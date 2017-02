Entrevista a Salim Lamrani

"Los cubanos no estn dispuestos a negociar la soberana nacional"

Sputnik Radio

El reciente fallecimiento de Fidel Castro ha colocado a Cuba en el centro de la actualidad. Pero, cul es la situacin econmica y poltica de la isla? Entrevista a Salim Lamrani, especialista de Cuba.

Jacques Saphir: Acaso podemos pensar que habr menos represin poltica en los aos venideros?

Salim Lamrani: Creo que conviene colocar la realidad cubana en la problemtica latinoamericana., particularmente en cuanto a la cuestin de los derechos humanos. Es verdad que en Occidente se habla mucho de represin poltica. Pero es importante recordar el contenido del informe de Amnista Internacional. Segn Amnista Internacional, no hay ningn pas en Amrica, desde Canad hasta Argentina, que presente una mejor situacin de los derechos humanos que Cuba. No lo digo yo. No se trata de una afirmacin del Gobierno cubano. Es el resultado de un anlisis comparativo de los informes de Amnista Internacional. Creo que hace falta recordar esta realidad cuando se trata de disertar sobre el tema de los derechos humanos.

Adems, cuando se habla de represin poltica o del tema de la disidencia en Cuba, es necesario recordar que uno de los pilares de la poltica exterior de Estados Unidos desde 1960 ha sido financiar y organizar una oposicin interna en Cuba con el objetivo de derrocar el orden establecido. Si esta poltica fue clandestina hasta 1991, es una poltica reconocida por Washington desde 1992 y la adopcin de la ley Torricelli. Conviene recordar que todo disidente que reciba emolumentos de una potencia extranjera y fue el caso de los opositores polticos encarcelados en el pasado en Cuba viola la ley penal en Cuba, pero pasara lo mismo en Francia o en cualquier otro pas occidental que tipifica como delito el hecho de recibir financiamiento de una potencia extranjera con el objetivo de cuestionar el orden establecido.

Cuando recordamos esto la perspectiva es diferente y cambia la imagen de Cuba.

Jacques Saphir: Uno se pregunta si Cuba no va a enfrentar un reto nuevo. Miremos la situacin. Hay una nueva generacin en Cuba que no conoci la Cuba de antes de Castro y la situacin de la isla antes de 1959. Hoy tiene expectativos tanto ms importantes en cuanto que se trata de una poblacin joven particularmente bien educada. De cierto modo, acaso el Gobierno cubano no estara confrontado al reto de satisfacer las expectativas de esta nueva generacin?

Salim Lamrani: Tiene usted razn al subrayar que Cuba se enfrenta a un nuevo reto. Yo dira que se trata de un triple reto. Primero Cuba se enfrenta a una renovacin generacional. En efecto, por las leyes de la naturaleza, la generacin que hizo la Revolucin ceder el poder en los prximos aos. Le queda un ao de presidencia a Ral Castro. Luego est el reto de la actualizacin del modelo econmico. Y finalmente el tercer reto es la nueva relacin con Estados Unidos.

No obstante conviene recordar que desde el triunfo de la Revolucin cubana en 1959 el pas ha estado confrontado a retos titnicos. El primero ha sido desde luego la hostilidad de Estados Unidos, que dura hasta hoy a pesar de la poltica de acercamiento que emprendi el Presidente Obama en diciembre de 2014. Los cubanos, en el curso de su Historia, siempre han respondido con mucha inteligencia a las nuevas realidades.

Apuntemos que las principales aspiraciones de la juventud cubana de hoy no son de orden poltico sino material. Los cubanos, incluso las categoras ms insatisfechas que desde luego existen, como en toda sociedad no estn dispuestos a negociar la soberana nacional, la independencia que es la principal conquista de la Revolucin cubana. Esta juventud no aspira tampoco a un cambio de sistema poltico. Cuando uno conversa con las nuevas generaciones, uno se da cuenta de que no hay reivindicaciones de orden poltico. La juventud cubana aspira a un mejor nivel material. Es una aspiracin legtima del pueblo cubano que ha sufrido mucho, sobre todo desde el Periodo Especial, tras el desmoronamiento de la Unin Sovitica y el recrudecimiento de las sanciones econmicas por parte de Estados Unidos que, en 1992, en vez de normalizar las relaciones con Cuba ya que haba desaparecido el enemigo histrico, la URSS recrudeci la hostilidad y la agresin contra Cuba. Conviene recordar que las sanciones econmicas constituyen el principal obstculo al desarrollo del pas. Los cubanos han alcanzado un nivel de desarrollo humano similar al de los pases ms ricos y han resuelto las necesidades bsicas. La gran diferencia entre la realidad cubana y la realidad latinoamericana y del Tercer Mundo es que en Cuba se han satisfecho las necesidades bsicas. Todos los cubanos comen tres veces al da, tienen acceso a una vivienda, a la educacin, a la salud, a la cultura, al deporte que es fundamental para el desarrollo fsico e intelectual del ciudadano- Estas conquistas de Cuba todava son aspiraciones en los pases de Amrica Latina y del Tercer Mundo.

Dicho eso, los cubanos aspiran a un mejor nivel de vida material. Para eso hace falta que la economa cubana aumente su produccin y por lo tanto resulta indispensable que se levante el principal obstculo al desarrollo del pas y que Estados Unidos ponga trmino a las sanciones econmicas. Hay un nuevo presidente en Estados Unidos cuyo discurso hacia Cuba ha sido algo contradictorio. En un primer tiempo reconoci la lucidez del Presidente Obama, que admiti que la poltica de hostilidad era un fracaso y decidi dialogar con La Habana. Despus el discurso de Trump evolucion.

Conviene recordar que desde 1959 las autoridades cubanas siempre han declarado su disposicin a dialogar con Estados Unidos siempre que se respeten tres principios: la no injerencia en los asuntos internos, la igualdad soberana y la reciprocidad. Los cubanos siempre han expresado la voluntad de resolver de modo pacfico y cordial los diferendos que oponen Washington a La Habana.

Yo creo entonces que el nuevo reto al cual se confronta Cuba es el tema econmico. Hay que mejorar la produccin. Insisto, no creo que haya reivindicaciones de cambio de sistema econmico. Los cubanos son lcidos y cultos. Conocen las realidades del mundo. Cuando se les propone un cambio de modelo su primera pregunta es la siguiente: Qu modelo nos proponen?. Acaso se trata del modelo vigente en los pases occidentales donde vemos, por ejemplo, que en un pas tan rico como Francia, quinta potencia del mundo, hay nueve millones de pobres? Acaso se les propone la realidad mexicana o latinoamericana a los cubanos? Los cubanos no desean un cambio de modelo. Slo aspiran a mejorar el suyo.

*Doctor en Estudios Ibricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunin y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su ltimo libro se titula Cuba, palabra a la defensa!, Hondarribia, Editorial Hiru, 2016. http://www.tiendaeditorialhiru.com/informe/336-cuba-palabra-a-la-defensa.html Contacto: lamranisalim @yahoo.fr ; Salim.Lamrani @univ-reunion.fr Pgina Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

Fuente: https://fr.sputniknews.com/radio_sapir/201702031029932667-cuba-castro/