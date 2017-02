Cuba y Fidel: escuela y maestro en pedagoga 2017

Las quince ediciones del Congreso de Pedagoga que se han celebrado desde sus inicios en La Habana, se han venido convirtiendo, con la presencia de nacionales y extranjeros, en un foro extraordinario para mostrar los mejores resultados de las investigaciones, teoras y prcticas educacionales en todos los niveles de enseanza y fomentar lazos de solidaridad y cooperacin en este campo de la actividad humana que tanto puede contribuir al progreso de los pueblos y al desarrollo de ciudadanos ms aptos y mejores. Un hecho que confirma lo anterior es que han participado 78 000 educadores del mundo desde que se iniciaron estos eventos.

El recin concluido congreso del 2017 cont con ms de 2 000 participantes de 40 pases, entre los cuales estuvieron ministros y otras autoridades del sector, y muchas personalidades ligadas en forma directa o indirecta con las esferas de la educacin, la ciencia, la cultura y la poltica, pues el campo educativo es integracin y concrecin de todos.

Cuba recibe a los visitantes a este foro convertida en una escuela que muestra sus realizaciones de ahora como un producto acumulativo desde los mismos inicios del triunfo revolucionario en 1959, y de cuyo proceso Fidel Castro fue el artfice y el estratega de la poltica que empez a aplicarse aceleradamente en el pas, pues fueron sueos y promesas del lder cubano desde los mismos inicios en que se pusiera al frente del movimiento revolucionario. As que no se puede extraar que Cuba sea en el mundo el pas que invierta el mayor porcentaje de su producto interno bruto en educacin, destinado a 1 771 870 estudiantes en educacin primaria y media y 145 770 estudiantes en educacin superior. Y para mayor mrito de esta realidad del pasado y presente de la Revolucin Cubana, esos logros no fueron alcanzados en un angelical y pacfico ambiente ni dentro de unas condiciones materiales paradisacas por su abundancia, sino que desde el mismo ao que Cuba se propuso lograr en 1961 la alfabetizacin en el pas, y lo alcanz, fue atacada por una invasin mercenaria organizada y pertrechada por los Estados Unidos y, para remate, hasta nuestros das, le impuso el bloqueo econmico, comercial y financiero con el propsito del derrocamiento de la revolucin.

La tradicin educativa de los precursores del siglo XIX, Varela y Luz y Caballeros y otros, tuvo su continuidad en Jos Mart, quien ejerci el magisterio durante aos, y que en carta de 29 de diciembre de 1893, confesara: De m, trabajo y ansias, y mucho orgullo de la gente de mi tierra: cundo sin obligacin pblica, si me dejan vivo las pasiones humanas, podr ponerme de maestro de guajiros! Entonces s vivir contento su Jos Mart.

Fidel prosigui esos caminos con la escuela fundada en la prisin de Islas de Pinos con el objetivo de superar a los asaltantes al Cuartel Moncada. El 22 de diciembre de 1953 escribe: La escuela se llama Academia Ideolgica Abel Santamara: en todos sentidos honra su nombre...Los muchachos todos son magnficos...Los que aprendieron a manejar las armas, aprenden a manejar los libros para los grandes combates de maana.

El germen fundador de la educacin que llevaba intrnseca la Revolucin Cubana desde los inicios de la lucha, se reflej tambin en el destacamento guerrillero, ncleo inicial de la Revolucin, pues era indudablemente una escuela para todos los que se agrupaban en sus filas, fueran jefes o soldados. La Revolucin se preparaba y preparaba a sus hombres, para la tarea magna de la redencin por las armas y por los libros de todo el pueblo. El camino de la libertad y la justicia deba transitarse necesariamente del brazo de la educacin y la cultura.

Resulta revelador de los propsitos revolucionarios el apunte de Ral en su Diario de fecha jueves 17 de Enero de 1957: "Le prend candela al cuartel, y despus de colocar los heridos distantes del fuego, nos marchamos; Tomamos rumbo al campamento...". Desde lo lejos, se vean arder sobre los cuarteles de la opresin, las llamas de la libertad. Algn da no lejano sobre esas cenizas levantaremos escuelas."

Un anlisis particular del congreso fue la pertinencia del pensamiento de Mart, Fidel y Ch como obligados referentes de una pedagoga para el siglo XXI.

Porque hay en Jos Mart una visin proftica de los acontecimientos incluso en el futuro remoto. Son muchas sus observaciones que encontraron su realizacin muchos aos despus de su muerte. Resulta extraordinaria, a la luz de la actualidad cubana, sus afirmaciones sobre Cuba como futura universidad americana. Estas ideas fueron expresadas en 1892, como sueo y vaticinio, y hoy en los inicios del siglo XXI son una realidad concreta en su patria: convertir todo el pas en una inmensa universidad. Ah, Cuba, futura universidad americana: sus hijos, nutridos con la cultura universitaria y prctica del mundo, hablan con elegancia y piensan con majestad, en una tierra donde se enlazarn maana las tres civilizaciones.

En el discurso al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Central de Las Villas, el 28 de Diciembre de 1959, el Comandante Ernesto Guevara, haba definido magistralmente el pedido que el Gobierno Revolucionario haca a las Universidades cubanas y que deba concretarse con urgencia y como un mandato irrenunciable para el futuro. Y, qu tengo que decirle a la Universidad como artculo primero, como funcin esencial de su vida en esta Cuba nueva? Le tengo que decir que se pinte de negro, que se pinte de mulato, no slo entre los alumnos, sino tambin entre los profesores; que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo de Cuba...

Por dems, hubo en Fidel, en grado sumo, un pensamiento visionario y un espritu y voluntad de creacin, realizacin y fundacin que le permiten, a la vez que soar, proyectarse en la prctica social y convertir, con un tesn a toda prueba, esos sueos en realidades concretas. Su visin del proceso de universalizacin de la enseanza universitaria rompe todos los esquemas sociales anteriores, y lleva explcita la idea de convertir a todo el pas en una verdadera universidad y, por lo tanto, concrecin cabal de aquel pensamiento adelantado por Jos Mart hace ms de un siglo. En el futuro inmediato Cuba es y ser no slo presente de un pas-universidad para la Amrica Latina, sino que ser, sin duda alguna, un pas-universidad para el mundo. Lo que propuso e impuls Fidel es hoy una realidad palmaria. Por eso, tal como ha dicho, el nombre de Cuba pasar a la historia por lo que en los campos de la educacin, la cultura y la salud ha hecho y est haciendo por la humanidad en la poca ms difcil que ha conocido nuestra especie.

As que ha sido pertinente y justo que el recin concluido Congreso Pedagoga 2017 haya colocado el pensamiento y accin de estos grandes como paradigmas del presente y futuro de la educacin. Y, en particular, que Fidel sea el referente y maestro mayor, en la poca contempornea, ya que nadie como l concibi tantos sueos y los convirti en realidades para Cuba y el mundo.

