Para la poblacin espaola no es empleo cualquier empleo

Trimestre tras trimestre con ocasin de la publicacin de los datos sobre empleo que aporta la Encuesta de Poblacin Activa del INE y, mes tras mes, con la de los datos sobre la evolucin del paro registrado y de las contrataciones laborales que aporta el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social se vienen repitiendo en los ltimos meses y con pocas variaciones, dos lecturas de la situacin y evolucin del mercado de trabajo espaol que son ms bien antagnicas.

Por un lado, en atencin a los datos estadsticos que ofrecen el INE y el Ministerio de Empleo, todo conduce tericamente al optimismo. A lo largo del ltimo ao el empleo y la ocupacin no han dejado de crecer y el paro no ha dejado de disminuir. El diario econmico Cinco Das de 4 de enero pasado defenda esta interpretacin con las siguientes palabras: el mercado laboral espaol respira a pleno pulmn. Durante el ao pasado, la economa espaola cre ms de 540.000 empleos, lo que supone mantener un ritmo de crecimiento superior al 3% y hacerlo adems por segundo ejercicio consecutivo. El combate contra el paro tambin bati rcords, al anotarse el mayor descenso en un ao de la serie histrica, con casi 391.000 desempleados menos. Todo ello ha permitido a Espaa cerrar 2016 con 17,85 millones de cotizantes. Y, sin embargo, este optimismo que proclama el gobierno y que asumen los medios de comunicacin y la mayora de los expertos no parece ser compartido por la poblacin. El mismo da del mes pasado en que se daba la noticia de la excelente evolucin del empleo y del paro se ofreca otra, procedente de la publicacin del barmetro del CIS del mes de diciembre, que iba en la direccin contraria: El desempleo repunta como principal preocupacin de los espaoles, sostena un peridico digital. Y es que, segn la encuesta realizada por el CIS, nada menos que el 74,7% de la poblacin espaola consideraba que el paro era el principal problema que existe actualmente en Espaa, a mucha distancia del de la corrupcin (36,7%), que es el segundo, y el de los problemas de ndole econmica con un 24,7% y que es el tercero.

Este dato relativo al paro es tanto ms significativo cuanto que, a contracorriente de la evolucin de la ocupacin y del paro, supone un incremento de 1,8 puntos sobre el del mes de noviembre. Cmo explicar que el aumento constante del empleo y la reduccin del desempleo del ltimo ao no se traduzcan en una apreciacin favorable por parte de la poblacin espaola sino en una valoracin que va en sentido contrario? Cmo entender un desajuste tan flagrante? Una primera respuesta es la que suele darse desde posiciones tericas que se sitan a la izquierda del espectro poltico: ciertamente crece el empleo (y el paro se reduce), pero es un crecimiento producido, ante todo, por el aumento del empleo precario, es decir, del empleo de carcter temporal y a tiempo parcial. Es una primera respuesta, pero no parece suficiente. Lo que el barmetro del CIS destaca por encima de todo no es que para la poblacin espaola el primer problema sea el empleo precario, sino, directamente, el paro, es decir, la carencia de empleo. Es como si considerara que un aumento del empleo consistente, ante todo, en un incremento del empleo precario no afectara a la situacin de paro. Por mucho que aumente el empleo, si lo hace por la va del empleo precario, la situacin de paro permanece inalterada o, incluso, empeorada. Visto as, el problema del desajuste entre la evolucin favorable del empleo medida en trminos estadsticos y la percepcin que tiene la poblacin de la misma toma otro cariz. Y la cuestin que se plantea o que queremos plantear en este breve artculo es el de la coherencia, sentido y racionalidad de este planteamiento. Es coherente, cientficamente hablando, sostener que el empleo de un pas no mejora o incluso empeora si, tal y como parece pensar la poblacin espaola, su incremento cuantitativo slo se produce mediante el recurso a empleos precarios? Contra lo que sostendra el pensamiento social y econmico hegemnico, la respuesta es y debe ser afirmativa. Para argumentar esta tesis se apelar aqu a la consideracin de dos proposiciones relativas a la definicin y al tratamiento analtico del empleo (y del desempleo) desarrolladas en la investigacin social europea en las ltimas dcadas.

La primera tiene que ver con la definicin misma del empleo. De un modo implcito o explcito la mayor parte de los expertos y analistas tiene una idea bastante simple de lo que es el empleo. Para ellos el empleo es todo trabajo productivo realizado en el mercado. Todo y solo. Todo: cualquier trabajo realizado en el mercado lo es, sean cuales sean las condiciones en las que se realiza (segn las instrucciones de la EPA, basta con que se haya trabajado durante al menos una hora en la semana de referencia para que podamos hablar de empleo). Y slo. Hay una gran variedad de trabajos que se llevan a cabo fuera del mercado (basta pensar en el trabajo domstico), pero al producirse fuera del mercado, no son considerados en las estadsticas y contabilidades oficiales como empleo. Las estadsticas de empleo nacionales, europeas o de la OIT son la expresin ms clara de esta concepcin del empleo. He ah lo que significa el empleo para la mayora de expertos, polticos e investigadores. Sin embargo, toda la investigacin social sobre el nacimiento histrico y la genealoga de la categora de empleo, al igual que la de desempleo, como nocin para significar la accin de trabajar demuestra que el nacimiento de la categora cientfica de empleo no tiene que ver con una operacin meramente cientfico-cognitiva sino con una operacin poltica: la categora de empleo se construye para expresar no ya el hecho de trabajar sin ms (en el mercado) sino el de trabajar en ciertas condiciones, define su ser definiendo su deber-ser. Esta operacin poltico-cognitiva se produce en Europa a comienzos del siglo XX (razn por la cual en el siglo XIX se hablara de trabajo y nunca de empleo).

La definicin de la categora del empleo nace as con un contenido estrictamente normativo. Cualquier trabajo-en-el-mercado no es, pues, empleo, solo lo sern aquellos trabajos que satisfagan unos mnimos requisitos normativos (de justicia). Cules sean exactamente estos requisitos ser algo variable a lo largo del tiempo y del espacio, pero casi siempre se darn los dos siguientes, la seguridad (estabilidad) contractual y la suficiencia retributiva de la relacin laboral. En trminos generales, un trabajo (asalariado) realizado en el espacio econmico del mercado slo acceder al rango de empleo si respeta esos requisitos normativos. En su seno podr haber y habr otro tipo de trabajos, pero no respondern a los rasgos que definen el verdadero empleo, o, simplemente, el empleo y, por lo tanto, no sern empleo. Ahora bien si es esa la genealoga de la categora de empleo y es ese su verdadero significado, la concepcin que parece tener la poblacin espaola del mismo y que se manifiesta en su valoracin de la evolucin del empleo y del paro en el ltimo ao no es ninguna anomala.

Ciertamente, por recurrir a los datos EPA, el nmero de trabajadores asalariados aumenta de un modo importante en 2016 (455,7 mil ocupados ms en el tercer trimestre de 2016 que en el de 2015); pero este aumento se debe ms al incremento de la ocupacin temporal que a la de la ocupacin fija, con la peculiaridad, adems, de que aquella se caracteriza por su alta volatilidad (por cada contrato indefinido se dan 9 contratos temporales). Entre tanto, la elevada cifra de paro (4.850.800 en el tercer trimestre de 2015) apenas se reduca un 10%. Ahora bien, si, por un lado, el verdadero empleo (el empleo asalariado por tiempo indefinido y a jornada completa) apenas aumenta (y, en todo caso, lo hace en una proporcin mucho menor que el empleo temporal y/o a tiempo parcial) y, por otro, la cifra de parados slo disminuye en un porcentaje reducido, es perfectamente coherente pensar, como lo hace la poblacin espaola, que, a pesar del incremento global del empleo, el principal problema sea -siga siendo-, precisamente, el del paro. No es que el temporal y a tiempo parcial sea considerado precario, es que, sin ms, no es considerado empleo. As parece apreciarlo la poblacin espaola entrevistada por el CIS y as podra hacerse desde un planteamiento social riguroso, tan riguroso o ms que el que se considera ortodoxo y es hegemnico.

La forma de entender y definir el empleo como una norma social que deja fuera de la categora de empleo todo trabajo que no respete ciertos requisitos (como el de la estabilidad contractual y la suficiencia retributiva) asigna a estos trabajos un estatuto ambiguo. Las limitaciones y barreras que imponen a las personas que lo sufren para conducir una vida decente y digna los coloca del lado de las situaciones de paro. De este modo trabajadores en paro y trabajadores con contratos temporales y/o escasamente retribuidos son, unos y otros, trabajadores igualmente vulnerables ya que sus condiciones de empleo o la carencia del mismo no les permiten cumplir con el objetivo para el que ha sido concebido el empleo, el de permitir llevar una vida decente. Por otro lado, no slo los empleos precarios y el desempleo tienen ciertos rasgos que permiten asimilarlos, sucede, adems, que se mueven en un espacio social comn. La mayor parte de los trabajadores con empleos precarios sufren con frecuencia situaciones de paro y la mayora de los parados solo salen del paro temporalmente con empleos precarios, cuyo final ms habitual es una vuelta a la situacin de partida. En la prctica y vista en el marco de la situacin global de la poblacin activa espaola, la vulnerabilidad sociolaboral de los trabajadores con un empleo precario es muy similar a la de los trabajadores en desempleo; una forma de ver que, segn se mostraba un poco ms arriba, coincide con la concepcin del empleo y del paro que tiene la poblacin espaola.

Todo ello conduce a la siguiente conclusin: la mayor fractura que se observa en el mercado de trabajo espaol no es aquella que distingue entre empleo decente (estable y bien remunerado), empleo precario y parados, sino aquella que divide a los trabajadores en dos partes, aquellos que tienen un empleo decente, por una parte, y aquellos afectados por alguna forma de precariedad laboral (parados y con empleo precario), por otra. No es una fractura cualquiera, sino de gran envergadura social y poltica. En Espaa esa fractura divide a la poblacin activa asalariada prcticamente en dos mitades y una de esas dos mitades es la de los trabajadores que viven bajo el signo de la precariedad laboral; uno de cada dos. Con dos peculiaridades; por un lado, el porcentaje de estos ltimos es muy superior al de los pases europeos de referencia y, por otro, aunque haya aumentado durante el perodo de crisis aparece como un rasgo casi permanente de la configuracin social del empleo.

No es as nada extrao que, con esta experiencia por delante, la poblacin espaola sea especialmente sensible al significado social del paro y consiguientemente del (verdadero) empleo. Si la cohesin social de un pas pasa por la universalizacin del (verdadero) empleo, el reto social, econmico y poltico que tenemos delante requiere de todas nuestras fuerzas para superarlo.

