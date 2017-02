Manifestaciones en Estados Unidos

ALAI

06/02/2017 - En estos momentos en que la gran prensa estadounidense dedica grandes espacios a las manifestaciones de cualquier tipo que se realizan en contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considero importante hacer un breve recuento de un nmero de manifestaciones que se han realizado en dicho pas, algunas mencionadas en la prensa de forma muy escueta y otras apareciendo en ella solamente uno o dos das.Es que alguna de esas manifestaciones era menos importante que las que ahora se efectan contra Trump?No lo creo. La importancia radica en que la guerra del establishment contra Trump no ha terminado y precisamente la gran prensa forma parte y es el vocero de dicho establishment.La guerra comenz durante la campaa electoral. Hillary era la preferida del establishment, recordarn que siempre ganaba en todas la encuestas, que su poltica, de haber alcanzado la presidencia, era la continuidad de lo que el establishment le haba ordenado a Obama y este haba cumplido.Se difundan estadsticas manipuladas en cuanto al desempleo y la situacin econmica del pas, como si todo estuviera muy bien y se hubiera alcanzado un avance notable, mientras 94 millones de estadounidenses estaban sin empleo, 42 millones de estos seguan viviendo bajo la lnea de la pobreza, ms o menos la misma cifra que cuando Obama lleg a la Casa Blanca. La Deuda Externa segua incrementndose y los acuerdos firmados por Obama, denominados TPP, eran una bendicin para las grande empresas que cerraban fbricas en Estados Unidos y las abran en pases que ofrecan mano de obra barata, donde obtenan exenciones de impuesto y de donde podan fcilmente enviar sus utilidades a los parasos fiscales.Los esfuerzos por eliminar al Estado Islmico se vean frustrados, porque el verdadero inters de Estados Unidos era el derrocar al gobierno de Siria y los acuerdos que la administracin Obama tomaban con Rusia se incumplan totalmente, por lo que las fuerzas del EI reciban armas y otro tipo de ayuda de los que, aparentemente, los estaban combatiendo.Todo eso piensa cambiarlo Trump, pero los intereses que se afectarn son muchos y los errores que este y su equipo de gobierno puedan cometer, son magnificados y se incluyen en la propaganda en su contra, como parte de la guerra que se inici con la campaa electoral y que contina llevndose a cabo.En Estados Unidos, durante aos, se han realizado manifestaciones populares, que la gran prensa ha publicado cuando no le ha quedado ms remedio, entre otras cosas para poder seguir dando la impresin de que existe la tantas veces mencionada libertad de prensa. Sin llegar a citarla todas, destacar las siguientes:Las manifestaciones en contra de la discriminacin racial que se llevaron a cabo distintos estados del sur, solamente se reflejaban en pequeos medios locales, la que finalmente apareci en los medios de prensa nacionales, fue la Marcha hacia Washington, organizada por Martin Luther King que llev a la capital ms de un milln de personas. Con posterioridad a esa marcha, asesinaron a Luther King y a varios dirigentes del movimiento negro, las manifestaciones que esto provoc prcticamente no fueron difundidas por la gran prensa., ni se exigi responsabilidad a las autoridades por dichas muertes.La guerra de Vietnam origin mltiples manifestaciones en distintos estados de la nacin, por lo regular esas manifestaciones y la represin policial contra las mismas, no se difundan ampliamente, ms bien se referenciaban en algunos medios de prensa de forma breve y tergiversada, la mayora de las veces resaltando el nacionalismo y la heroicidad de los que haban muerto por defender la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ninguno de los medios de la gran prensa criticaba los verdaderos intereses econmicos que estaban detrs de dicha guerra, ni a los presidentes que la mantenan.Para acercarnos un poco a nuestros das, pudiramos citar las manifestaciones en la mayora de las ciudades de la nacin por la distribucin arbitraria de la riqueza, cuya parte principal estaba en manos del 1 por ciento de la poblacin, mientras el 99 por ciento confrontaba dificultades econmicas de distintos tipos. El famoso Occupy Wall Street.Cundo fue que estas manifestaciones se reflejaron en la gran prensa? Cuando no le quedaba ms remedio que hacerlo, cuando el movimiento haba tomado una fuera importante y la represin `policial contra el mismo se encontraba en pleno apogeo. Qu tiempo hace que la gran prensa no nos habla de los millones de familias que perdieron sus casas debido a los intereses de las hipotecas? Por qu no se habla de los cientos de miles de estudiantes que no han podido pagar los prstamos bancarios para realizar sus estudios? Es que ya nadie protesta por esto?Nadie puede negar que Trump forma parte del establishment, pero no es el preferido de este, pues sus ideas difieren de la mayora de los intereses de este.Dentro del establishment, las empresas de seguro, que ingresaron cientos de miles de millones de dlares debido a los seguros de salud, obligatorios por el Obamacare, ahora consideran que los cambios que Trump ha indicado puedan afectar seriamente sus intereses. La decisin inicial de eliminar la multa de 500 dlares a todo aquel que no suscriba una pliza de seguro de salud, ya los est afectando. Si como planea Trump, quiere estructurar un sistema de salud mejor y asequible para la mayora de la poblacin, la afectacin sera mayor.El problema del visado a nacionales de distintos pases rabes, reflejado en la Orden Ejecutiva de Trump tiene su historia. En febrero del 2016, durante la administracin Obama, el Departamento de Seguridad de la Patria anunci que continuara la implementacin de la Ley de Prevencin del Programa de Exencin de Visas y Terrorismo del 2015. En esta ocasin se incluan en el listado de dicha Ley a Libia, Somalia y Yemen pases que se agregaban a Irn, Irak, Sudn y Siria que ya se encontraban en la misma. Recuerdan ustedes las manifestaciones que esto caus? La cobertura de prensa de las personas que protestaban contra esta medida de Obama?Es que la gran prensa no se percat de lo que estaba pasando?El famoso muro de Trump en la frontera con Mxico. Hace ms de veintin aos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejrcito comenz la edificacin del muro. El muro existe en una buena parte de la frontera y en la parte restante existe una cerca de tres metros, coronada con alambre de pas, que sera en todo caso la que sera sustituida por la nueva seccin del muro.El muro no es un objeto individual y aislado, sobre el miso y la cerca perimetral, existen un buen nmero de cmaras de televisin, sensores electrnicos, lo patrullan helicpteros, drones, aviones, vehculos terrestres, perros, ms de treinta mil oficiales de inmigracin con su correspondiente armamento. Tambin en los distintos pasos fronterizos las medidas de seguridad y electrnicas estn establecidas.En el ao 2005 se promulg la Ley 109 367 denominada Secure Fence Act, que establece todas las medias que deben tomare en el muro y la cerca fronteriza, para garantizar la no entrada de inmigrantes ilegales procedente de Mxico. Esto incluye la deportacin de los que ingresen sin la visa correspondiente. Obama deport a Mxico ms de dos millones y medio de ilegales. Recuerdan ustedes las manifestaciones que esto caus? Leyeron en la gran prensa artculos protestando por este asunto?El fortalecimiento de las medidas de control en la frontera con Mxico no solamente va dirigido a tratar de eliminar la entra de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Por esa frontera entra a Estados Unidos aproximadamente el 60 por ciento de la droga. Si el control resulta efectivo, los traficantes de droga sufrirn unduro golpe en sus economas. Estos traficantes no van a protestar personalmente, pero tienen dinero suficiente para pagar que otros protesten por ellos, incluyendo funcionarios dentro del gobierno mexicano.La cancelacin del TPP es un fuerte golpe para las grandes empresas estadounidenses, de eso ya hablamos en este propio artculo. Algunas de estas empresas que tenan planificado incrementar sus inversiones en otros pases han declarado que dichas inversiones las realizarn en Estados Unidos, entre ellas la Ford Motor Company, la General Motors, la Chrysler y otras. Esto no quiere decir que dichas empresas se han sumado al movimiento de Trump, todo lo contrario, han hecho esto porque no les queda ms remedio, pero siguen siendo enemigos potenciales de su administracin y harn todo lo posible porque este no tenga xito.Las relaciones con Rusia es otro aspecto que ha promovido declaraciones, hasta ahora, no se han efectuado protestas de gran magnitud. Si como dijo Trump, el desea trabajar de conjunto con Rusia, para que este sea un socio de negocios y no un enemigo, si considera que ambos pases pueden coordinar acciones contra el terrorismo, e inclusive que la mejora de relaciones pudiera implicar ciertas reducciones en los arsenales atmicos y en los presupuestos de Defensa, un cambio en la poltica exterior de Estados Unidos y en especial su vinculacin con la OTAN, entonces considero que Trump debe prepararse para las manifestaciones que esto provocar.La conversin del enemigo en un socio de negocios y la reduccin de los presupuestos de Defensa, ms el cambio de la vinculacin con la OTAN pudieran provocar protestas de los ejecutivos de las empresas del Complejo Militar Industrial y de los que trabajan en las fbricas de bombas, cohetes hellfire, bombarderos, ojivas nucleares, misiles de todo tipo, fusiles, ametralladoras, piezas de artillera, submarinos y otros medios de guerra. Se imaginan la cobertura de la gran prensa tratando de justificar la produccin de estos medios?Podemos decir que los primeros das de Trump en la Casa Blanca han estado dedicados a cumplir con las promesas realizadas durante la campaa electoral, que en definitiva fueron las que le dieron el triunfo.El estilo de gobierno, tratando de resolver la mayora de los problemas lo antes posible, provoca errores y dificultades. Es cierto que son muchos asuntos a resolver, pero la priorizacin de estos le hubiera permitido tener unos das inciales ms calmados y dosificar los cambios de forma tal que se fueran asimilando paulatinamente y mejor fundamentados, de forma tal que se entendieran por parte de los que van a ser beneficiados por los mismos.Quizs Trump se ha dejado llevar por las provocaciones de sus enemigos, que conocen tiene un temperamento impulsivo, acostumbrado, como hombre de negocio, a buscar rpidamente soluciones y en muchos casos fundamentadas en su propio criterio, no en el criterio colectivo.En ocasiones acta como si hubiera sido elegido presidente por tres meses, no por cuatro aos y quiere aprovechar los tres meses para solucionarlo todo. Este estilo de trabajo beneficia a sus oponentes, que adems con la gran prensa en sus manos, puede manipular las situaciones y resaltar los errores que cometa.Su principal meta es incrementar los empleos, para mejorar la situacin econmica de una gran parte de la poblacin estadounidense y por mucho que se esfuerce, esta bonanza no comenzar a materializarse de inmediato, eso llevar unos cuantos meses, en caso de tener xito. Si esto se produce, el escenario cambiar por completo a su favor y los otros cambios que proponga tendrn un mayor apoyo.Quizs ninguno de sus asesores le dijo la famosa frase, o se lo dijeron y no le dio importancia:5 de febrero del 2017- Dr. Nstor Garca Iturbe es editor del boletn electrnico El Heraldo (Cuba) sarahnes@cubarte.cult.cu Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/183329