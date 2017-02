Sobre la nueva crisis entre la UE y Marruecos por el Sahara Occidental

Tercera Informacin

Mucha gente me solis preguntar: pero de verdad puede hacer algo un eurodiputado?Pues mirad, con una pregunta escrita de 200 palabras a la Comisin Europea, estoy a punto de volver a poner el derecho internacional, los derechos humanos y los derechos del pueblo saharaui en el centro de las polticas de la UE. Lo que est a punto de provocar una crisis comercial y diplomtica entre la Unin Europea y Marruecos (que no existiera hoy si se hubiera solucionado en base a la legalidad internacional el conflicto saharaui).Qu pas?En margen de COP22 en Marrakech, varios Estados miembros y Marruecos firmaron una declaracin conjunta para la futura cooperacin en el mbito de las energas renovables.A la vuelta de COP22, como eurodiputado y junto con dos otros compaeros (Terricabras y Evans) pregunt a la Comisin Europea cmo piensa garantizar que el comercio de energa renovable de los Estados miembros con Marruecos no implique al Shara Occidental, y as cumplir con la obligacin de la UE de respetar el Derecho internacional y los principios de Naciones Unidas.La semana pasada, recibo la respuesta del Comisario Arias Caete. Sorpresa mayscula: por primera vez en cuarenta aos y habiendo tenido constancia de la sentencia histrica de la Corte de Justicia Europea, la Comisin Europea a travs de Caete- reconoce con claridad que "condicin jurdica distinta y separada del territorio del Shara Occidental con arreglo al Derecho internacional". Desde que sali esta inesperada pero fundamentada y lgica- respuesta, el rgimen marroqu ha salido en tromba no solo atacando a Caete sino tambin amenazando a la UE de romper cualquier relacin comercial y, si no fuera suficiente, de reabrir el grifo de las migraciones hacia Europa, es decir a travs de Espaa.Prximo episodio: este jueves en el Parlamento Europeo donde recibiremos en la delegacin Magreb al embajador del Reino de Marruecos en la UE. All estar. Porque esto no ha acabado y la batalla va a ser muy dura, hay mucho en juego a nivel econmico, diplomtico, migratorio y tico.Pero, a vuestra pregunta, s: un eurodiputado puede hacer algo, incluso a veces mucho. En el momento correcto y con los argumentos correctos, podemos ser granos de arena que molestamos la mquina o a veces hasta la cambiamos de rumbo. No lo dudis, tenemos ms poder en nuestras manos de lo que pensamos y tenemos que utilizarlo. Y eso pienso seguir haciendo.Fuente: http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2017/02/07/carta-del-eurodiputado-florent-marcellesi-sobre-la-nueva-crisis-entre-la-ue-y-marruecos-por-el-sahara-occidental