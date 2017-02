Trump, Pea Nieto y los muros

El "negotiator", el vapuleado y el lavador

Segn una versin confidencial obtenida por la periodista mexicana Dolia Estvez, acreditada en Washington, Trump le dijo a Pea Nieto: No necesito a los mexicanos, no necesito a Mxico, vamos a construir el muro y ustedes van a pagar les guste o no. Se quej incluso del mal papel que est haciendo el Ejrcito mexicano en el combate al narcotrfico y lo amenaz con utilizar la fuerza militar.

Estvez, quien ha cubierto la Casa Blanca durante aos y colabora actualmente con la revista Forbes, asever el mircoles 1 que se est engaando al pblico de ambos pases al presentar la conversacin como armoniosa y muy amistosa. Estvez dijo que la administracin de Trump no quiere negociar, quiere confrontar a Mxico. Otro de los dichos del mandatario estadounidense habra sido: Yo realmente ni quera ir a Mxico en agosto pasado. Y segn Estvez, ante esa inslita embestida de Trump, Pea no fue firme, balbuce.

Estvez coment que, pese a lo ocurrido, en Mxico siguen creyendo en una negociacin con el gobierno de Trump. Segn el portal de Aristegui Noticias, la corresponsal en Washington tambin mencion una reunin oculta entre el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y funcionarios estadounidenses. La nota fue desmentida por la cancillera mexicana, pero por la tarde una versin de Vivian Salama, de Associated Press , con base en una supuesta transcripcin de la llamada telefnica entre ambos presidentes a la que la agencia habra tenido acceso, confirm el reporte inicial de Estvez, poniendo nfasis en la amenaza trumpiana de enviar elementos del Pentgono a territorio mexicano para controlar y detener a los bad hombres, como llama Trump a los criminales y narcotraficantes, debido a que el Ejrcito mexicano est asustado.

Una versin posterior de la Cnn, aunque matizada, vino a confirmar que se trat de una estrategia precisa y una filtracin intencionada para liberarla a una periodista mexicana con conexiones en Washington, a la que despus la agencia estadounidense AP dio solidez y sustento.

Es sabido que el estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, es un experto en sembrar mentiras como parte de la guerra propagandstica a favor de la derecha estadounidense. Por otra parte, Trump ha exhibido ante el mundo entero su estilo hostil y su capacidad para mentir y generar miedo. En su libro El arte de negociar, de 1987, escribi: Me gusta provocar a mis adversarios. Para ver cmo reaccionan; si son dbiles, los aplasto, y si son fuertes, negocio.

Ms all de su veracidad y del hecho de que Trump ha agarrado de sparring al dbil Pea Nieto, el rspido encontronazo fue el colofn de 48 horas de insultos proferidos por funcionarios de la Casa Blanca, los das 25 y 26 de enero, a los integrantes de la delegacin de alto nivel enviada por el presidente mexicano a la capital estadounidense.

La misin, encabezada por Videgaray e integrada entre otros por el secretario de Economa, Ildefonso Guajardo, vivi un verdadero cuento de terror, ya que segn fuentes periodsticas locales fue sometida a un trato agresivo y humillante por el jefe del gabinete trumpista, Reince Priebus. Corolario: el jueves 26 Trump desinvit pblicamente a Pea Nieto al encuentro que ambos sostendran el 31 de enero, y fue varias horas despus que el mandatario mexicano anunci que cancelaba la visita.

Juegos de enredos y presiones

Si bien el viernes 27 el Boston Globe, uno de los ms influyentes diarios regionales de Estados Unidos, public un excepcional editorial sobre el conflicto, titulado Mxico ensea a Trump una importante leccin sobre los lmites del poder presidencial, la decisin de Pea Nieto no se debi a un proceso de anlisis de opciones para alcanzar el mejor objetivo posible para su pas, sino a la accin unilateral de Trump y Priebus.

De acuerdo con la narracin brindada por el propio Videgaray en la residencia oficial de Los Pinos a legisladores de todos los partidos a excepcin del Morena (el de Andrs Manuel Lpez Obrador), que decidi no ir, l y su comitiva vivieron en Washington amenazas reales. El canciller reconoci que bajo la batuta de Priebus los funcionarios de la Casa Blanca entre los que figuraron el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, el estratega en jefe presidencial, Steve Bannon, quien desarroll todo el plan electoral racista antimexicano, y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner los sometieron a mucha presin y hostilidad. Y agreg: Hubo mucha agresin (y se lleg) casi al insulto. El choque se dio por la insistencia de Trump en que Mxico tendra que pagar el muro.

Segn Videgaray, l lleg solo a las oficinas ejecutivas de la Casa Blanca hacia las 7 de la maana del mircoles 25 para hablar con Kushner, y le dijo que si durante su discurso de ese da en la Secretara de Seguridad Territorial Trump mencionaba que Mxico pagara por el muro, como haba anticipado en la vspera, la visita de Pea Nieto difcilmente se podra mantener. Cuando una hora despus empez la reunin bilateral, las discusiones se tensaron y hacia el medioda se pusieron peor debido a una declaracin de Trump a Abc News en la que reiter que Mxico pagara el muro fronterizo. Entonces la dinmica de la mesa de negociacin cambi: el encuentro presidencial del da 31 ya no fue la prioridad, y el diferendo se centr en las opciones por medio de las cuales Mxico pagara el muro, tema sobre el que las dos partes tenan posiciones excluyentes.

Segn versiones periodsticas filtradas por legisladores que se reunieron con Videgaray en Los Pinos, el canciller mexicano comunic a la presidencia lo que estaba ocurriendo en Washington y pidi al secretario de Hacienda, Jos Antonio Meade, informacin sobre temas tcnicos para responder a sus contrapartes estadounidenses respecto de las exigencias de pago por el muro. Entre las propuestas manejadas por Priebus y su equipo estuvo la de imponer un arancel de 20 por ciento a las importaciones mexicanas.

Del asombro inicial el gobierno de Pea Nieto pas a la molestia, y segn la crnica de Videgaray, cuando se dieron las presiones, las agresiones y los insultos, l y su comitiva estuvieron a punto de irse. La razn que dio para no hacerlo fue que millones de trabajos en Estados Unidos y Mxico estaban en juego.

Videgaray dijo que Trump haba aceptado la propuesta que l le haba hecho a Kushner de que no dijera que Mxico pagara por el muro cuando diera a conocer la orden ejecutiva para su construccin en la Secretara de Seguridad Territorial, ese medioda.

En Los Pinos se interpret como una moderacin del tono. Pero leyeron mal el mensaje esquizoide de la administracin Trump. La cautela de Pea Nieto y sus asesores result txica. Y el jueves 26, cuando el presidente mexicano se estaba despertando en la Ciudad de Mxico, Trump anunciaba va Twitter que retiraba la invitacin a Pea Nieto, quien de forma reactiva y tarda dijo que no viajara a Washington.

Videgaray y Kushner buscaron tender un puente que evitara una ruptura diplomtica, cuyo resultado fue la llamada telefnica del viernes 27, con el contenido revelado cinco das despus por Dolia Estvez.

Al tomar la palabra en la reunin con los legisladores en Los Pinos, Pea Nieto admiti que las relaciones con Estados Unidos se encontraban en un punto muy delicado, pero dijo que su gobierno no poda romper ni permitir que se rompieran las plticas. A su vez, el secretario de Economa, Ildefonso Guajardo, reconoci que haba desconcierto. Es decir, que el gobierno de Pea Nieto no tena una estrategia que definiera cmo enfrentar el futuro inmediato.

Un modelo trastocado

El conflicto va para largo, pero Mxico ya recibi tres golpes severos. El primero fue la firma de las rdenes ejecutivas de Trump para deportar a migrantes mexicanos y retomar la construccin del muro que desde 1986 se ha venido levantando a lo largo de 1.050 quilmetros, en la frontera comn de 3.200 quilmetros.

El segundo golpe fue el trato dado a Videgaray; pero no fue una descortesa, fue una trampa. El mensaje fue que su amistad con el yerno de Trump no serva en Washington, o no tena el amigo correcto. El chisme en los crculos de poder cercanos a la Casa Blanca fue que el superhalcn Steve Bannon el hombre que difundi las mentiras sobre Mxico durante la campaa y cuyo portal Brietbart News public, cuando Pea Nieto gan la eleccin presidencial en 2012, que estaba vinculado al narcotrfico derrot a Kushner, el yerno del presidente.

El tercer golpe devastador, y el ms grave, dada la investidura de los protagonistas, fue la reiteracin manifestada por Trump a Pea Nieto de que no es amigo de Mxico, ni piensa ni desea serlo. Esta animadversin ya haba sido manifestada a los editores del Wall Street Journal en noviembre de 2015, cuando les dijo honestamente, no me importa Mxico, y defini a los mexicanos como corruptos y tramposos.

Tras someter a Pea Nieto, a la clase poltica mexicana y a sus intelectuales orgnicos a la mayor prueba externa de estrs, miedo y terror que se haya vivido desde el siglo XIX, Trump puso adems en evidencia el modelo econmico al que han apostado en los ltimos 30 aos las elites vernculas: a twitazos maaneros desde Washington demostr que el sueo del Mxico maquilador no era tan slido, y ech de su zona de confort a una oligarqua y una partidocracia tercermundistas que se han visto pasmadas y paralizadas porque el paraso neocolonial que ayudaron a prohijar a travs de una ventaja competitiva, esto es, una forma aberrante de esclavitud moderna (verbigracia, la diferencia abismal entre el sueldo de un trabajador mexicano de la industria automotriz, que es de 8,24 dlares por hora, frente al ingreso de su par estadounidense por el mismo trabajo, que es de 46,35 por hora), se trastoc de la noche a la maana.

La noche del jueves 26 Televisa reuni a un grupo de intelectuales y comunicadores que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha han venido actuando como reproductores de la ideologa dominante, como Enrique Krauze, Hctor Aguilar Camn, Jorge G Castaeda y Rubn Aguilar, a los que se sumaron los periodistas del principal consorcio meditico privado Denisse Maerker, Joaqun Lpez Driga y Carlos Loret de Mola. Frente al acoso de Trump a Pea Nieto, su misin fue discutir quin deba convocar a la unidad nacional detrs del presidente de la Repblica.

En ese contexto, cabe destacar las nuevas directrices draconianas incluidas en el decreto ejecutivo sobre las deportaciones de migrantes indocumentados, que ya ha sido definido como una verdadera barbaridad en materia de derechos humanos.

El decreto establece que cualquier persona que haya sido acusada de cometer un delito penal, aun si no ha sido sentenciada, o cualquiera que ha cometido actos que constituyan un delito penal acusable (es decir, que las autoridades piensen que ha violado la ley, haya sido o no acusado formalmente de un delito), o se haya visto involucrado en una falsa representacin fraudulenta o dolosa en relacin con cualquier tema oficial o solicitud ante una agencia gubernamental, podr ser deportado. Bajo esas condiciones, prcticamente cualquiera de los 12 millones de sin papeles podr ser acusado de un delito acusable y ser deportado de manera obligatoria, con detencin, fichaje biomtrico y la inhabilitacin para entrar legalmente a Estados Unidos durante diez aos.

Los halagos de Slim a Trump

El 27 de enero el magnate Carlos Slim, el hombre ms rico de Mxico y a quien los millennials quisieran ver como presidente a partir de 2018, dijo que Donald Trump no es Terminator, es Negotiator. El racista, xenfobo y misgino que despacha en la Oficina Oval sera un gran negociador y tendra una gran estimacin por Mxico. Para el titular vitalicio del grupo Carso (Telmex, Amrica Mvil, el grupo financiero Inbursa, Compaa Minera Frisco) y accionista mayoritario del The New York Times, que el 17 de diciembre cen con Trump en Florida, lo peor para tratar con l es enojarse; Trump est provocando para negociar. A su juicio, Trump slo encarna una utopa regresiva: trata de retornar a la exitosa sociedad industrial (manufacturera) de Estados Unidos del pasado.

La retrica de Slim no llamara la atencin si no tuviera tantos intereses en Estados Unidos. Como seal Mario Maldonado, la relacin de Slim con Estados Unidos pasa por tener el control del operador mvil virtual ms grande del pas (TracFone), ser socio de Larry King en la plataforma de video Ora.tv, lanzar un canal de televisin (Nueva Visin) y ser el mayor accionista individual del New York Times. Adems, como revel la revista Proceso, Carso Energy, de Slim, se asoci con la subsidiaria mexicana de Energy Transfer Partners para vender gas a la Comisin Federal de Electricidad. Sucede que Trump fue accionista de Energy Transfer Partners hasta marzo, al igual que su ahora secretario de Energa y ex gobernador de Texas, Rick Perry. No est de ms resear que de los 50.700 millones de dlares que se estima posee Carlos Slim, entre 12 y 15 por ciento tienen que ver directamente con sus negocios e inversiones financieras en Estados Unidos.

Miembro de la elite liberal desterritorializada que se benefici del programa de globalizacin impulsado por la administracin de Obama, Slim sabe que el trumpismo es una extensin del neoliberalismo por otros medios. O, al decir de Michael T Klare, una suerte de administracin Reagan de los ochenta que ha tomado esteroides para ganar msculo.

Segn James Petras, Trump es un nacionalista-capitalista, un imperialista de mercado y un realista poltico dispuesto a pisotear los derechos de los inmigrantes y de la mujer, la legislacin sobre cambio climtico y los tratados con la poblacin indgena. Al igual que los legisladores republicanos en el Congreso, los miembros de su gabinete estn motivados por una ideologa belicista ms cercana a la doctrina Obama-Clinton que a la agenda de Estados Unidos primero.

En ese contexto, el llamado a la unidad nacional y a respaldar a Pea Nieto formulado por Slim est dirigido a frenar las movilizaciones provocadas por el gasolinazo y encubrir la brutal lucha de clases desatada por los poderes fcticos contra las masas empobrecidas de Mxico.

Tras la agenda de guerra global asimtrica de la administracin Obama con los rescates corporativos, las deportaciones en masa, sus drones y el Estado policaco represivo, el rgimen neoliberal recargado de Trump no significa una ruptura sino que converge perfectamente y garantiza los intereses de la clase capitalista trasnacional.

Como ha sealado W I Robinson en De Obama a Trump: el fracaso de la revolucin pasiva, el trumpismo y el brusco giro hacia la extrema derecha en Estados Unidos es la progresin lgica del sistema poltico frente a la crisis del capitalismo global. La elite liberal y su proyecto de globalizacin capitalista a travs del discurso ms amable, ms suave del multiculturalismo apunta llegaron a un callejn sin salida y abrieron la caja de Pandora del fascismo del siglo XXI. La diferencia clave entre el nazi-fascismo del siglo XX y el resurgimiento de corrientes neofascistas tras la crisis financiera de 2008 es, segn Robinson, que el primero involucr la fusin del capital nacional con el poder poltico reaccionario y represivo, en tanto que el segundo supone la fusin del capital trasnacional con el poder poltico reaccionario. En ese sentido, el rgimen de Trump representa la encarnacin de la dictadura emergente de la clase capitalista trasnacional.

Como ha advertido el experto en guerras irregulares y asimtricas Robert Bunker, asistimos a una insurgencia plutocrtica. Y si bien existen contradicciones y confusin en las elites polticas y econmicas trasnacionales, no cabe duda de que, desprovista de las mscaras de la era Obama, la administracin Trump puede retrotraer el mundo a la poca de las Cruzadas.

Calma chicha empresarial

Aunque en el corto plazo el Plan Energtico Estados Unidos Primero, diseado por el equipo de Donald Trump para la eliminacin virtual de todo impedimento a la explotacin de petrleo, gas natural y carbn, arroja sombras extraterritoriales sobre Mxico, al igual que Slim los grandes empresarios aglutinados en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se han mantenido relativamente tranquilos. El 29 de enero otro millonario, el mandams del grupo Bimbo, Daniel Servitje, public un artculo en el diario conservador Reforma en un tono similar al de Slim, pero enfocado en la defensa del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte. Aunque lanz una crtica a la dirigencia gobernante mexicana por los muros internos que no se han derribado (la impunidad, la inseguridad, la corrupcin y la pobreza), llam a respaldar a Pea Nieto y tambin apel a la unidad nacional.

Como comienza a manejarse despus del grosero trato de Trump a Pea Nieto, la relativa tranquilidad de los grandes banqueros y empresarios de Mxico podra tener que ver con que ya est en marcha, tras bambalinas, una negociacin que, ms all del eventual estallido de una guerra comercial, no tocar a fondo los intereses del gran capital.



