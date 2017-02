Mujer & Violencia Cultural

La ablacin como tab social: Los falsos mitos de la mutilacin genital femenina

Publico.es

No grites o sers una vergenza para toda tu familia y veinte aos despus seguiremos recordndote que no fuiste valiente. Fatoumata Coulibaly, nacida en Mali, tena seis aos cuando su madre le dijo estas palabras, justo antes de convertirse en una vctima ms de la mutilacin genital femenina, que sufren tres millones de mujeres y nias cada ao en todo el mundo.



En total, 59 pases han prohibido esta prctica por ley o decreto constitucional, entre los que se encuentran 25 de los 29 pases de frica y Oriente Medio. La tradicin, la creencia en que un corte en su cltoris convertira a su hija en una mujer ms pura y limpia y le garantizara un buen matrimonio llevaron a la madre de Fatoumata a obligar a su nia a someterse a esta prctica.



Nos llevaron a una especie de cubculo, que slo tena un agujero y una piedra, donde me tumbaron y dos mujeres me agarraban de las manos mientras otras dos me sujetaban los pies, relata Coulibaly. Un mismo cuchillo para las siete nias y un polvo negro que luego aplic en las heridas son las nicas herramientas que utiliz la mujer que las operaba, nada de alcohol o anestesia.



Y, an as, se tenan que mostrar agradecidas porque ninguna sufriera una hemorragia producida por el corte y muriera, como le ocurri a una de las vecinas de Fatoumata. An con temblor en sus palabras, asegura que este tema no debera ser un tab y que hay que concienciar sobre el significado de su prctica.