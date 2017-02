Una vez amortizadas, las centrales nucleares dan ms beneficios econmicos

Ao decisivo para el futuro de las nucleares catalanas (y las espaolas)





La central nuclear de Asc

El gobierno espaol es partidario de prolongar la vida de las centrales que hay en todo el pas, a pesar de que estn aproximndose al final de su periodo de vida til para el cual tericamente han sido diseadas. En cambio, el movimiento antinuclear exige el cierre progresivo de esta fuente de energa, una peticin que recoge buena parte del arco parlamentario cataln.

Los prximos dos aos sern decisivos para dejar en claro el futuro de las centrales nucleares de Espaa. La mayora de las instalaciones estn a punto de agotar su permiso de explotacin; por lo tanto se acercan al final de su periodo de vida til para el que en teora han sido diseadas. Ahora bien, no est nada claro si esto implica el cierre. El lobby nuclear, integrado bsicamente por las generadoras de electricidad propietarias de las centrales, ha aumentado la presin al gobierno central, que es quin ha de tomar la decisin final de autorizar o no la prolongacin de la actividad, para que si est de acuerdo extienda la vida de las nucleares.

Por su parte, los colectivos antinucleares exigen el cierre progresivo de las centrales, en coincidencia con la finalizacin de los permisos de explotacin; buena parte de la oposicin parlamentaria es partidaria de lo mismo. Cules son los argumentos? Fundamentalmente, la necesidad de acelerar la transicin hacia las energas renovables y la seguridad, ya que el riesgo de accidentes aumenta a medida que las centrales envejecen.

Paralelamente, en Catalua, casi todo el arco parlamentario con la nica excepcin del Partido Popular se muestra partidario de afrontar la transicin energtica y abandonar las nucleares aunque, ciertamente, el gobierno autonmico de la Generalitat no tiene competencias para decidir qu ha de hacerse con las centrales instaladas en Catalua. En cualquier caso, el proyecto de presupuesto vigente incluye un nuevo impuesto que grava a las nucleares el tributo sobre riesgo medioambiental de la produccin, manipulacin, transporte, custodia y emisiones radiactivas, una medida criticada por el movimiento antinuclear porque no va acompaada de la exigencia simultnea de un calendario de cierre y una presin poltica al gobierno de Espaa.

El CSM abre la puerta a permisos de ms de una dcada

El 20 por ciento de la electricidad generada en Espaa durante 2015 era de origen nuclear, una proporcin que se eleva casi a la mitad del total en el caso de Catalua. Actualmente, las centrales en funcionamiento son la de Almaraz, en la provincia de Cceres, que cuenta con dos reactores; Trillo (Guadalajara); Cofrents (Valencia); y Vandells y Asc (Tarragona). En julio de 2013 se produjo el terico cierre definitivo de la central de Garoa (Burgos), si bien es cierto que en este momento el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene sobre la mesa una peticin presentada por sus propietarios de alargar 17 aos ms su vida til.

Tanto a Almaraz como a Vandells, su actual permiso de explotacin se les vence en 2020; para Asc y Cofrents, este vencimiento ser en 2021, y para Trillo en 2024. Cuando lleguen estas fechas todos los reactores implicados tendrn entre 30 y 40 aos de actividad, que tericamente es el periodo para el cual fueron diseados. Ahora bien, Forum Nuclear, un grupo de presin creado por las mismas centrales y las grandes multinacionales elctricas, considera que con las inversiones realizadas en los ltimos aos para el mantenimiento de las instalaciones son capaces de llegar a los 60 aos de vida, posicin esta compartida por el gobierno del Partido Popular. Para que esto sea posible debe contarse con el aval del CSM, que obliga a las centrales a presentar con una anticipacin de tres aos un Plan Integral de Evaluacin y Gestin del Envejecimiento (PIEGE). Esto supone que Vandells deber presentarlo en el prximo julio, y Cofrents y Asc en el transcurso del ao que viene.





La central de Vandells

En el mbito mundial, despus de la parlisis que signific el accidente de la central japonesa de Fukushima, en 2011, el sector nuclear se ha reanimado y se construyen nuevas centrales, sobre todo en Asia y especialmente en China; al mismo tiempo varios pases europeos han optado por prolongar la vida til de la centrales existentes. Segn datos proporcionados por el World Nuclear Industry Status Report, el parque nuclear mundial, que cuenta con 450 centrales, tiene ahora mismo una edad media de 29 aos, y hay una cincuentena de ellas que ya han superado los 40 aos. En comparacin el parque nuclear espaol est envejecido, dado que solo Trillo, y por los pelos, se sita por debajo de los 29 aos de funcionamiento.

Una muestra clara de las opciones reales de que la actividad nuclear en Espaa supere las cuatro dcadas es la decisin tomada por el CSN el pasado noviembre. El organismo encargado del control de las centrales aprob que los permisos de explotacin que el gobierno central entrega a las nucleares podrn ser por ms de 10 aos, que era el lmite fijado hasta entonces; esto se interpreta como una aval de facto a los pedidos de Forum Nuclear, el principal grupo de presin del sector. En resumen, esto ha llevado a que el grupo confederal de Unidos Podemos-En Com Podem-En Marea solicite en el Congreso las comparecencias del ministro de Energa, Turismo y Agenda Digital, lvaro Nadal, y del presidente del CSN, Fernando Mart, para que se pronuncien sobre el posible alargamiento de la vida til de las centrales nucleares. Tanto el Partido Socialista Obrero Espaol (PSOE) como Ciudadanos piden un debate a fondo sobre lo que supondra esta medida, aunque en principio no son partidarios de adoptarla.

Reorganizacin del movimiento antinuclear

En este nuevo escenario, el movimiento antinuclear se ha reorganizado. En noviembre de 2015 naci el Movimiento Ibrico Antinuclear (MIA), que rene a la mayor parte de entidades y grupos ya existentes antes en Espaa y Portugal. Ely Nolla, miembro del MIA y al mismo tiempo portavoz de la plataforma catalana Tanquem les Nuclears (cerremos las nucleares), adems de formar parte de Ecologistas en Accin adelant a Pblico que el MIA decidir en los prximos meses si intentar presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso para que se adopte un calendario de cierre de las centrales en coincidencia con el final de los actuales permisos de explotacin.

En el documento Cierre de las nucleares espaolas, publicado el ao pasado, el MIA aboga por el abandono de esta fuente de energa; las razones son diversas: la falta de seguridad, la generacin de residuos radiactivos peligrosos durante centenares de miles de aos, la contaminacin radiactiva tanto por la minera del uranio como por la fabricacin de las barras de combustible nuclear o las emisiones radiactivas en el da a da del funcionamiento de las centrales. El movimiento subraya que la energa nuclear es ms cara, fundamentalmente por la enorme inversin que supone poner en marcha una central. Ahora bien, cuando la instalacin ha envejecido y est amortizada rinde fabulosos beneficios a sus propietarios, como es el caso del parque nuclear de Espaa, controlado bsicamente por Endesa e Iberdrola propietarios de Vandells y Asc, en el que tambin participan Gas Natural Fenosa y EDP (Energas de Portugal). Aqu nace el inters por continuar explotando las centrales.

Eloi Nolla considera que el cierre de las nucleares no significara un colapso energtico, que tenemos sobrada capacidad de generacin mediante las fuentes renovables de electricidad como para reemplazar a la que dejaran de producir las nucleares. No obstante, es cierto que a raz de las polticas del gobierno espaol en los ltimos aos, el desarrollo de las energas limpias se ha detenido, una situacin que se acenta en Catalua. En cualquier caso, el activista aboga por no dejar las energas limpias en manos de las grandes multinacionales, sino optar por la participacin del cooperativismo y los ayuntamientos en este mbito.





La de Cofrents es la nica central nuclear en la Comunidad Valenciana

El movimiento antinuclear tambin hace lo posible por acabar con el mito de que el cierre de una central nuclear deprimir econmicamente la comarca a su alrededor, ya que solo con el desmantelamiento de la instalacin se asegura trabajo para ms de una dcada. En este sentido, Greenpeace public en octubre [de 2016] el informe El inevitable cierre de las centrales nucleares espaolas: una oportunidad econmica y social en el que se estima, precisamente, que las actividades vinculadas con el desmantelamiento, la gestin de los residuos radiactivos y la sustitucin de la energa nuclear por otras fuentes alternativas supondr la creacin neta de unos 300.000 puestos de trabajo, adems de implicar un aumento de PIB de unos 20.000 millones de euros. La organizacin sostiene tambin que no deben renovarse los actuales permisos de explotacin.

La Generalitat, sin competencias

La Generalitat de Catalua solo podra decidir qu hacer con las centrales nucleares en el caso que se produjese la independencia, ya que en este momento no tiene competencias para actuar en este mbito, que es exclusivo del gobierno central. En cualquier caso, la mayora de los partidos con presencia en el Parlamento [cataln] participaron en las elecciones del pasado 27 de septiembre apostando con diferentes intensidades por el cierre de los centrales nucleares y la transicin hacia un nuevo modelo energtico. La nica excepcin fue el Partido Popular. Los grupos ms categricos en el reclamo del cierre fueron la CUP y Catalua S Se Puede (CSQEP), mientras en el programa de Juntos Por El S se poda leer exactamente que quiere plantear los escenarios convenientes para decidir la poltica nuclear catalana en el marco de la transicin a una produccin con mayor peso de las energas renovables y la priorizacin de una economa con poco dixido de carbono, teniendo en cuenta que las centrales en territorio cataln cumplirn 40 aos de funcionamiento en la mitad de la dcada que viene.

Como mnimo, hasta la caducidad de los permisos actuales, las nucleares de Catalua seguirn funcionando; para tratar de salvar las externalidades negativas creadas, el proyecto de presupuesto del gobierno de la Generalitat incluye la creacin de un nuevo impuesto que pretende recaudar unos 28 millones de euros en 2017 y alrededor de 60 a partir del ao prximo. Para Eloi Nolla, este gravamen no sera una mala noticia porque reconoce el impacto negativo que tienen las centrales nucleares, pero sera necesario que estuviese acompaado de una firme declaracin que dijera que las cerrar cuando tenga las competencias para hacerlo. Es que el impacto econmico del nuevo tributo casi no afecta a Endesa e Iberdrola, que comparten la propiedad de de los tres reactores atmicos situados en territorio cataln, ya que segn el MIA el nuevo impuesto apenas supondra el valor econmico de unos 10 das de operacin de las centrales, algo absolutamente insuficiente para que sea disuasorio. Es decir, en los prximos meses el debate sobre las nucleares se intensificar tanto en el mbito poltico como en el ciudadano.

Fuente: http://www.publico.es/public/any-decisiu-per-al-futur.html

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelin como fuente de la misma.