Malos tiempos para la Justicia

No es necesario acudir a las pginas de sucesos o tribunales, para conocer los diferentes casos cuyo protagonista es la justicia. En temas polticos, econmicos, administrativos, de sociedad; existen un rosario de casos conocidos de corrupcin, malversaciones, estafas, conflictos de intereses de todo tipo; y ahora, como en tiempos no tan lejanos, contra la libertad de expresin. Qu es la justicia? Qu significado tiene el trmino justicia? Cmo se administra? Corren malos tiempos para la Justicia.

Pocas instancias pblicas, personalidades o instituciones se salvan de verse ante la justicia; ahora tambin los tuiteros y titiriteros. Desde miembros de la familia real, a ministros, presidentes y consejeros de comunidades autnomas, alcaldes y concejales, polticos en particular, directivos de bancos en quiebra y partidos polticos. Algo tiene que ver con la desvergenza, la falta de tica y ausencia de democracia. Tambin con la Justicia social, concepto aparecido a mediados del Siglo XVI, por las desigualdades sociales y buscando el equilibrio social. Justicia social, que trata sobre el derecho de los ms desfavorecidos socialmente, de forma especial la clase trabajadora, ante la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales.

Los tribunales espaoles abrieron juicio por delitos de corrupcin contra 1.378 personas entre julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, segn la primera base de datos que recoge los procedimientos judiciales por delitos relacionados con este fenmeno criminal, segn el Consejo General del Poder Judicial . Del total de imputados, 1.060 eran hombres y 318 mujeres, acusadas en 166 procedimientos distintos por corrupcin en la esfera pblica. De las 99 sentencias dictadas, 72 han sido total o parcialmente condenatorias, lo que se traduce en 399 personas condenadas, 87 de ellas se encuentran en la crcel y 5 en prisin preventiva.

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos nicamente al imperio de la ley. Los Jueces y Magistrados no podrn ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantas previstas en la ley, dice la Constitucin en su artculo 117; pero ya vemos como el presidente del Gobierno manipula las reglas establecidas para asegurarse la colocacin de sus jueces en los Tribunales clave . Han aprobado las pautas para la elaboracin de la terna de candidatos de las que debe salir el juez espaol para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre ellas una sin precedentes para favorecer a Prez de los Cobos como juez europeo y presentar para el Tribunal Constitucional al octogenario Alfredo Montoya, jurista camisa vieja del PP y la FAES, inspirador y maestro reconocido de Francisco Prez de los Cobos.

Y cmo se ejerce la justicia? Ni las leyes son iguales para todos, ni la justicia se aplica a todos por igual. El poder es el poder y tiene sus privilegios. El poder hace la ley y quin hace la ley, ya se sabe que hace la trampa. Unos salen de la crcel, tras pagar millonarias fianzas y otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos. Algunos populares y poderosos ni entran ni se les investiga, y otros pobres pasan aos en prisin por delitos considerados menores. Los retrasos y la falta de medios materiales y humanos en los tribunales afectan al ejercicio de la Justicia y siguen sin tomar medidas. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas afecta a la ejecucin de las resoluciones, temas que deben ser de las primeras preocupaciones ciudadanas.

En el ao 2012, comenc a colaborar con el desaparecido Diario Progresista y en mi primer artculo reflexionaba sobre la idea de la Justicia . Desde tiempos remotos, la sociedad, ha ido elaborando diferentes conceptos sobre la idea de justicia, en funcin de la cultura, costumbres, formas de vida, maneras de ser en cada etapa histrica y sin duda en funcin de lo que el poder quisiera otorgar en cada momento; hasta llegar a la imagen actual de la mujer con ojos vendados, que porta en su mano izquierda una balanza y en la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la justicia divina a la justicia social. De la justicia para unos, a la justicia para todos. De la justicia para todos a la justicia segn la capacidad de poder.

El jurista romano Ulpiano la defini como: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho), entendiendo el trmino derecho como lo suyo, lo que es suyo, o lo que es de su propia responsabilidad.

La filosofa tambin ha razonado sobre la idea de Justicia. Platn la identifica con la armona social. Aristteles como dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde. Santo Toms de Aquino lo enfocaba como Ley Natural; los derechos naturales que han de tener los ciudadanos y que han sido otorgados por dios. Por ltimo para los utilitaristas, que buscan el mximo bienestar para el mximo nmero de personas a la vez. La mxima dice que se hace justicia, cuando te dan la razn tenindola, despus de haber demostrado que la tienes. Tener razn, demostrar que la tienes y que te la den; difcil combinacin.

Muchos inocentes pagan por delitos que no les corresponden. La injusticia viene de la falta de sensibilidad del mundo egosta, cargado de personas vacas, en personas que solo buscan un bien personal y no el bien comn. La Justicia representan uno de los valores humanos por excelencia, la Justicia, es una palabra que engloba muchas caractersticas y cada una de ellas es diferente entre si. Justicia es la tolerancia y la congruencia a las cosas y a las personas, no juzgar los hechos por la sola observacin de las diferencias o caractersticas que nos son afines. La Justicia es honradez y honestidad, es una cualidad del individuo para el desarrollo en sociedad.

La Administracin de Justicia est mal y no hay voluntad poltica para solucionar sus males. La complejidad de las tramas, la lentitud de la ayuda internacional y la tardanza de los informes periciales dificultan cumplir los tiempos legales facilitando a los investigados (antes imputados) que se salten la ley. Pero hay jueces y jueces; desde que la ley de enjuiciamiento se reform, el juez Jos Castro ha sorteado los escollos ampliando el plazo de investigacin a solicitud de la acusacin particular y no de la Fiscala, que es lo que precepta la nueva redaccin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha convertido al Ministerio Fiscal en dueo absoluto de los destinos del proceso y brazo justiciero del Gobierno, que tapa lo que quiere tapar. Una excepcin, la decisin de la Fiscala Anticorrupcin al apoyar la reapertura del caso de la financiacin irregular del PP , por las declaraciones de Correa ante el juez, sobre las mordidas del 3%, citando a Rajoy y a Jos Mara Aznar.

Y es que la falta de medios y de organizacin en Justicia afecta a los derechos de los ciudadanos , segn el portavoz socialista, ngel Gabilondo, en la Asamblea de Madrid, que ha pedido al Gobierno de Cifuentes facilitar la tarea de la Justicia con la suficiente dotacin de infraestructuras de sedes judiciales, con la seguridad e higiene de los inmuebles, o la accesibilidad a los expedientes. En julio del ao pasado, el TSJM denunci en la Memoria Judicial, que la Comunidad de Madrid tiene las peores infraestructuras judiciales de toda Espaa. Pese a lo que dice el Gobierno, no quieren que la Justicia funcione, salvo la rpida que se aplica a los roba gallinas de siempre.

Justicia es un conjunto de normas y reglas que permiten regular las conductas entre las personas, permitiendo, avalando, prohibiendo y limitando ciertas conductas o acciones en el actuar humano o con las instituciones. Es a partir de la ciencia del derecho, cuando resulta ms complejo lograr una definicin nica, al depender de mltiples factores, como de tantas definiciones como autores. Podramos decir que Justicia es, lo que dice que es justicia la mayora de los miembros de un tribunal.

La Justicia depende del contexto social y poltico imperante, donde se desarrollan experiencias, circunstancias y situaciones diversas, que muestran los valores de libertad, verdad, paz, derechos y democracia.

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.