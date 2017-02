Incertidumbre e inconformismo en Cajamarca por futuro de la consulta popular minera

El Salmn

Lderes del comit promotor de la iniciativa denuncian dilaciones en el establecimiento de fecha para la consulta y falta de garantas para su realizacin.Despus de que en noviembre de 2016 el Consejo de Estado indicara que la pregunta propuesta para la consulta minera en el municipio de Cajamarca, Tolima, careca de neutralidad; y de que el Tribunal Administrativo del Tolima sugiriera el pasado 19 de enero una modificacin sustancial en la misma, el ambiente en la regin se ha tornado confuso para esta iniciativa popular con la que se busca impedir que la multinacional minera Angloglod Ashanti obtenga licencias para explotacin de oro en el territorio.Segn detallan miembros del comit promotor de la consulta, este proceso ha sido largo y complejo, pues una vez recolectadas las firmas necesarias, la Registradura Nacional del Estado Civil aval la iniciativa, que pas a aprobacin por parte del Concejo municipal de Cajamarca y del Tribunal Administrativo del Tolima. Despus de dar su visto bueno, el comit junto a la alcalda del municipio establecieron la fecha de la consulta pero rpidamente Anglogold Ashanti interpuso una accin jurdica ante el Consejo de Estado, accin que cal en el Consejo y por la que la entidad decidi que la pregunta deba replantearse.A mediados de enero el Tribunal Administrativo del Tolima present su propuesta de pregunta para la consulta, que sera: Est usted de acuerdo s o no con que en Cajamarca se realicen proyectos mineros? Pregunta que, evidentemente, abre el espectro a todo tipo de minera.De acuerdo con el Concejal de Cajamarca, Camilo Padilla, se viene dando una serie de situaciones que generan serias dudas sobre el proceso legal de la consulta: Primero, no sabemos si el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado tienen la competencia para formular la pregunta de una consulta que es de iniciativa ciudadana. Adems, segn detalla el concejal, no es pertinente que se convoque a la consulta cuando an no se conocen los resultados de la impugnacin del comit promotor ante la determinacin del Consejo de Estado.Al igual que Padilla, quien asegura que: se han puesto muchas talanqueras con el fin de que la consulta no se lleve a cabo, Jimmy Torres, gerente de la campaa de la consulta popular, sostiene que: Pareciera que estn dilatando el proceso, pues el Consejo de Estado dice una cosa y el Tribunal otra.El gerente de la campaa explic que el comit considera que aunque el tribunal dio un espaldarazo a la consulta, el hecho de que proponga la pregunta deja en arenas movedizas al proceso, pues es muy amplia y podra ser fcilmente rebatida una vez se haya realizado la consulta. Igualmente, el concejal Padilla explica que, al ser sobre todo tipo de minera, la pregunta puede terminar en demandas que le resten legitimidad a la consulta, pues lo que se quiere es que la poblacin de Cajamarca decida sobre un proyecto minero de unas caractersticas particulares, como que se haga a cielo abierto, y no sobre minera de subsistencia, artesanal, de barequeo, ni de material de arrastre o construccin.Por su parte, Jos Domingo, coordinador del comit promotor de la consulta, precis la naturaleza de esta iniciativa: Esta consulta es impulsada por la ciudadana y no por el difunto alcalde. Hemos venido haciendo una oposicin honesta al proyecto minero y despus de que haban avalado la consulta nos dicen que la pregunta es inconstitucional.El inconformismo se ha acrecentado en los ltimos das, pues adems de las intervenciones del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima, el pasado 1 de febrero, Susana Andrea Canizales, alcaldesa encargada de Cajamarca, emiti un decreto en el que manifiesta que se abstendr de fijar una fecha para la consulta.De manera especfica, el decreto 013 de 2017 indica que la mandataria decide Abstenerse de fijar fecha para realizar la Consulta Popular Minera en el Municipio de Cajamarca, Tolima, hasta tanto se tenga respuesta a las consultas elevadas al Comit Promotor, Concejo Municipal, Consejo de Estado y la aclaracin de fallo por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, que permitan hacer claridad al procedimiento a seguir por parte de la Administracin Municipal.Promotores persistirn en su iniciativaLa locomotora minera est empezando a perjudicarnos y no estamos dispuestos a cambiar nuestra vocacin agrcola. Tenemos que entender que minera no es desarrollo y lograr que se reconozca que Cajamarca es la despensa agrcola de Colombia y por lo tanto, sus fuentes de agua como el ro Anaime, Bermelln, Toche y la microcuenca Chorros Blancos no se pueden afectar, declar Jos Domingo.Los mltiples aplazamientos y la falta de garantas para que el pueblo cajamarcuno se pronuncie frente a la extraccin de oro en su territorio ha generado un efecto boomerang que ha empoderado ms a la comunidad del proceso popular; no en vano, Jimmy Torres concluye que es posible que el municipio auto-convoque y se haga una consulta autnoma que demuestre la inconformidad con el proyecto minero de la multinacional Anglogold Ashanti. Si el Gobierno sigue desconociendo la participacin ciudadana, vamos a contemplar llevar esta iniciativa hasta la Corte Internacional de Justicia si es necesario.

