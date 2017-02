El 2017 y las nucleares en Espaa, crnica de enero

Pues amarga la verdad,

quiero echarla de la boca;

y si al alma su hiel toca,

esconderla es necedad.

(Francisco de Quevedo, con msica de Paco Ibez)

Un apunte previo: este artculo, y los que le seguirn a lo largo del ao, pueden tener una extensin superior a la que es habitual a mis colaboraciones en Mientras Tanto porque 2017 ser un ao clave para el futuro de la energa atmica [1]. De hecho, el mes de enero ya lo ha sido. Sirva la situacin excepcional como disculpa.

Aunque los medios slo ofrecen apuntes fragmentados, la informacin existente es abrumadora; aparecen tantos datos conectados entre s sobre la evolucin y tendencia de los acontecimientos que una crnica mensual debe seleccionar hechos y datos, para dar interpretaciones que permitan entender lo que est pasando. No proceder as, intentar abarcarlo todo, convertira cada crnica mensual en un "dossier" extenso y, por tanto, de difcil lectura. Aunque la propia seleccin ya implique una interpretacin a la que se deben aadir las valoraciones del cronista.

En la energa atmica, como cualquier otro tema en que se mueven intereses, no existen visiones "neutrales", ni los analistas y expertos que se invocan para complementar las informaciones se hallan en posicin neutral. Estas crnicas son exposicin de criterios, que cada lector o lectora debe confrontar con otros relatos para formarse su propia opinin: esa verdad que cantan los versos que encabezan este artculo.

Por tanto, para abordar enero se han seleccionado cuatro mbitos de anlisis: el conflicto de Almaraz, el de Garoa, las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la creacin en Catalua de un "impuesto" que legaliza los impactos sobre la salud de las emisiones de radiactividad de las centrales. Los cuatro tienen trascendencia para el que es el gran conflicto de fondo: la voluntad de la industria nuclear y sus seguidores de renovar los permisos de funcionamiento para que las centrales funcionen hasta los 60 aos [2]. Ello no significa que lo relacionado con el ATI de Cofrents, o el retroceso en el bloqueo de la construccin del ATC en Villar de Caas no sean trascendentes. Lo son, pero las limitaciones imponen la seleccin, y se tratarn en otras crnicas.

Almaraz

Sobre Almaraz ya se hizo un reciente anlisis de perspectivas y limitaciones en Mientras Tanto [3]. No se repetirn las argumentaciones desarrolladas all, en todo caso se mencionarn. Este conflicto ha acaparado la mayora de las actuaciones del Movimiento Ibrico Antinuclear (MIA), y es importante seguir las tres variables en que se desarrolla: internacionalizacin, movilizacin e implicaciones locales.

La implicacin del gobierno portugus y los partidos polticos est generando mucha cobertura, pero limitada a Portugal, una cobertura que no es habitual y que ha llegado hasta la realizacin de debates televisivos en programas de mxima audiencia con participacin de miembros del gobierno, de fuerzas polticas y de representantes del movimiento de resistencia a nivel ibrico. Personas del MIA han sido entrevistadas y han podido manifestar opiniones en medios de comunicacin portugueses. Tambin se ha mantenido la voluntad del gobierno portugus de recurrir a las instituciones europeas. Todo ello ha ampliado bastante la internacionalizacin del problema.

En la primera etapa de movilizacin, el factor determinante fue la filtracin a los medios de un informe por parte de un equipo de inspectores del CSN. Esta segunda etapa ha girado en torno a la entrevista entre el Ministro de Medio Ambiente portugus y la ministra equivalente del PP. Celebrada el 12 de enero en Madrid, estuvo rodeada desde el principio de una nube de rumores: desde que no se celebrara porque el gobierno portugus dara "plantn", hasta que permitira cerrar el conflicto. El resultado fue que, tras no llegar a ningn acuerdo, el gobierno portugus decidi presentar una queja ante la Unin Europea (UE).

Las tres partes, los dos gobiernos y la UE, actan con mucha prudencia. La queja se presentar invocando el impacto potencial transfronterizo, pero slo sobre la construccin del Almacn Temporal de residuos radiactivos (ATI), no sobre la continuidad de la central. El margen de maniobra es an amplio, y las posibilidades de que, en un caso extremo, los residuos puedan acabar almacenados en Francia o en otro lugar no se descarta.

La internacionalizacin del conflicto despierta un lgico entusiasmo en el movimiento de resistencia antinuclear activo en la zona, pero un repaso de la cobertura informativa permite percibir que es abundante en Portugal, pero que en Espaa se trata poco y, normalmente, en las ediciones de Extremadura de los medios electrnicos. Es normal, es mucho ms fcil realizar denuncias de un conflicto desde el exterior que desde el territorio implicado; Portugal no tiene reactores nucleares, el peso de los grupos de presin pro-nucleares es muy inferior al que se da en Espaa, y por ende hay ms libertad para debatir. Se trata de una coyuntura favorable que se debe aprovechar, pero sobre la que basta razonar un poco para descubrir los lmites.

El mayor peligro que encierra la internacionalizacin es que pueda provocar un rebote de afirmacin patritica en los sectores sociales que apoyan al PP, Ciudadanos, y otros partidos del nacionalismo espaol; ello arrancara el conflicto de Almaraz del campo del debate nuclear en el que nos movemos los activistas y lo llevara a un mbito mucho ms complicado y peligroso. No es un peligro presente a da de hoy, pero hay que tener en cuenta que es un peligro potencial. La internacionalizacin se debe gestionar con cuidado.

Afortunadamente, la movilizacin en enero se ha mantenido en un nivel elevado: se han producido manifestaciones y concentraciones en Portugal y en Espaa, la visita del ministro portugus se encontr con una concentracin de denuncia ante el Ministerio en Madrid, y para los das 4 y 5 de febrero se ha convocado en Lisboa, con un notable xito, una Conferencia Internacional del MIA que tratar especialmente el conflicto. Esta crnica se redacta sin disponer an del Programa, pero todas las plazas de transporte para asistir a la misma estn cubiertas desde el 25 de enero. En la crnica de febrero ser posible informar de resultados.

En poltica, las implicaciones locales continan movindose entre la necesidad de sacar provecho de la situacin y el temor a que el conflicto se extienda demasiado. El gobierno de Extremadura realiza ejercicios verbales de denuncia, pero procura no dar pasos polticos que puedan conducir a enfrentamientos internos y externos en una situacin poltica de tensin, con apelaciones grandilocuentes a gobernabilidad, responsabilidad poltica y otras solemnes zarandajas [4].

Garoa

El mximo exponente del carcter surrealista de la proteccin poltica de que goza la energa nuclear sigue el guion previsto. Su papel fue analizado en el nmero de enero de Mientras Tanto [5]. La lnea marcada, consistente en situar Garoa en un limbo legislativo en el que dispondra de permisos para funcionar hasta los 60 aos, pero sin conectarse a la red, se detect en los movimientos del CSN: el 22 de enero se dio un nuevo paso. Las informaciones hacen el habitual hincapi en las "inversiones" (hace ya mucho que referencias a cosas como la contaminacin, las enfermedades, los residuos o la seguridad han desaparecido de las noticias del da a da nuclear) pero desligndolas de la autorizacin para su conexin. Un nuevo episodio en la guerra de movimientos hacia la consolidacin de los 60 aos.

La decisin del CSN provoc una movilizacin social en Euskadi: el 26 de enero se realiz una concentracin en Bilbao. Habr que esperar a ver cmo reaccionan las instituciones vascas, que ya han manifestado su rechazo a la puesta en funcionamiento del reactor. Habr que ver si se adaptan a la estrategia del limbo legislativo, en que Garoa estar activa legal y formalmente, pero parada realmente, o si van ms all [6].

Consejo de Seguridad Nuclear

El papel del CSN como garante de los intereses de la industria nuclear se desarrolla hace tiempo sin tapujos [7]. El organismo ha dado un paso ms en enero para liberar a ENEL-ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA de las molestias (leves, por otra parte) que les suponen las actividades de los tcnicos inspectores. Aunque la decisin se tom en diciembre, el 16 de enero trascendi que se haba decidido que el trabajo de los inspectores estuviese centralizado jerrquicamente en una persona con funciones de controlador, evitando contactos y consultas horizontales entre inspectores y tcnicos.

En otros escritos hemos informado de que incluso la opacidad informativa de las actas de inspeccin no podan ocultar los forcejeos que se producan entre inspectores del CSN y tcnicos y directivos de las centrales con motivo de las revisiones. Con su ltima decisin, el llamado "organismo regulador" refuerza el control sobre un colectivo potencialmente problemtico, y ayuda al objetivo de los 60 aos.

Lgicamente La Asociacin Profesional de Tcnicos en Seguridad Nuclear y Proteccin Radiolgica (ASTECSN), emiti un comunicado de protesta [8].

El "impuesto" que legaliza los impactos sobre la salud de las emisiones de radiactividad de las centrales nucleares

Esta crnica se redacta cuando la campaa contra el denominado "impuesto radiotxico" se encuentra en su recta final. Todo parece apuntar a que, el 8 y 9 de febrero, el Parlament de Catalunya aprobar los presupuestos del 2017 con una mayora suficiente. La sorpresa para el movimiento de resistencia a la energa nuclear consistir en que los tres partidos del Parlament que se manifiestan contrarios a la energa nuclear votarn a favor del Captulo de los presupuestos que instituye el "impuesto".

Para entender la importancia de un asunto que podra considerarse una cuestin territorial hay que partir de la situacin previa: desde los inicios de la energa atmica ha existido una pugna entre los sectores de la ecologa y la medicina que denunciaban que la emisin rutinaria de radiactividad del funcionamiento cotidiano de los reactores tena impactos en la salud de las poblaciones cercanas y lejanas. La respuesta a esa denuncia ha consistido siempre en negar que el tal impacto existiese. Para ello, se ha contestado cada estudio cientfico de denuncia con un estudio contrario en que la estadstica ha jugado un papel clave [9]. El resultado era siempre el mismo: se llegaba a la conclusin de que las emisiones radiactivas en "bajas dosis" eran inofensivas, que no exista relacin entre el funcionamiento de las centrales nucleares y la salud de la poblacin.

Lo que ha hecho el gobierno formado por dos partidos pro-nucleares, PDECAT (la antigua CDC) y ERC, ha sido reconocer que las emisiones rutinarias de los reactores tienen un impacto sobre la salud de la poblacin, pero slo con la finalidad de cobrar dinero, pasando inmediatamente a gravarlas con un "impuesto" y eludiendo las implicaciones sanitarias del reconocimiento.

Al saltarse la evaluacin del impacto sobre la salud de la poblacin, el gobierno PDECAT-ERC ha tomado decisiones graves: la primera, ignorar el deber de cualquier gobierno de anteponer los intereses de las personas que lo han votado a los intereses de los grupos de presin; en segundo lugar, ha legitimado el derecho de las empresas elctricas a provocar enfermedades con las emisiones radiactivas, legalizando el impacto de dichas emisiones; en tercer lugar, ha abierto un camino que facilita el alargamiento a 60 aos de los reactores atmicos por la va de la legitimacin de sus impactos y, en cuarto lugar, tambin ha abierto el camino a dicha legitimacin en todas las comunidades con competencias ambientales y centrales nucleares en su territorio, mediante la promulgacin de "impuestos" similares.

Pero lo ms llamativo ha sido la voluntad de ocultar el debate pblico a la hora de enfrentar la campaa de denuncia puesta en marcha desde el Movimiento Ibrico Antinuclear en Catalua, una campaa que peda slo la retirada del Captulo sptimo de la Ley de Presupuestos, y que cuenta, cuando se escribe esta crnica, con 527 apoyos de personas de todo tipo, varias de ellas de reconocido prestigio en mbitos como la universidad, la salud y la ciencia.

Las excusas de los defensores del PDECAT-ERC para justificar el "impuesto" se han difundido con toda discrecin y se reducen a dos: que ya que las centrales nucleares existen y contaminan, mejor que paguen por ello; y que, polticamente, las instituciones de Catalua carecen de competencias para hacer nada en el tema nuclear. Para justificarlo, se recurre a la economa neoliberal, a la identificacin entre legalidad y realidad, y a la "lgica" abstracta.

Sobre la primera excusa basta recordar que el predominio de la economa sobre las personas no es un valor admisible; sobre la segunda, los defensores del PDECAT-ERC realizan una interesada maniobra de confusin entre falta de "competencias" y falta de mecanismos de intervencin. Se trata de un juego familiar para todos los que vivimos en Catalua: la falta de competencias se invoca selectivamente, bien como realidad fatal u obstculo insuperable cuando conviene, o bien como factor de movilizacin cuando interesa.

Las instituciones de Catalua disponen de mecanismos de intervencin y presin, y los usan cuando les conviene. Basta leer las informaciones polticas de los ltimos cuatro aos para ser plenamente conscientes de ello. Pero el tema nuclear est excluido de estos mecanismos por la presin transversal de los grupos defensores de las nucleares en Catalua, aquellos que defienden el alargamiento de Asc y Vandells hasta los 60 aos, y que no son slo perversas compaas elctricas con sede fuera de Catalua.

Pero, si todo esto es perfectamente comprensible en el caso de partidos defensores de la energa nuclear, lo sorprendente es que las tres fuerzas polticas, con presencia en el Parlamento (CSQEP, PSC y la CUP), que plantean desde diversas posiciones el cierre de las centrales nucleares, se sumen a las excusas del PDECAT-ERC y voten a favor del Captulo sptimo de la Ley de presupuestos.

Nos hallamos aqu ante otra muestra de surrealismo que, sin llegar al nivel de Garoa, tambin ilustra contradicciones entre la realidad nuclear y poltica nuclear. Explicar en detalle la contradiccin de unos partidos que se declaran contrarios a la energa nuclear ―pero que hacen frente comn con los partidos pro-nucleares en apoyo al "impuesto"― y que, adems, son cmplices en silenciar el debate social que debera generar la medida, exigira mucho ms que un "dossier", llevara a redactar un libro.

Pero, a falta de un libro, bastar con un botn de muestra: una ancdota.

El 26 de noviembre de 2016 se realiz la segunda reunin ibrica del MIA. En dicha reunin se escucharon testimonios impactantes de amenazas, acoso, negacin de derechos y violencia contra vecinos, activistas sociales o simples discrepantes polticos en los pueblos cercanos a las centrales; los que realizaban esas actuaciones eran polticos locales y partidarios de la industria nuclear que, a veces, tambin trabajaban en ella. Los testimonios procedan de Paca Blanco, una activista histrica de Extremadura que ha llegado a sufrir violencia fsica, y del compaero que participaba en el movimiento de oposicin a las empresas de minera de uranio en Salamanca. Su narracin era una muestra de cmo funciona el caciquismo moderno all donde el poder nuclear acta directamente.

Pero en Catalua estas cosas no pasan. Como mucho se evocan recuerdos de Joan Carranza, el alcalde, ya fallecido, que os plantar cara y frenar durante un tiempo la construccin de Asc y que lo pag con el exilio. Pero eso fue hace muchos aos. Hoy, cuando se dan encuentros con representantes de CSQEP, PSC o la CUP, lo nico que se pueden or sobre la situacin del "territorio" son lamentos por la triste situacin de los municipios situados en el rea de influencia de las centrales nucleares. En Catalua no hay caciquismo, todos somos vctimas.

Entrar en el caciquismo nuclear aqu est mal visto, se considera un ataque a un concepto potente de hegemona de los que mandan llamado la "autoestima de pas". Es esa complicidad con la "autoestima de pas" lo que permite entender los consensos compartidos en el tratamiento de la cuestin nuclear, entre ellos el consenso en dar prioridad al dinero sobre las personas.

El uso de un concepto psicolgico individual como la "autoestima" para aplicarlo a la hegemona poltica de todo un pas dara mucho que pensar y escribir. Tambin nos supera. Mejor vayamos al dinero.

Los municipios de Catalua pertenecientes a la Asociacin de Municipios en reas de Centrales Nucleares (AMAC) son los siguientes : Mont-Roig del Camp, Pratdip, Tivissa, Vandells i L'Hospitalet de l'Infant, Asc, El Molar, Garcia, La Figuera, La Palma d'Ebre, La Torre de l'Espanyol, Mora d'Ebre, Mora la Nova y Vinebre. Y han recibido, a lo largo de los 30 aos largos de funcionamiento de las centrales, importantes sumas de dinero de las empresas y los gobiernos. Los clculos son difciles, la AMAC ofrece abundantes imgenes buclicas en su pgina web, pero escasa informacin detallada.

Lo que s se sabe es que los cargos pblicos de esos municipios han utilizado los recursos que les llegaban de diversas maneras. Se sabe que desde 2006 ese dinero ha disminuido, aunque contina fluyendo, y se sabe que se han dado conflictos entre las empresas, el gobierno del PP, los alcaldes de las zonas y los consejos comarcales. En resumen, que se necesitan nuevas fuentes de ingresos para mantener el nivel de bienestar y las inversiones.

Que partidos pro-nucleares como PDECAT y ERC den prioridad a esos intereses por su hegemona en la zona es comprensible. Eso explica la campaa de propaganda sobre la distribucin de recursos del anterior intento de "impuesto" en 2015-2016; explica tambin la escasa cuanta calculada del "impuesto", apenas el beneficio de diez das de funcionamiento de los reactores segn el MIA, una cantidad ridcula para las empresas, pero sobrada para los compromisos de los municipios de la zona y algunas de las polticas del PDECAT-ERC. Que otros partidos pro-nucleares del Parlament como PP y Ciutadans no se preocupen por el "impuesto" tambin puede ser comprensible.

Lo que no se explica es que fuerzas polticas que se declaran partidarias del cierre nuclear, como CSQEP, PSC o la CUP, se apunten a la misma cadena de justificaciones sin tener en cuenta esos datos. Las preguntas se acumulan, y se plantean dudas en relacin al apoyo que brindan al alargamiento de las centrales y a la trascendencia que el "impuesto" tiene fuera de Catalua [10].

La renovacin de permisos al 2020, 2021 y 2024, y el ATC al fondo...

En el captulo de despropsitos, la abundancia de casos dificulta establecer categoras. El caso del ATC de Villar de Caas es un ejemplo de irracionalidad respaldada con una voluntad poltica de hierro. Cuando pareca que la amenaza del ATC se alejaba, gracias a la declaracin institucional de zona protegida, una decisin del Tribunal Supremo decide dar prioridad a los residuos radiactivos sobre los espacios naturales [11]. La acumulacin de irregularidades y negligencias no afecta a la "lgica" de las leyes. Por otra parte, las empresas se preparan para el alargamiento a los 60 aos haciendo caso omiso de la retrica gubernativa [12].

De manera marginal aparecen confusas informaciones sobre actividades polticas relacionadas con la renovacin de permisos y los 60 aos. Parece ser que los nicos partidos que han mencionado el tema en sus programas electorales, PSOE y Unidos Podemos, mantienen contacto con Ciudadanos, que no mencionaba el tema en su programa, para preparar una ley de "cierre progresivo de plantas" [13]. Si realmente PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos (?) son tan ingenuos de pensar que podrn hacer frente al poder de las elctricas y los bancos que las respaldan sin apoyar una movilizacin social, limitndose a la redaccin de una Ley, la industria nuclear y sus seguidores tienen asegurados, ya de entrada, los 60 aos de funcionamiento.

Pero eso ser tratado en crnicas posteriores.

Miguel Muiz Gutirrez es miembro de Tanquem Les Nuclears - 100% Renovables, del Collectiu 2020 Lliure de Nuclears, y del Moviment Ibric Antinuclear en Catalua. Mantiene la pgina de divulgacin energtica www.sirenovablesnuclearno.org