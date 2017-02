Ecuador 2017

La izquierda contra la izquierda?

A menos de 15 das de las elecciones presidenciales en el Ecuador, no es posible augurar que el candidato del corresmo, Lenn Moreno, logre superar el 40% y sacarle 10% de ventaja al segundo o que obtenga el 50% de los votos en primera vuelta. Sin embargo, si es posible valorar que la concurrencia de dos coaliciones con partidos y movimientos de izquierdas, no solo divide y confunde a las masas de desposedos ecuatorianos, sino que pone en riesgo la continuidad de la Revolucin Ciudadana y el balance progresista en Nuestra Amrica.

Como en lo ltimos aos, en la actual contienda electoral, no han sido estables los lderes de los partidos, precisos los posicionamientos polticos de los contrincantes, ni coherentes sus filiaciones a una u otra alianza o coalicin. Indeterminaciones que producen tanto las agrupaciones de la derecha como las de la izquierda.

Los debates y desacuerdos de la izquierda ecuatoriana, discurren a primera vista alrededor del apoyo o no al corresmo, y al programa de gobierno que proyecta ejecutar para el prximo mandato. Solo que si son muchas -cuantitativa y cualitativamente- las izquierdas que se disputan los votos que intentan acaparar los partidos de derecha, es ms bipolar y evidente la puja de intereses en juego: con los pobres o con las oligarquas.

El Frente Unidos, que defiende la continuidad de la Revolucin Ciudadana, est conformada por varios partidos y organizaciones sociales, entre ellas Alianza PAIS, el Partido Socialista, Amazona Vive, diversos desprendimientos del Partido Comunista y movimientos provinciales progresistas.

Alianza PAIS (Patria Altiva I Soberana) es la plataforma electoral ciudadana liderada desde su fundacin en el 2006 por el presidente saliente Rafael Correa, quien, al ganar las elecciones en noviembre de 2006, rompi con la vieja partidocracia ecuatoriana. Como se conoce, tras el anuncio de Correa de no presentarse como candidato a la presidencia, la alianza en el poder, decidi postular como aspirante al ex vicepresidente Lenin Moreno quien se ha mantenido como el candidato ms popular segn las encuestas [1]. Lenin ha estado promoviendo un discurso de reconciliacin y ha manifestado que aspira a sumar las visiones de los que han tomado distancia con la gestin de Alianza Pas.

La otra parte de la izquierda ha mantenido un comportamiento pendular entre el llamado correismo y el no- corresmo. Un parte de ella, se separ de la Alianza Pais durante sus 10 aos de gobierno, y ha devenido oposicin crtica de sus agendas y decisiones. Unas ms cercanas a la socialdemocracia, otras herederas del marxismo ms ortodoxo y que se autodeclaran herederos histricos de la verdadera lucha popular y niegan al gobierno actual toda calidad izquierdista y socialista.

En su mayora, est izquierda opositora a Correa se ha agrupado para las prximas elecciones en la coalicin Acuerdo Nacional para el Cambio (ANC), de resultante tendencia centro izquierda o socialdemcrata. El ANC promueve como candidato a la presidencia al General (r) Paco Moncayo, impulsado por el partido Izquierda Democrtica (ID), un partido de antigua significacin nacional y de tendencia a la socialdemocracia.

Vale recordar que Moncayo fue designado por el ex presidente ecuatoriano Abdal Bucaram como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y fue a su vez el protagonista del golpe de Estado que sac a Bucaram del poder en febrero de 1997 y del otro que destron a su sustituta la vicepresidenta Rosala Arteaga, con la co-participacin-junto a otros partidos derecha-, de su partido ID. [2]

El presidente de la Repblica Rafael Correa opin en su momento que la postulacin de Paco Moncayo como candidato a la primera magistratura en las elecciones del prximo 19 de febrero, servira para "enriquecer la democracia" y calific a la postulacin del tambin exalcalde de Quito y exasamblesta, como "lo ms rescatable que ha presentado la oposicin". Sin embargo, reconoci que no comparte "muchsimas cosas con el general Moncayo[3].

Junto a ID forman parte de esta convergencia electoral, el partido Unin Popular -antes Movimiento Popular Democrtico (MPD)- y el Centro Democrtico Nacional del perfecto de Guayas Jimmy Jairala que hasta hace muy poco apoyaba al corresmo,

El Partido Comunista Marxista Leninista (PCMLE) se ha integrado tambin a esta coalicin. Este partido, surgi del seno del Partido Comunista del Ecuador en agosto de 1964, como uno de los efectos sobre la izquierda ecuatoriana de dos acontecimientos internacionales: el sisma chino-sovitico y el triunfo de la Revolucin Cubana y en todos sus congreso han reafirmado su apego a los postulados del marxismo leninismo, pero de matriz ms bien stalinista. En relacin a su integracin al ANC -que ellos llaman frente- han afirmando que es posible y necesario encontrar puntos coincidentes para la estructuracin de un Programa de Gobierno que, por ejemplo, se plantee enfrentar la crisis econmica desde la defensa de los intereses populares y soberanos del pas, o desmontar todo ese andamiaje autoritario y antidemocrtico levantado por el corresmo durante estos aos. [4]

Montecristi Vive es un movimiento liderado por Alberto Acosta, uno de los idelogos de la Revolucin Ciudadana y que promueve como objetivo de su plan de Gobierno Desmontar el corresmo con un plan titulado De abajo, por la izquierda, con la Pacha Mama. [5]. Acosta fue Ministro de Energa y Minas de Rafael Correa y luego presidente de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por este, pero desde junio del 2008 se separ de PAIS y del gobierno, convirtindose en uno de los ms fuertes crticos de Correa. En octubre del 2001 en un articulo suyo titulado Unidad Acosta consider: Ganar elecciones es importante, pero no suficiente. () Antes que asaltar el poder conviene construir un poder contra hegemnico [6]. Sin embargo, se suma ahora a la coalicin de Moncayo y al Todos contra Correa.

Entre los ms ilustrativo ejemplos de este pndulo comportamental de las izquierdas en la patria de Eloy Alfaro, hallamos el caso del partido indigenista Pachakutik que manej, a propuestas de dos de sus prefectos en las provincias amaznicas, unirse a la derecha dentro de un movimiento anti-correista ms amplio y termin alindose a la coalicin de centro izquierda ANC. De su trayectoria podemos destacar que jug un papel fundamental en la cada de los ex-presidentes Abdal Bucaram y Jamil Mahuad, form parte de la coalicin que llev al poder a Lucio Gutirrez en el 2002 -aunque se separ de ste seis meses despus por su viraje pro estadounidense y antipopular-, present un candidato propio para las elecciones del 2006 y luego del triunfo de Rafael Correa, se uni a la coalicin de gobierno, jugando un importante papel en la aprobacin de la Constitucin de Ecuador del 2008. En el 2009, poco tiempo despus de apoyar a Correa para su reeleccin, se separ de ste por contradicciones con las polticas pblicas implementadas por su gobierno. Desde entonces, se ha mantenido en la oposicin, con una postura fuertemente crtica contra el Gobierno de Correa. En el 2013 el MUPP se co-ali a la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, antecedente del ANC.

Otro ejemplo es el Partido Avanza del exfuncionario del Gobierno de Correa Ramiro Gonzlez. Este partido en el 2013 apoy la reeleccin de Correa y ahora, para el 2017, se sum a la convergencia electoral de derecha La Unidad, - dirigida por el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, finalmente disuelta el 31 de octubre del 2016. Avanza es un partido poltico socialdemcrata creado en marzo de 2012 por el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ex-Prefecto de Pichincha, Ramiro Gonzlez Jaramillo y se form principalmente por ex miembros de Izquierda Democrtica.

La mayora de estas fuerzas polticas acusan al gobierno de Correa de reformistas, socialdemcrata y hasta neoliberal, de convivir y aplicar mecanismos capitalistas y traicionar los fundamentos de los que se ha conocido como Socialismo del siglo XXI.

Recordemos que, en la primera vuelta del 2006, la izquierda present cinco candidatos, incluido Correa, fragmentado su fuerza. Luis Macas como lder de la Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador (CONAIE) obtuvo un 2,2 % y el ex diputado del Movimiento Popular Democrtico Luis Villacs alcanz solo un 1,31%.

En el 2009, el dueto Rafael Correa / Lenin Moreno del Movimiento PAIS - en alianza con el Partido Socialista-Frente Amplio, el Movimiento Popular Democrtico, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo Pas y el Partido Roldosista Ecuatoriano-, triunf en primera vuelta con el 51,99% de los votos. El extinto Red tica y Democracia acompaado del Movimiento Polo Democrtico, sumaron slo el 4,33%.

En las ltimas presidenciales (2013) varios de los partidos que hoy conforman el ANC, se presentaron -junto a otros movimientos sociales- en la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, con Alberto Acosta como candidato y obtuvieron apenas el 3.26% de la votacin y solo 5 de los 137 escaos a la Asamblea Nacional.

Ms recientemente, en las pasadas elecciones por las alcaldas y prefecturas de febrero del 2014, se evidenci cierto avance de la derecha, la supremaca de Alianza Pas y sus aliados (Avanza y Partido Socialista) sumaron un total de 107 alcaldes y 11 perfectos y que los dems partidos de la izquierda llegaron tan solo a 22 alcaldes y 5 prefectos [7].

Sin obviar los errores del corresmo, ciertos discursos y afiliaciones electoreras, ponen entre dudas si se acta sobre una base programtica genuinamente diseada desde abajo, viable y que supere el reformismo o las tendencias neoliberales de Correa; si no perdieron las coordenadas con las que se fundaron y tan solo parten de una necesidad electoral de derrotar al corresmo y ganar alguna cuota de poder en el futuro gobierno.

Parece adems que una parte de la derecha con ropaje y columna socialdemcrata logr infiltrarse en una buena parte de los partidos y movimientos de izquierda que tomaron las calles contra Correa. Incluso varios lderes indgenas y de los trabajadores que integran estos partidos de izquierda, no tuvieron pudor alguno en acercarse o coquetear con partidos y candidatos de la ms extrema derecha.

En un pas histricamente fragmentando regional y polticamente, la izquierda lejos de asumir el reto de la unidad frente al enemigo comn, se desgasta polticamente y suma a la contradiccin fundamental y de clases, sus diferencias en cuanto a modo de asumir posturas anticapitalistas y las estrategias de transformaciones sociales en pos del bien comn. Ante lo que vale preguntarnos: Qu tanto ser de izquierda, un lder o un elector que se sume, a un Todos contra Correa y/o Todos contra Lenin y no al imprescindible Todos contra la derecha, contra el neoliberalismo y contra el capitalismo?

En mi modesta opinin, no se estima en su justa trascendencia el saldo negativo que la candidatura de Paco Moncayo producira en el peor de los escenarios para la alianza de Lenin, una segunda vuelta electoral. Tampoco en qu medida su tendencia a crecer en intencin de votos -junto a la bipolaridad de la derecha - conduce al proceso hacia ese escenario.

Por un lado, parece que Moncayo an guarda gasolina poltica, y con su intenso recorrido ha acaparado cerca de un 15% de intencin de voto. Por dems, segn las encuestas la indecisin permanece por encima del 33%, algunos la estiman en el 45%. Por otro lado, la ferocidad con que se atacan Alianza, el PSC y CREO, podra inclinar contra Lenin y contra la derecha la intencin de voto de muchos indecisos. Algunos administradores de opinin y las propias encuestadoras [8] han introducido ciertas valoraciones que favorecen a Moncayo, candidato que ha dicho: De no llegar a la segunda vuelta -hiptesis no consentida- yo voy a apoyar a la oposicin al Gobierno, Lenn Moreno no es el candidato que garantiza los cambios que Ecuador necesita y que en temas fundamentales estoy lejsimos del pensamiento oficial [9].

En los prximos das, se ha de incrementar el impacto esta desunin- y su consecuente desorientacin poltica- en la masa de indecisos; en su mayora, enojados o desesperanzados como consecuencia de la compleja situacin por la que atraves el pas en los dos ltimos aos 2015 y 2016, por la reduccin de exportaciones, la cada de los precios del petrleo y los embates de la naturaleza y las denuncias de corrupcin que han tenido como blanco al gobierno de Correa.

