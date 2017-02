La pugna por la hegemona en Podemos

En el proceso de la Asamblea Ciudadana de Podemos (Vistalegre 2), se estn formando falsas e interesadas dicotomas en las que encajar las posiciones y los conflictos, ya difciles de analizar. De entrada, conviene desechar el marco interpretativo habitual en los medios de comunicacin prximos a la derecha o al partido Socialista. Habra dos polos, uno moderado (Errejn) y otro radical (Iglesias), pero lo problemtico es el contenido dado a esas dos palabras y su funcin deslegitimadora. Moderacin sera adoptar una estrategia posibilista de acompaamiento y subordinacin al PSOE. Su lgica es la de responsabilidad institucional, reduciendo su funcin al maquillaje social del continuismo socioeconmico, institucional y territorial. Radicalidad sera el activismo social minoritario o extremista, sin capacidad de influencia poltica en beneficio para la gente.

La polarizacin moderacin / radicalismo, con ese marco, reduce las alternativas a dos: posibilismo institucional dentro del consenso liberal-conservador de la austeridad y el autoritarismo, o idealismo extremista e inoperante y, en todo caso, de reafirmacin esttica y expresiva en crculos minoritarios. La conclusin es que no habra posibilidad de cambio: ests con el poder o eres marginal. Pero la realidad es que existe Unidos Podemos y las convergencias con ms de cinco millones de votos y un proyecto transformador autnomo del bipartidismo.

Bases sociales para un proyecto transformador

La trayectoria de la ciudadana activa espaola demuestra la conformacin de un espacio poltico masivo y transformador, diferenciado del poder establecido, incluido el Partido Socialista gobernante, y con gran legitimidad cvica. Es ms, los elementos fundamentales de la cultura y la actitud poltica democrtica y progresista de esa corriente social ya se iniciaron en los aos 2009 y 2010, frente a las consecuencias de la gestin regresiva de la crisis. Antes incluso de la expresin del movimiento 15-M y, por supuesto, de la existencia de Podemos que fueron exponentes de esa tendencia popular y que contribuyeron a consolidar y representar.

La percepcin de unos poderosos con su clase poltica al frente (los de arriba), as como la de un campo sociopoltico indignado con las polticas antisociales y con dficit democrtico gubernamental (los de abajo, por supuesto con zonas intermedias e indefinidas) ya se detectaron por estudios sociolgicos en el ao 2010, entre ellos los Barmetros del Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) de julio y octubre (tras los ajustes y la reforma laboral del Gobierno de Zapatero de mayo y junio y tras la huelga general del 29 de septiembre frente a ellos). Fue la primera gran constatacin pblica de la crisis de credibilidad social del Partido Socialista que, como se sabe, supuso el cese del mensajero, la presidenta del CIS, Beln Barreiro (aprovecho para felicitar pblicamente y desearle xito al recin nombrado Presidente del CIS, Cristbal Torres, Director de mi Departamento de Sociologa de la UAM).

La solucin a la crisis socialista se llev por delante a la vicepresidenta Fernndez de la Vega, sustituida por Prez Rubalcaba para, sin reorientar la estrategia poltica y econmica gubernamental, hacer un esfuerzo de comunicacin para recuperar la confianza perdida de gran parte de su base electoral y neutralizar la dinmica de cambio. Y en ello est todava la Gestora socialista, sin resultados de renovacin poltica y recuperacin electoral, y con un fuerte competidor (Unidos Podemos y las confluencias) al que desde el principio buscan reducir y marginar.

Pues bien, el marco de anlisis de no reconocer y combatir esa realidad de un espacio poltico diferenciado lleva al pensamiento dominante en los medios a encajar el conflicto en Podemos dentro de esa bifurcacin falsa entre esos dos polos. As, es errnea la caracterizacin de Errejn y su equipo como pro-socialistas o favorables a la estabilidad del Rgimen y su restauracin. Igualmente, es una tergiversacin acusar a Iglesias de radicalizacin como sinnimo de pensar solo en la agitacin callejera y rehuir cualquier acuerdo con los socialistas. Casi toda la interpretacin en los grandes medios de comunicacin se somete a este esquema, del que sale beneficiada la imagen de Errejn, como lder sensato y negociador, y perjudicado el prestigio de Iglesias, como lder sectario e intransigente.

Ese anlisis interesado parte de no admitir la existencia de un amplio campo sociopoltico y electoral con una dinmica transformadora autnoma, con un apoyo social relevante y con capacidad para condicionar la agenda y las medidas polticas. Por ello no entienden o no quieren reconocer los fundamentos sociales e histricos de este proceso poltico y la disponibilidad de una parte significativa de la gente progresista y de izquierdas por un cambio sustancial, socioeconmico, poltico y territorial.

Por tanto, existe una importante tendencia sociopoltica y electoral transformadora, democrtica y social. Dentro de ese espacio o ese proyecto compartido hay matices y sensibilidades diversas dentro de Podemos y sus aliados. Pero hay que sealar lo especfico y comn del proyecto transformador y su diferenciacin ntida del social-liberalismo de tercera va como apndice del neoliberalismo, o bien del ultra-izquierdismo minoritario que prcticamente no defiende nadie. Su carcter y su perfil estn claros: progresista en lo socioeconmico y cultural, democratizador en lo poltico, institucional y territorial. Con valores de justicia social o igualdad y democracia, frente a la regresin social, la subordinacin o precarizacin, as como contra el autoritarismo continuista y el reaccionarismo derechista, xenfobo, sexista y racista. La construccin de esa mentalidad y esa actitud popular deriva de su experiencia sociopoltica, de su diferenciacin prctica y cultural con el poder liberal-conservador, con la solidaridad, las demandas y las costumbres en comn de mayoras sociales y con vocacin de cambio poltico e institucional.

La prdida de esta referencia de proyecto y base comn, as como la influencia del marco interpretativo dominante, ha afianzado una lectura antagnica y sectaria de las diferencias internas en Podemos.

El delicado equilibrio de poder interno y el da despus

Se ha producido una voluntad y determinacin de contraposicin de proyectos. El documento de Errejn y su equipo, sin entrar ni cuestionar formalmente el principal eje estratgico (compartido) de la oposicin al pacto continuista de PSOE-Ciudadanos, descalifica la supuesta estrategia seguida por la direccin de Podemos e Iglesias como resistencialista, minoritaria o encerrada en la izquierda, sin aportar fundamentos diferenciados o grandes propuestas distintas. Todo ello contra la evidencia del documento de Iglesias que apuesta por la mayora social y ganar las instituciones y se reafirma en la iniciativa de un Gobierno de progreso que ha boicoteado la direccin socialista. El interrogante es si, a pesar de la existencia de solo diferencias estratgicas parciales, va a haber capacidad unitaria de liderazgo y decisin colectiva para reconducir la confrontacin derivada de esa polarizacin discursiva estratgica. La posibilidad de un compromiso posterior firme es limitada; el objetivo mnimo es pactar una tregua y reconducir el conflicto a medio plazo. La evidencia de la confrontacin es clara. Los motivos y, por tanto, las posibilidades de acuerdo no tanto: condicionar o negociar aspectos analticos, tcticos o de gestin poltica, as como un equilibrio razonable, segn la representatividad de cada cual, en la gestin del poder orgnico.

Pero tras la demostracin de fuerza de este proceso de confrontacin y la posibilidad de conseguir la mayora, es decir, la posicin de ventaja o preponderancia en la definicin estratgica y de poder interno, es difcil una completa pacificacin. Se habr vencido muy precariamente y adems no convencido a la otra parte. La legitimidad de los ganadores (sean quienes sean) se deber fortalecer con la negociacin de la estrategia de un proyecto ms compartido y la integracin orgnica, evitando la marginacin de los perdedores. Aun as, la reconstruccin de un clima de colaboracin va a ser difcil.

Sealo un elemento significativo para explicar el desencadenante y la virulencia del conflicto. Entre las dos principales tendencias (representadas por Iglesias y Errejn), que antes conformaban el ncleo unificado y dominante de direccin, hay cierto empate representativo entre las personas inscritas y en las principales estructuras de direccin (Consejo de Coordinacin y Consejo Ciudadano) y territoriales; incluso, segn algunas fuentes, Errejn contara con ms apoyos en el grupo parlamentario y en el aparato central (con ms de cien liberados). Es decir, el liderazgo de Iglesias tendra una estructura propia precaria que pretendera superar. El objetivo de Errejn es el contrario: tener mayora respecto de la estrategia y en la direccin para controlar la orientacin y la gestin poltica y organizativa, aun con Iglesias de Secretario General (cargo a la que ste, en ese caso, renunciara).

La pugna por definir la opcin estratgica ms importante (el no apoyo al Gobierno continuista de PSOE-Ciudadanos) se vincula a la garanta de la legitimidad de las bases y el control de la mayora de la estructura dirigente. La solucin definitiva (a la que se sum Errejn pero no alguna persona de su equipo), y que ahora se cuestiona, la proporciona el aval del 90% de los doscientos mil participantes en la consulta. Supuso el refuerzo interno de la estrategia y la direccin de Podemos, sometida a una gran campaa de acorralamiento institucional y desprestigio en los medios. Ahora, el documento de Errejn critica esa orientacin general y exige un cambio de rumbo y de hegemona orgnica.

Igualmente, las diferencias en torno a la propuesta de coalicin electoral con Izquierda Unida, con reticencias del equipo de Errejn que ahora reproducen, se saldan con el acuerdo del 98% de los cien mil participantes.

Aunque hay sntomas de esa brecha antes del 20-D-2015 (por ejemplo, en el recambio de la direccin en el Pas Vasco) es a partir de los resultados electorales y la posibilidad de formacin de un gobierno alternativo, cuando se produce el conflicto abierto en los dos campos interrelacionados. Por una parte, en la estrategia poltica: Gobierno de progreso presidido por Pedro Snchez y composicin y programa compartido con el PSOE, junto a oposicin al continuismo del pacto de PSOE-Ciudadanos y a aceptar una posicin subalterna. Por otra parte, pulso por el reequilibrio orgnico (crisis en la direccin de Madrid, con la dimisin en bloque del sector errejonista para conseguir mayora, y cese del errejonista Secretario de Organizacin, Sergio Pascual).

La tensin soterrada y parcial durante todo el ao pasado, se agudiza con el proceso de la Asamblea Ciudadana porque el resultado es ms incierto y crucial: la conquista y legitimidad o no de la mayora orgnica, con lo que supone de preponderancia en la orientacin poltica y la hegemona (an sin exclusin del otro) de un sector u otro en el control del poder interno.

Podemos es mucho ms transparente y democrtico que cualquier otro partido poltico, especialmente los dos grandes (PP y PSOE) con responsabilidades institucionales y enormes aparatos y conexiones con el poder econmico. El sistema de primarias, los cdigos ticos y las comisiones de garantas ayudan a seleccionar y valorar las responsabilidades y evitar arbitrariedades y burocratismos. Pero son insuficientes y no siempre han acertado.

El control del poder interno condiciona su distribucin y gestin, incluido el proceso de primarias y el reparto de posiciones institucionales en los ayuntamientos y gobiernos autonmicos. Es un campo muy apetecible y un motivo de tensin. Ahora y en los procesos territoriales en marcha se da un primer paso de pre-primarias respecto de la colocacin grupal ante la expectativa de ampliar la tarta en 2019 y 2020. En el caso de reducirla por un posible deterioro electoral agudizara las decisiones derivadas de la prdida de estatus organizacional y la bsqueda de responsabilidades, aparte de favorecer la disgregacin poltica.

Por tanto, un factor a no desdear es la presin orgnica en los dos sentidos contradictorios. Por una parte, la dinmica unitaria que es la que mayoritariamente se intuye en la militancia como imprescindible para ampliar los resultados colectivos. Por otra parte, la tendencia hacia el reagrupamiento de lealtades por sensibilidades polticas o redes de influencia, segn las garantas grupales para repartir y mejorar el estatus entre miles de aspirantes a cargos pblicos, muchos ya instalados.

En una organizacin grande y compleja es inevitable la diversidad de intereses, estatus y jerarquas y la conformacin de grupos de afinidad o tendencias. No es un problema de vieja o nueva poltica. Lo nuevo es extremar el respeto al pluralismo y la calidad democrtica del acceso y seguimiento de esas funciones, atender a la proporcionalidad, la integracin, la representatividad y el mrito objetivo. Y siempre estimulando la participacin y el control de las bases y el movimiento popular, as como la supervisin imparcial de los tribunales internos o comisiones de garantas frente a los poderes ejecutivos.

El da despus de Vistalegre 2 se ver si con los nuevos equilibrios polticos y organizativos se frena el sectarismo en la confrontacin interna y se asegura la integracin, se prioriza el proyecto comn, se avanza en la articulacin del conjunto de fuerzas del cambio y se afronta mejor la tarea de fortalecer un amplio movimiento popular y el cambio institucional de progreso. Es una responsabilidad y una tarea colectivas.

Antonio Antn. Profesor de Sociologa de la Universidad Autnoma de Madrid. Autor de Movimiento popular y cambio poltico, UOC.

