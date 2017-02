"American Imperialism"... O la reorganizacin del Imperio (tercera parte)

Para sorpresa de muchos, y por intrascendente que parezca, la materializacin de las propuestas de campaa del hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump,aquel. Esto, ms all de mostrar el carcter, es decir, la racionalidad gubernamental de la nueva administracin pblica estadounidense, expone en toda su amplitud la amenaza que representa para s misma una sociedad global ensimismada en su caprichosa interiorizacin de un discurso civilizatorio transhistrico al que la humanidad ni le ve alternativas ni desea construrselas.Tres, por tanto, son las continuidades coloniales que hoy los cuerpos sociales que habitan la modernidad capitalista se muestran a s mismos; sin ser siquiera capaces de reconocerlas y plantarse frente a ellas en un sentido autocrtico, pero queen la construccin de sus configuraciones comunitarias. La primera de estas continuidades corresponde a la ruptura del proceso mediante el cual el sujeto social universaliza su existencia al mismo tiempo que particulariza la universalidad de esa realidad existencial; la segunda, con la incapacidad de reconocer la diferencia que media entre el proyecto de civilizacin vigente y su expresin histrica actual; y la tercera, con la voluntariosa necesidad de reproducir el orden civilizacional en curso, por encima de las politicidades alternativas a l.El primero de estos fenmenos encuentra una de sus mayores expresiones en la produccin y el consumo cotidianos de un debate pblico que no se cansa de repetir que tanto los actos de Donald Trump como el presidente mismo. Las ms comunes de estas corrientes, por supuesto, saturan las posturas que auguran que con la administracin de Trump se da la muerte simultnea de tres relaciones sociales que, aunque diferentes en sus cualidades, la opinin pblica se empecina en designar de manera intercambiable; a saber, las muertes de la globalizacin, del libre mercado (categora polticamente correcta para nombrar al capitalismo), y del neoliberalismo.Aqu, lo fundamental para la opinin pblica especializada es, el simple atrevimiento de sealar cualquiera de las fallas que lacontiene en su funcionamiento es un acto de hereja en contra del destino inevitable de la humanidad. Por ello, lo que se encuentra en el fondo es un profunda splica en torno al mantenimiento de los esquemas de cognicin vigentes, pese a que stos, tanto en su fundamento como en sus objetivos se encuentran determinados por la universalizacin de las particularidades sociales.Este hecho, por supuesto, no es nuevo. Ya desde el periodo de auge del nacionalsocialismo europeo quedaba de manifiesto que expresiones de exterminio de la humanidad como esa,; siempre latente en el ncleo ideolgico del proyecto de civilizacin que desde sus centros geopolticos del conocimiento se exporta a todos los rincones del orbe. Lo novedoso es la escala y el nivel de interiorizacin de una especfica actividad interpretativa niega toda posibilidad de oposicin alDurante el periodo de la guerra fra, por ejemplo, era fcil observar estacuando el lenguaje de la cotidianidad alcanz, e incluso rebas, al que George Orwell formul en sus distopas. Por ello, en la posguerra de la segunda mitad del siglo XX,La, esto es, la conviccin de que la realidad es tal por su racionalidad y que por lo tanto es la nica realidad en la cual el individuo es capaz de desenvolverse en su mxima amplitud es, hoy, ms que durante la guerra fra, la conciencia colectiva del conformismo, la inmediatez y la banalidad de la existencia social.En este sentido, cada que un comentcrata de los altos y refinados asuntos de la poltica y la diplomacia vocifera que Donald Trump es una extraa excepcin a la regla de los valores estadounidenses, una anomala del sistema que no debi llegar a la silla presidencial del Estado con mayor potencial financiero y armamentstico o, en el mejor de los casos, un ignorante de las formas y los simbolismos de la actividad poltica;, es decir, del individualismo exacerbado, en el que cada individuo debe sentirse obligado a aceptar su posicin en el espacio social, anula toda resistencia a la pretensin supremacista de autorreferenciacin cultural eurocentrista.De aqu que el peligro del discurso excepcionalista, racial y clasista de Donald Trump no sea, precisamente, el hacer visible, el enunciar todo aquello que hoy resulta polticamente incorrecto. Por lo contrario, la amenaza de su discurrir se halla en el hecho de que sean los propios cuerpos sociales del globo los que perfilen el mantenimiento de su unidimensionalidad como condicinde su existencia.quien hoy es considerado la negacin de todo lo que representa Trump, declar, en ms de una ocasin,, durante su presidencia lanz, incursion enpor todo elprximo, expandi los alcances de la, llev susa 138 pases, intensific la, profundizo la criminalizacin de la libre circulacin de la informacin, y abult los mrgenes de operacin del capital financiero.Y sin embargo, nada en estas acciones fue percibido por la opinin pblica mundial como una amenaza a la vida de miles de personas, o a la continuidad de la propia humanidad. Porque inclusoQuiz por ello no sea aventurado afirmar que nadie ms, como Obama, contribuy a la aniquilacin de las resistencias sociales. Porque en el orden de su discurso y de su actuar hay un contenido que satur la cotidianidad de sus mandatos de una falsa superacin de las mltiples confrontaciones ideolgicas, de la heterogeneidad de universos de vida vlidos para distintas configuraciones sociales; en suma, una ficticia despolitizacin del contenido comunitario.Por supuesto esto no quiere decir que seestadounidense. Por lo contrario, lo que aqu se encuentra en juego es la posibilidad real de dotar de nuevos contenidos esos espacios que hoy se encuentran vaciados. Pero tambin de mantener la vigencia de un sinnmero de reivindicaciones populares que durante tanto tiempo slo han encontrado, en el espacio pblico, el reformismo, ms que el cambio cualitativo. Y es que si bien politizacin no implica la promocin de fundamentalismos, excepcionalismos o supremacismos raciales, religiosos, clasistas o nacionales, s requiere que se abandone esa conciencia feliz que cree observar en la realidad paz, estabilidad y orden.Consecuencia nefasta de la modernidad capitalista es que las comunidades humanas abandonen o sean privadas de su capacidad de dotar de forma y contenido a su sociabilidad. La sustitucin que el mercado hace de los contenidos reales de la politicidad humana lejos de llevar al individuo a un estado de superioridad ontolgica, material o espiritual lo aniquila. De ah que el riesgo que enfrenta la humanidad con Donald Trump sea doble: por un lado, el de; con una mayor penetracin de la valorizacin del valor en los procesos de sociabilidad comunitaria; y por el otro, el de la actitud de la sociedad global, esa que hoy implora que la vigencia de la civilizacin actual se mantenga, a pesar de que ello implique el abandono de la multidimensionalidad de su existir.La segunda continuidad colonial corresponde a la manera en que en el debate pblico se designa, indiscriminadamente, a. Aqu, el vaciamiento de los conceptos es total, justo como en el lenguaje orweliano. Pero ms que ello, la manera en la que se concibe a estos tres procesos, histricamente determinados,Y es que la cuestin en este punto es que el cuestionamiento directo ya no se agota slo en el clamor por la pervivencia del libre mercado; sino que transita de manera circular por escalas superiores hasta llegar a la globalizacin gestada poco ms de medio siglo atrs, cuando en Oriente y Occidente, a travs de la conquista de Amrica, se cobr conciencia de la totalidad geosocial que es el globo terrqueo.Por eso. Porque la realidad es que ese retroceso ontolgico que implica la deconstruccin de la globalizacin ni es voluntarioso ni corre, de forma exclusiva, por la dimensin productivo/consuntiva de la vida en sociedad. Los procesos de transculturizacin entre diferentes cuerpos sociales son tan amplios y potentes que su aniquilamiento requerira el aniquilamiento previo de las instituciones por medio de las cuales se mantiene estable la reproduccin social general vigente.Y qu decir del neoliberalismo? El mundo ha ledo el posicionamiento del empresario-presidente en un sentido en que le atribuyen algo (no se sabe qu) diferente a lo que se ha defendido hasta ahora, por lo menos, desde los aos ochenta del siglo XX. No obstante, nada hay ms alejado de la realidad, ya sea porque se interpreten o porque se tomen en la literalidad sus palabras y acciones. Y es quePor lo contrario, rechaza los tratados de libre comercio que ya no sirven a los niveles de acumulacin de capital a los que est acostumbrado el estadounidense, rechaza los mercados que se cierran a las exportaciones (de bienes, servicios y capitales) de Estados Unidos y, las libertades de mercado que ya no sirven a los propsitos comerciales de la economa que gobierna.De ah que el "America First" sea precisamente eso, colocar a Estados Unidos por encima de cualquier otro inters. Y la manera en que en fechas recientes se abalanz sobre los, de por s, laxos controles construidos alrededor del capital financiero luego de la burbuja especulativa de 2008 no puede ser indicio ms claro ms, an, que su propio gabinete mimetizado con la junta de gobierno de Goldman Sachs.. Y justo porque no se comprende esto en el debate pblico es que las colectividades no hacen ms que observar su desmoronamiento en donde nicamente se da su reificacin, a la manera delFinalmente, la tercera continuidad del pensamiento colonial moderno es la sntesis de las dos anteriores. Cuando el mundo observa en Trump el desmoronamiento delno est mirando eso, la decadencia delestadounidense, sino su propia extincin. Lo abrumador y lo trascendente de este punto es, por consecuencia, la incapacidad de posicionarse desde un espacio-tiempo autocrtico ante la propia subjetividad, toda vez que lo nico que la sociedad observa sobre s es el reflejo de un modo de Ser particular, que corresponde al del burgus blanco, anglosajn y protestante.. Como lo fue el nacionalsocialismo europeo a principios del siglo XX para su tiempo, el excepcionalismo estadounidense de hoy es para el tiempo actual la versin de mayor cristalizacin de la tica y la razn instrumental ilustrada, despojada de sus correcciones polticas y su solemnidad cortesana.Una tendencia cclica en la Historia de la humanidad es que sta tiende a reaccionar ante periodos coyunturales de dos formas generales:material o,cualitativas. Trump se encuentra dentro de la primera tendencia, en la que la respuesta es el mantenimiento de la sujecin del sujeto a travs de nuevos canales. Y a juzgar por la reaccin del mundo ante su presidencia, la humanidad se inclina ms a seguir los pasos de aquel en su tendencia, lejos de utilizar el impulso coyuntural para cuestionar el proyecto de civilizacin que actualmente sostiene.Blog del autor: http://columnamx.blogspot.mx/2017/02/american-imperialism-o-la.html