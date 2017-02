Vistalegre II con el objetivo de derrotar a Pablo Iglesias

Todo vale en Podemos

Hemos pasado del todo vale contra Podemos al todo vale en Podemos. Es una dialctica terrible que se auto alimenta y que deja a la formacin morada al borde del precipicio. Pensbamos que lo habamos visto todo: no es as y me da la sensacin de que no ser as en los prximos das. El sector de Errejn ha iniciado una campaa que supone un cambio profundo y un ir ms all de lo conocido y practicado. El cartel lo dice todo: Pablo e igo abrazados y el slogan Vota al equipo de igo y a Pablo como SG. A mi juicio, se trata de algo rompedor y que seala un cambio de fondo en el enfrentamiento existente en Podemos. Lo dir as: se trata de una estrategia electoral para derrotar poltica, orgnica y personalmente a Pablo Iglesias, planificada por un equipo solvente de profesionales y ejecutada multidireccionalmente. Dnde reside la novedad? Se interiorizan hasta el final la metodologa de las primarias norteamericanas en su objetivo central: ganar cueste lo que cueste.

Se dir que esto ya ha ocurrido otras veces. Creo que hay un cambio de cualidad. La metodologa de ganar implica una estrategia y una subordinacin del discurso, de la propuesta y del debate al objetivo principal, que no es otro que vencer. El debate democrtico de los partidos de masas de tradicin obrera ha sido muy diferente: primaba la deliberacin, la centralidad del debate de ideas y propuestas, la sntesis programtica y unas direcciones capaces de integrar sensibilidades y corrientes. Es claro que esto responde a diversas culturas polticas y a diversos tipos de partido y, ms all, a diversas formas de entender la poltica y la democracia. Paradjicamente, esta estrategia electoral, ms all o ms ac de lo que dicen sus promotores, favorece el caudillismo, la contraposicin de bloques excluyentes y la oposicin poltico-programtica. Todo est encaminado a vencer y a este objetivo se subordina todo.

La estrategia electoral de igo Errejn presupone diversos fundamentos que merece la pena desvelar, tratarlos analticamente. Reconoce con meridiana claridad que Pablo Iglesias no tiene alternativa como Secretario General de Podemos, es decir, quien quiera ganarle tiene que confundirse con l, estar junto a l, parecerse a l. Se podra pensar que si esto es real, es bastante absurdo erosionarlo, denigrarlo, aislarlo y, las ms de las veces, combatirlo. La complementariedad entre lo externo y lo interno ha funcionado de modo relevante y una parte del trabajo ya se ha hecho. Pero no hay que engaarse. Se usa la foto de cartn de Pablo Iglesias en el escenario para vencerlo en su propio territorio. Es algo as como derrotar a Pablo Iglesias de la mano de Pablo Iglesias. Hay sofisticacin y una estrategia especialmente solvente, todo desde un saber hacer en diversos planos, para diversas direcciones, que acaban anudando en una estrategia que se pretende vencedora.

Pablo Iglesias ha repetido muchas veces que solo continuar de secretario general si su propuesta poltica triunfa y su equipo es mayoritario, desde la voluntad de integrar a todos los sectores en una direccin plural, especialmente respetuosa con las minoras. Diferenciar poltica, equipo dirigente y secretario no solo es algo que va contra el sentido comn, sino que convierte al dirigente o a la dirigente en una especie de oportunista integral. La poltica sera mandar por mandar; la direccin y su secretario tendran que realizar iniciativas con las que no estaran de acuerdo. Al final, lo que se cercena, lo que se limita es el derecho a decidir de las personas inscritas porque podran estar decidiendo unas polticas y unas direcciones contradictorias entre s. A mi juicio, este sin sentido es solo aparente y tiene, por as decirlo, sentido, que no es otro que intentar dejar en minora en el Consejo Ciudadano a Pablo Iglesias para obligarle a dimitir y no ser culpabilizada la nueva direccin de la salida del secretario general.

Ya lo he dicho antes, el pedir el voto para el secretario general y para el equipo de igo, no busca la unidad ni la sntesis en la direccin. Esto es parte del argumentario para ganar elecciones; lo que se busca es derrotarlo y para ello el medio adecuado es construir una direccin con mayora de igo Errejn, sabiendo que Pablo no va a ser el secretario general si est en minora y que, presumiblemente, la poltica aprobada sera claramente diferente a la propuesta por l.

Se puede decir formalmente que todo esto es legtimo. Yo no estoy de acuerdo. No se puede usar a un secretario general con cuya poltica y con cuyo equipo no se est de acuerdo, para combatirlo en su propio territorio e imaginario. Lo legtimo, a mi juicio, es el debate poltico, la eleccin democrtica entre diversas listas que se correspondan con distintas polticas y optar a la secretara general. Lo que se est haciendo es, justo es reconocerlo, una sofisticada estrategia electoral bendecida por todos los medios. Ahora bien, con esta poltica, sea cual sea el resultado, se pone muy difcil el da despus y se crean obstculos casi insuperables para el prximo futuro. El todo vale contra Podemos y el todo vale en Podemos en su complementariedad dialctica daa al proyecto y dificulta la unidad de Podemos.

