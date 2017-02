El muro de Netanyahu no tiene que ver con la inmigracin, sino con el racismo

El reciente alarde de Netanyahu de haber detenido toda inmigracin ilegal a Israel no es del todo cierto, su muro fronterizo meridional slo tiene como objetivo impedir que los negros entren a Israel de manera irregular.

Los solicitantes de asilo africanos encarcelados en el centro de detencin Holot protestan detrs de la cerca de la prisin, 17 de febrero de 2014. (Photo by Activestills.org )

Estados Unidos est en llamas. Despus de dos semanas en el cargo, el presidente Donald Trump ya ha logrado firmar una serie de rdenes ejecutivas que han provocado protestas masivas. La principal de ellas es la nueva prohibicin de la inmigracin a los Estados Unidos de ciertos pases de mayora musulmana y la orden de comenzar la construccin del prometido "muro gigante" en la frontera con Mxico.

Mientras miles de estadounidenses inundaron con protestas los aeropuertos donde fueron detenidos los viajeros musulmanes y muchos gobiernos de todo el mundo, entre ellos Francia y Holanda, condenaron enrgicamente las acciones de Trump, el primer ministro israel Benjamin Netanyahu aprovech la oportunidad para felicitar a su colega estadounidense y, ms importante, para jactarse de sus propios logros cuando se trata de la inmigracin ilegal.

Leyendo el tuit de Netanyahu, -El Presidente Trump tiene razn. Constru un muro a lo largo de la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigracin ilegal. Gran xito. Gran idea- uno podra asumir que el muro fronterizo de Israel, construido en el sur de la frontera sur con Egipto, puso fin a la inmigracin ilegal a Israel. Pero eso sera un "hecho alternativo".

Israel complet la valla fronteriza de Netanyahu a lo largo de la frontera con Egipto en 2013, en respuesta a la entrada de los solicitantes de asilo africanos -en su mayora procedentes de Eritrea y Sudn- que ha estado aumentando constantemente desde 2005. El Gobierno de Eritrea est ampliamente considerado como el rgimen ms opresivo de frica, con un rcord absoluto de negacin de libertad de expresin y un servicio militar obligatorio sin fecha clara de salida, creando lo que esencialmente equivale a un sistema de trabajo forzado.

Los solicitantes de asilo sudaneses en Israel provienen principalmente de Darfur y la regin montaosa de Nuba, as como de Sudn del Sur, un pas que desde su fundacin ha estado inmerso en una guerra civil. A los solicitantes de asilo de ambos pases se les concede el estatuto de refugiado en la gran mayora de los casos en Europa y Amrica del Norte. Sin embargo Israel se niega a revisar sus solicitudes de asilo. En vez de eso los solicitantes de asilo africanos en Israel son detenidos y empujados a abandonar el pas sin haber pasado por el proceso de resolucin de la condicin de refugiados.

Se ha escrito mucho acerca de la negativa de Israel a aceptar refugiados, lo que va en contra de la Convencin sobre los Refugiados de la ONU. A menudo se seala que Israel mismo es un pas fundado por refugiados y fue una de las fuerzas centrales detrs de la formulacin de esa misma Convencin. Cmo puede un Estado fundado por un gran nmero de judos que se vieron obligados a huir de los pogromos y el exterminio ser tan reacio a aceptar a los refugiados?

Netanyahu y su administracin, como Trump, usan todas las excusas comunes: los africanos son criminales, quitan los empleos de la clase obrera que lucha, estn involucrados en el terrorismo islmico. No importa que las cifras de la polica demuestren que cometen menos delitos en comparacin con la poblacin general o que Israel invita a los trabajadores inmigrantes a aceptar trabajos que los israeles no quieren hacer (enriqueciendo as las empresas de mano de obra que los traen a Israel) y que ningn africano inmigrante ha sido acusado de terrorismo.

Elegir la inmigracin segn la raza

La valla fronteriza a menudo es considerada un xito por el Gobierno israel, ya que ha reducido significativamente la inmigracin de solicitantes de asilo de estos pases. Sin embargo hay otros factores significativos que han llevado a esta situacin.

En febrero de 2012 la Corte Penal Internacional dictamin que un acuerdo firmado entre el primer ministro italiano Silvio Berlusconi y el dictador libio Muammar Gaddafi, segn el cual los buques de inmigrantes rumbo a Italia seran devueltos, es ilegal. Despus de que la poltica fuese revocada (ayudada por el derrocamiento de Gaddafi), el camino a travs del traicionero Mediterrneo se reabri. Muchos solicitantes de asilo optaron por arrojarse al agua en espera de reconocimiento, derechos y una vida decente en lugar de viajar por tierra a Israel, un pas que no les proporciona ninguna de estas situaciones.