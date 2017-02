La lucha poltica

La Joven Cuba

Quienes dedican tiempo a las descalificaciones y los ataques personales en la red son los que tienen menos que decir, incapaces de generar ideas que aporten al debate pblico, van a la garganta porque no saben medirse en el terreno del pensamiento. Algunos que lo hacen desde la comodidad de un seudnimo lo son an ms. Cada cierto tiempo en Cuba se regresa al macartismo y la cacera de brujas, la incapacidad de reconocer al enemigo me ha puesto en la lnea de fuego esta vez. La lucha poltica ms trascendental tiene lugar hoy entre nosotros mismos pero hay que ver ms all de la batalla y entender la guerra, aunque recibas fuego amigo. En nombre de la Revolucin se han cometido muchos errores, la clave est en no albergar resentimientos y seguir luchando por ella, que es ms que sus verdugos.

Estos 7 aos blogueando dan experiencia. Funcionarios que hacen cruzadas personales, usando posiciones de poder para dar cauce a sus fantasas o intereses, opiniones tergiversadas que se expresan a nuestras espaldas sin posibilidad de rebatirlas, gente buena confundida por la sospecha. A menudo se disfrazan de ideologa las miserias humanas pero la diferencia es que ellos estn haciendo su trabajo y nosotros no. Esta es una lucha y una militancia voluntaria de la que no vamos a retirarnos, porque aunque no lo admitan quienes hablan a nombre del Socialismo, somos parte de l. Lo seguiremos defendiendo a mano y sin permiso, incluso de s mismo.

Para descalificarme usan una vez ms mi participacin en El Toque, pero no pueden referirse a ninguno de mis posts en concreto porque son en defensa del proyecto socialista cubano y no les sirven para el ataque. Aqu est el listado completo de mis textos, hagan un balance general y tomen sus propias conclusiones. En El Toque colabor durante 3 aos como bloguero y editor, en La Joven Cuba (LJC) llevo 7 como fundador y administrador. En el primero siempre escrib como cubano revolucionario, pero guard la mayora de las crticas para el segundo, las crticas no pueden ser pagadas. Hoy no me cuestionan por lo que escrib en El Toque sino en LJC, el primero es solo el pretexto para callar mis contenidos en el segundo.

Hace aos, cuando llegu a la Habana intent publicar en varios medios nacionales sin xito, trabajar en algunas instituciones sin xito, el cerco que se tenda alrededor no era para mi asfixia sino para eliminar tambin a LJC, o disciplinarla al menos. Mi trabajo como editor en El Toque o el que surja maana decorosamente sin denigrar a la Revolucin, sern siempre para mantener con vida un blog al que desde hace aos no le han tendido la mano sino los caones.

La opinin tendenciosa de los acusadores contrasta con los blogueros que han trabajado conmigo, saben que nunca he permitido una crtica injusta al proyecto socialista cubano, a veces me han recriminado incluso mi excesivo celo en este sentido. Hace das pensaba escribir sobre los periodistas en los nuevos medios, no lo hice porque se gener un debate con el primer post que se fue por las ramas. Pero es oportuno agregar mi experiencia desde El Toque, desde aquellos que mostraron el respeto y dolor por la muerte de Fidel en sus textos, hasta aquel blogger que buscando empezar a trabajar con nosotros me hizo dos preguntas por telfono: cunto se paga y qu debo decir? Hasta ah lleg su colaboracin.

En los medios estatales y los nuevos hay buenos y malos periodistas, pero esto no interesa a los que desde cada extremo generalizan el papel de los otros en un mismo e injusto saco. Esos extremos que terminan parecindose tanto.

El ataque que se hace ahora es tendencioso, pero adems desinformado porque esgrime argumentos que ya no existen, hagan su tarea. El objetivo real no soy yo sino La Joven Cuba, la piedra en el zapato de quienes quisieran ser voceros nicos de la Revolucin, y les tenemos una noticia: el Socialismo cubano no tiene dueos. Cuba es nuestra pero de todos, porque mi abuelo luch contra Batista, mi padre en Angola y yo no me la voy a dejar robar por los que creen salvarla cuando en el mejor de los casos la estn frenando.

Un blog de naturaleza poltica como LJC, nunca ha aceptado financiamiento de ningn tipo, solo puede sostenerse con nuestros bolsillos, en contraste con quienes reciben apoyo desde el extranjero o una infraestructura estatal. Ningn gobierno nos paga, ni el nuestro ni cualquier otro, y eso se traduce en autoridad moral. Hasta hoy, la Internet en Cuba cuesta 1.50 o 2 CUC la hora, e incluso las autoridades nos han exigido que le demos seguimiento diario a los contenidos y los comentarios. Pero a LJC le ocurre como a Cuba, se le ata de pies y manos y luego se le cuestiona que no pueda nadar en la piscina. Particip en El Toque porque quise, porque con tica y claridad poltica se puede todo, porque la lucha poltica requiere personas que lo hagan as. Con ese dinero financio no solo el proyecto que es LJC, sino una militancia y participacin en el mundo real que ha recibido apoyo de poqusimas instituciones.

Estamos acostumbrados a leer en los libros de historia cmo Fidel hizo la guerra con las armas de Batista, pero pensar que alguien en la actualidad pueda hacer eso, no no no imposible, no estamos autorizados.

Otro elemento puesto en tela de juicio es mi participacin en eventos internacionales. Se presenta como un descubrimiento algo que es pblico, con fotografas tomadas de mi Facebook y posts publicados en La Joven Cuba. Mi primer viaje a Estados Unidos fue al programa Murrow, no fue secreta mi participacin, lo publicamos en LJC y avis en mi trabajo que asistira: visitar un pas del que muchos hablamos ac pero no todos conocen, y hacer lobby contra el bloqueo. En el grupo de periodistas que asistieron conmigo, bromeando me llamaban bloqueo, porque se saba lo que dira yo siempre que peda la palabra. Esto fue dos semanas antes del 17 de diciembre de 2014.

Cuando termin el programa, con la ayuda de CAFE (organizacin de emigrados que enfrentan el bloqueo dentro de Estados Unidos) pude hablar en dos universidades estadounidenses. Lo que unos presentan como una vergenza es un gran orgullo, haberme gastado los 100 dlares que sobraron del Murrow en actividades de este tipo, haber dormido la ltima noche en Nueva York en un hotel que tena el cuarto ms pequeo de la ciudad y un bao colectivo, compartiendo litera con un miembro de CAFE que tambin estaba ah por su pas, es sentirse mamb. Luego particip en el programa de radio La Tarde se Mueve junto a Edmundo Garca, sin ambigedades sino plantando bandera por el socialismo cubano dentro de Estados Unidos, eso no me lo quita nadie.

Al igual en los Dilogos Atlnticos que tienen lugar en Marruecos. Asociarme al resto de los participantes en un evento internacional basado en lo que dicen otros asistentes, es como criticar a Bruno Rodrguez por lo que diga otro canciller en la ONU, poco serio. Sigo siendo yo mismo en esos eventos, esto a menudo me convierte en elemento extico pero estoy seguro que en Cuba lo saben. Diplomticos cubanos han sido testigos de mis intervenciones en el extranjero, no me dejarn mentir, puedo ser muy crtico pero trato de ser justo en la defensa de lo que tenemos. Al ser un evento de alto nivel no existen dieta ni gastos de transporte, ah tambin se gasta el dinero que he ganado trabajando, quin sabe si mis detractores haran lo mismo.

Este debate en el fondo trata sobre la legitimidad de participar en eventos de derecha en el mundo. Los espacios que no ocupemos nosotros los llenar la disidencia cubana, que bastante lejos ha llegado por culpa de algunos entre nosotros, con razonamientos as de absurdos que terminan automarginndonos de espacios que deberamos conquistar o disputar al menos. Seguir participando, porque s que el saludo de Ral a Obama en Panam o en la Habana se llama lucha poltica, y no es solo un privilegio del Estado que el pueblo debe observar pasivamente sino que todos debemos luchar de maneras distintas, y cada espacio que pueda alcanzar en este sentido, ser un avance.

Siempre hay que marcar una lnea y esta para m est en la subversin. A los eventos financiados con fondos destinados a provocar el fin de la Revolucin, no voy, y ms que eso, los denuncio. Pero de esto tampoco hablan mis crticos. Ahora se ha dicho de todo con tal de crear un ambiente de sospecha. Algunos enemigos son reales, otros son construidos artificialmente porque es necesario marginarlos, demasiado revolucionarios para quienes ven la poltica de manera lineal.

Cada viaje que hago es auditable, cada post que escribo, cada cosa en mi cotidianidad queda reflejado en las redes sociales y el blog. Sera bueno saber lo mismo de mis interlocutores, dnde viven (yo en casa de mi madre con mi novia en un apartamento micro de un cuarto y medio en el Vedado), qu transporte tienen (en mi familia no hay una sola persona con carro, por ejemplo) y cmo se conectan a Internet para exponer sus ideas (yo en parques Wifi, pagando con mis ahorros). No encontrarn ms en mi vida personal, si tienen dudas pregunten y le responder a los que lo hacen con respeto y no segundas intenciones. Pero seamos justos tambin, que quienes me acusan hagan el mismo ejercicio de transparencia.

A diferencia de ellos, La Joven Cuba no es mi trabajo sino una militancia. No pierde nada quien nada tiene y nada espera. Cualquier duda sobre lo que hago era fcil de aclarar, mis interlocutores pueden obtener fcilmente mi telfono, sealarme si creen que estoy cometiendo un error. No soy soberbio, llevo aos buscando ese dilogo, pero este nunca llega. Para algunos la disciplina sigue siendo el principal valor de un revolucionario, esto en un pas donde ninguno de sus mejores hombres ha sido dcil, siquiera dentro de las propias fuerzas de izquierda en cada momento histrico.

Entiendo a algunos de los atacantes, con el historial de traiciones y dobleces que hemos tenido en la historia reciente, es fcil malinterpretar lo que hacemos. Ms an por nuestra decisin de no limitarnos a echar la pelea dentro de Cuba sino fuera, de luchar aqu contra las fuerzas conservadoras que nos limitan y afuera contra las de derecha que tergiversan nuestra realidad. La pelea es compleja, en foros distintos y con distintas reglas. Pero es una misma pelea y soy el mismo en ambas para ser consecuente, aunque sirva de argumentos a los obtusos y deba pagar un precio.

Esta batalla no es nueva, antes de El Toque cuando era un profesor universitario sin haber salido nunca del pas, me decan hipercrtico e incluso trataron de cerrarnos el blog, siempre hay un pretexto de turno. Si LJC no se leyera, si la crtica revolucionaria que desde aqu hacemos no fuera compartida por muchos cubanos, no fuera necesaria esta ofensiva. Pero la Revolucin no son los verdugos del momento, no est reflejada en un piazo sobre la mesa, ni se le guarda resentimiento por haber sufrido un da una injusticia a nombre de ella.

La lucha poltica tiene momentos as de confusin, cuando cada uno de nosotros puede cometer errores. Si mis detractores no estn buscando la difamacin y tienen realmente preguntas que hacerme podemos vernos cuando deseen, de frente y con sinceridad. Yo tambin tengo fuertes preguntas e informacin que por responsabilidad no comparto en pblico. Mientras recibo esa llamada, seguir escribiendo con ms ganas en La Joven Cuba.

Fuente: http://jovencuba.com/2017/02/06/la-lucha-politica/