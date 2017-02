"America First"... O la reorganizacin del Imperio (segunda parte)

Desde que Donald Trump se lanz en campaa presidencial, el debate pblico global en torno a su poltica econmica se dej arrastrar por la incomprensin que les representaba su discurso. No pas mucho tiempo antes de que la inercia de ese debate sealara al ahora presidente de Estados Unidos como una amenaza al capitalismo, a la globalizacin y al libre mercado conceptos que con frecuencia se usan indiscriminadamente como sinnimos que designan el mismo fenmeno. As, ms preocupados por la posibilidad de que la correlacin internacional de fuerzas sociales verdaderamente se cimbrara o cambiara en sus proporciones,por encima de todo lo dems la frmula de retorno a esquemas proteccionistas, keynesianos o protosocialistas caducos.La verdad es que esas posiciones no sorprenden. Durante dcadas, desde la inauguracin del neoliberalismo realmente existente en la periferia global a travs del golpe de Estado a Salvador Allende, en 1973, el dogma del libre mercado se encarg de adoctrinar a la humanidad de manera tal que el slo hecho de pensar en una configuracin econmica-social alternativa a la propuesta porpioneros de la tradicin monetarista de lay laestuviera fuera de toda posibilidad histrica de consecucin. Y es que el argumento era sencillo pero potente: slo el libre mercado, con sus infinitas capacidades de reciclaje, de mutacin espacio-temporal y de autorregulacin es capaz de ordenar a la sociedad, de dar sentido a la existencia del humano y de preservar la vida sin alteraciones en la medida en que la libre oferta y la demanda regulen todo cuanto es til para la sociedad y todo aquello que no lo es.En las dcadas en las que el discurso neoliberal se gest, la promocin de su (re)produccin, de su aplicacin material en todos los rincones del planeta tuvo como caja de resonancia el hecho de que combata todo aquello que en Occidente representaba la Unin Sovitica y elel neoliberalismo era. Por ello, en las periferias globales el discurso de la apertura, de la multiculturalidad, de los derechos humanos y la libre circulacin de personas, mercancas, servicios y capitales resonaba con tanta potencia. Porque del cumplimiento cabal de dichos postulados dependa, por un lado, la apertura y acceso de nuevos mercados sobre los cuales reconstruir los niveles de la tasa de ganancia observados en el periodo inmediato posterior a la; y por el otro, el anular cualquier posibilidad de expansin sovitica y modelos econmicos afines o de radicalizacin del socialismo real.La cuestin es que este discurso, y su implementacin, no funcionaban de la misma manera en las economas centrales. En Estados Unidos, Japn y lo que posteriormente se constituy como la Unin Europea la doctrina de la apertura slo era vlida para los mercados perifricos, no as para sus propias sociedades., el proteccionismo comercial en el centro de la economa-mundo capitalista siempre rechaz la aplicacin del monetarismo tal y como lo proponan sus prceres. Porque de lo que se trata en el neoliberalismo no es de establecer un mundo de puertas abiertas en cada mercado, sino de asegurar que la periferia siga siendo el lugar en donde por excelencia se reducen los costos de produccin, se externalizan los costos sociales, ambientales, polticos, etc.; y se incrementa la tasa de transferencia de capital hacia el centro.As pues,, previstos en los tratados de libre comercio; mediante instituciones arbitrales, de control de calidad y autorizadas para dirimir controversias comerciales;. Por eso las posiciones que ya incluso califican a Trump de un socialista disfrazado son absurdas no nicamente porque Trump mismo sea beneficiario directo de los mecanismos comerciales que permiten su propia acumulacin de capital, sino porque, de un lado, no terminan de comprender que los modelos(bienestaristas o de) no se reducen a la manipulacin de un par de empresas, a la colocacin de aranceles a esas mismas empresas si no ceden a las demandas del gobierno, o a la renegociacin de tratados comerciales ms favorables para una de las partes; y del otro, que Trump no est nada cerca a proponer una economa como la cubana del siglo XX, por mucho el modelo ms prximo al socialismo.En ltima instancia,, pretenden afirmar que hasta el keynesianismo es un modelo econmico diferente al capitalismo moderno; cuando en realidad el propio socialismo sovitico nunca dej de ser un esquema de produccin y consumo de tipo capitalista.Justo estas miopas en el entendimiento de la estructura global de produccin/apropiacin moderna capitalista es lo que durante tanto tiempo ha llevado a los observadores de la poltica comercial de Trump a afirmar que es un peligro de muerte para el libre mercado. Porque adems, al hacerlo slo se concentran en nodos de accin especficos. De ah que insistir en que Trump no est repatriando capitales, exigiendo al capital financiero que abandone sus inversiones en las bolsas de valores de todo el mundo, pidiendo a los bancos que restrinjan sus lneas de crdito al plano nacional;; sino ejerciendo controles estatales directos en la economa para acelerar el proceso de recuperacin de la tasa de ganancia a sus niveles previos a la burbuja hipotecaria de 2008 sin tener que recurrir a instrumentos especulativos no sea mero capricho.La estrategia de Trump se desenvuelve en dos planos. Por un lado, al interior de Estados Unidos ha sido insistente en que se tiene que acelerar la industria nacional a travs de la rehabilitacin y construccin de nueva infraestructura, en quey en que la actividad sindicalizada no debe ser una obstruccin a la flexibilidad laboral. Por el otro, al exterior de su pas la exigencia es la contraria, decretar nuevos aranceles, retencin de capital extranjero, y consolidar tratados comerciales que incrementen los ingresos estadounidenses.Si se leen por separado, ambas posturas se pierden en dogmatismos (como creer que Trump es socialista, keynesiano o similares). Porque lo cierto es que el xito del primer plano de accin depende del segundo, toda vez queY es que si Donald Trump estuviese proponiendo algo remotamente parecido a un modelo de, las directrices que estara barajando en este momento seran algo ms prximo a la universalizacin de servicios pblicos como salud, educacin, alimentacin y vivienda (con cargo al erario), la progresividad en la recaudacin de impuestos en proporcin a los niveles de ingreso, la reformulacin de los salarios en beneficio de las clases trabajadoras que tanto dice proteger, la austeridad gubernamental sin recortar el gasto pblico y la promocin de mecanismos productivos sustentables; sin mencionar la redistribucin de la riqueza.Pero no lo hace, porque resultaY la poltica migratoria en contra de hispanos va justo en ese sentido: eliminar el ejrcito industrial de reserva inmigrante para colocar en sus puestos a estadounidenses. No deja de ser importante, en este sentido, sealar que Trump no es una excepcin a la regla delque opera en el complejo financiero-militar de su pas, es justo la regla que confirma que no existen excepciones cuando del excepcionalismo anglosajn se trata.

