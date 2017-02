Con la justicia restaurativa de la Jep, los intereses neoliberales y plutocrticos impiden la implementacin de los acuerdos de paz en materia educativa

El sabotaje neoliberal y burocrtico a la educacin para la paz

Un proyecto de Decreto Ley que propone los espacios para la educacin tcnica, tecnolgica y cientfica en el sector rural que ser objeto de una amplia reforma integral, es estigmatizado con mentiras y sofismas por los grupos que monopolizan y se enriquecen como billonarios con el negocio turbio de planteles y universidades de garaje.Con lenguajes seudo cientficos y con argumentos inconsistentes los asesores del mercado neoliberal (Oscar Snchez y Cajiao) educativo quieren impedir los ajustes institucionales y legales de paz en el sector educativo nacional.Sabotean la Ctedra de la paz y la ciencia de la paz y ahora, aliados con el uribismo parapoltico, pretenden que todo siga igual.No se saldrn con la suya.Ayyy!! Amilkar Acosta, otro de la delincuencial elite guajira metiendo las manos en los dineros pblicos. Que vergenza. Que cinismo el de estos politiqueros.La implementacin de los acuerdos de paz es un sistema complejo y denso que compromete muchas variables de la sociedad y su Estado.En el texto del Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogot, el da 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y Rodrigo Londoo, sobresale por sus implicaciones el tema de los ajustes institucionales y las adecuaciones en la estructura y funciones del Estado para la construccin de la paz.Son muchos los frentes implicados en tal sentido. Ya se conoce el trmite legislativo para crear la Justicia Especial de Paz/Jep y los mecanismos extrajudiciales respectivos como la Comisin de la Verdad y la Unidad de bsqueda de los 90 desaparecidos en los ltimos 120 meses.La oposicin a estos desarrollos del consenso de paz entre el Estado y las Farc no se ha hecho esperar y ya se conoce el rosario de contrarreformas planteadas y agitadas por el viejo sistema de la jurisdiccin ordinaria. El ms beligerante en tal sentido ha sido el Fiscal Nstor Humberto Martnez, funcionario que ha hecho circular una retahla de imprecisiones, las cuales corresponden al repertorio uribista de ataques a la justicia de paz, para intentar desnaturalizar el Proyecto de Acto legislativo que establece un artculo transitorio en la Constitucin con los pactos en materia de justicia transicional restaurativa. Tambin desde la Corte Suprema y del Consejo de Estado se han hecho sentir voces estentreas en defensa de las leyes carceleras y punitivas del ojo por ojo y el diente por diente. El ms reciente coletazo de estos sabotajes corre por cuenta del nuevo Procurador Fernando Carrillo quien ha pretendido meter sus narices en la Jep para conservar los privilegios que tiene en la justicia ordinaria con la fronda burocrtica que hace presencia en los procesos judiciales no obstante el papel de los conocidos jueces de garantas.Los opositores a las reformas de la paz tambin se dejan sentir contra los necesarios e inevitables ajustes en el sistema educativo nacional.En efecto, la Ministra del Trabajo, el Director del Sena y la Ministra de Educacin, han hecho conocer un Proyecto de Decreto ley, el cual debe firmar el Presidente de la Repblica en ejercicio de las facultades extraordinarias de paz que le otorgo el Acto Legislativo 01 del 2016 declarado exequible por la Corte Constitucional que valido el Fast Track o va rpida para ejecutar los pactos de reconciliacin.Dicho proyecto Por el cual se trazan los lineamientos para contribuir en la implementacin y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera, a travs de una estrategia de transferencia tecnolgica al sector rural y al sector productivo del pas, fortaleciendo la formacin profesional en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educacin Terciaria, que mejore la productividad del trabajo, la empleabilidad, el desarrollo socioeconmico, y se dictan otras disposiciones ( http://bit.ly/2kCg9vq ), se inscribe, en su motivacin y articulado, en los sentidos y propsitos que animan los amplios consensos alcanzados para dar por terminado el conflicto social y armado y pasar a la construccin de la institucionalidad correspondiente a la reconciliacin entre los colombianos.El borrador conocido est organizado en cinco ttulos y 29 artculos que se refieren a su objeto, finalidad, componentes de la estrategia, el Sistema Nacional de Educacin Terciaria (SNET), Sistema Nacional de Calidad de la Educacin Terciaria SISNACET, la oferta de maestras tcnicas, la educacin tcnica y formacin profesional, el Marco Nacional de Cualificaciones MNC, Sistema Nacional de Acumulacin y Transferencia de Crditos (SNATC), y la Transferencia del contrato de aprendizaje al sector rural y de la construccin.Y quin dijo miedo, al modo de la obstruccin ultraderechista del uribismo, los poderosos gamonales del sector oficial y privado de la educacin, agremiados en diversas corporaciones que defienden aberrantes privilegios mercantiles y burocrticos, organizaron un coro plaidero para estigmatizar la iniciativa de paz.Bien es sabido que la educacin colombiana, pblica y privada, sobresale por su psima calidad. La misma ha sido convertida en un siniestro negocio de mercaderes convertidos en multimillonarios de nuevo tipo. Universidades como la Antonio Nario, San Martin, Unisinu y una red de instituciones de garaje son verdaderas cloacas y alcantarillas de srdidos negociantes que explotan a millones de jvenes excluidos del sistema universitario pblico, en el que, igualmente, se refugian mediocridades acadmicas y docentes, interesados exclusivamente en prebendas burocrticas y salariales, ignorando las demandas y desafos de una educacin cientfica y moderna.Es el mismo orden educativo burocrtico neoliberal, oficial y privado, que impide, con mltiples argucias, la implementacin de la catedra y la pedagoga de la paz. La investigacin y los estudios para la paz.Rectores, directivos y docentes anquilosados, en todos los niveles y sectores, le sacan el cuerpo a la paz e ignoran los compromisos ticos en ese sentido.Obviamente hay excepciones en algunas universidades y colegios, pero la norma es el desconocimiento de los acuerdos de paz y sus compromisos puntuales.Por supuesto, la paz necesita de la educacin. Los campesinos (casi 13 millones) y la reforma rural integral, los indgenas, las mujeres, los afros, las vctimas, la sociedad necesita el concurso de la educacin, publica y privada, para sacar adelante la erradicacin de la violencia.Es lo que hace conveniente y necesaria la hiptesis de las Ministras del Trabajo y Educacin y del Director del Sena.De nada sirve atravesarse como una mula muerta para defender los aberrantes y billonarios privilegios de los negociantes de la educacin y de la burocracia docente y administrativa que parasita y engorda en las oficinas del gobierno.El desarrollo agrario, ecomun (red de cooperativas), las vas terciarias, los proyectos productivos para sustituir la coca, la democracia ampliada, la participacin politica, los derechos de los movimientos sociales, los guerrilleros en movilizacin politica, las vctimas, necesitan con urgencia un sistema de educacin terciaria tcnica, tecnolgica, universitaria y profesional para el trabajo, para el desarrollo humano, para la seguridad alimentaria y para el ejercicio pleno de la ciudadana.La sociedad civil democrtica tiene que actuar para impedir que los mandamases del negocio y los privilegios educativos se le atraviesen a la paz con sofismas y tesis engaosas, como las que sacan a relucir ciertas fichas (tambin extraamente enriquecidas como nuevos ricos) que presumen de eminencias educativas (Cajiao, Oscar Snchez et.al), que en realidad son mandaderos de los intereses corporativos plutocrticos acumulados con la educacin neoliberal ( http://bit.ly/2jX1qcz y http://bit.ly/2kgKTRz ).Nota. La Guajira no es solo un gobierno fallido. Lo es tambin su sociedad con sus valores ticos y democrticos por el suelo. Esa es una tierra de nadie o de bandidos, para ser ms precisos. Kiko Gmez (50 aos de crcel por asesino), Oneida (pendiente de ir al Buen Pastor, a no ser que los de Cambio Radical dispongan lo contrario), Ballesteros, De Luque y ahora Amilkar Acosta (estrenando cortinas de humus y aun vestido de seda wayyu), quien presume de intelectual perfumado, sale de la Federacin de Departamentos, ciertamente manejado por l como un anquilosado feudo guajiro, con nios wayuu murindose a granel por desnutricin, por adjudicar a dedo un jugoso contrato por casi 20 mil millones de pesos, desconociendo normas mnimas de transparencia y pulcritud ( http://bit.ly/2ljTswd ). Podrida esta elite guajira asociada a la politiquera tradicional, como el seor Acosta y su nauseabundo entorno.La foto corresponde a las protestas universitarias contra los hampones directivos de la Universidad de San Martin que se ambolsillaron mas de un billn de pesos de las matriculas estudiantiles.

