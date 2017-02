Requisito para la Paz

Cumplir lo acordado

Revista Insurreccin

El ELN se suma a la satisfaccin de todas y todos los que en Colombia y el exterior, celebraron el regreso a la libertad de cinco colombianos, 4 guerrilleros del ELN y del seor Odn Snchez; lo anterior demuestra que si las partes cumplen lo acordado, el proceso de paz avanza.



Teniendo en cuenta que lo anterior era el requerimiento para que el prximo 7 de Febrero se instale la Fase pblica, queda esperar que el Gobierno, el ELN, importantes expresiones de la sociedad colombiana y representantes de la Comunidad Internacional, desarrollen de manera plena el esperado acontecimiento como antesala del inicio del primer punto de la agenda, Participacin de la Sociedad.



Si el presidente Santos no hubiese pretendido imponer condiciones al ELN por encima de lo acordado en numerosas y amplias sesiones de trabajo que han tenido como testigos un numeroso grupo de representantes de los pases garantes, la instalacin de la Fase Pblica del prximo 7 de Febrero, se hubiese realizado en el mes de Abril del ao anterior, lo que indica que se dejaron de aprovechar 11 meses, como valioso tiempo para la paz.



Por ello debemos llamar la atencin para que se aprenda de las experiencias.



El optimismo que se respira hoy por el inicio de la Fase pblica, y los avances en el proceso de paz no deben ocultar los peligros que lo acechan, sealar algunos de ellos es necesario para que las dificultades no nos hagan caer en el pesimismo sino que por el contrario, se encuentren soluciones.



La tozuda posicin del gobierno Santos de dialogar en medio del conflicto, va a acarrear graves dificultades al proceso de negociaciones, por cuanto desde hace varios aos, los territorios donde opera el ELN son sometidos a permanentes y agresivos operativos militares que al tiempo que confrontan las guerrillas, causan complejas hostilidades a la poblacin asentada all y en sus periferias, lo que obliga a las guerrillas a dar respuesta a tan delicada situacin.



Tanto las respuestas dadas por las FARC en un pasado reciente, como las que ha dado y va a dar el ELN, son sacadas de contexto en los informes militares, que son los que receptan de manera unilateral los Medios de Informacin, presentndolos a la opinin como carencia de voluntad de paz de las guerrillas.



Esta situacin que contra-informa a la opinin, que presiona a una de las partes de manera unilateral y absurda, se convierte en un obstculo que amenaza el proceso.



Por lo anterior, un nutrido grupo de organizaciones populares y sociales as como diversas personalidades, a quienes se suma el ELN, hemos reiterado la urgencia de un cese al fuego bilateral, como medida urgente para crear un clima favorable al proceso, pero adems como medida humanitaria que alivie la situacin de cientos de miles de familias que padecen las consecuencias del conflicto.



Un caso reciente ejemplifica la situacin:



En das pasados un soldado profesional, penetr los territorios donde desarrolla actividades de vigilancia y control el Frente de Guerra Oriental del ELN, motivo por el cual fue capturado e investigado. Luego del procedimiento de rigor, el militar ser entregado a las autoridades que corresponda.



Ante este hecho, los grandes medios respondiendo a la informacin de los mandos militares, se refirieron al hecho argumentando carencia de voluntad de paz. Sacar los hechos del contexto de la guerra y darles una interpretacin poltica unilateral, es un lastre que daa el ambiente del proceso de paz y en tal sentido se requieren acuerdos que permitan proporcionalidad y objetividad respecto de los acontecimientos de orden pblico, pero por sobre todo, urge un cese bilateral del fuego verificable y de obligatorio cumplimento de las partes, como parte de los acuerdos necesarios para avanzar.



Negociar en medio del conflicto es una amenaza al proceso, es urgente el cese bilateral.