Cuando la Patagonia se pareca a la Rusia de 1917

Antonio Soto, lder de la Patagonia Rebelde

Sociedad Obrera

Monumento a Facn Grande

Entierro del obrero Gracin

Un estandarte rojo se abre paso por los caminos nevados. El largo squito de hombres a pie y a caballo, mal armados y peor vestidos, recorre la tierra fra, ocupa haciendas, desoye la autoridad y la ley patronal. Es la hora de los pobres: en el campo, los desarrapados no sienten el viento helado, y en sus casas con calefaccin tiemblan los dueos de todo. "No son pocos los que piensan que ha llegado el momento de irse de all, porque Santa Cruz se parece ya a la Rusia de 1917", apunta el historiador Osvaldo Bayer en su clsico libro, que recoge los trgicos hechos ocurridos en 1921 en la ms austral de las regiones argentinas.En aquel ao, las noticias de la Rusia revolucionaria llegadas a Argentina se mezclaban con la conflictiva realidad local. "En Buenos Aires, en las provincias, en todos los lugares, sali el pueblo a la calle, sinti como que le haba llegado el momento" seal Bayer a, en referencia al impacto de la Revolucin Rusa. Por aquel tiempo estallaron huelgas agrcolas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba, Chaco y Entre Ros, que se sumaron a conflictos fabriles y portuarios.Ese entusiasmo popular, era acompaado por el creciente temor de la oligarqua local: "Las noticias de las matanzas de nobles, de propietarios, de terratenientes en Rusia a manos de los revolucionarios han quitado el sueo a los dueos y a los seores. No es hora de vacilaciones ni de espritu cristiano. Cada clase a defender lo suyo", seala Bayer en su investigacin.El 'granero del mundo', llamaron a Argentina a comienzos del siglo XX: el crecimiento econmico alcanzaba tasas anuales del 8%. Pero la prosperidad no inclua a quienes la producan. "Siempre se deca que en el campo, Rusia era muy parecida a la Argentina en materia de divisin de la tierra", record Bayer. As, en la remota regin patagnica de Santa Cruz, la lucha por la tierra de los campesinos de Rusia tena un eco especial."Para el ao 1920, ms de 20 millones de hectreas se encontraban divididas en 619 establecimientos", en su mayora en manos de extranjeros. Eso sin tener en cuenta el extendido uso de testaferros que agravaba la concentracin en la propiedad de la tierra, indica el historiador encitando a su colega Horacio Lafuente.Es ilustrador el testimonio recogido por Bayer del coronel Vias Ibarra, un militar de aquellos aos que se destac en la represin contra los trabajadores: "unos pocos estancieros eran dueos de toda la Patagonia, pagaban con vales o en moneda chilena". Sumada a la virtual ausencia del Estado en la zona, la situacin mantena en la miseria a los peones rurales y a los obreros de los pueblos costeros.Los protagonistas de la rebelin patagnica fueron gauchos e inmigrantes pobres, en su mayora chilenos y europeos que sobrevivan en el far south' argentino, trabajando en condiciones de semiesclavitud para los monopolios que controlaban la zona."Los obreros de origen europeo traan ya una cierta influencia de ideas polticas y sindicalistas, lo que les permiti aqu poner en prctica esas ideas. Vino mucha gente que tena experiencia", record Bayer a. En la Patagonia, cada 1 de mayo 'La Internacional' era entonada en decenas de idiomas, desde el espaol al ruso, pasando por el yiddish de los judos pobres y los distintos dialectos italianos.Los criollos tambin pondran su parte. Jos Font, alias 'Facn Grande' (cuchillo gaucho), quien sera lder de los huelguistas de 1921 en el norte de Santa Cruz, "vesta como un paisano, bombachas y alpargatas, ancha faja negra a la cintura con facn cruzado".Hombre de a caballo originario de Entre Ros, Facn Grande haba sufrido la tortura policial apenas llegado a la Patagonia, a pesar de no estar involucrado en poltica. Por aquel entonces, los agentes rurales estaqueaban al suelo a los peones dscolos para luego azotarlos, de la misma manera que en la Rusia zarista los patronos castigaban con el ltigo knut' a los campesinos.As, la primera huelga obrera en la regin, ocurrida en la ciudad de Ro Gallegos en 1917, fue lo que se denomin una huelga solidaria: los trabajadores adultos paraban "para que se aboliera el castigo corporal a que se someta a los peoncitos menores de edad por parte de los capataces".Pocos aos ms tarde, mientras desde el otro extremo del mundo soplaban vientos de cambio y revolucin social, los peones de las grandes haciendas, detuvieron su trabajo y ocuparon los establecimientos en reclamo de mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y reconocimiento de la organizacin obrera.Lo hicieron con la ayuda de los sindicatos de Ro Gallegos, donde "todos tenan una base ideolgica anarquista y no dejaban de poner como ejemplo la revolucin rusa", apunta el autor en su libro."Lo que tendremos que relatar ser algo muy triste. Una historia bastarda de la crueldad intil. Ante tanta belleza de la naturaleza resaltar ms el egosmo del hombre, la estrechez mental. Aqu, frente a ese lago de increbles colores, murieron muchos una muerte pequea, absurda. Por ser chilotes, por ser huelguistas pobres y rotosos, por haber querido vivir un da de libertad, por haberse robado unas ropitas, por haber prendido fuego a algn galpn como en un rito de su pasado indgena. O por ser rusos, o por ser anarquistas y creer en utopas nunca realizables. Muerte. Muerte en un lago llamado Argentino, para que nadie tenga dudas". As comienza enel episodio final de los levantamientos obreros del sur.Desde un comienzo, los huelguistas debieron enfrentarse a las bandas armadas pro patronales de la Liga Patritica, conocidas como 'guardias blancas'. Pero la tragedia llegara con la incursin del Ejrcito.Para el invierno de 1921, cuando llegan las tropas de Buenos Aires, el Ejrcito "saba bien que los huelguistas no queran combatir". En asamblea, los peones rurales deciden deponer las escasas armas y parlamentar con los soldados. Pocos imaginaron el desenlace: los negociadores y los lderes sindicales seran fusilados en el acto. "Fue ms bien una operacin punitiva o de limpieza", subraya Bayer.Los miles de obreros de las estancias ocupadas seran encerrados en los corrales de los animales, desnudos y atados con alambres a los postes de madera. Luego, de a pequeos grupos, se los sacara a punta de muser transportando una pala y, en ocasiones, una lata de combustible. Cavada su propia tumba seran fusilados sin ms prembulos. Cuando la tierra era demasiado dura o los soldados demasiado impacientes, los restos eran quemados con gasolina.Se calcula en ms de 1.500 los trabajadores asesinados por el Estado en esa masacre. Durante meses, las partidas del ejrcito y la polica perseguiran, torturaran y asesinaran a cualquiera con cara de sospechoso.En la actualidad, la Patagonia contina con un alto nivel de concentracin y extranjerizacin de la propiedad de la tierra. Para 2011, el grupo trasnacional Benetton controlaba casi 1 milln de hectreas en la zona, entre otras grandes empresas.Pero para Bayer, la lucha de los peones patagnicos no fue en vano. "Fue realmente la primera vez que en un consorcio tan grande, tan enorme, hicieron un paro de esas caractersticas. Con obreros que tenan poco ejercicio de la huelga rural, sin embargo lo hicieron y a pesar de todo, fue un gran ejemplo", concluy el historiador.Fuente: http://mundo.sputniknews.com/reportajes/201702041066698252-patagonia-rebelde-osvaldo-bayer/