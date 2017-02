Los cultivadores y la bicicleta esttica

En cuanta entrevista sobre droga le hacen a Juan Manuel Santos, siempre echa mano a la analoga de la bicicleta esttica, esto es que con todo el gasto y represin hechos en la guerra antidroga, no importa lo que hayan pedaleado, siempre que miran a los lados estn en el mismo lugar, as el presidente colombiano reconoce que esta es una guerra fallida.

El 27 y 28 de enero pasados, se realiz en Popayn la asamblea donde debuto la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, movimiento cuya meta es ayudar la implementacin del sub-punto 4.1 Programas de sustitucin de cultivos de uso ilcito. Planes integrales de desarrollo con participacin de las comunidades en el diseo, ejecucin y evaluacin de los programas de sustitucin y recuperacin ambiental de las reas afectadas por dichos cultivos, del Acuerdo Final de Paz.

Foto: Willo Becerra

Escoger la capital del Cauca para este lanzamiento fue acertado. Los profesores Daza y Velzquez de la Universidad departamental, expusieron su recin publicada investigacin donde calculan que la hoja de coca es -por encima del caf- su principal producto, ocupando el 7,2% del PIB caucano. En la entidad hay coca para uso ancestral en los resguardos indgenas del nororiente; mientras para la fabricacin de pasta bsica y cocana los cultivos se ubican en la cordillera occidental, la costa pacfica y la vertiente amaznica de la bota caucana. Adems el Cauca es el mayor productor nacional de marihuana, siembra que se concentra en la cordillera central, donde tambin se cultiva amapola.

COCCAM esta llamada a ser la aliada que necesita el Estado colombiano, para que su pedaleo en drogas avance, pero para esto Bogot tiene que reconocer a los productores de cultivos declarados ilcitos como emprendedores eficientes y sujetos de derecho, como quienes mejor conocen el llamado problema drogas y por ende los que mejor pueden ayudar a solucionarlo. Sin embargo en la lnea de partida de la implementacin del sub-punto de sustitucin, no hay evidencia que indique que el gobierno entiende tales posibilidades y ventajas, al contrario pareciera que la poltica de la bicicleta esttica contina bien atornillada en el palacio de Nario.

Entre fortalezas y dudas

Gracias a los cultivadores de coca del alto Naya en el pacifico vallecaucano, quienes me integraron a su delegacin, pude participar tanto de los dos das del evento como de la semana previa de reuniones preparatorias. La labor siempre estuvo dirigida a construir la estructura organizativa local, departamental y nacional, y a definir la lnea poltica de actuacin, que unificara los criterios de todas las familias de pequeos cultivadores del pas a la hora de emprender el reto de la sustitucin concertada con el gobierno. En paralelo un equipo tcnico sistematizaba el censo de hectreas sembradas, levantado por los propios comits de cultivadores.

En el evento fueron recurrentes las noticias de entrada de paramilitares, y algo 100% nuevo: bandas de micro trfico, a las zonas de las que se repliega las FARC, sin que el gobierno haya hecho nada para impedirlo. En consecuencia a los campesinos adems de la complicada implementacin de la sustitucin, les surge la necesidad de un nuevo tipo de resistencia, para enfrentar a los que intentan posesionarse y controlar las fuentes productivas, impidiendo cualquier sustitucin. Enturbi tambin el escenario, la resolucin 3080 del Ministerio de Defensa donde los militares trazan su objetivo de erradicacin Bajo el entendido de que los programas de desarrollo alternativo, dados sus costos y perodo de maduracin, no son en s mismos una solucin definitiva al problema de las drogas en los territorios, es indispensable el diseo y aplicacin de una poltica integral de presencia estatal, de esto resulta la esquizofrenia de 100,000 ha como meta de erradicacin forzada, frente a slo la mitad para los programas de sustitucin. Es decir ms de la guerra fallida, de la que el presidente afirma pretende salir.

La inercia de la bicicleta esttica, se atraves tanto en la etapa preparatoria, como en la propia realizacin del encuentro. Las desubicadas y agresivas declaraciones del funcionario a cargo del programa de sustitucin gubernamental -el da 20 de enero- no solo lograron aumentar su mala imagen entre los cultivadores, sino que le definieron un sinsabor al evento, porque Daz en el imaginario campesino- personifica la intencin estatal de birlar lo acordado. La vspera del inicio de la asamblea, y en lo que desde Popayn se vio como un intento de desviar la atencin ante el xito de la COCCAM, se anunciaba con bombos y platillos por medio de comunicado conjunto del gobierno y las FARC EP- el inicio de la implementacin del punto 4 del Acuerdo de Paz.

La recepcin de esta informacin en el evento fue ambivalente, por un lado la inclusin de cinco voceros de los cultivadores en el Consejo Permanente de Direccin del Programa Nacional Integral de Sustitucin PNIS, gener satisfaccin an con las dudas de si tendran capacidad decisoria, y de un eventual desconocimiento del gobierno a la COCCAM. Por otro lado, fue vista como muestra de un gobierno arrinconado en su terquedad y desconfianza. Ejemplo de ello sera la imposicin cual espada de Damocles, del inicio del programa piloto de sustitucin en Briceo Antioqua (10/jul/2016), como fecha lmite de ltima siembra para entrar al programa.

Pero lo ms desconcertante, fueron los montos propuestos por el gobierno para financiar el Plan de Atencin Inmediata: un milln de pesos (340 USD) mensual por familia el ao siguiente a la erradicacin voluntaria, y la mitad durante el 2 ao. Esto parece un mal chiste, en la medida que el ms improductivo de los predios al mes produce 2,5 millones por ha. El gobierno -amparado en la ilegalidad de los cultivos- se niega a reconocer su eficiencia: alta rotacin, alto rendimiento por hectrea y transformacin rural con muy alta merma en volumen y peso. Mientras no reconozca estas caractersticas, seguir proponiendo miserias no atractivas para los cultivadores.

A pesar de las dudas sealadas, la asamblea decidi exaltar como un xito propio la asistencia a la clausura del funcionario Juan Carlos Palau y el guerrillero Jairo Quintero. Para los cultivadores pesa ms la posibilidad de participar dentro del Consejo de Direccin del PNIS. De la intervencin del Dr. Palau, vale resear que con el argumento del Estado obligado a ser receptivo con todos los ciudadanos, puso sobre la mesa la posible inclusin en dicho Consejo de lderes que se invente el gobierno. Mientras el comandante Jairo, expuso la decisin guerrillera de continuar acompaando a los cultivadores en su lucha por el desarrollo integral en sus territorios.

El baln en la cancha del gobierno

El experto holands Martin Jelsma, en Popayn caracteriz el momento actual de arranque el punto 4 como de un exceso de ilusin, a lo mismo lo llamo errores inducidos por la mitomana. La negociacin de este punto en La Habana, siempre estuvo atravesada por la falacia de la narcoguerrilla de Lewis Tambs, que desafortunadamente los negociadores oficiales tragaron entero, as que bastaba la dejacin de armas de las FARC EP, para resolver el problema de las drogas. El error gubernamental en la negociacin fue creer que la guerrilla era una especie de ente superior de los productores de cultivos declarados ilcitos, as que bastara una orden suya para acabar con coca, amapola y marihuana. Muy temprano -en el 2013- Timochenko les contest que nunca los veran como erradicadores, pero como reza el aforismo castellano: no hay peor sordo, que el que no quiere or.

Santos tiene dos alternativas, 1 puede insistir en el error pretendiendo que la firma de las FARC EP en los documentos de implementacin del sub punto 4.1, funcione como el interruptor que les apague el problema de una vez por todas, o; 2 puede reconocer el error, e iniciar una negociacin realista con las familias cultivadoras organizadas en la COCCAM. Para poder bajarse de la bicicleta esttica el gobierno necesita or sin ninguna intermediacin y trabajar con esta ciudadana colombiana cuya pobreza y aislamiento geogrfico ha llevado a dedicarse a los cultivos de uso ilcito.

Presidente Santos, es hora de cambiar el paradigma.----

Teresa Jaramillo, COCCAM Puerto Valdivia Antioquia

El encuentro de Popayn, es importante porque ah estuvimos todo el pas coquicultor unido, compartimos experiencias y saberes, y termin en un acto sobrio y muy bonito, no en una protesta.

El gobierno sac un comunicado para calmar los nimos, que puede tener cosas parecidas a las que queremos, pero con unos dineros que son una miseria, y si le empiezan a colgar corbatas (burocracia), va a llegar menos. La escasez de recursos slo traer otro fracaso, los cultivadores recibirn la plata, pero seguirn subsistiendo con coca. Otro problema grande, son los municipios que estn afuera de los priorizados, por ejemplo en el bajo Cauca antioqueo, slo priorizan Taraz, mientras en los 6 restantes se puede venir una guerra peor. Al tiempo que los de las FARC viajan hacia las zonas de normalizacin, el gobierno no est haciendo nada para impedir la entrada de paramilitares y bandas de micro trfico, es el caso de Ituango donde se est dando desplazamiento campesino, y dnde est el gobierno?.

La mata no es el problema, la coca a pesar de las zozobras y de todas las guerras, nos ha dado a las madres campesinas una calidad de vida que nos permite tener hijos estudiando en la Universidad, por esto se busca una sustitucin digna y concertada. En el comunicado surgi una ventanita, que sera nuestra representacin en la ejecucin del PNIS, para empezar a participar, para corregir las miserias con que nos quiere sacar el gobierno, aunque si insiste no le tenemos miedo a seguir peleando.



Edusmildo Ros, COCCAM San Jos del Fragua Caquet

El comunicado que recibimos en el encuentro de Popayn no nos dej tranquilos del todo, en la medida en que lo que se ve es que para las organizaciones sociales queda una instancia de consulta, pero no de decisiones. Sino se nos da la trascendencia con capacidad decisoria, al mismo nivel que el gobierno y las FARC, nos quedan reservado seguir manifestndonos con comunicados y usando la resistencia y la protesta, tal como lo plantearon los campesinos y el delegado de las FARC en el acto de cierre.

Sobre el encuentro, fue un trabajo muy importante de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana COCCAM, creo que consigui sus objetivos en un 95%, mientras que en las implicaciones de los Acuerdos de La Habana, no se llega al 50%, porque el gobierno quiere imponer y no negociar y esto aunque lo conocamos de antemano, nuestras expectativas eran otras. Desafortunadamente no hubo ningn avance porque no cambiaron el discurso, es por eso que debemos mantener la movilizacin, resistiendo y protestando si es del caso.

En cuanto al compromiso de las familias campesinas, que es ms claro que el censo que estamos haciendo para medirle el tamao real a los cultivos, considero que van a ser muy til y que todos los campesinos vamos a colaborar, porque es la forma de irle al gobierno con los datos reales para negociar.



Orlando Gruesso, COCCAM Guapi Cauca

El encuentro de Popayn fue positivo y muy enriquecedor. A los afros nos ayuda, porque pudimos ver e intercambiar con formas de organizacin de otras regiones, viendo a los que van ms adelantados en organizacin les aprendemos, y esto nos sirve para fortalecer la nuestra en la costa pacfica. Adems el encuentro fue muy til para los asistentes por el tema formativo sobre el Acuerdo de Paz y sobre la misma organizacin local, regional y nacional de COCCAM.

Lo que se anunci mientras estbamos en Popayn sobre el acuerdo reciente del gobierno y las FARC, y las respuestas del delegado del gobierno en el acto de cierre, no son la gran cosa, no son la solucin a todos los problemas, por la complejidad del desarrollo territorial y los proyectos de sustitucin que necesitamos, solo es un punto de partida de lo que tenemos que hacer y organizar. Lo que quedo en el acuerdo es lo que las FARC alcanzaron a arrebatarle al gobierno, que como sabemos es represor y le interesa dispersarnos a nosotros los campesinos.

Tenemos un punto de partida para trabajar la transformacin de nuestros territorios, lo lograremos con organizacin, con la unidad de todos los cultivadores colombianos, y hay que tener claro que la pelea recin ahora con palabras y argumentos- se inicia.

