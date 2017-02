Correa: un neo-neoliberal

La larga y triste noche del neoliberalismo en el Ecuador fue la total entrega del pas Rafael Correa, 3.12.2010



​El gobierno de Correa concluye transformado en mera herramienta para que el capital pueda satisfacer su voracidad acumuladora explotando trabajadores y Naturaleza. En ese sentido, el gobierno de Correa comparte muchos objetivos de los gobiernos neoliberales de los aos 80 y 90. Pero mientras el viejo neoliberalismo apartaba y reduca al Estado para que los grandes capitalistas exploten libremente, el nuevo neoliberalismo fortalece al Estado y le rene con el gran capital -local y transnacional- para explotar a trabajadores y Naturaleza. As, Correa -y su gobierno- ha instaurado una suerte de neoliberalismo transgnico con la Intervencin del Estado: una fase superior del neoliberalismo a la cual llamaremos neo-neoliberalismo.



​Ms all de los discursos, en los hechos Correa y su gobierno han hecho y hacen libremente lo que quisieron para que el capital acumule explotando a la fuerza de trabajo y a la Naturaleza, a travs de:



- Promover el tratado de libre comercio (TLC) con la Unin Europea: expresin mxima del neoliberalismo;



- Ampliar la frontera petrolera en el centro-sur de la Amazona, incluyendo elITT-Yasuni;



- Imponer la minera a gran escala criminalizando y persiguiendo a quienes se oponen, ejemplo Kimsacocha, ntag, Mirador, Panantza;



- Entregar campos petroleros maduros a empresas extranjeras (campo Auca a Schlumberger, campo Sacha a la empresa china CERGG);



- Conceder, sin licitacin y por medio siglo, los puertos de Posorja, PuertoBolvar y Manta a capitales extranjeros.



- Apoyar grandes agronegocios, monocultivos y agro-combustibles marginando la soberana alimentaria y la reforma agraria;



- Promover alianzas pblico-privadas, es decir, privatizaciones, ejemplo hidroelctricas y gasolineras pblicas; programas de alimentacin escolar con las grandes cadenas comercializadoras de alimentos;



- Prcticamente privatizar la salud va convenios con clnicas privadas, incluyendo sobreprecios; fomentar indirectamente a privatizar la educacin con el auge de cursos y universidades privadas para los no elegidos;



- Reintroducir la flexibilizacin laboral, ejemplo; permitir reduccin de horas de trabajo; afectar a beneficios como cesanta;



- Aprobar decretos 016 y 739 (para controlar organizaciones sociales y sociedad civil) y decreto 813 (para disciplinar a trabajadores pblicos);



- Crear organizaciones sociales sobre todo sindicales- paralelas propias y afines al gobierno;



- Tomar, a la fuerza, el Fondo de Cesanta del Magisterio; etc.



A todo esto se suma la represin social (por ejemplo casi 200 personas detenidas en protestas de agosto de 2015), violaciones de otros derechos (mencionemos las agresiones a autonoma universitaria) y hasta control y restriccin a la libertad de expresin.



En medio de esa vorgine econmica y poltica neo-neoliberal, se desperdici una gran oportunidad. Pues pese a tener ingresos de 277 mil millones de dlares (ene.2007-oct.2016), el gobierno de Correa, an antes de la cada de los precios del crudo, endeud al pas de forma alegre: la deuda pblica (oficial) aument de 13,4 a 37,2 mil millones de dlares, es decir, ms que se triplic (ene.2007-nov.2016) (con una deuda externa que aument de 10,1 a 24,8 mil millones): este es el mayor monto de deuda de toda la historia republicana. Y por cierto tambin desde el 2014 retorn al redil del FMI y Banco Mundial, llegando a entregar ms de la mitad de la reserva del oro a un banco de muy dudosa reputacin: Goldman Sachs. Tambin, con el aval de semejantes padrinos, el Ecuador volvi a los mercados financieros y, a diciembre 2016, mantiene una deuda externa en bonos soberanos de 7,3 mil millones, contrata con tasas de inters elevadsimas y a plazos muy cortos, a ms de la preventa de importantes cantidades de petrleo.



La dcada ganada fue para pocos, a la cabeza grandes grupos como La Favorita, ElJuri, Banco Pichincha, Pronaca, Claro, Movistar, Nestl, Fybeca, el capital chino (tanto petrolero como minero), y hasta el clsico capital financiero internacional. Los ingresos de las mil compaas ms grandes del pas aumentaron de 45,7 a 65,4 mil millones (2011-2015). Y por cierto tambin personajes del crculo ntimo de Correa lucraron de casos de corrupcin escandalosos, ejemplo: Petroecuador. Otro caso destacado entre los muchos que se podran mencionar- es la repotenciacin de la refinera de Esmeraldas originalmente se presupuestaba en unos 180 millones pero, al parecer, termin con un costo de 2,2 mil millones



Mientras el corresmo hizo ganar millonarias sumas al capital, el salario bsico unificado experiment incrementos nfimos de 14 dlares entre 2014-2015, 12 dlares entre 2015-2016, y entre 2016-2017 va a pasar de 366 a 375 dlares mensuales. 9 dlares! A ese paso, ni en 10 aos llegaremos a un salario bsico de 500 dlaresmensuales No es eso otra clara demostracin neoliberal?



Ya en su final y en medio de una crisis que explotar el 2017, el gobierno de Correa no tiene el menor recelo en libremente ser cmplice del capital al explotar cada vez ms a trabajadores y Naturaleza. La represin a los pueblos indgenas en la Amazona para imponer la megaminera, algo que no lo lograron los anteriores regmenes neoliberales, parece ser la despedida del caudillo del siglo XXI.



En conclusin, Correa: un neo-neoliberal. Ojal sea as como la Historia lo guarde en su memoria...



(Publicado por la CEDOCUT - Confederacin Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, Miembro del FUT - Frente Unitario De Trabajadores)



