Homenaje a las vctimas del Tarajal en Camern

"Nuestros hijos tambin tienen dignidad"

El Diario.es

Vieron cmo la Guardia Civil carg sus armas de pelotas de goma para protegerse de su llegada. Han observado cmo lanzaban material antidisturbios para mantener lejos a sus hijos y hermanos. Conocieron la noticia de su muerte, pero nunca de mano del Gobierno espaol, a pesar de guardar cinco de sus cuerpos en un cementerio ceut. Pero hoy era su gran da. Era el momento de unir su grito, compartir su dolor y caminar hacia la justicia. De hacerlo desde Duala.

Empezaban nerviosas. Llegaba la hora y poca gente apareca por la sala preparada para el homenaje a las vctimas del Tarajal, cedida por un centro de menores hurfanos de Duala. Tengo mucha esperanza en que sea un antes y un despus. Una demostracin de fuerza de nuestra lucha. Tanto fuera, en Espaa, como en Camern: los familiares necesitan empujones para no desmoronarse, para darse cuenta de que vamos por buen camino, dice Feric mientras observa con cierta preocupacin una mayora de sillas vacas.

Pero la tranquilidad camerunesa ha hecho de las suyas: quien deca las dos de la tarde, podra decir las cuatro. Alrededor de 200 personas han acabado abarrotando la sala en la que durante cuatro horas han clamado contra la violencia en las fronteras, han compartido los avances y retrocesos del proceso judicial, han recordado las vidas que se secaron en el agua de la frontera de Ceuta hace tres aos.

Cuando alguien muere haciendo lo que quera, su alma permanece en todos nosotros, afirma el imam que dirige el rezo musulmn, combinado con el cristiano marcado por un sacerdote. Las madres de las vctimas observan, algunas emocionadas cierran sus ojos y los recuerdan a ellos: Ibrahim Keita, Armand Debordo, Dauda Dakole, Jeannot Flame, Joseph Blaise, Larios Fotio, Nane Roger Chimi, Ousman Hassan, Oumar Ben, Samba Baye, Yves Bilong Martin y Youssouf.

Y llega el momento de escucharlas a ellas, a quienes sufrieron el dolor de perder a un hijo o hermano en una frontera. Al hermano de Nana Roger Chimi, que nada ms pronunciar su nombre el llanto corta sus palabras y decide ocultarse entre el resto de familiares. Es mi nico hermano. Ahora estoy solo, haba dicho poco antes a eldiario.es, visiblemente abatido.

Mi hijo se fue para buscar una vida mejor y muri asesinado por la Guardia Civil. Incluso para ver su tumba, me han denegado el visado, aade el padre de Bikai Luc Firmin. El pblico se sorprende de que esto suceda en un pas europeo. Tambin habla el padre de Yves Bilong Martin. Si Bilong est muerto, si muri en la playa del Tarajal, vaya manera de morir, pero si est muerto, queremos su cuerpo.

Cada una de las familias toma el micrfono para lanzar su mensaje a las 200 personas que las observan y se indignan con sus palabras. Todas acaban con una misma peticin: Soy la mam de Oussman Hassan, muerto en la playa del Tarajal. Queremos que se haga justicia.

Desde otra sala situada a unos 6.000 kilmetros, 120 personas estallan en aplausos. La conexin en directo con el acto en memoria de las vctimas celebrado en el Congreso de los Diputados ha levantado y emocionado a todos los asistentes, han dicho fuentes de la organizacin.

El conocido rapero cameruns Tony Nobody ha sido el encargado de presentar el homenaje. Aqu ahora vienen franceses, italianos, alemanes. Nosotros no disparamos pelotas de goma a los europeos que vienen a Camern. Por qu lo hacen los europeos?, se pregunta el cantante mientras el pblico asiente con cierta rabia, que Nobody ha transformado en msica.

Tampoco faltan las voces de jvenes cameruneses que recorrieron el camino y se quedaron a las puertas de Europa. Para ellos piden que apaguemos las cmaras y que evitemos hacer fotografas: el regreso de quienes intentan migrar sin xito se entiende como una "vergenza" social, relatan. Tambin estn aquellos que lograron vivir durante varios aos en ese "paraso" construido y acaban de regresar, con la cabeza baja, tras una deportacin forzosa.

Es el caso de D. Despus de sobrevivir a las muertes de Tarajal y, segn denuncia, haber recibido el impacto de una pelota de goma de la Guardia Civil, logr pisar Espaa. De ah, migr a Francia. Y hace tres meses fue deportado. "Estoy regular".

Poco despus de finalizar el homenaje, D. permanece un rato en la sala observando las fotografas de cada uno de los fallecidos. Conoce el nombre de cada uno y su historia: "Dorma con ellos en el monte. Eran mis compaeros", aade. "Este homenaje es necesario para difundir lo que pas y que poco a poco se haga justicia. Cada vez que me rapo el pelo, la cicatriz de mi cabeza me recuerda lo horrible que fue ese da".

El hermano de Daouda admite sentirse raro mientras come un plato tpico durante el cierre del acto. "Estoy por una parte muy, muy triste. Pero, por otra feliz. Estoy triste porque escuchar todo lo que hemos escuchado hoy, cmo trataron a mi hermano pequeo, cmo muri... Recordar esas circunstancias me duele mucho. Pero, a su vez, estoy contento por toda esta gente que ha venido. Nos sentimos ms fuertes. Ahora veo que damos pasos para el xito", describe.

Para una victoria, para ese "bozza" que no llegaron a cantar sus hijos y hermanos fallecidos en la frontera de Ceuta. Ellos ya empiezan a entonar y suena muy fuerte en esta pequea sala de Duala.

Fuente: http://www.eldiario.es/desalambre/Homenaje-Tarajal-Camerun-Conseguiremos-justicia_0_609640017.html