Rueda de prensa

"Nuestro testimonio desde el campo y la ciudad frente a la amenaza minera en los territorios del Ecuador"

Accin Ecolgica

Lunes 6 de febrero / 09h30Boulevard Naciones Unidas y ShyrisRepresentantes de distintos territorios amenazados por minera llegan a Quito para interpelar al gobierno ecuatoriano, y as a los gobiernos chino, canadiense y chileno por los conflictos provocados debido a la implementacin de proyectos para explotacin minera en el Ecuador.La instalacin de la minera se impone por la fuerza, con violencia, con militarizacin, criminalizacin, persecucin de dirigentes, miembros de comunidades y organizaciones; contaminacin de agua y suelos, desplazamientos forzados, divisin de comunidades, falta de consulta, la violacin de derechos indgenas y campesinos ha sido la constante por parte del gobierno y de las empresas mineras.Invitamos a los medios de comunicacin a la rueda de prensa convocada por representantes de comunidades afectadas y colectivos urbanos que cuestionan al extractivismo y la destruccin de la naturaleza, y a compartir la muestra de productos locales, de las actividades culturales que se realizarn el da 6 de febrero, a partir de las 9:00 am, en el Boulevard Naciones Unidas y Shirys. [Ms info AQU Intervendrn representantes de Intag, Pacto, Quimsacocha y de la Cordillera del Condor, as como organizaciones y colectivos urbanos y ambientalistas.Ms informacin: http://www.accionecologica.org/component/content/article/2180-rueda-de-prensa-qnuestro-testimonio-desde-el-campo-y-la-ciudad-frente-a-la-amenaza-minera-en-los-territorios-del-ecuadorq