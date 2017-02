Atrapados por la impaciencia

Dice Nikos Kazantzakis que las grandes leyes de la naturaleza son: no corras, no seas impaciente y confa en el ritmo eterno. Pero nosotros cada vez estamos ms obsesionados por la inmediatez, aunque podemos preguntarnos: Si no sabemos adnde vamos, para qu ir tan deprisa?

satisfaccin inmediata ha sido el resorte que ha mantenido vivas a las nuevas generaciones, uniendo la infancia mgica con una adolescencia prolongada. Y ahora todos andamos en un sinvivir, habitados por la impaciencia, contagiados de prisas, repletos de deseos de cumplimiento inmediato y ansiosos de novedades que se sustituyen sin cesar.

El escritor Vicente Verd ve el origen de todo esto en los acontecimientos de mayo del 68, algunos de sus elementos an perviven: la liberacin de la mujer, la cultura del consumo y el placer inmediato. Fue el ao que cambi el mundo. Muchas mechas prendieron a la vez (Pars, San Francisco, Praga, Vietnam) y una generacin de jvenes se rebel contra el modelo de sociedad burguesa, a la que combatieron con la liberacin sexual, el placer inmediato de las drogas o el acunamiento colectivo en el rock and roll.

El capitalismo, tan odiado, supo adaptarse para desarrollarse como una verbena de consumo agregada a la fiesta del orgasmo, el antiautoritarismo, la aventura y el amor a la revolucin. El resultado fue la aceleracin del placer consumista y del goce inmediato. Y mutaron los valores burgueses del ahorro, la utilidad y la finalidad: Frente al ahorro represivo, el gasto; contra la calculada utilidad, la inmediatez, y frente a la finalidad, la aventura. La reunin de estos tres elementos dibuja el tringulo de la cultura de consumo.

Casi medio siglo despus la meloda del nuevo capitalismo de consumo no cesa de alzar su volumen y su difusin. Queremos todo en este momento para nosotros, llevamos mal tener que esperar en cualquier campo, de modo que buscamos acelerar el ritmo de los acontecimientos de todo lo que nos rodea. No sabemos esperar y nos puede la impaciencia. La sociedad del derroche nos ha acostumbrado al consumo compulsivo. Todo lo queremos instantneo, al momento. Y consumimos tiempo y recursos en una carrera alocada contra el ritmo natural de las cosas. Sobrecargamos nuestra agenda diaria de compromisos y actividades y no nos queda tiempo para respirar.

Durante siglos vivimos al ritmo lento marcado por la revolucin de la agricultura, que fue la primera gran revolucin humana. Miles de aos ms tarde, con la revolucin industrial se empez a gestar la cultura de la impaciencia, que ha llegado a su grado mximo en el siglo XXI con la tercera gran revolucin humana: la revolucin de la inteligencia.

El placer instantneo hunda sus races en la naturaleza humana. El genio de la lmpara de Aladino conceda solo tres deseos, pero lo asombroso es que el genio apareciera inmediatamente cuando Aladino frotaba la lmpara. As nos ha pasado siempre: deseamos y soamos con que la solucin nos llegue de forma inmediata. La magia estaba para ello.

Hoy, todo es instantneo y cada vez menos cosas nos parecen mgicas, de tan acostumbrados como estamos a que parezca que todo funciona como por arte de magia. El mando a distancia alarg nuestros brazos hasta lograr los deseos soados. Y el clic de una tecla nos uni a ese ocano en el que lo que deseamos se nos hace presente.

Triunfa lo urgente por ser sinnimo de fcil ms que de rpido: nos ahorra esfuerzo ms que tiempo. El problema es que confundimos el placer con la gratificacin instantnea, pero sta es adictiva. Cuanto ms rpido conseguimos algo, ms impacientes somos la siguiente vez y ms ansiedad nos provoca.

No era as en el tiempo en que copiar un manuscrito llevaba dcadas o construir una catedral duraba siglos. La paciencia y la lentitud se consideraban virtudes capitales. Todo lo que exige espera requiere paciencia y planificacin. Y la satisfaccin que nos produce algo est ligada todava al tiempo y a la dedicacin que nos ha costado conseguirlo. Corremos sin cesar porque no sabemos adnde vamos ni qu queremos hacer con nuestra vida. Como detenernos a pensar nos da miedo, seguimos a la carrera, resume el escritor Francesc Miralles.

La prisa y la impaciencia vierten pequeas dosis de veneno sobre nuestra mente y nuestro corazn, de modo que ser impacientes constituye un factor de riesgo para nuestra salud tanto fsica como mental: aumenta la hipertensin y genera frustracin, angustia, estrs acumulado, trastornos psicosomticos y deterioro de las relaciones personales y laborales. Adems, contribuye a que se pospongan las tareas, incita a la bebida y a la violencia, a menudo conduce a malas decisiones, es causa de problemas econmicos y rompe amistades. Una mala vida!

Entonces, por qu somos impacientes? La impaciencia surge de nuestro interior cuando vivimos de forma inconsciente y suele ser un indicador de que no estamos a gusto con nosotros mismos. Es un sntoma de que no sabemos leer nuestras circunstancias y un signo de una creencia limitadora: que nuestra felicidad no se encuentra en este preciso momento, sino en otro que est a punto de llegar.

Pero la prisa no sirve para acelerar el ritmo de lo que nos sucede. Ante ella, solo podemos vivir despiertos: darnos cuenta de que no podemos cambiar lo que nos pasa, pero s podemos modificar nuestra actitud y hacer slo lo que depende de nosotros sin quejarnos de lo que depende de otros. As llegaremos a comprender que todos los procesos que forman parte de nuestra existencia tienen su propio ritmo y que lo que necesitamos para ser felices ya se encuentra en este preciso instante y en este preciso lugar.

