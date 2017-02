El estilo de Trump tampoco conforma al establishment

Tiempo Argentino

En Europa Oriental adaptaron una vieja frase que en Amrica Latina fue muy conocida en pocas no tan lejanas. Por qu no hay revoluciones de colores en Estados Unidos? Porque all no hay embajadas de Estados Unidos. La referencia es a los movimientos sociales en pases que haban pertenecido a la rbita sovitica y que en poco tiempo cayeron en manos de lites prooccidentales a travs de revueltas populares contra la dirigencia establecida, como la Revolucin Naranja en Ucrania en 2004. Algo parecido piensa un fino ironista como el britnico Karl Sharro, que se permiti dar la bienvenida al Estados Unidos de estos das al concierto de las naciones que en la primera dcada del siglo protagonizaron la llamada Primavera rabe.La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su estilo poco convencional irritaron al establishment cultural, poltico y meditico, y las manifestaciones populares en contra del intempestivo empresario podran ser el nacimiento de un movimiento ms profundo. Algunos sectores afines a Trump sospechan que detrs de esas movidas, que podran llevar al derrocamiento del presidente, est la mano de los intereses del estado profundo y las multinacionales que no ven con buenos ojos el cambio de modelo que propone el flamante mandatario.Los mismos que manejaron tras bambalinas revueltas antigubernamentales en regiones de inters estratgico para Estados Unidos, incluso, podran haber metido la nariz en algunas de estas manifestaciones de rechazo a Trump. Las aguas estn lo suficientemente confusas en el Norte como para aseverar algo as.Por lo pronto, Trump trata con ese modo brutal que lo caracteriza de avanzar lo ms posible antes de que se le pasen los 100 das de gracia que todo nuevo ocupante del Saln Oval tiene concedido. Por eso desde el progresismo ensayaron los Cien das de Resistencia para frenar el empuje conservador que amenaza con demoler valores que parecan incorporados al imaginario popular.La designacin de un juez para la Corte como Neil Gorsuch, antiabortista y al mismo tiempo partidario de la pena de muerte, fue uno de los ejemplos regresivos de la segunda semana de Trump en el poder. Los demcratas rechazaron esa designacin por los antecedentes del magistrado pero por otras dos razones de peso: tiene 49 aos, lo que implica que el tribunal contar con primaca ultraconsevadora por mucho tiempo. Adems, porque a la muerte de Antonin Scalia, hace justo un ao, los republicanos impidieron el tratamiento del candidato que haba propuesto Barack Obama.Ante esta realidad, y teniendo en cuenta que la aprobacin de Gorsuch necesita del apoyo de senadores demcratas porque la mayora oficialista no alcanza para cubrir los dos tercios requeridos para el aval, Trump intent imponer la Opcin Nuclear, que habilita en situaciones de extrema urgencia a cambiar las reglas de juego o as votarlo con el 50 por ciento.Hubo trabas en el Congreso tambin para la designacin del secretario de Estado, Rex Tillerson y de los titulares de Defensa y el director de la CIA, Mike Pompeo, entre otros. Los demcratas dejaron el recinto en un intento de demorar el procedimiento y negociar cambios. Pero finalmente, forzando la regla de que debe haber al menos un opositor en el recinto, el oficialismo impuso su voluntad. De paso, fue designada como nmero dos de la agencia de inteligencia Gina Haspel, que tuvo su cuarto de hora de fama en 2013 cuando fue removida de su cargo porque haba autorizado el uso de la tortura en interrogatorios secretos en Taliandia. Trump ya haba dejado claro que el tormento es efectivo para obtener informacin y dijo que no tiene drama en que se aplique.La CIA, experta en desestabilizar gobiernos a lo largo y ancho del mundo, promete ser otro hueso duro de roer y no solo por el informe donde acusaban al gobierno de Vladimir Putin de haber hackeado cuentas de Hillary Clinton para beneficiar a Trump en la eleccin de noviembre pasado. Por eso crece la sospecha de que estn maniobrando en todos los rincones para socavar a Trump. Se sabe que uno de los objetivos es el propio jefe, Pompeo, pero tambin el asesor de Seguridad Nacional, Mike Flynn, un general retirado al que vigilan por su frecuente trato con el embajador ruso, Sergei Kislyk.En el Pentgono, donde el castigo fsico no genera prurito alguno, Trump encontr una resistencia de consecuencias an no mensuradas. Parte de su estrategia a nivel internacional se basa en un acercamiento a la Rusia de Putin, por eso puso de canciller a un ex CEO de Exxon que lo conoce personalmente, como Tillerson, y al propio Flynn. Pero este giro en la poltica exterior choca con los paradigmas de los generales de cinco estrellas asentados en el edificio de Arlington, ni qu decir de los fuertes intereses de la industria blica.Fue as que el comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, despleg tanques en la frontera ruso-polaca y dispar salvas tras anunciar que no era un ejercicio de entrenamiento sino un mensaje a Mosc. El detalle es que en la OTAN alentaron esta jugada porque Trump quiere que los europeos pongan ms dinero en la defensa de su propio territorio.En la UE tambin crece el descontento con las medidas proteccionistas que ya comenz a implementar la nueva administracin. El francs Franois Hollande ya se quej pblicamente del destrato inaceptable del nuevo presidente al viejo continente, en el contexto de que en breve, luego del Brexit, Gran Bretaa volver a ser socio privilegiado de Estados Unidos, como acordaron Theresa May y Trump hace nueve das.La llegada de Tillerson tambin alarm al personal del departamento de Estado y ya son 900 los funcionarios que firmaron un memorando interno donde se critica la prohibicin de ingreso a refugiados y ciudadanos de siete pases musulmanes que el gobierno central dict por Orden Ejecutiva la semana pasada. Esa polmica medida tambin fue rechazada por las autoridades de los estados de Nueva York, Massachusetts y Washington. La respuesta a los dscolos en el equipo que ahora comanda el petrolero fue tajante: Los diplomticos de carrera deben cumplir el programa (del presidente) o irse, les espet Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca.El que decidi irse sin que lo echen fue el CEO de Uber, TravisKalanick, quien abandon el Consejo de Asesores del presidente luego de que una enorme cantidad de pasajeros borr la aplicacin de sus celulares porque vieron a la empresa como asociada de Trump.El estilo prepotente de Donald Trump no es nuevo y nadie sabe qu consecuencias podr tener para el mundo. Pero un juez de Florida le puso precio a un gesto desconsiderado para con los socios de un club de golf de ese distrito. La historia cuenta que en 2012 el magnate compr a precio de ganga un negocio que era deficitario del Ritz-Carlton Hotel y entre sus primeras medidas modific sin previo aviso las reglas de membresa al luego bautizado Trump National Golf Club Jupiter.La queja de algunos viejos socios se estrell con un seco si no les gustan las reglas, vyanse. Cosa que decidieron hacer de inmediato, no sin antes reclamar por sus depsitos en un plazo de 30 das, como estaba establecido con los anteriores propietarios.Trump se hizo el desentendido pero el juez Kenneth A. Marra les dio finalmente la razn y la empresa deber devolver a los demandantes 4,85 millones de dlares ms intereses por 925.010 dlares.