asimilarlos a la cultura y formas de ser y existencia capitalistas occidentales.

Pasemos a ver ejemplos de extractivismo epistmico y a hacer comentarios a algunos intelectuales, sin con ello dejar de desconocer su aporte valiossimo, incluso nuestra admiracin a algunos que nos han enseado tanto. Sin embargo nadie es infalible en sus elaboraciones conceptuales, pues somos partes de un mundo colonizado y susceptibles de ser afectados e infectados de distintas maneras por el colonialismo y el extractivismo epistmico-ontolgico.

No creemos que haya alguien plenamente descolonizado en la intelectualidad, ni en quienes han tenido contacto con la civilizacin u occidente, es decir, que sea des-colonizado o des-occidentralizado. Para nosotros, no hay diferencia entre civilizacin y occidente, pues la nica civilizacin en el mundo es la de occidente. Por lo que resulta una tautologa decir civilizacin occidental. Sabemos que los pueblos de fuera de occidente, no llegaron jams a separarse de la naturaleza ni de lo sagrado, no construyeron un sistema social contra natura, como s lo hizo la civilizacin conducindonos al caos ambiental actual que ha puesto en peligro la sobrevivencia misma de la especie humana.

Por tanto, es equivocado hablar de choque o encuentro de civilizaciones, como dicen los intelectuales occidentalistas o colonialistas, sino la destruccin paulatina y sostenida por parte de la civilizacin de los pueblos, culturas, comunidades, aldeas, que vivan y viven en el continuo de la naturaleza. Civilizar es colonizar. Colonizar es occidentalizar.

Incluso, consideramos que el proceso de des-occidentalocentrismo se est dando mucho ms al interior de occidente que fuera de ella. Especialmente en Europa, hay quienes ya se han dado cuenta que fueron ellas las primeras vctimas de las lites colonialistas o civilizadoras. Los semitas, cristianos, helenos y latinos, configuraron desde el patriarcalismo esclavista la civilizacin occidental. Dicho de otra manera, la gran obra de esclavistas, patriarcalistas, colonialistas, mecanicistas, reduccionistas, antropocentristas, es su concrecin o unificacin de todo ello en lo que llegaron a denominar civilizacin, la misma que ha buscado y logrado extenderse por casi todo el mundo.

Primero civilizaron a todos los europeos, y a su vez ellos lo hicieron con el resto del mundo, particularmente los ltimos 500 aos. Logrando colonizar a casi todos en su etapa de la modernidad, a travs de su capitalismo/socialismo la civilizacin casi ha conseguido occidentalizar el mundo. Pero sucede que hoy se est produciendo un paulatino despertar, un reflotar de pensamientos, resistencias y luchas anti civilizatorias, es decir, un sinnmero de acciones para que regresemos a vivir en el continuo de la naturaleza, y con ello recuperar lo comn-integral dentro de un sistema de armona complementaria.

A estas distintas expresiones y formas los agrupamos bajo el trmino aldeidad o aldeismo, palabra sta que viene de aldea (similar a comunidad), pues consideramos que para revertir el cambio climtico hay que aldeizar el mundo antes que el sistema ciudad-civilizacin acabe con todos. Es decir, entrar en un proceso de neo-ruralizacin o re-campesinacin[P1] -como el que llevan las ecoaldeas o las cooperativas integrales- antes que el urbanismo depredador inunde con sus selvas de cemento la vida, es decir, la naturaleza no-humana. Y ante todo, hay que profundizar el proceso autonmico o de autogobierno, como el que vienen empujando ciertas aldeas milenarias as los zapatistas- para proteger lo que contiene, sostiene y mantiene al ser humano, pues entienden que sin la naturaleza el hombre no es nada.

No se trata de transformarse o de crear ms ciudades sostenibles, inteligentes, compactas, o en transicin, sino de terminar con el modelo que viene destruyendo la vida, y ese es la ciudad-civilizacin. Apenas el 4% del territorio del planeta ocupan todas las ciudades en su conjunto, pero emiten gases de efecto invernadero en alrededor del 78%. Deben quedar mximo ciudades de unos 50.000 habitantes como era hasta hace unos 100 aos la gran mayora-, para ello debe decrecer la poblacin mundial, como una serie de factores complementarios de decrecimiento.

Ello implica entender que la disyuntiva no es entre la civilizacin liberal-capitalista y la civilizacin marxista-socialista, sino entre la civilizacin de derecha/izquierda versus la aldeidad o comunalidad. Eso es lo que el mundo tiene que elegir: ms contra natura o retomar el continuo de la natura. Eso no significa regresar al pasado ni no utilizar la tecnologa, que es el pobre argumento de quienes tienen una mirada miope y anorxica.

En este sentido, la descolonizacin es para todos, colonizadores y colonizados. No hay descolonizacin si no hay descivilizacin. Actualmente en occidente hay un importante sector que se ha abierto al mundo y han comenzado a actuar de igual a igual con otros pueblos y culturas, aunque todava son una minora. Han comprendido que la liberacin es para todos o no es posible para nadie. Liberacin en el sentido de soltarse o zafarse de algo, para entrar en la armona complementaria de la naturaleza no-humana. No, a como lo conciben en occidente, de que la liberacin es ser libre de todo y de todos. Quin es libre del sol, de respirar, de comer.

La libertad es el mayor sofisma de la civilizacin. Si no se encuentra la armona y el equilibrio, la liberacin pasa a constituirse en otra forma de dominacin y explotacin por un nuevo sector que cree representar a todos o que acta a nombre de los dems. Los marxistas no comprenden que la explotacin del hombre terminar cuando termine la explotacin de la naturaleza no-humana, y no al revs. Por eso han fracasado todos sus proyectos en todo el mundo.

Grosfoguel y el francotirador

En general, compartimos con Grosfoguel su crtica del extractivismo epistmico, como asimismo con la mayora de lo que hemos ledo de sus escritos. No obstante, hemos observado que guarda rezagos coloniales e incluso se contradice en algunos mbitos. Algo que pasa en la totalidad de intelectuales -entre los que nos incluimos- aunque no sabemos si somos intelectuales o al menos no pretendemos serlo, pues nos gustara ser algo ms que un pensador o un razonador.

Empezaremos nuestro anlisis a partir del video I Escuela ecosocialista y pensamiento crtico nuestroamericano[2] realizado este 10 de octubre de 2016 en Venezuela y a donde Grosfoguel fue invitado por el chavismo a dar una conferencia.

Hasta antes de que Grosfoguel comenzar -casi al final de su conferencia- a defender al castrismo y al chavismo, nos parecieron coherentes sus posturas y compartamos con su exposicin. Pero luego surgieron sus contradicciones y que consideramos rayan en el extractivismo epistmico, que tanto critica Grosfoguel. Por ejemplo, critic al socialismo del siglo 20 de que haba principalizado la economa en desmedro de otras acciones paralelas, as contra el racismo, el sexismo, el eurocentrismo, el cristianocentrismo, etc.; y que a la final, estos socialistas reprodujeron otras formas de dominacin en forma de burocratismo, imperialismo, colonialismo, etc.

Repiti varias veces que no vivamos en un sistema capitalista sino en una civilizacin con varios ejes, uno de los cuales era la economa (capitalismo) y que al principalizarlo o centralizarlo esto conllev a que fracasar el socialismo del siglo 20. Punto de vista ste, con el que estamos plenamente de acuerdo. Pero cuando se refiri o habl del socialismo del siglo 21 no dijo nada al respecto, y ms bien respondiendo preguntas al finalizar su conferencia, tom como referente justamente a un indicador econmico -el de la reduccin de la pobreza- para justificar y alabar al chavismo.

Tambin habl de las comunas populares como un gran giro decolonial y pas a justificar de que no se lo haba empujado a fondo porque Chvez no lo poda hacer todo, y que el error era de los chavistas de que no lo haban avivado desde que Chvez muri. Pero que ah estaba el gran legado terico de Chvez y que con eso haba que echar palante.

En resumen, en la conferencia de Grosfoguel los socialistas del siglo 21 no haban repetido el mismo esquema de priorizar lo econmico, sin embargo, ya en la parte de las preguntas del pblico, al fin se atrevi a decir que el problema del chavismo estaba en que no se haba diversificado la economa, al centralizarse en el petrleo. Con ello volvi a referirse a economa, pero en la conferencia como tal no hizo crticas al socialismo del siglo 21, ms por el contrario, los defendi.

De otra parte, acaso los socialistas del siglo 21 no han cado en las garras del imperialismo chino a travs de los prstamos y altos intereses que le generan dependencia hacia el gigante asitico. Continuando con la misma actitud de los antiguos comunistas latinoamericanos que adoraban a los soviticos y ahora sus coterrneos lo hacen con los chinos. Cul es la diferencia en criticar al imperialismo sovitico como lo hizo Grosfoguel- y no decir nada del imperialismo chino.

Y por otro lado, querer justificar al chavismo con el argumento simpln de que l no lo poda hacer todo, sin mirar toda la interseccionalidad -de la que l tanto habla- pues jams hubo esa accin integral al haberse concentrado en la economa y en lo material. Fijamiento que han tenido todos los socialistas del siglo 21, y que ahora les est pasando la factura cuando han cado los precios del petrleo y de los minerales. Por lo que a la final no resolvieron nada, como tampoco lo hicieron los del siglo 20 -y a los que Grosfoguel critic duro en dicha conferencia-. En todo caso, habra que preguntarle a Grosfoguel, cul es la diferencia y el aporte de los socialistas del siglo 21 a lo que hicieron los del 20. Son incomparables o son ms de lo mismo.

Las comunas chavistas, resultaron un proyecto ms, pues en todos los aos en que estuvo Chvez al frente del gobierno, pudo realmente haberle dado un carcter principal o fundamental que permita realmente construir el poder social, el que a su vez haga posible o genere el poder poltico, para que sea una constatacin efectiva el poder popular en la que el pueblo sea el creador y el actor de su propio destino, y no el que crea Chvez. Pero los socialistas del 21 lo hicieron al revs, siguieron centralizndose en el poder poltico, de ah la actual situacin en la que se encuentran y ms bien han terminado abriendo las puertas para que regresen los neoliberales.

Y ahora aparece Grosfoguel compadecindose de Chvez y culpando al madurismo. Realmente nos cuesta creer que para Grosfoguel esa propuesta tibia de las comunas chavistas sea un giro decolonial, da mucho que pensar qu es lo decolonial para l. Parece que con los socialistas del 21 se le olvid todo lo que ha escrito al respecto, o refleja el extractivismo epistmico que guarda Grosfoguel. Lo que tambin nos parece ser un francotirador, como calific a aquellos que no apoyan ciertos proyectos porque hay alguna cosa que no comparten. Francotirador, como el purista que rechaza a otros porque no comparten plenamente un proyecto. Sern los socialistas del 21 decoloniales, o mucho ms decoloniales que el movimiento indgena y popular, quienes han cuestionado al progresismo por ser justamente proyectos neocolonialistas de izquierda del siglo 21. Al parecer Grosfoguel se alinea con los progresistas y rompe con la alteridad que viene resistiendo por 500 aos. No es eso ser francotirador y extractivista epistmico.

Justamente en el artculo que venimos haciendo referencia, Grosfoguel se apoya en la boliviana Silvia Rivera y en el ecuatoriano Alberto Acosta para hacer sus crticas al extractivismo epistmico de Quijano y de Mignolo, olvidndose que Rivera y Acosta han denunciado los atropellos del evismo, del correismo y de todo el socialismo del siglo 21. Acaso Grosfoguel eso no lo ha ledo y frente a los chavistas no dijo nada y ms bien se lav las manos como Pilatos lanzndoles loas. Tres veces repiti la frase de Castro: dentro de la revolucin todo, contra la revolucin nada. Cuando Rivera, Acosta y tantos otros, han denunciado que los progresistas no aceptan ninguna crtica dentro de la revolucin y ms bien han sido perseguidos y criminalizados. O es que Grosfoguel pensar que Rivera, Acosta y dems crticos del socialismo del 21 estn en contra de la revolucin. O creer como Enrique Dussel -que tambin dio una conferencia ese mismo da- que son crticas de extrema izquierda.

Critic que se han creado nuevas universidades pero que siguen los mismos esquemas, disciplinas y carreras occidentalocntricas. Sin embargo, no hizo referencia a que eso es justamente lo que han hecho los socialistas del 21, como por ejemplo, las universidades correistas, chavistas y evistas, que repiten o reproducen todo el esquema de las universidades del imperio que tanto critica Grosfoguel. Es ms, Correa procedi a cerrar la nica que haba en el Ecuador y en toda Sudamrica, que rompa con el esquema eurocntrico de universidad. De eso no dijo nada.

Tambin seal el problema de la actitud ecologicida que est produciendo el cambio climtico, y de que no es una opcin la decolonialidad sino que es una necesidad frente a la muerte que est provocando la civilizacin. Que no hay eleccin, que es la vida o la muerte. Algo con lo que tambin estamos de acuerdo con Grosfoguel, pero luego pas a defender el extractivismo de los socialistas del 21 con el argumento de que no se puede ser anti-extractivista desde hoy en la noche. Sin hacer ninguna referencia, a lo que Rivera, Acosta, Gudynas y cuantos otros han denunciado de que los extractivistas progresistas quieren salir del extractivismo con ms extractivismo, es decir, que no se plantean disminuirlo sino aumentarlo. Siendo esa justamente la crtica que se ha hecho, de que no han emprendido acciones decrecidas sino ms bien de crecimiento y ampliacin del extractivismo. Nadie ha propuesto que se quiere terminar con el extractivismo hoy en la noche, lo que se ha dicho es que no hay que aumentar la frontera extractivista y ms bien tender a su disminucin paulatina lo ms rpido que sea posible. No haber claramente as, es ser tambin francotirador y un extractivista epistmico ms. No hay diferencia entre lo que se critica y lo que se dice.

Critic muchas veces a la civilizacin capitalista/patriarcal occidentalocntrico/cristianocntrico moderno/colonial -y que estamos de acuerdo-, pero la salida que dio era de crear otra civilizacin. Acaso es cuestin de crear otra civilizacin con simplemente otros ingredientes. Acaso la civilizacin no es el resultado o la configuracin de toda esa transversalidad que enuncia Grosfoguel. Acaso la civilizacin no es la que nos est llevando a la muerte con el cambio climtico -como repiti tantas veces-, y a pesar de ello quiere otra civilizacin. Es decir, no entiende a cabalidad que la civilizacin es el sumun de toda la interseccionalidad de la que habla y de que principalmente es la muerte en s mismo. Por lo que NO necesitamos una nueva civilizacin ni siquiera una transmodernidad (Dussel) o una poscivilizacin sino una transcivilizacin. Es decir, algo totalmente diferente a la civilizacin y ello tambin pasa por su nombre. Sino, seguimos en lo mismo, as cuando se critica el desarrollo y el crecimiento, procediendo a hacer retoques sustentables o identitarios pero nada de cambios totales o profundos. O lo que es lo mismo, de que se critique al socialismo del siglo 20 y no a los del 21.

Habl de crisis o de que haban varias criseses, sin que todava comprenda Grosfoguel que lo que estamos viviendo son extremos de la crisis que es toda la civilizacin en s mismo. No hay crisis o criseses sino que todo el sistema en su conjunto es crisis por su propia configuracin, y que lo que hace es producir erupciones de tanto en tanto. No hay crisis, hay caos total, y los niveles mximos estn reflejando con ms claridad que todo el sistema es atentatorio a la vida. La crisis no es algo que aparece de vez en cuando, sino que tiene picos en los que llega a niveles extremos. La civilizacin con toda la interseccionalidad que la contiene, est estructurada o compuesta con diferentes tipos de crisis constitutivas.

Desde su surgimiento produjo una ruptura con el sistema-mundo aldea o modelo cocreador de vida, al que lo ha ido destruyendo poco a poco hasta llegar a los lmites actuales. Por tanto, no cabe hablar de crisis ambiental sino de caos ambiental, en la que hay picos y bajadas de la crisis o de la civilizacin como tal. Entonces, no se trata de salir de la crisis ambiental o de crear otra civilizacin, sino de replantear todo para encontrar la armona y equilibrio complementario, que es cmo funciona la vida.

Hablar de crisis es mirar solo un factor o categora a igual como la economa- y no entender que hay un origen de todo. La llamada crisis de civilizacin no es el resultado de algo espordico o casual, es el sistema en su esencia. La crisis solo se da en sistemas sustentables o sanos, como las enfermedades que aparecen en personas sanas y que luego desaparecen, pero si la persona no aprende de las enfermedades se vuelve la enfermedad en s mismo y se muere. La civilizacin nunca fue sana sino contra natura, naci enferma y su enfermedad es la que ha venido destruyendo la vida, tanto de la salvaje naturaleza como la de los pueblos brbaros y salvajes, hoy llamados subdesarrollados o tercer mundistas. stas ltimas categoras, tambin son definiciones neocoloniales y todos las siguen repitiendo como cantaleta. Ni siquiera las resignifican y eso es tambin extractivismo epistmico.

El extractivista epistemico de Enrique Dussel

Dussel tambin lanz algunas lisonjas a Chvez, Castro y Evo. De ste ltimo dijo, que le andan criticando que est ocupado con el extractivismo y de que no se dedica a hacer la revolucin. Y Dussel respondi burlescamente, acaso ya est la teora de alternativa al capitalismo. Al parecer, todava no se ha enterado del sumak kawsay/suma qamaa[3], o quizs piensa como sus defendidos socialistas del 21 de que los paradigmas y sistema de vida de los pueblos primeros son solo un modelo de desarrollo o un medio para el socialismo y no un fin en s mismo, a igual como conciben a la naturaleza. O crear que no son profundos sus postulados y que no tienen la condicin de ser toda una propuesta anticapitalista y de transmodernidad. O de que el pensamiento indio no puede superar el eurocentrismo.

No es suficiente con criticar al eurocentrismo de Marx como lo hizo Dussel y con lo que estamos de acuerdo-, sino que adems hay que pensar desde las racionalidades construidas milenariamente desde fuera del eurocentrismo, y no desde la mentalidad de alguien que se ve como desterrado de Europa en Amrica. Una cosa es ser latinoamericano y otra ser indoamericano (y no es cuestin de etnia o de fenotipo, es de voluntad o de decisin, como de hecho la han tomado los que nacieron en Amrica pero que siguen pensando como occidentales).

Y Dussel sigue deliberando como latino o mestizo, es decir, desde las categoras europeas, pues una nueva cultura no se produce en 500 aos y adems porque los pueblos milenarios estn ah, a pesar de que l y otros no los puedan ver en esencia sino tan solo folclricamente. Por ello dijo-, que haba que crear nuevas categoras polticas por nosotros en referencia a los intelectuales del siglo 21, lo que significa que las categoras amerindias no valen o no son suficientes para repensar el mundo. En el fondo, Dussel se sigue viendo como blanco-mestizo y no como indio-mestizo.

En realidad, lo que pasa en Dussel y en muchos, es que no conocen la alteridad y solo hablan desde fuera del indio, del pobre, del oprimido. Desde el intelectual que defiende al dominado y que lucha por liberarlo, pero desde la razn independizadora del latino o mestizo, en ltima instancia, del occidental en Amerindia y no desde la propia racionalidad milenaria de los pueblos primeros.

Nos preguntamos, si Dussel, Grosfoguel y tantos defensores de los indios conocern, por ejemplo, las categoras andinas de: complementariedad, reciprocidad, correspondencia, ciclicidad, armona, integralidad, estabilidad dinmica, polaridad, etc. Habrn ledo de los mundos andinos: jawa/janaj pacha, kay pacha, kay/urun pacha, y todo lo que entraan cada una de estas categoras. Sabrn que la lgica del pensamiento andino es tetralctica (tawantin), pero ellos siguen hablando desde la dialctica europea.

Dussel dijo que la civilizacin ms antigua y la ms importante surgi en Mesopotamia hace 5000 aos. No se ha enterado de la aldea Caral al norte de Lima (cerca de Argentina donde l naci) que tiene la misma antigedad y que ha despertado la admiracin de muchos investigadores.

Criticar realmente al eurocentrismo, es criticar desde una racionalidad construida por una cultura elaborada y no desde la individualidad de un exiliado o excluido europeo en otras tierras. No conocer las racionalidades de fuera de occidente y ms que todo de haberlas asimilado en su ser, es seguir criticando al eurocentrismo desde la razn critica europea. El mestizo siempre tiende a eso, dice: los conocimientos de los indios son de ellos, pero como yo no soy indio - aunque tampoco soy blanco- tengo que tomar una fuente de pensamiento y la mejor que hay es la europea, pues la de los indios es muy elemental o no ha sido sistematizada todava, o cualquier otro argumento para zafarse o distanciarse de lo indio.

Es decir, no hacen el esfuerzo por investigarla, ni siquiera han ledo a los que hemos hecho ese trabajo y que seguimos bregando en ello. De quienes tomamos la opcin de reconocernos en la tierra madre que nos vio nacer y que nos da su vida cada da, antes que solo mirar a la gentica humana que portamos para desde ah adscribirnos al conocimiento occidental. Lo que tampoco significa rechazarla o desconocerla, sino establecer niveles. Si valoraran lo indio se hubieran integrado a su cultura y no se llamaran mestizos siguiendo la racializacin impuesta por el occidentalocentrismo. Muchos intelectuales lo siguen haciendo consciente o inconscientemente, a pesar de que pretenden ser decoloniales o anticoloniales.

Dussel critica al eurocentrismo pero siempre nombra a una serie de escritores, pensadores y hasta conoce de memoria las fechas histricas de occidente, pero casi no nombra a ningn intelectual amerindio o indigenista. Es fcil criticar o alabar a los indios desde afuera y muy diferente es rebasar los racismos para saberse y sentirse hijo de la tierra que les ha parido, procediendo a estudiarla milenariamente y no solo desde la modernidad sintindose que recin han llegado con el conquistador a Amrica. Pero al revs si lo hacen, se dicen que son nacidos en Amrica pero se siguen sintiendo descendientes de la cultura europea o buscan seguirla reproduciendo en la atrasada o subestimada Abya Yala. Mirar desde afuera estando adentro de Amerindia, es tambin eurocentrismo.

Quin no ha asimilado la racionalidad[4] o senti-pensamiento amerindio habiendo naciendo en estas tierras, sigue siendo un occidental en Abya Yala. Por eso, la mayora de pensadores y profesionales siguen viajando directa o indirectamente al norte global para profundizar su sentido de la vida, y nunca llegan a ver desde la amerindia que est en sus pies, y tan solo buscan reajustar su mirada occidental desde Amrica. Irnicamente, hay actualmente occidentales que van a Abya Yala a estudiar y asimilar su cultura, su espiritualidad, sus lenguas, su medicina, y hasta se casan con su gente. El mestizo o blanco nacido en Amrica, nunca llega a conocer amerindia sino solo Amrica Latina, por lo que irnicamente despus de 500 aos siguen sin descubrir Amrica y mueren como Coln sin saber que estuvieron en Abya Yala, tan solo dedicndose a aprovechar de sus riquezas materiales o buscando europeizarla, es decir, civilizarla, como lo han hecho todos los invasores o extractivistas en todo este tiempo.

En nuestro caso, no nos hemos mirado en el espejo y hemos dicho: como mi fenotipo es blanco-mestizo, entonces soy civilizado y no primitivo, por lo que pertenezco a la civilizacin occidental y no a la de pueblos atrasados. Nos hemos reconocido en la integralidad que nos ha construido los Andes, en la conciencia de que la tierra andina es la que nos alimenta en todo sentido, aunque nuestra mente haya sido educada eurocntricamente. Y cuando tomamos conciencia de aquello, nos dejamos envolver por ella y empezamos a despertar todo lo que los Andes como geografa y como cultura haba construido en miles de aos, pues sabamos que ya estaba tambin en nosotros todo ello. Nos hemos sentido hijos plenos de los Andes y no hijos prdigos o prfugos de Espaa.

Por eso no hablamos de nuestros indios o nuestros indgenas, con ello separndonos o marcando distancia sino que hablamos integradamente y decimos: nosotros, nuestros antepasados. No actuamos en tercera persona para referirnos a ellos. Ni esperamos que algunos indios nos reconozcan as, pues nos han dicho que la cultura andina es solo de ellos, queriendo tambin apropirsela de ella. Simplemente sabemos que la madre andina acoge a todos sus hijos y no discrimina a nadie, as no la reconozcan porque tienen otro color de piel. Es la pachamama andina la que nos ha parido y formado, pero muchos la desconocen en una suerte de matricidio premeditado. Nuestra mam biolgica est conectada con la madre tierra y est con la madre cosmos, y en ese sentido nos vemos como una expresin de todas ellas. Y lo mismo con todo el principio masculino de vida.

La vida nos puso en los Andes para desde ah mirar la existencia, en la bsqueda de la integralidad y la armona complementaria, no para generar la dicotoma centro/periferia. Los Andes son nuestro centro, pero como punto de mediacin o consenso, y no como como punto alrededor del cual debe girar todo, como en el eurocentrismo. Por ello, jams surgi en los Andes la ciudad-civilizacin como sistema-mundo que concentra y centraliza todo, sino que funcionaba (y funciona) en la descentralizacin y la desconcentracin, que es como funciona el sistema aldea o comunitario.

Hemos ido al interior de los Andes para desde ah poder conversar con las dems partes del mundo, caso contrario, no habra dilogo o polilogo sino la imposicin, el dominio, el control, el disciplinamiento, y por el otro lado, el asimilacionismo, el coptacionismo, el integrismo, que es lo que vivimos actualmente por derechas e izquierdas y su tutelaje de que lo hacen por nuestro bien o nuestro progreso o nuestro bienestar. En resumen, no nos vemos solo como seres humanos, sino en prolongacin fractal como ser humanidad, ser tierra, ser cosmos.

La idoneidad intelectual

En fin, Grosfoguel y Dussel recibieron muchos aplausos del chavismo, no tuvieron la fuerza y la contundencia para hacer una crtica profunda dentro de la revolucin, tal como lo hicieron con los socialistas del siglo 20. Prefirieron que les lancen flores a que les pifien una sala llena de izquierdistas occidentalizados. Sino, quin mismo es la izquierda occidentalizada. Acaso el chavismo, el castrismo y todos los dems progresistas no lo son. Y si no son ellos, es que son Rivera, Acosta, Gudynas, y todos los que nos hemos pasado enfrentando a los intelectuales del siglo 21 como Garca Linera[5], Atilio Born[6] y Emir Sader. Y esto es lo que nos dio ms tristeza, de que Grosfoguel y Dussel hayan terminado siendo parte de este s grupo de francotiradores y extractivistas epistmicos.

Por cierto, el escritor uruguayo Ral Zibecchi denunci en una conferencia a la que asist en La Paz-Bolivia, de que Emir Sader haba sido pagado por el gobierno de Dilma Rouseff, y eso explicaba muchas cosas. Esto nos hace pensar en la idoneidad de los intelectuales, no s si el chavismo les pag a Grosfoguel y Dussel para que fueran a lanzar vtores a Chvez y Castro. No lo creemos, en todo caso fueron muy corteses y devolvieron con creces la invitacin que les hicieron. Obvio, nunca les invitaran a Venezuela ni a ningn pas del progresismo a Rivera o Acosta o Zibecchi o Gudynas o Svampa, etc.

Esto, al mismo tiempo me recuerda la coherencia de otros intelectuales, como la de Boaventura de Souaza Santos cuando alguna vez me precis que l era crtico con el progresismo, escribindome: Por esta razn no estoy de acuerdo en que me ponga en el mismo lugar de Atilio Boron (o Emir Sader).

Estos episodios me conectan con otros, por ejemplo, el que tuve con un gran intelectual sudamericano especialista en temas ambientales y que es muy conocido en varios crculos acadmicos de Latinoamrica y el mundo. Me contact para hacerme una entrevista en Quito, que es la ciudad que est ms cerca de donde yo vivo, pues prefiero vivir en el campo y ser coherente con mis creencias. Me recibi en el lujoso hotel en que estaba hospedado, y que seguramente los organizadores de un evento por el que haba llegado al Ecuador le haban reservado ah y no porque l haya pedido que le instalen en un hotel de 5 estrellas.

Me invit a almorzar en el restaurante del hotel, donde haba un buffet extraordinario. Se sirvi algunas carnes y cogi una coca cola light, ante lo cual yo me qued anonadado de ver eso de mi amigo ecologista, pues, yo estaba optando por ser vegano poltico ya que saba que la industria crnica produce en el mundo el 18% de gases contaminantes de efecto invernadero, siendo mucho ms a lo que producen todos los medios de transporte en el mundo y que llega al 11%. Realmente son cosas que no comprendo.

En fin, podra contar otras historias con diferentes intelectuales, polticos, maestros espirituales, que he conocido en mi camino, en la que no hay coherencia entre el discurso y la prctica cotidiana. No los juzgo, porque s que yo tambin tengo mis incoherencias, la vida me lo hace saber de diferentes formas. Y eso pretendo con Grosfoguel y dems, pues no creo que lo hagan a propsito. Repito, no tengo la intencin de ganarme enemigos (todo lo contrario) para obtener algn rdito con estas crticas o comentarios, sino la intencin de aportar para que todos cambiemos por la armona de cada uno y de nuestros cometidos.

La nica que se salva -de alguna manera- entre los connotados (y no me estoy mofando sino haciendo referencia a los que se han hecho famosos) es Silvia Rivera, pues se diferencia de todos los dems porque ha pasado por su cuerpo lo aymar. Habla desde adentro y no desde un observador externo, y eso lo apreciamos sobremanera. Algo que no se ve en Luis Tapia o Ral Prada, entre los ms conocidos afuera de Bolivia. Sin embargo, hay algunos aymar que la critican duramente y creo que tienen razn en algunos casos, por ejemplo, su postura de lo chixi o de lo mestizo, algo con lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo y esperamos escribir sobre ello en algn momento. En todo caso, valoramos ampliamente su proceso de internalizacin paulatina, a diferencia de todos los intelectuales que solo hablan desde la externalidad.

Siendo ese el problema de Grosfoguel, Dussel y dems intelectuales, de que solo hablan desde la externalidad y la razn, y no desde la interioridad y la sabidura a pesar de que critican el objetivismo y el positivismo. En la prctica siguen en la actitud reflexiva del objeto de conocimiento y no llegan a la relacin sujeto a sujeto, que es aprender a senti-pensar desde el otro sujeto, sea humano o no-humano. Y esto es tambin extractivismo epistmico.

Dussel sigue hablando desde Europa donde se form, cuando naci en Sudamrica y ha vivido muchos aos en Mxico. Grosfoguel habla de Sudamrica desde Norteamrica, que es lo que conoce profundamente, especialmente Puerto Rico su pas de origen y de Estados Unidos donde trabaja ya muchos en la Universidad imperialista de Berkeley, por ms que le hayan arrebatado un espacio a los gringos como cont en la conferencia que estamos haciendo referencia. Que en todo caso est bien, si realmente se est trabajando por la descolonizacin plena, aunque no sabemos cules son los resultados concretos que ha obtenido en ese propsito. Lo cierto es que Grosfoguel no conoce bien Sudamrica, no es suficiente leer a algunos sudamericanos o hacer unas pocas visitas, sino que hay que vivir un cierto tiempo para conocer un lugar y poder hablar con ms propiedad. l conoce bien al imperialismo norteamericano y puede hablar con criterio profundo.

En nuestro caso vivimos 5 aos en Francia y viajamos bastante por algunos pases europeos, por lo que conocemos algo del eurocentrismo por nosotros mismos. Por cierto, no fuimos a estudiar all, ni a trabajar para ellos, nos han ido llevando por 12 aos por varios pases de Europa para que les enseemos Sabidura Andina[7]. Y hasta nos han traducido 3 libros, pero en nuestra tierra se interesan poco[8]. Somos ms conocidos en los pases francfonos que en los Andes. Obviamente, no nos invita la gente del mundo acadmico pues ellos solo buscan intelectuales, especialmente aquellos que sean objetivistas y que miren todo como objeto externo de conocimiento. Lo mismo, rara vez nos han invitado en Amrica Latina ya sea de la academia o de fuera. Esas son las paradojas. No les interesa lo nuestro[9].

Entonces, es extractivismo epistmico el de Grosfoguel al hablar del progresismo sudamericano sin conocerlo vvidamente y ser francotirador apoyando a estos gobiernos de la izquierda occidentalizada. Compartimos la crtica que Grosfoguel hace de Quijano y Mignolo por su extractivismo epistmico, pero l repite lo mismo con Sudamrica. Por cierto, cuando critica a Quijano comete otro error, cuando hablando desde un lenguaje racial dice que Quijano es mestizo y de que Javier Lajo es indgena. Seguramente no conoce personalmente a Lajo (nosotros lo conocemos), pero en nuestro caso -como andinos de nacimiento- sabemos bien los fenotipos de los Andes y Quijano tiene ms rasgos indgenas que Lajo, quien tiene la piel y el fenotipo ms blanco que moreno.

Obviamente, nosotros no creemos en estos conceptos raciales y hablamos desde otras categoras. Esto, es para nosotros un giro decolonial, el no seguir hablando desde categoras coloniales racistas como las palabras: indio, indgena, negro, mestizo, blanco, que es la creacin de los invasores en su colonial apartheid de Abya Yala. Descolonizacin es tambin cuestionar estos lenguajes, para hablar mas bien desde lo geogrfico y lo cultural. Por ello, nosotros hablamos de pueblos andinos o tawantinsuyanos, en donde hay gente de distintos colores de piel, y lo que marca la diferencia entre ellos: es su pensamiento andino milenario o su pensamiento occidentalizado de izquierda o de derecha, marxista o liberal.

Y ste tambin es el meollo de lo que Grosfoguel, Dussel, Quijano y dems decoloniales hablan de lo nuestro. Qu es lo nuestro. Lo que han producido los occidentales latinoamericanos en estos 500 aos, o lo que han enraizado en miles de aos los pueblos primeros de Abya Yala. ste el extractivismo epistmico de los intelectuales que han encarnado lo occidental en Amrica y que observan al originario o autctono como objeto de conocimiento. Ni siquiera han escuchado a sus sabios, ni han estudiado la racionalidad andina o maya o mapuche. Peor que lo hayan pasado por su cuerpo y ante todo por su corazn.

El suizo Josef Estermmann sabe ms de filosofa andina que Garca Linera que ha vivido toda su vida con los indios. Al vicepresidente de Bolivia solo le interesa Marx, Lenin, Gramsci, y todos los intelectuales europeos con sus filosofas y razones occidentralizadas de izquierda. Dice defender a los indios y hasta se declara indianista, pero desconoce sus cosmovisiones, filosofas, y racionalidades. Por ello, les habla a los pueblos originarios como que fueran nios o torpes o como que fueran sus tutelados a los que los cuida por su bien, su progreso y su bienestar. En general, las izquierdas los ven como de poco entendimiento o como limitaditos, palabra sta del tambin extractivista epistmico y gran francotirador: Rafael Trump Correa[10].

En realidad, pasa en todos los occidentalocentrados -incluso en mucha gente del propio movimiento indgena- quienes hablan desde afuera, sin que hayan pasado la otredad en su vivencia cotidiana, pero hablan a nombre y en defensa de los otros, de los olvidados. Hasta hacen cualquier cosa a nombre y representacin de ellos (Evo Morales). Eso es tambin extractivismo epistmico.

Es lo que siempre han hecho y siguen haciendo los eurocentrados de izquierda con su indianismowash. Se lavan la cara para ocultar sus verdades intenciones de imponerles el marxismo y el socialismo por su bien, su progreso y su bienestar, y con ello borrar sus propias racionalidades. Tal como los cristianos con sus evangelios, o la derecha con sus teoras neoliberales de que ellos son los que les generan las fuentes de trabajo. Quien no se ha descolonizado, es un eurocentrista: liberal o marxista o positivista o nihilista

Todo lo que hemos sealado anteriormente, no significa que seamos antimarxistas o antiizquierdistas o antioccidentales. Entendemos que el marxismo y todo el aporte de occidente es una parte, mas no es el todo. Creemos que la izquierda es complementaria del pensamiento alternativo, y que debemos caminar juntos y no atrs de la clase obrera o del partido. Nos peguntamos si la izquierda y la intelectualidad sern capaces de comprender aquello o seguirn imponiendo su eurocentrismo y calificando a los otros de revisionistas, contrarrevolucionarios, atrasados, extremistas, etc.

Seguramente, en nosotros tambin hay extractivismo epistmico, indianismowash y somos francotiradores. Estamos abiertos a que nos lo hagan ver, eso nos ayudar a ser coherentes en nuestro camino personal, al interior y exterior. Y esto, creemos que deberan hacer todos y preguntarse si son algo de ello.

