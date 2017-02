Trump y el simulacro de guerra contra Irn

6 de febrero, 2017 - Las tres amenazas ms graves para EEUU son Irn, Irn, Irn, es la opinin del Secretario de Defensa James Mattis, quien diriga la maniobra militar realizada la semana pasada en el Golfo Prsico, con la participacin de EE.UU., Francia, Gran Bretaa y Australia. La notica fue sepultada por el ruido meditico de las medidas xenfobas de Donald Trump. Miles de soldados de la OTAN se preparan para una nueva ronda de invasiones militares. Para empezar, el Pentgono est preparando el plan de crear una zona de exclusin en Siria (que ser vigilada al menos por unos 20.000 soldados), mientras el equipo anti-iran de Trump combina amenazas militares con la guerra psicolgica contra Tehern. El Congreso debatir la autorizacin de el uso de las Fuerzas Armadas para impedir que Irn obtenga armas nucleares. Otra guerra preventiva ilegal!En los ltimos das, el rgimen de Trump ha incluido a Irn en la lista de los afectados por la restriccin migratoria, le ha acusado de jugar con el fuego por haber probado un misil de corto alcance (ni una palabra dijo sobre la prueba hecha por Pakistn de un misil balstico con capacidad nuclear); de amenazar los intereses de los aliados de EEUU por el ataque de los houthies yemenes a un barco saud y de ser el mayor Estado patrocinador del terrorismo.El Secretario de Defensa, James Mattis, apodado el perro loco ha desvelado el gran secreto a su audiencia: que es Irn el creador del Estado Islmico. Pretende a caso lo que hizo Bush en vincular falsamente a Iraq con Al Qaeda para justificar su invasin? Vaya, segn Eduard Snowden han sido los servicios de inteligencia de EEUU, Reino Unido e Israel quienes crearon a estos monstruos? Hasta el propio Trump confesaba, hace unos meses, que solo Rusia, Irn y el ejrcito sirio luchaban contra el ISIS. Este general que desde hace dcadas se dedica a matar inocentes civiles (en Vietnam, Iraq y Afganistn) y lleva 30 aos con ganas de aadir a los iranes a su lista, fue apartado por el ex presidente Obama de su puesto del jefe de Comando Central de EE.UU., por oponerse a su poltica de distencin con Tehern junto con otros generales amotinados.Mattis implement la doctrina de la Contrainsurgencia del uso de torturas, secuestros y guerra psicolgica en Irak, donde los siniestros John Negroponte y Robert Ford, desde la embajada de EEUU en Bagdad organizaron los Escuadrones de Muerte chiitas y sunnitas para hundir aun ms el pas en un caos controlado que dura hasta hoya. En una de las la operacin que dirigi el 19 de mayo de 2004 en la aldea Mukaradeeb masacr a 42 nios, mujer y hombres que celebraban una boda. No tengo que disculparme por la conducta de mis hombres es todo lo que se le ocurri decir ste perro loco (y con perdn a ste noble animal). Luego en el enero del 2011,Ford es designado por Obama como embajador en Damasco, fecha del inicio del estallido de los coche bombas y la guerra en Siria. Dos aos despus estaba de embajador en El Cairo, apostando por la organizacin de extrema derecha sunnita, los Hermanos Musulmanes.El general tambin oculta que fue justamente la ofensiva del ISIS en 2014 en Iraq lo que posibilit a EEUU recuperar su dominio sobre este pas en 2016: Obama as pudo enviar a Iraq a otros 5.000 militares y miles de mercenarios (llamados contratistas) realizando los ataques areos ms grandes de EEUU desde la invasin del 2003. Las bombas mataron a cientos de civiles y forzaron la huida de dos millones vecinos de Mosul.Hacer a EEUU grande otra vez es el mismo viejo y fracasado Proyecto del Siglo de Amrica, elaborado por Bush, Rumsfeld, Wolfowitz.El equipo de Trump rene tres inquietantes rasgos en la poltica exterior:1) Es iconoclasta: ha roto con las reglas tradicionales de la diplomacia, cambiando la forma, el contenido y los mecanismos que regulaban las relaciones entre los Estados.2) Es un grupo reducido de concejeros quienes toman las decisiones,3) y que sin debatirlas en las instituciones del Estado, las ponen en marcha.El documento de la Estrategia Militar Nacional seala que las 4+1 amenazas a EEUU son por este orden: Rusia, China, Irn, Corea del Norte y VEOs (siglas en ingls de Organizaciones Extremistas Violentas). A diferencia de Obama, Trump ha empezado por Irn, creyendo que es el eslabn ms dbil de la cadena. Su enfoque blico es el realismo al desnudo:a) No utiliza el timo de la misin humanitaria; habla sin rubor de ir a por los recursos naturales de otras naciones.b) Poco probable que utilice a la ONU para dar cobertura legal a sus agresiones militares.c) Reduce el peso de la poltica de cambio de rgimen, financiando movimientos de apariencia democrtica.Aunque en esta fase, Trump pretende castigar a Tehern por querer mantener su estatus natural de la potencia regional y evitar que consolide su alianza con Rusia y China, su verdadera tentacin es apoderarse del propio pas por ser la primera reserva mundial de gas y la tercera de petrleo (Rex Tillerson se muere de ganas). Ya en 1980, EEUU elabor la doctrina de Doble Contencin para obstaculizar el desarrollo econmico, militar, poltico y social de Irak e Irn (tambin a beneficio de Israel), y una vez que convirti a Irak en un gran cementerio y un montn de escombros, no ha parado de contener a Irn.ste no es un concejo de Sun Tzu, pero Barak Obama, el presidente que ms sentido comn ha mostrado en relacin a Irn, lo intua. Congel el plan de ataque a Irn, y consciente de que sta nacin, como se dice en persa, era una bocata demasiado grande para ser devorada incluso por la superpotencia, se rode de asesores iranes para saber cmo convertir ste enemigo a aliado sin disparar una sola bala. Combin el palo y la zanahoria, y utiliz un seductor lenguaje para dirigirse tanto al pueblo iran como a sus autoridades: alababa la aportacin iran a la civilizacin mundial, y mientras le amenazaba incluso con un ataque militar, nunca le falt el respeto. Saba que ste era lnea roja de los iranes: nunca perdonan una humillacin. La dignidad y orgullo nacional iran es un profundo y arraigado sentimiento y tambin conciencia de pertenecer a una de las primeras cunas de la civilizacin humana, ha creado una identidad que est por encima de los rgimen que le han gobernado durante su larga historia. Una fuerza que hoy es capaz de unir en defensa de la patria a la derecha laica del ex prncipe Reza Pahlavi, la izquierda marxista duramente perseguida, y los partidarios de la Repblica Islmica, apoyando a su ejrcito contra cualquier agresin extranjera. Lo mostraron durante la guerra con Irak (1980-1988).Puede que, en esta fase Trump slo pretenda forzar a Irn a hacer mayores concesiones. El acuerdo nuclear no ha posibilitado el regreso de EEUU al mercado iran por el clima de hostilidad creado por ambos estados durante las ltimas tres dcadas. Tehern, hoy no va a admitir ms presiones, por lo que Washington sin ganar nada, perder un magnifico acuerdo para EEUU, Israel y Arabia Saud, que es el ms importante firmado por Washington desde Camp David.Trump haba dicho que no se debera hablar de una accin militar antes de que se inicie, y aunque repite la cansina frase de que no se descarta ninguna opcin. Esperemos que en la Casa Blanca est acompaado por algn adulto.Fuente: http://blogs.publico.es/puntoyseguido/3725/trump-y-el-simulacro-de-guerra-contra-iran-2/