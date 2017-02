Denuncia pblica acerca de los hechos que vienen sucediendo en San Jos de Apartad

Desde el da 1de Enero del presente ao, se viene presentando una serie de eventualidades que sin duda colocan en situacin de riesgo a las comunidades que habitan el territorio de San Jos de Apartad.

1 de Enero un grupo aproximadamente 10 hombres que se presentan como autodefensas gaetanitas de Colombia arriban en la vereda Mulato Medio en donde se renen con la poblacin civil manifestando su intencin de quedarse en el territorio, en esta ocasin alertan a la comunidad con la construccin de subprograma social de trabajo con dineros de dudosa procedencia.

17 de Enero, a las 10 am arriban 12 hombres fuertemente armados a la vereda La Esperanza en donde casa por casa hablan con la comunidad exigindoles un silencio cmplice para que pudieran desarrollar su trabajo.

22 de Enero Nuevamente en la Vereda la esperanza arriban a la casa de un campesino que no se encontraba en el momento razn por la cual le dejan un mensaje que aterroriza a su familia ya la comunidad en general Venimos en son de paz, pero no permitiremos que los sapos daen nuestro trabajo ese mismo da se desplazan hasta la vereda Mulato Medio en donde nuevamente amedrantan a la comunidad amenazando de muerte a quienes denuncie su paso y estada en el territorio. All informan de una reunin an sin fecha con comandantes Paramilitares de las AGC en la Esperanza para darles a conocer su plan de trabajo y tratos con la fuerza pblica especficamente con el ejrcito.

23 de Enero se hace pblica una denuncia en la cual se manifiesta una violacin sexual a una menor de edad en la vereda la Hoz, esta violacin fue perpetrada por un reconocido paramilitar que adems ha amenazado la nia y a su familia en caso de que sean denunciados estos hechos. Es de preocupar la falta de garantas que tienen las vctimas para denunciar a sus victimarios, son las mismas autoridades de investigacin las que probablemente dan a conocer datos de los denunciantes, generando as todo un escenario de complicidad y de impunidad.

El 27 de Enero a las 6 de la tarde arriban a Mulato Medio con una lista de campesinos y campesinas que deban salir el territorio o esperar a ser asesinados.

Exigimos:

A las autoridades competentes unir esfuerzos que permitan garantizar la movilidad, tranquilidad y derechos de las comunidades campesinas del San Jos de Apartad.

As mismo exigimos del Estado Colombiano las garantas para nuestra labor como defensores del territorio y los derechos humanos y la paz

A la defensora del pueblo a prender alertas necesarias y acompaar a las comunidades del San Jos de Apartad..

Alertamos:

A la comunidad nacional e internacional, para que se mantengan atentos a los hechos que puedan ocurrir en el San Jos de Apartad.

Exigimos: a la Presidencia de la Repblica, la gobernacin de Antioquia y a los entes de control nacional:

A que demuestren una real voluntad de paz desarticulando por completo a los grupos paramilitares denominados las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o Cln del Golfo, que siembran el terror en la regin, insistimos en que se brinden Garantas de No Repeticin de la violencia en el corregimiento de San Jos de Apartad. Para ello un aspecto fundamental es la eliminacin de toda estructura paramilitar en la regin, parapolticas o el sometimiento de estos.

A que adopte las medidas inaplazables en Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ordenando instrucciones y mecanismos claros que busquen y desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de los lderes, defensores de derechos humanos y poblacin en general del corregimiento de San Jos de Apartad.

Que se investiguen y se liquiden las posibles alianzas que puedan existir entre miembros de la Brigada XVII, la Polica de Urab con las AGC, as mismo las omisiones a las funciones establecidas en las Leyes colombianas.

Que la Fiscala investigue autoridades civiles y entes de control de la regin que puedan tener vnculos con la estructura paramilitar de las AGC.

Que la Procuradura General de la Nacin investigue, inicie los respectivos procedimientos de carcter jurdico-disciplinarios a los que haya lugar contra los funcionarios pblicos responsables por accin, omisin o posibles alianzas con las AGC.

Hacemos responsable al Estado colombiano en cabeza del seor presidente de la Repblica Juan Manuel Santos, en su calidad de garante constitucional de la proteccin de la vida, honra y bienes de la ciudadana, por cualquier acto u omisin que ponga en peligro o vulnere tales derechos a la poblacin del corregimiento de San Jos de Apartad.

Comite de y para los derechos humanos San Jos de Apartad