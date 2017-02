cada da mueren asesinadas por razn de su sexo 12 mujeres en los pases latinoamericanos y caribeo

Los movimientos masivos de protesta se han convertido en el nico mecanismo posible de incidencia para las minoras alrededor del mundo. Aun cuando las mujeres somos mayora en trminos demogrficos, nuestra presencia en los escenarios de toma de decisiones es mnima y muy pocas veces determinante. Esto se refleja en un alto grado de vulnerabilidad para aquellas mujeres que por razn de su sexo han sido marginadas, abusadas y violadas en sus derechos humanos a travs de distintas formas de violencia, tanto individual como colectiva.Es muy complejo el entramado de poder mediante el cual se ha elevado una muralla de obstculos para evitar el empoderamiento femenino. Una de las estrategias ms recurrentes ha sido manipular la cultura y las tradiciones, sacralizndolas para conseguir de este segmento la complicidad indispensable con el fin de reproducir los patrones machistas desde el seno del hogar y desde la ms tierna infancia.Esto, porque apoderarse del enorme poder de las mujeres para la transmisin de ideas y actitudes a travs de la relacin con sus hijos e hijas ha sido una de las mayores victorias de la cultura patriarcal. Pero los tiempos cambian y tambin las personas. Lo que antes era correcto y deseable ha pasado a formar parte de una larga lista de conceptos para analizar, desmenuzar y, en muchos casos, descartar.La situacin de desventaja para este inmenso conglomerado de seres humanos obligados a aceptar la subordinacin, al extremarse ha estallado en un grito sonoro de No ms!:Estas son algunas de las muchas y poderosas razones para la convocatoria a una gran marcha por los derechos de las mujeres a realizarse el 8 de Marzo, Da Internacional de la Mujer, la cual ya ha sido recibida con entusiasmo en ms de 30 pases alrededor del mundo.Una marcha pacfica porque las mujeres somos portadoras de paz y de vida, no de guerra y muerte- capaz de poner en agenda los temas de los cuales hemos sido tradicionalmente excluidas. Levantar la voz en una fecha simblica es una manera de dar a conocer al mundo la fuerza y la pertinencia de nuestras demandas y esa voz debe ser escuchada por el bien de toda la sociedad.Ser mujer y vivir en una sociedad machista es algo que pocos hombres son capaces de comprender. Ser mujer campesina, indgena, pobre e iletrada es como el ltimo stano de esa pirmide de derechos humanos repartidos en cuotas.Por este y muchos otros motivos de la ms elemental justicia, es imperativo respetar su derecho a manifestarse, a elevar sus voces, a decir aquellas verdades celosamente ocultas por una sociedad permisiva hacia el abuso contra la mujer y los ms desamparados.De acuerdo con la Comisin Econmica para Amrica Latina y El Caribe, Cepal,s. Esta estadstica muestra solo casos en los cuales no se encontr ningn otro motivo posible para la eliminacin fsica de una mujer.En nuestros pases, en donde la violencia domstica es una norma de vida, son muchas ms las muertes no contabilizadas cuyo origen reside en la discriminacin por sexo, como las ocurridas durante partos mal atendidos, trata de personas, negacin de servicio de salud por carencia de insumos o abortos clandestinos,.No ms! Ni una menos!