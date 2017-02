"Y nuestro pas es inocente?", responde Trump cuando se tilda de "asesino" a Putin

Russia Today

"Y cree usted que nuestro pas es tan inocente?". Fue la pregunta que lanz el presidente estadounidense Donald Trump este domingo en una entrevista a la cadena Fox News. Lo hizo despus de que el presentador Bill O'Reilly calificara de "asesino" al presidente ruso. El inquilino de la Casa Blanca insisti: "Tenemos muchos asesinos [en EE.UU.] tambin".Cuando el periodista le asegur que no conoca ningn lder mundial que hubiese sido un "asesino", Trump record la guerra de Irak y los errores cometidos por el expresidente George W. Bush. "Mire qu hemos hecho. Hemos cometido muchos errores", afirm el nuevo presidente, que asever haber estado en contra de la guerra "desde el principio". "Muchas personas han muerto. Entonces tenemos muchos asesinos", concluy.En relacin a su homlogo ruso, Trump asegur que le respeta mucho. "Es el lder de su pas", destac el magnate, que aadi que a Washington le conviene mejorar las relaciones con Mosc porque, entre otras cosas, es positivo que ambos pases colaboren para erradicar el terrorismo, sobre todo para acabar con el Estado Islmico.No es la primera vez que Trump defiende al presidente ruso: en 2015 el presentador del programa de la MSNBC 'Morning Joe', Joe Scarborough, afirm que Putin "mata los periodistas que no estn de acuerdo con l". "Creo que nuestro pas comete una gran cantidad de asesinatos tambin, Joe", fue la respuesta del multimillonario.Con todo, en la entrevista a Fox News Trump lament no estar seguro de que Putin y l vayan a "llevarse bien". Por su parte, el Kremlin ya ha declarado en numerosas ocasiones que est listo para colaborar con EE.UU. de manera mutuamente respetuosa.Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ha afirmado que "las palabras del presentador de Fox News son inaceptables y ofensivas". "Preferiramos recibir de una empresa tan respetable sus disculpas al presidente de Rusia", ha concluido. El vocero oficial del Kremlin no se ha referido a la respuesta de Donald Trump a las afirmaciones de O'Reilly.Las declaraciones de Donald Trump han provocado numerosas reacciones en las redes sociales y los medios de comunicacin, que se mostraron sorprendidos tras or las palabras de su presidente, quien se atrevi a recordar que EE.UU. no es una fuente de paz y felicidad para todo el mundo."Trump pone a EE.UU. y la Rusia de Putin en el mismo estndar moral. Ningn presidente ha difamado a su pas as en toda la historia", escribe en su cuenta de Twitter Bret Stephens, periodista de 'The Wall Street Journal'."Cada vez ms extrao. Parece que Trump cree que la Rusia de Putin es equivalente a EE.UU. desde el punto de vista moral", opina Robert Reich, exsecretario de Trabajo de EE.UU."Segn la entrevista de Trump con O'Reilly a Fake Fox News, Trump cree que EE.UU. es malo y se puede comparar directamente con el mal de Putin!", escribe otro usuario de Twitter."Chico, yo s que Donald Trump NO ha ido a una entrevista a Fox con O'Reilly para defender a Putin", se niega a aceptar la realidad otro internauta.Fuera de las redes sociales, Mitch McConnell, lder de la mayora en el Senado estadounidense y representante del Partido Republicano, rechaz cualquier semejanza entre ambos pases y tach de "exagente del KGB [la Inteligencia rusa]" y "matn" al mandatario ruso, informa 'Chicago Tribune'. "Creo que EE.UU. es excepcional. Es diferente", afirm.Una de las pocas voces que se atreven a poner en cuestin el "excepcionalismo" estadounidense, la creencia en la superioridad moral de este pas en relacin al resto del mundo, es el periodista Glen Greenwald, quien ayud a destapar el funcionamiento del espionaje de EE.UU. Greenwald vio en la entrevista algo ms que la supuesta 'defensa de Putin'.En su cuenta de Twitter, el periodista escribi: "El mayor tab en el discurso poltico de EE.UU. siempre ha sido el de destacar que [Washington] comete los mismos crmenes que denuncia en sus enemigos oficiales".Asimismo, el periodista critic a representantes que mostraron su descontento con las afirmaciones de Trump. Una de ellas es la miembro de la Cmara de Representantes Liz Cheney, que escribi en Twitter que las declaraciones del nuevo presidente sobre la presunta igualdad moral entre Mosc y Washington eran "profundamente preocupantes y falsas". "La antigua y abierta simpatizante de torturas, invasiones ilegales y otros graves crmenes de guerra se siente ofendida por una comparacin con Rusia", ironiz Greenwald.Los tuits de Greenwald demuestran que, pese a todo, s hay una opinin alternativa a la poltica de la anterior Administracin, cuya accin fue, segn el canciller ruso Sergui Lavrov, responsable de la "degradacin" de las relaciones entre las dos naciones.Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/230378-trump-respuesta-acusaciones-putin