Pido la palabra

Acuerdo

General para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera

Para esta fecha, hace 4 aos, en el portal de prensa alternativa www.rebelion.org , se publicaba mi artculo "Un inicio bochornoso", aludiendo al escabroso y casi bochornoso ambiente, que precedi el inicio de la segunda fase o instalacin de la Mesa de Negociacin en Hurdall, Noruega, para el Cese Definitivo del Conflicto colombiano, entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Diez minutos con la palabra abarc al inicio de apertura el vocero del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana. Luego correspondi la presentacin al vocero de las Farc-ep, Ivn Mrquez; quien se extendi cuarenta y cinco minutos en el uso de la palabra; planteando el discurso de explicacin de la caracterizacin del modelo econmico y situacin socio-poltica de la realidad colombiana. Acto seguido se desarroll la Rueda de Prensa, iniciando con la Delegacin del Gobierno colombiano cuyo vocero visiblemente contrariado expres que no habilitaba que en el discurso de presentacin de las Farc-ep se aludiera a personajes con nombre propio y que en modo alguno estaba sobre la Mesa la discusin del modelo econmico; siendo enftico y reiterativo en que el objetivo de la Mesa de Conversaciones era la terminacin del Conflicto (entindase entrega de las armas) precedido de la desmovilizacin de las Farc-ep. Por la contraparte se inici dando la palabra a Rodrigo Granda quien ley textualmente el prlogo del, para justificar su discurso de apertura y aclarar que en modo alguno estaba vedado el planteamiento del contenido del modelo econmico imperante en Colombia.

Esta cita de referencia histrica resulta conveniente, a puertas del inicio de la fase pblica de conversaciones entre plenipotenciarios destacados del gobierno de Colombia y plenipotenciarios de la insurgencia colombiana en representacin del Ejrcito de Liberacin Nacional, a llevarse a cabo en la vecina Repblica de Ecuador, el prximo 7 de febrero de 2017.

Los temas lgidos que precedieron.

Las dificultades y ondulaciones irregulares, precedieron a la definicin de fechas para su inicio; predominado el aplazamiento y sistemtica manifestacin de incomprensiones mutuas aclaraciones entre reuniones; excusas por imprecisin en fechas y mal entendidos que se hayan podido presentar. Todo ello expresin de la desconfianza entre las partes.

Pero nos ensea la prctica, en la asuncin de temas de soluciones alternativas de conflictos, que el desenvolvimiento de las contradicciones, es efecto previsto entre contrapartes. En el fondo del asunto lo claro y verdadera intencin en el propsito de las manifestaciones, es que se cuenta con elementos de anlisis para concluir que los objetivos de acercamientos para la definicin de una fase pblica se concretaron. De ah a afirmar que el camino esta expedito, no estara libre de atrevimientos e imprudencias.

Bajo una estrategia de distraccin, el establecimiento gubernamental, en asocio con la impronta dictadura meditica, predominante en Colombia, aplicaron gradualmente la bsqueda de objetivos para encasillar, en camisa de fuerza, a los insurgentes. La liberacin de un retenido: el ex congresista ODIN, sin ser un modelo de virtudes polticas ni ciudadanas; sin importar su desempeo corrupto y encontronazos con la justicia ordinaria que le caracterizan, centraron la intencin manifiesta de las imposiciones unilaterales, que tambin predominaron en las negociaciones con las Farc-ep. Todo con la manifiesta intencin de abordar y descartar previamente de las Conversaciones el tema del delito conexo del secuestro, en la Mesa de Discusin. Pero antes que ello se convirtiera en una gradual estrategia de imposiciones, que desnaturalizaran lo esencial de bsqueda de una solucin alterna, la contraparte insurgente asom: desenfrenar el inicio hacia una fase pblica de negociaciones, confrontando ante la terrible realidad de la degradante prctica del secuestro, la condicin de presos polticos y prisioneros de guerra a dos de sus integrantes, escindiendo con magistral presentacin de manejo poltico, la impronta de un tema de intercambio humanitario: la libertad del corrupto Odin, por la de dos combatientes, que seran indultados, bajo la premisa de encontrarse en delicadas condiciones de salud, en las mazmorras del rgimen, identificados como NIXON ARCESIO COBOS y LEVIS ENRIQUE VALERO CASTILLO, de 34 y 30 aos respectivamente. A su vez, la militancia del E.L.N. salud la puesta en libertad de dos insurgentes, recluidos en la crcel de Bellavista, en Medelln, que el gobierno del Presidente Santos design como gestores de paz, liberando a TULIO GILBERTO ASTUDILLO y a WILLINGTON TOMAS CHAMORRO. As, para el 29 de enero de 2017, se materializaron las condiciones para la liberacin del ex senador Odin, entregado a la Cruz Roja Internacional el pasado 2 de febrero y abiertas las compuertas para el anhelado inicio de la fase pblica de Conversaciones, para la terminacin definitiva del conflicto armado interno del Estado colombiano con la insurgencia Ejrcito de Liberacin Nacional de Colombia, a llevarse a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, el mircoles 7 de febrero de 2017. Con esto el movimiento armado popular colombiano aprendi del nefasto curso de la inercia de las conversaciones en la Mesa de La Habana, en que se sign el destino del ciudadano extraditado colombiano, el combatiente fariano JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA.

De la fase pblica.

Un sendero tortuoso representa el panorama de las Conversaciones con el E.L.N.

La Insurgencia elena ha manifestado, como de mejor trato, dialogar bajo la declaratoria de un cese al fuego bilateral, asomando al Estado colombiano una serie de prerrogativas condicionales favorables, ante el escenario interno por el que transita el pas, en la fase de implementacin de los Acuerdos de La Habana, logrados con la otrora insurgencia de las Farc-ep.

Que el uso o prctica del secuestro de personas por motivos polticos y econmicos, colocado en centro de discusin, y la extorsin econmica, como medio de financiacin insurgente, sin lugar a dudas confluyen en el inters primordial de los temas a abordarse en discusin y as, sin intentar desgranarlos todos, el cobro de impuesto de la guerrilla a los cultivos ilcitos y a quienes asisten a comprar la hoja de coca, que territorialmente la insurgencia ejerce.

Si la guerra impone el ejercicio de esas prcticas; cmo insistir en Conversar bajo la intensidad de la confrontacin armada? La contraparte gubernamental ha de asimilar que en la larga historia de intentos de dilogos con el E.L.N, precisamente la falta de fe en las etapas a seguir ha sido lo predominante en lo agorero de su fin. Hoy predomina el objetivo de inters comn en dar por terminado el conflicto armado interno en Colombia. Pero ambas partes no pueden ocultar la realidad de los efectos polticos y sociales estructurales imperantes en Colombia. Porqu insistir en lo emocional, ms que en la reflexin?

Se ha querido presentar la imagen de un E.L.N, difcil de conversar, de ideolgicamente radical y duro para negociar, sin perspectivas de conciliar; planteando dudas en la unidad de mando de la organizacin poltico-militar y no unificado en el modo de pensar. Nada ms contrario a la realidad. Estos medios de tecnologa asisten a cualquier nefito en la comprensin de sus postulados. El caudal de documentacin insurgentes y medios de informacin digitales y la difusin de su pensamiento poltico por medio de las potentes emisoras de difusin en su alcance clandestino, configuran otra realidad. Puede que la capacidad de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano, con las astronmicas cifras de dineros oficiales invertidos y de corrupto despilfarro, no pueda contrarrestar el efecto popular del correo de las brujas, en el entendido que, por las hendijas de las casas, en el paso manual del saludo, en el efecto de cualquier reunin familiar, social o gremial, el mensaje de transmisin de esa insurgencia est latente. Ser difcil de asimilar esto para el habitante de las grandes ciudades. Lo inaceptable es que la contraparte gubernamental sea obtusa y ciega en asimilar, en no aceptar, que se encuentra dialcticamente ante unas conversaciones con una contraparte insurgente de diferente tipo. El E.L.N manifiesta que no son voceros del pueblo colombiano. Un Pacto de Paz No se Puede Limitar a la Negociacin Entre la Insurgencia y el Gobierno, lo expresan en su afn que el mundo les conozca y la chirria para el gobierno en que se den a conocer, bajo el periplo en escenarios de Conversacin por pases como Ecuador, Brasil, Chile, Cuba y Venezuela. De otro lado, para la insurgencia del E.L.N, la lucha armada no constituye un modelo agotado en Colombia. Le dan plena vigencia y actan como una guerrilla NO derrotada, sobre un riel de desempeo poltico a la luz del Derecho Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En esta fase pblica de Conversaciones entre el Gobierno colombiano y el E.L.N, se habla de la necesidad de desescalar el conflicto; conforme a lo ya explicado de lo imperioso de un cese del fuego bilateral y hasta multilateral, tpico este de mayor detenimiento. Explican que las Conversaciones con el E.L.N, contar con dos mesas simultneas que ventilaran la participacin de la sociedad civil en el proceso y la de del desempeo de la Mesa de Plenipotenciarios, destacados por ambas partes; en la espera en que de todas las regiones de la patria colombiana; de todos los sectores polticos, organizaciones sociales, gremiales, comunitarias, de profesionales, de obreros, campesinos e indgenas, confluyan en torrentes de participacin poltica directa mayoritaria, en un esfuerzo nacional y del movimiento popular porque las grandes transformaciones sociales y polticas se den en Colombia. Como quien dice le lleg el momento histrico de ser actor de su propio destino al pueblo colombiano. Podr creerse el establecimiento colombiano y las oligarquas nacionales y regionales, que las Conversaciones con el E.L.N, se limitarn a la desmovilizacin y entrega de armas ipso-facto, pasen la hoja, apaguen la luz y vmonos.

De los comits de impulso de la mesa social para la paz.

Corresponde a toda una concepcin del movimiento popular y sectores intermedios de la poblacin en la dinmica de un ejercicio de participacin directa. Se me indilgar que es inconstitucional, por la atadura institucional tan solo a lo de la democracia representativa. Tambin afloraran aberraciones de mtodo de la izquierda legal y electoral. Pero no se trata de constitucin de juntas patriticas locales permanentes que afecten la institucionalidad. El libre ejercicio y determinacin de los pueblos a la protesta y a la rebelin contra lo caduco, est al orden del da en Colombia. Se anuncia la celebracin de 100 Encuentros de variabilidad multitnica, social, de poblacin LGTB, de gnero, pues el logro de la paz para las mujeres colombianas es Diversidad y la participacin y la movilizacin es fundamental. De manera que la Convocatoria de esos 100 Encuentros encuadran en el manejo de lo territorial, bajo la concepcin de un Dialogo Nacional; en el entendido que la Mesa de Conversaciones en Quito incluye expresamente la participacin de los sectores sociales y populares como dinmicas fundamentales en el desarrollo del proceso de conversaciones. Por ello es que se habla del ejercicio conjunto de 2 Mesas. La propuesta de la Mesa Social para la Paz y el Dilogo Nacional, deber ser presentada al Gobierno nacional y al E.L.N, por el movimiento popular, en el curso del primer ciclo de conversaciones directas, que tendr una duracin de 40 das luego de la instalacin de La Mesa de Dilogos Gobierno- E.L.N. Ello implica un enorme reto a lo consecuencial, en un pas en que las ataduras reaccionarias a cualquier cambio, imperan y los medios de comunicacin; esos mismos que tienen una deudita con Colombia, al decir del legendario guerrillero Manuel Marulanda Vlez, fungen bajo el monopolio y oligopolio de la casta detentadora del poder. Esa dictadura meditica continuara con la constante de invisibilizar al movimiento popular, negando su presencia creadora y a una consecuente voluntad poltica de bsqueda del fin del conflicto armado; comenzando por lo elemental en la negacin de una pedagoga, para la enseanza y la educacin de la cualificacin poltica de la opinin pblica nacional.

De manera que el panorama es de participacin popular. No de protagonismos mesinicos. Por ello si, como al parecer, el partido CD, de la extrema derecha militarista uribea, participa con sus no argumentos en ese dialogo nacional ; corresponde a los y las activistas polticas de izquierda en todo el pas y a los y las luchadores sociales, en esos escenarios, pedir la palabra y si la manipulan y se posesionan en ella- propio de su usanza- pues corresponder tomar el uso de la palabra o arrebatrselas!





